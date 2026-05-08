В навечерието на Деня на победата: Украйна предприе една от най-мащабните си атаки дълбоко в Русия
8 Май, 2026 14:47, обновена 8 Май, 2026 15:07

Поразени са военна база в Грозни, завод в Ярославъл и администрацията на полетите в Ростов на Дон. Затворени са 13 летища в южната част на федерацията

ударът в Ярославъл, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна предприе една от най-мащабните си вълни от нападения с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, като ударите съвпаднаха с началото на едностранно обявеното от Кремъл примирие за Деня на победата.

Масивен пожар избухна в рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл - една от най-големите в Русия - след пряко попадение от дрон.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалени 27 дрона, насочени към столицата, като части от тях са паднали близо до центъра на града. Заради атаките летищата Внуково и Домодедово временно спряха работа.

Дронове удариха руска военна база в предградието на чеченската столица Грозни - Ханкала, където се намира щабът на 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия. Друг апарат падна близо до железопътната гара в центъра на града.

Експлозии разтърсиха района с военни и промишлени предприятия в Ростов на Дон, като бе съобщено и за свалена украинска ракета.

Руските власти потвърдиха за удари по индустриални обекти в Пермския регион, намиращ се на значително разстояние от границата.Южна Русия.

Общо 13 летища в региона преустановиха полетите си поради заплаха от въздушни атаки, което парализира въздушния трафик.

Руското министерство на отбраната твърди, че е свалило общо 264 дрона през нощта. Въпреки руските обвинения за нарушаване на примирието, президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия сама не е спазила собственото си предложение, извършвайки над 140 обстрела и изстрелвайки стотици дронове срещу украински позиции в същия период.

Анализатори посочват, че засилените украински удари целят да подкопаят логистиката на руската армия и да окажат психологически натиск преди парада на 9 май.

Русия също продължи масираните си атаки срещу цивилни цели в Украйна, въпреки обявеното от Москва едностранно прекратяване на огъня по случай Деня на победата.

Президентът Володимир Зеленски съобщи за над 140 руски атаки и повече от 850 удара с дронове само в рамките на изминалата нощ, което подчертава липсата на реално спазване на примирието от страна на руските сили.

При руски удар с авиобомба по къща в Николаевската община край Суми е загинала 55-годишна жена. Нейният 24-годишен син е бил ранен при атаката.

Руски FPV дрон е поразил цивилен автомобил край Харков, ранявайки три жени (на 18, 30 и 58 години). Жертвите са били нападнати, докато са засаждали картофи в градината си, подведени от новините за обявеното примирие.

Съобщава се за поне един ранен цивилен вследствие на атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област

В Днепропетровска област при руски обстрел е ранена 72-годишна жена в община Новопавловка

В часовете непосредствено преди официалното начало на примирието руските сили убиха най-малко шестима души в Донецкия регион, включително двама в Мирноград и един в Покровск.

Според мониторинговата мисия на ООН (HRMMU), от 1 май 2026 г. досега в Украйна са убити и ранени над 570 цивилни в 14 региона на страната. Само на 5 май броят на жертвите достигна 27 души при координирани атаки срещу Запорожие, Краматорск и Днипро.

Руските удари през последните дни сериозно засегнаха енергийни обекти, включително газова база в Полтавска област, където загинаха спасители. Редовно се атакуват и обекти на железопътната мрежа, като от началото на годината са регистрирани над 470 подобни нападения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    19 36 Отговор
    Майко мила кво се случи с руската камила ☝️😄

    Коментиран от #38

    14:59 08.05.2026

  • 2 Путлер от бункеро

    20 29 Отговор
    Важното е Кабаева да е добре и олигасите.

    15:01 08.05.2026

  • 3 ТттттТ

    47 23 Отговор
    Май май Киев ще се превърне в един голям кратер-натам отиват работите...Ако до сега Кремъл действаше меко та да няма цивилни жертви-сега май нещата ще станат тотално груби и жестоки...

    Коментиран от #6, #7, #11, #14, #16, #22, #40, #46

    15:01 08.05.2026

  • 4 Питам

    30 15 Отговор
    И защо,защото Русия я освободи от нацистите? Глупаво!Зеленски сега ще види.

    15:03 08.05.2026

  • 5 Руснак без крак...

    18 32 Отговор
    На ракетния полигон в Камчатка при изпитания се взриви рекета Орешник. 4 секунди след изстрелването Орешника промени треактория и рухна върху полигона. 300 души ранени, има и жертви ☝️

    15:03 08.05.2026

  • 6 Путин бакшиша

    13 18 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Не можем ве, глу паци сме

    15:03 08.05.2026

  • 7 БОТЕВ

    17 17 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Кремъл не действа меко или твърдо, а така, както може!

    Коментиран от #23

    15:03 08.05.2026

  • 8 Както каза преди дни Л. Джонсън

    31 11 Отговор
    " Залейте света с фейкове , излъжете умовете на хората, накарайте ги на повярват, че Украйна побеждава. Няма друг начин да попречим на пибедите на Русия".


    Аааа, значи побеждавате Русия в медиите , като Тръмп.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #17

    15:04 08.05.2026

  • 9 Така де

    31 8 Отговор
    Не ги разбирам украинците-техните деди също са воювали против нацизма и хитлеризма-аискат сега да поперечат на честването и парада???? Или са също фашаги или са тотално мал-о- умни...-друг вариант няма!!!!

    Коментиран от #21

    15:04 08.05.2026

  • 10 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    12 36 Отговор
    Това са добри новини. Всеки удар по рашистите е добра новина.

    Коментиран от #36

    15:04 08.05.2026

  • 11 Хахахаха

    13 30 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Май май масква ще стане кратер!

    Коментиран от #18, #60

    15:04 08.05.2026

  • 12 Швейк

    5 15 Отговор
    Лъсна им голия гз

    15:05 08.05.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    4 17 Отговор
    Ма дори и така да е,кво па толкова? Може още,нали требе некой да направи заря на пиенците да могат нощем да си пълзът у батака към дървената си барака!? Важното е на девети през деня на много места да дими и свети! Внетен ли сме?

    15:05 08.05.2026

  • 14 хахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    руснаците са християни като им шляпнат шамар по едната буза си обръщат и другата, останаха без рафинерии ама се притесняват за парада

    15:05 08.05.2026

  • 15 Някой

    22 5 Отговор
    Дотук бяха урките с исканията си за временно прекратяване на огъня...

    15:05 08.05.2026

  • 16 Миролюб Войнов, експерт

    8 16 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    ".. Киев ще се превърне в един голям кратер.."

    Това с какво ще помогне на Русия? Войната е загубена, иде ред на Разплатата ☝️

    Коментиран от #19

    15:05 08.05.2026

  • 17 И нашите мисиро4ки глЮпави

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Както каза преди дни Л. Джонсън":

    изпълняват чинно, без да мислят. Слугуват на лъжата.

    15:06 08.05.2026

  • 18 хахаха

    21 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    крайно време е нещо да стане на кратер и да приключат ....5 години вече воюват без почивка, на западняците им се опразниха складовете

    Коментиран от #26

    15:07 08.05.2026

  • 19 1102

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, експерт":

    Няма да има за какво да пишете!

    15:07 08.05.2026

  • 20 Добри новини

    7 18 Отговор
    Един от най-големите Z- военни канали призна напредъка на ВСУ и отстъплението на руската армия в Запорожка област. Видео
    Руската пропаганда призна отстъплението на въоръжените сили на Русия в Запорожка област.
    По думите на военния анализатор Михаил Звинчук (Рыбарь), Украйна има успехи благодарение на предимството си в дронове и ситуацията за Русия става все по-лоша и по-лоша.

    Коментиран от #31, #41

    15:08 08.05.2026

  • 21 Хахахаха

    8 26 Отговор

    До коментар #9 от "Така де":

    Първото, това е парад на пропагандата. Целия свят се е борил срещу нацизма, а само рашите си приписват заслугите. И второ, е пропаганда на един диктатор да се показва, колко е велик. Така, че всъщност украинците не воюват срещу празника, а срещу тупин.

    Коментиран от #45, #52, #58

    15:08 08.05.2026

  • 22 ТОЧЕН СИ..

    23 7 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Винаги пиша ПУТИН Е ДОБЪР ЧОВЕК РУСНАЦИТЕ ИСКАТ ВИНАГИ ПО МИРЕН ПЪТ ДА СИ ВЗЕМАТ НЕЩАТА. ТЕЗИ ОБЛАСТИ ЗАВЗЕТИ НА СЕВЕР СА РУСКИ И ХОРАТА ТАМ СЛЕД ТЕРОРА НА ОКРАНЯНО СИ ИСКАТ РУСИЯ. Подлото еврейче НАРКОКЛОУНЧЕТО е терорист. А тези територии донецка Луганска Запорожие са били винаги руски.

    15:08 08.05.2026

  • 23 БОТЕВ

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    Пишете ми минуси, но единствената сила на Кремъл е ядреното оръжие, а тогава победители няма!!!

    15:08 08.05.2026

  • 24 Плешивата Движуха

    8 16 Отговор
    Русия няма да излъчи Парада на ПОЗОРА в реално време !!! Планира се да бъде излъчен в 12.00 по обяд по Канал 1 на руската телевизия. Смущаващи зрителите кадри и събития ще бъдат безжалостно изрязвани ☝️

    Коментиран от #29

    15:08 08.05.2026

  • 25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    9 19 Отговор
    Всичко върви по план: Русия спира всички полети в южната част на страната до 12 май след удар с дрон срещу контролен център за управление на въздушния трафик в Ростов на Дон.

    Истеричните заплахи от страна на Кремъл само показват страха и безпомощността на Русия. Десетки червени линии бяха преминати. С какво ли не плашиха Украйна и света: ядрени удари, апокалипсис, Армагедон, но никой не се впечатлява. Украйна си удря без да се съобразява със заплахите и Европа помага за спиране на руския империализъм.
    С всяка следваща заплаха, още по-смешно изглеждат ватенките.

    15:09 08.05.2026

  • 26 Хахахаха

    4 16 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    На кои западняци? Те от 5 години складовете празни, а воюват и с Иран. Не ви ли омръзна от руска пропаганда, за празните складове? А и все пак, Украйна вече ползва много собствено оръжие.

    15:10 08.05.2026

  • 27 Един

    22 3 Отговор
    Колко украинци са загинали заедно с руснаци за да се освободят от фашистите.Вие какво сега фашисти ли сте?Дори нямате почит към вашите герои.

    Коментиран от #37

    15:11 08.05.2026

  • 28 хахахахха

    12 3 Отговор
    големи измишльотини,голямо чудо🤣

    15:11 08.05.2026

  • 29 Руснак без крак...

    7 18 Отговор

    До коментар #24 от "Плешивата Движуха":

    Така и не разбрах пачему руснаците празнуват Победата на Америка !!! Някой има ли идеи ?

    Коментиран от #33

    15:11 08.05.2026

  • 30 1102

    10 3 Отговор
    Всички сте в кюпа! Няма не исках, няма извинявай!

    15:11 08.05.2026

  • 31 хахахахха

    13 3 Отговор

    До коментар #20 от "Добри новини":

    мечтать не вредно 🤣

    15:12 08.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1102

    12 3 Отговор

    До коментар #29 от "Руснак без крак...":

    Няма да разбереш защото в твоята тоалетна ти люти на очите!

    15:13 08.05.2026

  • 34 хаха

    5 13 Отговор
    Експлозии разтърсиха района с военни и промишлени предприятия в Ростов на Дон, като бе съобщено и за свалена украинска ракета.

    Експлозиите няма нищо общо с украинската атака! Ватенките били свалили "ракетата".
    Сигурно Иванушка Дурака е пушил където не трябва просто.

    15:13 08.05.2026

  • 35 хмммм

    6 10 Отговор
    Тия са комунизирани изверги. Превърнаха цяла държава в терористична клетка.

    15:15 08.05.2026

  • 36 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Браво на руските братя че продължават да заличават нацизма в уср@йна!

    15:15 08.05.2026

  • 37 Миролюб Войнов, историк

    4 17 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    "..Колко украинци са загинали заедно с руснаци..."


    Тайна архиви разкриват че в периода 1941-1945г СССР дава 30млн жертви, най-вече заради руския месар Жуков. Германия минава с 4млн и внимание - Русия отчита едвам 100 000 загинали !!! Толкоз за руския "принос" във Втората Световна ☝️

    Коментиран от #48

    15:15 08.05.2026

  • 38 Бенджи Сmoтаняху

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    А какво се случи с еврейския козел, нищо не казваш! 👍😁

    15:15 08.05.2026

  • 39 Йосиф Весериьнович

    18 4 Отговор
    Гледам много урко любители са се превъзбуди ли. Порадвайте се до утре , после ще циврите! Тоя път прошка няма да има , сега ще започне истинска война ! Украйна ще престане да съществува физически и географски! Това че сега сте се н@кали от кеф показва само елементарните ви разсъждения!

    Коментиран от #43, #47

    15:16 08.05.2026

  • 40 Град Козлодуй

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    15:16 08.05.2026

  • 41 стоян георгиев

    4 15 Отговор

    До коментар #20 от "Добри новини":

    Не само в запорожие ,но и в сумска област руснаците отстъпват.поне от четири месеца русия не успява да компенсира загубите на фронта причинени от украинската армия което налага руснаците да оголват определени участъци.

    15:17 08.05.2026

  • 42 mисирка

    16 3 Отговор
    А какво е предприела и избомбила Русия се крие масово, защо така бе демократи.

    Коментиран от #54

    15:17 08.05.2026

  • 43 стоян георгиев

    3 11 Отговор

    До коментар #39 от "Йосиф Весериьнович":

    Киев да чакаме да го превзема до към сряда а?хах...!

    15:18 08.05.2026

  • 44 1102

    7 8 Отговор
    Ръчните колички са лост от втори род!
    Руснаците ги правят с изнесено напред колело което утежнява оператора на ръчната количка.
    Турските внасяни в България са с прибрано под коша колело което прави работата по лека.
    Вие как мислите, дали руснаците ще Ви дадат руска или турска? Много бетон има да се лее за постаментите на паметниците на Путин!

    15:18 08.05.2026

  • 45 Дивергент

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    В СССР и сега в Руската федерация ВСВ официално се нарича Великата отечествена война.

    15:19 08.05.2026

  • 46 Кога

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "ТттттТ":

    това? Вече 5та година го повтаряш всеки път като яде шамари раша и досега нищо. Не се ли умори от грешни заклинания?

    15:19 08.05.2026

  • 47 Майор Деянов, на всеки километър

    4 13 Отговор

    До коментар #39 от "Йосиф Весериьнович":

    "..Тоя път прошка няма да има..."

    Грешката на Запада е, че 1991г докара на Pyсия пилeшки 6yтчетa и кол6аcа !!! Не го забравяйте щото тази година колбаca и прошка нeще има ☝️

    Коментиран от #59, #63

    15:19 08.05.2026

  • 48 Владимир Зеленски жид

    12 3 Отговор

    До коментар #37 от "Миролюб Войнов, историк":

    Къде ги прочете тези тайни архиви, там при онези измислените 6 млн.? 👍

    15:19 08.05.2026

  • 49 ...

    3 11 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    15:21 08.05.2026

  • 50 Само факти

    3 7 Отговор
    Само преди седмица се навършиха 85 г. от исторически военен парад по случай 1 май .
    Общото честване се провежда на Червения площад в Москва.
    На празника присъстват германски офицери от нацистка Германия, като Ернст Кьостринг и полковник Ханс Кребс, които маршируват заедно със съветски войници, докато Сталин и други лидери наблюдават от трибуната. Този парад се провежда в условията на действащия пакт "Молотов-Риббентроп", по време на който нацистка Германия и СССР си сътрудничат.
    Исторически факт, често споменаван в контекста на съюза между СССР и Германия преди нахлуването през юни 1941 г., е, че на 1 май 1941 г. нацисти и комунисти празнуват заедно.

    15:21 08.05.2026

  • 51 Русия е на път да се откаже от обявената

    4 9 Отговор
    цел на СВО - смяна на прозападната власт в Украйна и преминаването й под руско влияние. Русия, притисната от неразрешими икономически проблеми и лопса на средства. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - смяна на властта в Украйна с проруска такава и установяване на политическо влияние над държавата ."

    Коментиран от #62

    15:21 08.05.2026

  • 52 Луд с картечница

    11 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Кой е този цял свят бре прррр деллл ,в Съветския Съюз при Сталинград има унгарски,румънски,италиански дивизии ,малко финландци ,словашки ,хърватски , босненски и испански войски,СС дивизиите с доброволци от Скандинавия ,Холандия ,Белгия и Франция къде ги забрави ?Над 1.6 милиона от тази мррррша беше превърната в тор .Австрийците се опитаха да минат на аванта на гърба на германците .

    Коментиран от #61

    15:21 08.05.2026

  • 53 стоян георгиев

    5 7 Отговор
    Явно украйна също тренира за парада на победата.съвсею нормално е да пратят дронове с украинското знаме.четири украински фронта са воювали срещу хитлер.

    Коментиран от #65

    15:23 08.05.2026

  • 54 Путлер е слуга на Сатаната

    4 12 Отговор

    До коментар #42 от "mисирка":

    Не се крие, вчера показаха разрушените от рашистите детска градина и търговски център.
    Отново са yбили 27 цивилни, сред които деца и майки.

    Коментиран от #66, #68

    15:24 08.05.2026

  • 55 Кирило Буданов, разведчик

    4 9 Отговор
    9-ти май, Червения площад, 10.15ч - Путин ми е на мушката ☝️

    Коментиран от #83

    15:24 08.05.2026

  • 56 Бай Тенчо падара

    3 9 Отговор
    Дириджето е катастрофа! При това положение какъв парад да правят! Ша съберат ли поне една голфколичка кибици за парада? Че то няма нищо за гледане! Не вервам някой да дойде само от уважение, че Русия вече загуби целия си респект!

    15:25 08.05.2026

  • 57 Какво е братубийствена война

    3 4 Отговор
    Шоп сече дърва
    СВО е същото само че с дронове
    Както каза навремето един атлантик
    Май на православието

    15:25 08.05.2026

  • 58 Хихихихи

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    какъв цял свят бе. Някой от тези джендъри за два, три дни капитулираха пред Ч. Армия.

    15:25 08.05.2026

  • 59 Миролюб Войнов,историк

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Но въпреко всичко ,продължаваш да си го слагаш на сухо в гаzунгера !И за колбаса става въпрос ☝️.

    15:25 08.05.2026

  • 60 хахахахха

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    много по вероятно кратерите да са по столиците на фашисткия ес

    15:26 08.05.2026

  • 61 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "Луд с картечница":

    При сталинград срещу немците воюваха поне пет пъти повече съветски войски съответно и дадоха пет пъти по големи загуби макар че руснаците там се защитава.
    Тия дето си ги описал в голямата си част са били само в символично количество.основно се би ударната девета армия на немците наброяваща 200000 човека.тя и понесе огромния товар и влезе в чувал,но срещу нея се биха няколко милиона души.повтаряю няколко милиона.

    Коментиран от #70, #73, #82

    15:27 08.05.2026

  • 62 Руснак без крак...

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "Русия е на път да се откаже от обявената":

    "...руските националисти призовават..."

    Националист = фашист ☝️
    Да ходят на фронта, пък да видим за какво ще призовават.

    15:27 08.05.2026

  • 63 Йосиф Весериьнович

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не е лошо да се правиш на остроумен но ,ако ти се отдава! Ще ми е интересно да напишеш нещо на 11 например.

    15:28 08.05.2026

  • 64 Помнещ

    3 5 Отговор
    Русия беше най-големия противник на дроновете (2014та) и обясняваше как самолетите били стотици пъти по-добра опция. Подиграваше се на американските дронове и хвалеще бъдещите си самолети които так и не видяхме.
    Как се обръща фурнаджийската лопата

    15:28 08.05.2026

  • 65 Майор Деянов, на всеки километър

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    СиСи ти парада ,остави ,ами прати Деси да оллабя пак жилата ,че не се издържа на суша .Парите както винаги ще ги получиш по банков път предварително .

    15:28 08.05.2026

  • 66 Не лъжи ма

    9 3 Отговор

    До коментар #54 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Сатаняху изби 50 000 деца в Палестина, за това жидоподлогите нито звук!

    Коментиран от #77

    15:28 08.05.2026

  • 67 Цецко дюзата

    3 5 Отговор
    --- Таваришч Путин, пришёл человек, гаварит что знает как закончится СВО! Он вас ждёт в салоне!
    --- РАЗСТРЕЛЯТЬ!

    15:30 08.05.2026

  • 68 хахахахха

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    обаче децата бяха брадати с камуфлажи и с автомати

    15:31 08.05.2026

  • 69 Колко пъти ще въртиш едно и също

    6 1 Отговор
    Трябва да си много непаметлив, че това което си скалъпил са събития, вече отминали!
    Кой ли ти вярва, че през два часа, « великата» украинска, изпощяла армия е Толкова боеспособна!
    Айде малко по- сериозно!

    Коментиран от #72

    15:32 08.05.2026

  • 70 Миролюб Войнов, историк

    4 7 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Исторически погледнато руснаците са най-лошите войници. Архиви разкриват че най-често загиналите руснаци са убити в гръб, докато са бягали ☝️

    Коментиран от #75, #76

    15:33 08.05.2026

  • 71 Атлантик

    4 4 Отговор
    А утре ще квичат на умряло.

    15:33 08.05.2026

  • 72 странно

    4 5 Отговор

    До коментар #69 от "Колко пъти ще въртиш едно и също":

    като е толкова слаба армията... каква ли е тази на Русия щом 4 години се плюнчи и загинаха над 1 млн руснаци...
    за 3 дена в Киев... ма нещо не им дадоха визи май.

    Коментиран от #85

    15:33 08.05.2026

  • 73 Луд с картечница

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Стига си лъгал бе Цар Вулл пробит ,като цяло военните загуби на Руснаците са 9млн,а другите са обикновенни цивилни .Германците дават към 7млн загуби и ако вземеш тази унищожена от руснаците международна сган която ти описах е някъде около 1.8--1.9млн ,та нещата са на кантар аналллизаторе !

    Коментиран от #80

    15:34 08.05.2026

  • 74 Зеленски

    3 4 Отговор
    Това е тренировка за парада. На парада ще им пратим и демонстрираме военна техника. Разбрахме, че Русия нямала какво да показва.

    15:35 08.05.2026

  • 75 Али Паша

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Миролюб Войнов, историк":

    Важно е НПО -ТА ТА да дават кинти.Вече евро.Иначе сме по кофите.

    15:35 08.05.2026

  • 76 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "Миролюб Войнов, историк":

    А пък Ганя Царвула щот е голям войник.затова изгуби Балканска ,Първа Световна. Втора Световна и Османска окупация 600г та все от страната на булката ...хахах .

    Коментиран от #81

    15:37 08.05.2026

  • 77 200 000... чак милион

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Не лъжи ма":

    може и още да си измислиш като цифричка. не е ли малка.
    Ама знаем че:
    1. 90% от приятелите на Путин са с чалми
    2. Целува Корана и то в ефир пред всички
    3. Реже лентички на джамии и то дори пред Кремъл
    4. Целува коремчета на 5 годишни момченца и то в ефир по националната им телевизия.
    Та кой каза, че бил слуга на дявола? Смешко.

    Коментиран от #79

    15:37 08.05.2026

  • 78 Умрял миризлив русняк

    3 4 Отговор
    Удряйте руснята в мутрата!

    15:38 08.05.2026

  • 79 Косо

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "200 000... чак милион":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    15:38 08.05.2026

  • 80 Миролюб Войнов, историк

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Луд с картечница":

    "..военните загуби на руснаците са 9млн.."

    Военни архиви разкриват друга истина !!!
    Докато жертвите на СССР надхвърлят 27млн, загиналите руснаци са едвам 100 000 души ☝️
    Секретни германски архиви разкриват че агентурната германска мрежа в Русия е била съставена от 90% руснаци !!! Сред тях и някой си Щирлиц 😁

    15:39 08.05.2026

  • 81 Косо

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    15:39 08.05.2026

  • 82 Историк

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, руските жертви пак 5 пъти повече. Руската идеология е такава, че живота на руснака не струва и пет пари. Предпочитат да се пазят техниката, а не хората.

    Коментиран от #86

    15:39 08.05.2026

  • 83 Миролюб Войнов,историк

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Кирило Буданов, разведчик":

    И въпреки всичко имаш парализирана дясня ръка и крива глава ,докато станат и те на кайма ☝️ .

    15:40 08.05.2026

  • 84 Т Живков

    1 3 Отговор
    Само така.Смъртт на комунизма.

    15:41 08.05.2026

  • 85 Странно е, че по цял ден

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "странно":

    Клечиш по сайтовете и нищо не си разбрал.
    Ами чети повече.
    Този сайт само преписват и то това, което им зададат като задача!
    Над 56 държавитналиват пари и оръжие в казана на наркомана срещу еда е много справедливо, нали?
    Даже и в бандите по улицата се бият един срещу един. И ма си правила!

    15:42 08.05.2026

  • 86 Османагич 🇹🇷

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Историк":

    Щото сте много големи войни и тарикати ,затова ви "яздихме" 600 г и предстои нов тур .

    15:43 08.05.2026

  • 87 Надарен и талантлив

    0 0 Отговор
    Ако след парада има купон с много рускини с весел характер, заминаам! Чемодан, вокзал, Москва!

    15:44 08.05.2026

