Нинова: Няма нов морал у новите депутати. Доказано!

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица)
Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание.
Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас.
Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да видим.
Край и на двете. По лицемерен и безочлив начин новото мнозинство от депутатите на Радев гласува заплатите на депутатите, премиера, министрите, президента, регулаторите, да растат автоматично на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Нов правилник- стар модел.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:
Сега най-много да ги замразят след юни, когато ще са скочили над 10 000 евро, за да замажат очите на хората. Замразяване след две увеличения. Двулично и несправедливо.
А цените и този месец вървят нагоре. И осигуровките на работещите ще са нагоре. И новият дълг, който ще вземат е нагоре.
Има ли още наивници, които да вярват , че с новата власт идва нов модел? Вижте какво направи премиерът Мадяр в Унгария. Намали собствената си заплата наполовина и я замрази. И на всички по веригата! Кога ще видим нашите управляващи да направят същото?
Като депутат 4 пъти внасях закон да се намалят и замразят заплатите на депутати и министри. Осмиваха ме, ругаха ме, клеветиха ме. Не го направиха. Но поне днес съвестта ми е чиста и мога да кажа: преоблякъл се Илия, пак в тия. Няма промяна, има подмяна. Вижте по-малко
3 Майна
Не е ли права?
Унгарският намали наполовина заплатата си и ги замрази..
А, ти?
Хм- 5% ще даваш от БВП за ..да си изряден, 5% от джоба на Родината, а твоята заплата расте
21:56 28.05.2026
5 ?????
Нинова я уважавах докато не се колаборационира с Кикитата и не почна да им играе по свирката.
Да и́ напомням ли как изнасяше оръжие за "Полша" и как стиска мандата до последно за да може и.д. Кики да подпише меморандума с Уестингхауз за Козлодуй.
Или тва е друго? А?
Тогава и биха камбаните за погребението на БСП.
Не че тая измислена партия не си го заслужаваше.
Но да я погребат ръководителите и́ тва трябва да го умееш.
Та непокорната Корнелия да се поуспокои все пак.
Било квото било.
Важното че чавето е добре в Щатите.
22:22 28.05.2026
8 Град Симитли
На човека ,в крайна сметка,му трябва само една дупка--два, на два, на един,без комин!
22:28 28.05.2026
11 ?????
До коментар #9 от "12340":Ха ха.
Аз съм го написал бре.
Оръжието е за "Полша".
А меморандумът с Уестингхауз всъщност е за износ на отработено ядрено гориво което дотогава руснаците ни го вземаха безплатно и го караха някъде в тяхните депа за отработено ядрено гориво, а сега Уестингхауз ще ни плащат за него.
Или не е така?А?
22:46 28.05.2026
Наглост селска
Наглост селска северозападна
22:58 28.05.2026
