В навечерието на Деня на победата: Украйна предприе една от най-мащабните си атаки дълбоко в Русия

Украйна предприе една от най-мащабните си вълни от нападения с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, като ударите съвпаднаха с началото на едностранно обявеното от Кремъл примирие за Деня на победата.
Масивен пожар избухна в рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл - една от най-големите в Русия - след пряко попадение от дрон.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалени 27 дрона, насочени към столицата, като части от тях са паднали близо до центъра на града. Заради атаките летищата Внуково и Домодедово временно спряха работа.
Дронове удариха руска военна база в предградието на чеченската столица Грозни - Ханкала, където се намира щабът на 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия. Друг апарат падна близо до железопътната гара в центъра на града.
Експлозии разтърсиха района с военни и промишлени предприятия в Ростов на Дон, като бе съобщено и за свалена украинска ракета.
Руските власти потвърдиха за удари по индустриални обекти в Пермския регион, намиращ се на значително разстояние от границата.Южна Русия.
Общо 13 летища в региона преустановиха полетите си поради заплаха от въздушни атаки, което парализира въздушния трафик.
Руското министерство на отбраната твърди, че е свалило общо 264 дрона през нощта. Въпреки руските обвинения за нарушаване на примирието, президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия сама не е спазила собственото си предложение, извършвайки над 140 обстрела и изстрелвайки стотици дронове срещу украински позиции в същия период.
Анализатори посочват, че засилените украински удари целят да подкопаят логистиката на руската армия и да окажат психологически натиск преди парада на 9 май.
Русия също продължи масираните си атаки срещу цивилни цели в Украйна, въпреки обявеното от Москва едностранно прекратяване на огъня по случай Деня на победата.
Президентът Володимир Зеленски съобщи за над 140 руски атаки и повече от 850 удара с дронове само в рамките на изминалата нощ, което подчертава липсата на реално спазване на примирието от страна на руските сили.
При руски удар с авиобомба по къща в Николаевската община край Суми е загинала 55-годишна жена. Нейният 24-годишен син е бил ранен при атаката.
Руски FPV дрон е поразил цивилен автомобил край Харков, ранявайки три жени (на 18, 30 и 58 години). Жертвите са били нападнати, докато са засаждали картофи в градината си, подведени от новините за обявеното примирие.
Съобщава се за поне един ранен цивилен вследствие на атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област
В Днепропетровска област при руски обстрел е ранена 72-годишна жена в община Новопавловка
В часовете непосредствено преди официалното начало на примирието руските сили убиха най-малко шестима души в Донецкия регион, включително двама в Мирноград и един в Покровск.
Според мониторинговата мисия на ООН (HRMMU), от 1 май 2026 г. досега в Украйна са убити и ранени над 570 цивилни в 14 региона на страната. Само на 5 май броят на жертвите достигна 27 души при координирани атаки срещу Запорожие, Краматорск и Днипро.
Руските удари през последните дни сериозно засегнаха енергийни обекти, включително газова база в Полтавска област, където загинаха спасители. Редовно се атакуват и обекти на железопътната мрежа, като от началото на годината са регистрирани над 470 подобни нападения.
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #38
14:59 08.05.2026
2 Путлер от бункеро
15:01 08.05.2026
3 ТттттТ
Коментиран от #6, #7, #11, #14, #16, #22, #40, #46
15:01 08.05.2026
4 Питам
15:03 08.05.2026
5 Руснак без крак...
15:03 08.05.2026
6 Путин бакшиша
До коментар #3 от "ТттттТ":Не можем ве, глу паци сме
15:03 08.05.2026
7 БОТЕВ
До коментар #3 от "ТттттТ":Кремъл не действа меко или твърдо, а така, както може!
Коментиран от #23
15:03 08.05.2026
8 Както каза преди дни Л. Джонсън
Аааа, значи побеждавате Русия в медиите , като Тръмп.😂😂😂😂😂
Коментиран от #17
15:04 08.05.2026
9 Така де
Коментиран от #21
15:04 08.05.2026
10 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #36
15:04 08.05.2026
11 Хахахаха
До коментар #3 от "ТттттТ":Май май масква ще стане кратер!
Коментиран от #18, #60
15:04 08.05.2026
12 Швейк
15:05 08.05.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
15:05 08.05.2026
14 хахаха
До коментар #3 от "ТттттТ":руснаците са християни като им шляпнат шамар по едната буза си обръщат и другата, останаха без рафинерии ама се притесняват за парада
15:05 08.05.2026
15 Някой
15:05 08.05.2026
16 Миролюб Войнов, експерт
До коментар #3 от "ТттттТ":".. Киев ще се превърне в един голям кратер.."
Това с какво ще помогне на Русия? Войната е загубена, иде ред на Разплатата ☝️
Коментиран от #19
15:05 08.05.2026
17 И нашите мисиро4ки глЮпави
До коментар #8 от "Както каза преди дни Л. Джонсън":изпълняват чинно, без да мислят. Слугуват на лъжата.
15:06 08.05.2026
18 хахаха
До коментар #11 от "Хахахаха":крайно време е нещо да стане на кратер и да приключат ....5 години вече воюват без почивка, на западняците им се опразниха складовете
Коментиран от #26
15:07 08.05.2026
19 1102
До коментар #16 от "Миролюб Войнов, експерт":Няма да има за какво да пишете!
15:07 08.05.2026
20 Добри новини
Руската пропаганда призна отстъплението на въоръжените сили на Русия в Запорожка област.
По думите на военния анализатор Михаил Звинчук (Рыбарь), Украйна има успехи благодарение на предимството си в дронове и ситуацията за Русия става все по-лоша и по-лоша.
Коментиран от #31, #41
15:08 08.05.2026
21 Хахахаха
До коментар #9 от "Така де":Първото, това е парад на пропагандата. Целия свят се е борил срещу нацизма, а само рашите си приписват заслугите. И второ, е пропаганда на един диктатор да се показва, колко е велик. Така, че всъщност украинците не воюват срещу празника, а срещу тупин.
Коментиран от #45, #52, #58
15:08 08.05.2026
22 ТОЧЕН СИ..
До коментар #3 от "ТттттТ":Винаги пиша ПУТИН Е ДОБЪР ЧОВЕК РУСНАЦИТЕ ИСКАТ ВИНАГИ ПО МИРЕН ПЪТ ДА СИ ВЗЕМАТ НЕЩАТА. ТЕЗИ ОБЛАСТИ ЗАВЗЕТИ НА СЕВЕР СА РУСКИ И ХОРАТА ТАМ СЛЕД ТЕРОРА НА ОКРАНЯНО СИ ИСКАТ РУСИЯ. Подлото еврейче НАРКОКЛОУНЧЕТО е терорист. А тези територии донецка Луганска Запорожие са били винаги руски.
15:08 08.05.2026
23 БОТЕВ
До коментар #7 от "БОТЕВ":Пишете ми минуси, но единствената сила на Кремъл е ядреното оръжие, а тогава победители няма!!!
15:08 08.05.2026
24 Плешивата Движуха
Коментиран от #29
15:08 08.05.2026
25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Истеричните заплахи от страна на Кремъл само показват страха и безпомощността на Русия. Десетки червени линии бяха преминати. С какво ли не плашиха Украйна и света: ядрени удари, апокалипсис, Армагедон, но никой не се впечатлява. Украйна си удря без да се съобразява със заплахите и Европа помага за спиране на руския империализъм.
С всяка следваща заплаха, още по-смешно изглеждат ватенките.
15:09 08.05.2026
26 Хахахаха
До коментар #18 от "хахаха":На кои западняци? Те от 5 години складовете празни, а воюват и с Иран. Не ви ли омръзна от руска пропаганда, за празните складове? А и все пак, Украйна вече ползва много собствено оръжие.
15:10 08.05.2026
27 Един
Коментиран от #37
15:11 08.05.2026
28 хахахахха
15:11 08.05.2026
29 Руснак без крак...
До коментар #24 от "Плешивата Движуха":Така и не разбрах пачему руснаците празнуват Победата на Америка !!! Някой има ли идеи ?
Коментиран от #33
15:11 08.05.2026
30 1102
15:11 08.05.2026
31 хахахахха
До коментар #20 от "Добри новини":мечтать не вредно 🤣
15:12 08.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1102
До коментар #29 от "Руснак без крак...":Няма да разбереш защото в твоята тоалетна ти люти на очите!
15:13 08.05.2026
34 хаха
Експлозиите няма нищо общо с украинската атака! Ватенките били свалили "ракетата".
Сигурно Иванушка Дурака е пушил където не трябва просто.
15:13 08.05.2026
35 хмммм
15:15 08.05.2026
36 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #10 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Браво на руските братя че продължават да заличават нацизма в уср@йна!
15:15 08.05.2026
37 Миролюб Войнов, историк
До коментар #27 от "Един":"..Колко украинци са загинали заедно с руснаци..."
Тайна архиви разкриват че в периода 1941-1945г СССР дава 30млн жертви, най-вече заради руския месар Жуков. Германия минава с 4млн и внимание - Русия отчита едвам 100 000 загинали !!! Толкоз за руския "принос" във Втората Световна ☝️
Коментиран от #48
15:15 08.05.2026
38 Бенджи Сmoтаняху
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":А какво се случи с еврейския козел, нищо не казваш! 👍😁
15:15 08.05.2026
39 Йосиф Весериьнович
Коментиран от #43, #47
15:16 08.05.2026
40 Град Козлодуй
До коментар #3 от "ТттттТ":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
15:16 08.05.2026
41 стоян георгиев
До коментар #20 от "Добри новини":Не само в запорожие ,но и в сумска област руснаците отстъпват.поне от четири месеца русия не успява да компенсира загубите на фронта причинени от украинската армия което налага руснаците да оголват определени участъци.
15:17 08.05.2026
42 mисирка
Коментиран от #54
15:17 08.05.2026
43 стоян георгиев
До коментар #39 от "Йосиф Весериьнович":Киев да чакаме да го превзема до към сряда а?хах...!
15:18 08.05.2026
44 1102
Руснаците ги правят с изнесено напред колело което утежнява оператора на ръчната количка.
Турските внасяни в България са с прибрано под коша колело което прави работата по лека.
Вие как мислите, дали руснаците ще Ви дадат руска или турска? Много бетон има да се лее за постаментите на паметниците на Путин!
15:18 08.05.2026
45 Дивергент
До коментар #21 от "Хахахаха":В СССР и сега в Руската федерация ВСВ официално се нарича Великата отечествена война.
15:19 08.05.2026
46 Кога
До коментар #3 от "ТттттТ":това? Вече 5та година го повтаряш всеки път като яде шамари раша и досега нищо. Не се ли умори от грешни заклинания?
15:19 08.05.2026
47 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #39 от "Йосиф Весериьнович":"..Тоя път прошка няма да има..."
Грешката на Запада е, че 1991г докара на Pyсия пилeшки 6yтчетa и кол6аcа !!! Не го забравяйте щото тази година колбаca и прошка нeще има ☝️
Коментиран от #59, #63
15:19 08.05.2026
48 Владимир Зеленски жид
До коментар #37 от "Миролюб Войнов, историк":Къде ги прочете тези тайни архиви, там при онези измислените 6 млн.? 👍
15:19 08.05.2026
49 ...
15:21 08.05.2026
50 Само факти
Общото честване се провежда на Червения площад в Москва.
На празника присъстват германски офицери от нацистка Германия, като Ернст Кьостринг и полковник Ханс Кребс, които маршируват заедно със съветски войници, докато Сталин и други лидери наблюдават от трибуната. Този парад се провежда в условията на действащия пакт "Молотов-Риббентроп", по време на който нацистка Германия и СССР си сътрудничат.
Исторически факт, често споменаван в контекста на съюза между СССР и Германия преди нахлуването през юни 1941 г., е, че на 1 май 1941 г. нацисти и комунисти празнуват заедно.
15:21 08.05.2026
51 Русия е на път да се откаже от обявената
Коментиран от #62
15:21 08.05.2026
52 Луд с картечница
До коментар #21 от "Хахахаха":Кой е този цял свят бре прррр деллл ,в Съветския Съюз при Сталинград има унгарски,румънски,италиански дивизии ,малко финландци ,словашки ,хърватски , босненски и испански войски,СС дивизиите с доброволци от Скандинавия ,Холандия ,Белгия и Франция къде ги забрави ?Над 1.6 милиона от тази мррррша беше превърната в тор .Австрийците се опитаха да минат на аванта на гърба на германците .
Коментиран от #61
15:21 08.05.2026
53 стоян георгиев
Коментиран от #65
15:23 08.05.2026
54 Путлер е слуга на Сатаната
До коментар #42 от "mисирка":Не се крие, вчера показаха разрушените от рашистите детска градина и търговски център.
Отново са yбили 27 цивилни, сред които деца и майки.
Коментиран от #66, #68
15:24 08.05.2026
55 Кирило Буданов, разведчик
Коментиран от #83
15:24 08.05.2026
56 Бай Тенчо падара
15:25 08.05.2026
57 Какво е братубийствена война
СВО е същото само че с дронове
Както каза навремето един атлантик
Май на православието
15:25 08.05.2026
58 Хихихихи
До коментар #21 от "Хахахаха":какъв цял свят бе. Някой от тези джендъри за два, три дни капитулираха пред Ч. Армия.
15:25 08.05.2026
59 Миролюб Войнов,историк
До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":Но въпреко всичко ,продължаваш да си го слагаш на сухо в гаzунгера !И за колбаса става въпрос ☝️.
15:25 08.05.2026
60 хахахахха
До коментар #11 от "Хахахаха":много по вероятно кратерите да са по столиците на фашисткия ес
15:26 08.05.2026
61 стоян георгиев
До коментар #52 от "Луд с картечница":При сталинград срещу немците воюваха поне пет пъти повече съветски войски съответно и дадоха пет пъти по големи загуби макар че руснаците там се защитава.
Тия дето си ги описал в голямата си част са били само в символично количество.основно се би ударната девета армия на немците наброяваща 200000 човека.тя и понесе огромния товар и влезе в чувал,но срещу нея се биха няколко милиона души.повтаряю няколко милиона.
Коментиран от #70, #73, #82
15:27 08.05.2026
62 Руснак без крак...
До коментар #51 от "Русия е на път да се откаже от обявената":"...руските националисти призовават..."
Националист = фашист ☝️
Да ходят на фронта, пък да видим за какво ще призовават.
15:27 08.05.2026
63 Йосиф Весериьнович
До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не е лошо да се правиш на остроумен но ,ако ти се отдава! Ще ми е интересно да напишеш нещо на 11 например.
15:28 08.05.2026
64 Помнещ
Как се обръща фурнаджийската лопата
15:28 08.05.2026
65 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #53 от "стоян георгиев":СиСи ти парада ,остави ,ами прати Деси да оллабя пак жилата ,че не се издържа на суша .Парите както винаги ще ги получиш по банков път предварително .
15:28 08.05.2026
66 Не лъжи ма
До коментар #54 от "Путлер е слуга на Сатаната":Сатаняху изби 50 000 деца в Палестина, за това жидоподлогите нито звук!
Коментиран от #77
15:28 08.05.2026
67 Цецко дюзата
--- РАЗСТРЕЛЯТЬ!
15:30 08.05.2026
68 хахахахха
До коментар #54 от "Путлер е слуга на Сатаната":обаче децата бяха брадати с камуфлажи и с автомати
15:31 08.05.2026
69 Колко пъти ще въртиш едно и също
Кой ли ти вярва, че през два часа, « великата» украинска, изпощяла армия е Толкова боеспособна!
Айде малко по- сериозно!
Коментиран от #72
15:32 08.05.2026
70 Миролюб Войнов, историк
До коментар #61 от "стоян георгиев":Исторически погледнато руснаците са най-лошите войници. Архиви разкриват че най-често загиналите руснаци са убити в гръб, докато са бягали ☝️
Коментиран от #75, #76
15:33 08.05.2026
71 Атлантик
15:33 08.05.2026
72 странно
До коментар #69 от "Колко пъти ще въртиш едно и също":като е толкова слаба армията... каква ли е тази на Русия щом 4 години се плюнчи и загинаха над 1 млн руснаци...
за 3 дена в Киев... ма нещо не им дадоха визи май.
Коментиран от #85
15:33 08.05.2026
73 Луд с картечница
До коментар #61 от "стоян георгиев":Стига си лъгал бе Цар Вулл пробит ,като цяло военните загуби на Руснаците са 9млн,а другите са обикновенни цивилни .Германците дават към 7млн загуби и ако вземеш тази унищожена от руснаците международна сган която ти описах е някъде около 1.8--1.9млн ,та нещата са на кантар аналллизаторе !
Коментиран от #80
15:34 08.05.2026
74 Зеленски
15:35 08.05.2026
75 Али Паша
До коментар #70 от "Миролюб Войнов, историк":Важно е НПО -ТА ТА да дават кинти.Вече евро.Иначе сме по кофите.
15:35 08.05.2026
76 стоян георгиев
До коментар #70 от "Миролюб Войнов, историк":А пък Ганя Царвула щот е голям войник.затова изгуби Балканска ,Първа Световна. Втора Световна и Османска окупация 600г та все от страната на булката ...хахах .
Коментиран от #81
15:37 08.05.2026
77 200 000... чак милион
До коментар #66 от "Не лъжи ма":може и още да си измислиш като цифричка. не е ли малка.
Ама знаем че:
1. 90% от приятелите на Путин са с чалми
2. Целува Корана и то в ефир пред всички
3. Реже лентички на джамии и то дори пред Кремъл
4. Целува коремчета на 5 годишни момченца и то в ефир по националната им телевизия.
Та кой каза, че бил слуга на дявола? Смешко.
Коментиран от #79
15:37 08.05.2026
78 Умрял миризлив русняк
15:38 08.05.2026
79 Косо
До коментар #77 от "200 000... чак милион":Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК
15:38 08.05.2026
80 Миролюб Войнов, историк
До коментар #73 от "Луд с картечница":"..военните загуби на руснаците са 9млн.."
Военни архиви разкриват друга истина !!!
Докато жертвите на СССР надхвърлят 27млн, загиналите руснаци са едвам 100 000 души ☝️
Секретни германски архиви разкриват че агентурната германска мрежа в Русия е била съставена от 90% руснаци !!! Сред тях и някой си Щирлиц 😁
15:39 08.05.2026
81 Косо
До коментар #76 от "стоян георгиев":Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК
15:39 08.05.2026
82 Историк
До коментар #61 от "стоян георгиев":Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, руските жертви пак 5 пъти повече. Руската идеология е такава, че живота на руснака не струва и пет пари. Предпочитат да се пазят техниката, а не хората.
Коментиран от #86
15:39 08.05.2026
83 Миролюб Войнов,историк
До коментар #55 от "Кирило Буданов, разведчик":И въпреки всичко имаш парализирана дясня ръка и крива глава ,докато станат и те на кайма ☝️ .
15:40 08.05.2026
84 Т Живков
15:41 08.05.2026
85 Странно е, че по цял ден
До коментар #72 от "странно":Клечиш по сайтовете и нищо не си разбрал.
Ами чети повече.
Този сайт само преписват и то това, което им зададат като задача!
Над 56 държавитналиват пари и оръжие в казана на наркомана срещу еда е много справедливо, нали?
Даже и в бандите по улицата се бият един срещу един. И ма си правила!
15:42 08.05.2026
86 Османагич 🇹🇷
До коментар #82 от "Историк":Щото сте много големи войни и тарикати ,затова ви "яздихме" 600 г и предстои нов тур .
15:43 08.05.2026
87 Надарен и талантлив
15:44 08.05.2026