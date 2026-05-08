Financial Times: Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом

Синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп, Ерик и Доналд-младши, инвестират във фондове, подкрепени от американската администрация, с обща капитализация от над 1 милиард долара.

Те са фокусирани върху инвестиране в компании, разработващи авангардни технологии, по-специално изкуствен интелект и технологии за дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

Според източниците тези фондове са създадени под егидата на American Ventures, компания, „фокусирана върху американски лидери в нововъзникващите технологии, които създават американски работни места и намаляват зависимостта на САЩ от чуждестранни ресурси“.

През последните 10 месеца компанията е създала десетки инструменти, за да насочи стотици милиони долари към акции на компании с малка капитализация и частни предприятия в сектори като дронове, криптовалути и ИИ. „Бъдещето е разработването на нови технологии тук [в САЩ]“, казва един източник пред вестника.

Според документи, подадени до американските регулаторни органи в началото на април, American Ventures управлява активи на обща стойност 1,04 милиарда долара, разпределени в 21 инвестиционни фонда, подкрепящи бизнеси, вариращи от верига салони за красота във Флорида до институция за крипто кредитиране, базирана на Бермудските острови, и стартъп компания за ядрена енергия.

Представители на Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши заявиха, че те са просто „пасивни инвеститори“ и нямат никакво участие в дейността на компаниите.