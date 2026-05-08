Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Financial Times: Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом

Financial Times: Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом

8 Май, 2026 09:45, обновена 8 Май, 2026 09:54 648 9

  • сащ-
  • тръмп-
  • синове-
  • инвестиции

Представители на Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши заявиха, че те са просто „пасивни инвеститори“ и нямат никакво участие в дейността на компаниите

Financial Times: Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп, Ерик и Доналд-младши, инвестират във фондове, подкрепени от американската администрация, с обща капитализация от над 1 милиард долара.

Те са фокусирани върху инвестиране в компании, разработващи авангардни технологии, по-специално изкуствен интелект и технологии за дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

Според източниците тези фондове са създадени под егидата на American Ventures, компания, „фокусирана върху американски лидери в нововъзникващите технологии, които създават американски работни места и намаляват зависимостта на САЩ от чуждестранни ресурси“.

През последните 10 месеца компанията е създала десетки инструменти, за да насочи стотици милиони долари към акции на компании с малка капитализация и частни предприятия в сектори като дронове, криптовалути и ИИ. „Бъдещето е разработването на нови технологии тук [в САЩ]“, казва един източник пред вестника.

Според документи, подадени до американските регулаторни органи в началото на април, American Ventures управлява активи на обща стойност 1,04 милиарда долара, разпределени в 21 инвестиционни фонда, подкрепящи бизнеси, вариращи от верига салони за красота във Флорида до институция за крипто кредитиране, базирана на Бермудските острови, и стартъп компания за ядрена енергия.

Представители на Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши заявиха, че те са просто „пасивни инвеститори“ и нямат никакво участие в дейността на компаниите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единият,

    7 0 Отговор
    който стои от дясно о е със специални потребности, като баща си.

    09:56 08.05.2026

  • 2 свински черва

    10 0 Отговор
    нищо ново под слънцето

    09:57 08.05.2026

  • 3 хехе

    10 0 Отговор
    пасивни инвеститори които пасивно си пълнят гушите.

    10:00 08.05.2026

  • 4 Пич

    9 0 Отговор
    А някъде у кьошето во темницата седи Блекрок!!!
    Кога после - оно верно!!!

    10:00 08.05.2026

  • 5 Трол

    9 0 Отговор
    Щуро баджанащина,хахаха

    10:01 08.05.2026

  • 6 КВИ ФОНДОВЕ БЕ

    6 0 Отговор
    НА ПЕТРОЛНИТЕ ФЮЧЪРСИ ОБРАХА НАРОДА И ИЗКЪРТИХА ТЕЖКИ МИЛИАРДИ ЗА 1 МЕСЕЦ. СПЕКУЛА ГРОЗНА,ТРЪМП ПОСТОЯННО ИНТЕРВЕНИРА СЛОВЕСНО ПАЗАРА В ТЯХНА ПОСОКА.

    Коментиран от #9

    10:14 08.05.2026

  • 7 Коста

    0 0 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче дъртият пезевенк, отървал затвора с рушвети, щял да подарява Куба на децата си.

    10:17 08.05.2026

  • 8 Това значи ли

    1 0 Отговор
    Че синчетата на проскубания перчем, лапат държавна пара, с която се финансира Белия дом!?

    10:19 08.05.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "КВИ ФОНДОВЕ БЕ":

    Ми... Тия са "трейдъри", на Байдън отрочето беше "топ консултант" и "художник"(Продаваха му цапаниците за стотици хиляди до няколко милиона, а днес странно никой не иска да ги купува.)... Щерката на Клинтън има фондация да помага на гладни деца в Африка(и даже изкараха как помага- 100 милиона финансиране, 11 събития за хранене на по 1000 деца и 80-90 милиона за къща, сватбата и само булчинската рокля платена за към 10 мил. Писано като събитие на фондацията с цел събиране на дарители.). Какво чудно в страната на Лиъринг Сентър? Всеки граби, колкото може, през НПО и фондации на родата, търговия с вътрешна информация, кешира след политиката с постове в корпорации с десетки и стотици милиони заплата и подобни. И никой не е ни разследван, ни съден. И тук е подобно, но в по-малък мащаб, щото нямаме трилиони за харчене. Защо иначе бизнесмен с милион доход ще се откаже от бизнеса да стане депутат за 10000 на месец? Може да печели и да помага на партия, ако толкова му е да е в политиката.

    10:27 08.05.2026