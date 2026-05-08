Financial Times: Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом

Синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп, Ерик и Доналд-младши, инвестират във фондове, подкрепени от американската администрация, с обща капитализация от над 1 милиард долара.
Те са фокусирани върху инвестиране в компании, разработващи авангардни технологии, по-специално изкуствен интелект и технологии за дронове, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.
Според източниците тези фондове са създадени под егидата на American Ventures, компания, „фокусирана върху американски лидери в нововъзникващите технологии, които създават американски работни места и намаляват зависимостта на САЩ от чуждестранни ресурси“.
През последните 10 месеца компанията е създала десетки инструменти, за да насочи стотици милиони долари към акции на компании с малка капитализация и частни предприятия в сектори като дронове, криптовалути и ИИ. „Бъдещето е разработването на нови технологии тук [в САЩ]“, казва един източник пред вестника.
Според документи, подадени до американските регулаторни органи в началото на април, American Ventures управлява активи на обща стойност 1,04 милиарда долара, разпределени в 21 инвестиционни фонда, подкрепящи бизнеси, вариращи от верига салони за красота във Флорида до институция за крипто кредитиране, базирана на Бермудските острови, и стартъп компания за ядрена енергия.
Представители на Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши заявиха, че те са просто „пасивни инвеститори“ и нямат никакво участие в дейността на компаниите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Единият,
09:56 08.05.2026
2 свински черва
09:57 08.05.2026
3 хехе
10:00 08.05.2026
4 Пич
Кога после - оно верно!!!
10:00 08.05.2026
5 Трол
10:01 08.05.2026
6 КВИ ФОНДОВЕ БЕ
Коментиран от #9
10:14 08.05.2026
7 Коста
10:17 08.05.2026
8 Това значи ли
10:19 08.05.2026
9 хаха
До коментар #6 от "КВИ ФОНДОВЕ БЕ":Ми... Тия са "трейдъри", на Байдън отрочето беше "топ консултант" и "художник"(Продаваха му цапаниците за стотици хиляди до няколко милиона, а днес странно никой не иска да ги купува.)... Щерката на Клинтън има фондация да помага на гладни деца в Африка(и даже изкараха как помага- 100 милиона финансиране, 11 събития за хранене на по 1000 деца и 80-90 милиона за къща, сватбата и само булчинската рокля платена за към 10 мил. Писано като събитие на фондацията с цел събиране на дарители.). Какво чудно в страната на Лиъринг Сентър? Всеки граби, колкото може, през НПО и фондации на родата, търговия с вътрешна информация, кешира след политиката с постове в корпорации с десетки и стотици милиони заплата и подобни. И никой не е ни разследван, ни съден. И тук е подобно, но в по-малък мащаб, щото нямаме трилиони за харчене. Защо иначе бизнесмен с милион доход ще се откаже от бизнеса да стане депутат за 10000 на месец? Може да печели и да помага на партия, ако толкова му е да е в политиката.
10:27 08.05.2026