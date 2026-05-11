Отново рязко нагоре! Петролът поскъпна, след като Доналд Тръмп отхвърли мирния план на Техеран

Цените на петрола се повишиха рязко в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп определи отговора на Иран на американско предложение като "неприемлив", което засили опасенията за доставките на суров петрол на фона на продължаващите затруднения в Ормузки проток, предава "Ройтерс".

Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 4,04 долара или 3,99% до 105,33 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI достигна 99,85 долара за барел, което е ръст от 4,43 долара или 4,64%.

Миналата седмица и двата основни петролни контракта отчетоха спад от около 6% заради надеждите за скорошен край на продължаващия вече 10 седмици конфликт, което би позволило възстановяване на трафика през Ормузкия проток.

"Петролният пазар продължава да реагира като машина за геополитически заглавия, като цените се движат рязко при всяко изказване, отказ или предупреждение от Вашингтон и Техеран", заяви старшият пазарен анализатор на Phillip Nova Приянка Сачдева.

Очаква се Доналд Тръмп да пристигне в Пекин в сряда, където според американски представители ще обсъди темата за Иран с китайския президент Си Дзинпин.

Пазарите следят внимателно дали Китай може да използва влиянието си върху Иран, за да съдейства за постигане на всеобхватно примирие и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър заяви в неделя, че светът е загубил около 1 милиард барела петрол през последните два месеца и че енергийните пазари ще се нуждаят от време за стабилизиране дори при възстановяване на доставките.

Данни на Kpler показват, че още три танкера с петрол са преминали през Ормузкия проток миналата седмица с изключени системи за проследяване, за да избегнат евентуални ирански атаки.

Анализатори на ANZ прогнозират, че дори ако острият петролен шок отслабне към края на 2026 г., рискът от нови смущения в Ормузкия проток, ниските резерви и слабата международна координация ще продължат да поддържат висока геополитическа премия в цените.

Според тях сортът Brent вероятно ще остане над 90 долара за барел през 2026 г. и между 80 и 85 долара през 2027 г.

Междувременно официални данни показаха, че вносът на петрол в Китай е спаднал през април до най-ниското си ниво от близо четири години заради нарушенията в доставките.