Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Няма нов морал у новите депутати. Доказано!

Нинова: Няма нов морал у новите депутати. Доказано!

28 Май, 2026 21:45 916 17

  • корнелия нинова-
  • нов морал-
  • нови депутати

 Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел?  Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото? , попита лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Няма нов морал у новите депутати. Доказано! - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица)
Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание.
Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас.
Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да видим.
Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера, министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:

Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две увеличения. Двулично и несправедливо.
А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.
Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?
Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна. Вижте по-малко


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаго

    14 18 Отговор
    Корнелия като недоволства, значи сме на прав път.

    21:53 28.05.2026

  • 2 ПОЛИТИК И МОРАЛ

    13 1 Отговор
    НЕСЪВМЕСТИМИ СУБСТАНЦИИ.

    21:54 28.05.2026

  • 3 Майна

    8 4 Отговор
    Радев)
    Не е ли права?
    Унгарският намали наполовина заплатата си и ги замрази..
    А, ти?
    Хм- 5% ще даваш от БВП за ..да си изряден, 5% от джоба на Родината, а твоята заплата расте

    21:56 28.05.2026

  • 4 Ххх

    15 7 Отговор
    Тая кака както винаги приказва глупости за наивници. Не са проблем депутатските заплати. Проблем е олигархията създадена от такива като тая кака. Проблем е данъчната система, плоските данъци. Навсякъде по света след основното жилище, другите жилища се облагат с много данъци и т.н.

    21:58 28.05.2026

  • 5 ?????

    7 2 Отговор
    Уф.
    Нинова я уважавах докато не се колаборационира с Кикитата и не почна да им играе по свирката.
    Да и́ напомням ли как изнасяше оръжие за "Полша" и как стиска мандата до последно за да може и.д. Кики да подпише меморандума с Уестингхауз за Козлодуй.
    Или тва е друго? А?
    Тогава и биха камбаните за погребението на БСП.
    Не че тая измислена партия не си го заслужаваше.
    Но да я погребат ръководителите и́ тва трябва да го умееш.
    Та непокорната Корнелия да се поуспокои все пак.
    Било квото било.
    Важното че чавето е добре в Щатите.

    Коментиран от #9

    22:22 28.05.2026

  • 6 турта

    6 1 Отговор
    Стара червена биволица.И за наденица не става.Жилава,миришеща и кисела.Боли я кат падна от трона.

    22:27 28.05.2026

  • 7 Льохман

    7 2 Отговор
    Кака, за тебе колко гласуваха?

    22:28 28.05.2026

  • 8 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Доказано е и друго:
    На човека ,в крайна сметка,му трябва само една дупка--два, на два, на един,без комин!

    22:28 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Абе нинова ти сега това ли работиш? Хра4иш по цял ден по тоя и ония

    22:31 28.05.2026

  • 11 ?????

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "12340":

    Ха ха.
    Аз съм го написал бре.
    Оръжието е за "Полша".
    А меморандумът с Уестингхауз всъщност е за износ на отработено ядрено гориво което дотогава руснаците ни го вземаха безплатно и го караха някъде в тяхните депа за отработено ядрено гориво, а сега Уестингхауз ще ни плащат за него.
    Или не е така?А?

    22:46 28.05.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Само луна и малко облаци и малко звезди по пътя!

    22:49 28.05.2026

  • 13 Применил се Илия

    2 1 Отговор
    Тия в огромната си част за от нейната бивша партия, тя да не очаква чудеса?

    22:51 28.05.2026

  • 14 Преди и сега

    4 2 Отговор
    Преди 1944г депутатите са получавали само дневни пари за присъствие. Сумите са били два пъти по малки от заплатите на учителите. Министрите също не са вземали големи заплати. Единствено премиера е взимал по-голяма. Реално от политика преди 80 г в България не е можело да се забогатее. Въпросът е : защо сега допуснахме това изкривяване?

    22:58 28.05.2026

  • 15 Наглост селска

    3 2 Отговор
    Преватизаторката която не намери сила да обясни поведението си по въпроса говори за морал
    Наглост селска северозападна

    22:58 28.05.2026

  • 16 Кака ку

    2 1 Отговор
    Много си посредственна

    22:59 28.05.2026

  • 17 Само

    1 0 Отговор
    Само на мен ли ми прави впечатление,че политическата класа получава огромни средства за работа със съмнителна стойност.Преди години разговарях на тази тема с колежка работила във Финландия и тя сподели,че миньорите,леярите и др.,получават два пъти по- високо възнаграждение от депутатите. Нима нашите политици и депутати са богопомазани?

    23:14 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол