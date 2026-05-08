В навечерието на Деня на победата: Украйна предприе една от най-мащабните си атаки дълбоко в Русия

Украйна предприе една от най-мащабните си вълни от нападения с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, като ударите съвпаднаха с началото на едностранно обявеното от Кремъл примирие за Деня на победата.

Масивен пожар избухна в рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл - една от най-големите в Русия - след пряко попадение от дрон.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалени 27 дрона, насочени към столицата, като части от тях са паднали близо до центъра на града. Заради атаките летищата Внуково и Домодедово временно спряха работа.

Дронове удариха руска военна база в предградието на чеченската столица Грозни - Ханкала, където се намира щабът на 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия. Друг апарат падна близо до железопътната гара в центъра на града.

Експлозии разтърсиха района с военни и промишлени предприятия в Ростов на Дон, като бе съобщено и за свалена украинска ракета.

Руските власти потвърдиха за удари по индустриални обекти в Пермския регион, намиращ се на значително разстояние от границата.Южна Русия.

Общо 13 летища в региона преустановиха полетите си поради заплаха от въздушни атаки, което парализира въздушния трафик.

Руското министерство на отбраната твърди, че е свалило общо 264 дрона през нощта. Въпреки руските обвинения за нарушаване на примирието, президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия сама не е спазила собственото си предложение, извършвайки над 140 обстрела и изстрелвайки стотици дронове срещу украински позиции в същия период.

Анализатори посочват, че засилените украински удари целят да подкопаят логистиката на руската армия и да окажат психологически натиск преди парада на 9 май.

Русия също продължи масираните си атаки срещу цивилни цели в Украйна, въпреки обявеното от Москва едностранно прекратяване на огъня по случай Деня на победата.

Президентът Володимир Зеленски съобщи за над 140 руски атаки и повече от 850 удара с дронове само в рамките на изминалата нощ, което подчертава липсата на реално спазване на примирието от страна на руските сили.

При руски удар с авиобомба по къща в Николаевската община край Суми е загинала 55-годишна жена. Нейният 24-годишен син е бил ранен при атаката.

Руски FPV дрон е поразил цивилен автомобил край Харков, ранявайки три жени (на 18, 30 и 58 години). Жертвите са били нападнати, докато са засаждали картофи в градината си, подведени от новините за обявеното примирие.

Съобщава се за поне един ранен цивилен вследствие на атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област

В Днепропетровска област при руски обстрел е ранена 72-годишна жена в община Новопавловка

В часовете непосредствено преди официалното начало на примирието руските сили убиха най-малко шестима души в Донецкия регион, включително двама в Мирноград и един в Покровск.

Според мониторинговата мисия на ООН (HRMMU), от 1 май 2026 г. досега в Украйна са убити и ранени над 570 цивилни в 14 региона на страната. Само на 5 май броят на жертвите достигна 27 души при координирани атаки срещу Запорожие, Краматорск и Днипро.

Руските удари през последните дни сериозно засегнаха енергийни обекти, включително газова база в Полтавска област, където загинаха спасители. Редовно се атакуват и обекти на железопътната мрежа, като от началото на годината са регистрирани над 470 подобни нападения.