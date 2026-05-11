Отново рязко нагоре! Петролът поскъпна, след като Доналд Тръмп отхвърли мирния план на Техеран

11 Май, 2026 20:02 1 087 34

Цените на петрола се повишиха рязко в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп определи отговора на Иран на американско предложение като "неприемлив", което засили опасенията за доставките на суров петрол на фона на продължаващите затруднения в Ормузки проток, предава "Ройтерс".

Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 4,04 долара или 3,99% до 105,33 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI достигна 99,85 долара за барел, което е ръст от 4,43 долара или 4,64%.

Миналата седмица и двата основни петролни контракта отчетоха спад от около 6% заради надеждите за скорошен край на продължаващия вече 10 седмици конфликт, което би позволило възстановяване на трафика през Ормузкия проток.

"Петролният пазар продължава да реагира като машина за геополитически заглавия, като цените се движат рязко при всяко изказване, отказ или предупреждение от Вашингтон и Техеран", заяви старшият пазарен анализатор на Phillip Nova Приянка Сачдева.

Очаква се Доналд Тръмп да пристигне в Пекин в сряда, където според американски представители ще обсъди темата за Иран с китайския президент Си Дзинпин.

Пазарите следят внимателно дали Китай може да използва влиянието си върху Иран, за да съдейства за постигане на всеобхватно примирие и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър заяви в неделя, че светът е загубил около 1 милиард барела петрол през последните два месеца и че енергийните пазари ще се нуждаят от време за стабилизиране дори при възстановяване на доставките.

Данни на Kpler показват, че още три танкера с петрол са преминали през Ормузкия проток миналата седмица с изключени системи за проследяване, за да избегнат евентуални ирански атаки.

Анализатори на ANZ прогнозират, че дори ако острият петролен шок отслабне към края на 2026 г., рискът от нови смущения в Ормузкия проток, ниските резерви и слабата международна координация ще продължат да поддържат висока геополитическа премия в цените.

Според тях сортът Brent вероятно ще остане над 90 долара за барел през 2026 г. и между 80 и 85 долара през 2027 г.

Междувременно официални данни показаха, че вносът на петрол в Китай е спаднал през април до най-ниското си ниво от близо четири години заради нарушенията в доставките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 10 Отговор
    Давайте урана и ви оставям да дишате.

    Коментиран от #10, #12

    20:05 11.05.2026

  • 2 Швейк

    8 1 Отговор
    Ако един глупак хвърли камък в Ормузкия проток и сто мъдреци не могат да го извадят.
    Познайте кой е глупакът.

    20:06 11.05.2026

  • 3 Урсула

    10 1 Отговор
    Издавам закон - всички лубриканти в ЕС, само на водна основа! Ако настане масова криза за лубриканти, проявете разбиране - плюйте!

    Коментиран от #14

    20:08 11.05.2026

  • 4 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 12 Отговор
    Тръмп може да чака.
    А аятоласите ????

    Коментиран от #9, #11

    20:09 11.05.2026

  • 5 ОТНОВО

    17 1 Отговор
    Няма ни един функционално грамотен copoсoид, който може да даде смислено обяснение къде са евтините американски газ и претрол, за които толкова години ни надуваха главите!

    20:10 11.05.2026

  • 6 То сега Путин ще Избяга от Украйна

    0 8 Отговор
    И ще му махнат санкцийте на петрола

    Коментиран от #8

    20:11 11.05.2026

  • 7 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Иран е предложил на Тръмп цена от 33.5$ на барел петрол ако той махне блокадата за преминаване на танкери .Тръмп е отказал офертата за да печели манипулирайки борсовите цени и то винаги в понеделник.Случайност или закономерност?

    20:16 11.05.2026

  • 8 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "То сега Путин ще Избяга от Украйна":

    "И ще"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - да не би да са ви водили организирано от посолството на врачка.

    20:17 11.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    ТръНп ТИЧКА в Китай, а не аятоласите❗
    Ама и десет ника няма да ти стигнат да го сФанеш ❗

    Коментиран от #23

    20:17 11.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран има обогатен уран от 2021-ва, защо сега се сети🤔❓
    А да, защото Биби те натисна с едни снимки от някакъв остров с някакъв си Епстийн 🤔❗
    ГОЛям СМЕШник си с тия сто Ника😀❗

    Коментиран от #21

    20:20 11.05.2026

  • 11 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    "А аятоласите ????"

    Аятоласите още повече - продават петрол със влакове. А ЕС как е - керосина свърши а скоро и дизела. С какво ще карат банани на нашите козячета.

    Коментиран от #19

    20:21 11.05.2026

  • 12 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Давайте урана"

    Ама нали щеше да го вземаш насила от иранците и нали още миналата година го унищожи - какъв уран.

    Коментиран от #16

    20:24 11.05.2026

  • 13 Ами тези

    2 1 Отговор
    цени устройват САЩ.
    Те сега контролират венецуелския петрол, който е по-скъп за преработка и с високите цени излизат на печалба.

    Коментиран от #17

    20:26 11.05.2026

  • 14 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула":

    "Ако настане масова криза за лубриканти"

    Те за това ли нашите козячета толкова квичат - задава се София-прайд а те неподготвени.

    20:27 11.05.2026

  • 15 Овчар

    7 0 Отговор
    След като поскъпне още петрола ще поскъпне тока и храната защото са свързани..! От големите хранителни вериги ще останат само парко -местата останало ще бъде разграбено от народа за народа и никой няма да може да спре тълпата..!

    20:30 11.05.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Помнещ":

    Урана е дълбоко закопан след ударите на САЩ, преди осем месеца.
    Въпроса е да го предадат доброволно.
    Иначе Биби ги почва пак.

    Коментиран от #18, #22

    20:30 11.05.2026

  • 17 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами тези":

    "Те сега контролират венецуелския петрол"

    Нищо не контролират - той венецуелския петрол не изскача сам от земята и да се качва на танкери а заради дълги години краварско ембарго и санкции Венецуела има съвсем малко действащи кладенци - като за неумни козячета максималния им дневен добив е малък и не оказва влияние на световния пазар - а за нови кладенци трябва време.

    20:31 11.05.2026

  • 18 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Урана е дълбоко закопан след ударите на САЩ, преди осем месеца"

    Ами нали каза тогава че сте го унищожили - сега тогава ли лъжеше или сега лъжеш.

    Коментиран от #34

    20:33 11.05.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    И откъде минават тия влакове, че нещо не са разбра.

    20:33 11.05.2026

  • 20 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    С тези свои безсмислени изявления Тръмп ще загуби първичните избори в края на годината. Иран ще го изпържи.

    20:34 11.05.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сега съм решил, сега ги бомбят аятоласите.
    Некой нещо да ми каже.

    Коментиран от #24

    20:35 11.05.2026

  • 22 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Въпроса е да го предадат доброволно"

    И ако не го предадат доброволно какво ще направите - нали щяхте да превземате Техеран за 48 часа а даже един малък остров да превземете ви достраша защото иранците пак ще ви запукат а сега няма и ПВО - всеки дрон ще е в целта.

    Коментиран от #25

    20:36 11.05.2026

  • 23 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Китай да прати прошение до Тръмп.
    Да им освободи стоте танкерчета с петрол в персийския залив.
    Иначе тапата остава.

    Коментиран от #27

    20:37 11.05.2026

  • 24 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "сега ги бомбят аятоласите"

    Като гледам май аятоласите по-добре се справят с бомбенето - една краварска база не остана и един самолетоносач и две фрегати дадоха фира.

    Коментиран от #26

    20:38 11.05.2026

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Учуден":

    САЩ НЕ ПРЕВЗЕМАТ
    САЩ ЕКСПЛОАТИРАТ

    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #30

    20:39 11.05.2026

  • 26 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зевзек":

    Благодарение и на самолетоносачите.
    Базите не ги мисли.
    Мисли сриването на Иран.

    Коментиран от #28

    20:40 11.05.2026

  • 27 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    "Да им освободи стоте танкерчета с петрол"

    Те стоте танкерчета са на Урсула не са на Китай - Китайските си минават свободно и краварите не смеят да ги пипнат. Последно иранците думнаха един френски танкер.

    Коментиран от #29

    20:41 11.05.2026

  • 28 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    "Мисли сриването на Иран"

    Ами те с бази и самолетоносачи не успяха да сринат Иран а без тях как ще се справят - ти мисли сриването на Израел че железния купол се оказа гевгир.

    Мъка а - пропагандата не върви.

    20:44 11.05.2026

  • 29 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Запознат":

    Китайското ПРАВИТЕЛСТВО друго казва.....

    Коментиран от #31

    20:44 11.05.2026

  • 30 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "САЩ НЕ ПРЕВЗЕМАТ
    САЩ ЕКСПЛОАТИРАТ"

    И как експлоатират някоя държава без да я превземат ще ми кажеш ли - или това не ти го разясниха от посолството пък акъла не достига сам да си зададеш въпроса.

    Коментиран от #32

    20:47 11.05.2026

  • 31 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    "Китайското ПРАВИТЕЛСТВО друго казва"

    Така е казват че от Иран и Русия няма проблеми да си взимат ама не могат от персийските монархии пък китайците много и им трябва много петрол. Ама това явно не са ти го казали.

    Коментиран от #33

    20:50 11.05.2026

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Учуден":

    Петрола на Венецуела се продава от САЩ....
    ДО 30 април САЩ са продали.105 милиона венецуелски петрол.

    20:50 11.05.2026

  • 33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    Към май 2026 г. ситуацията в региона на Персийския залив е силно напрегната, като около 100 кораба, свързани с Хонконг/Китай, са блокирани в района на Ормузкия проток.

    Говорим за петрола от Иран.

    20:54 11.05.2026

  • 34 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Помнещ":

    Иран не се унищожава.
    Той са разпадат десетки години.
    Ама ти откъде да знаеш.

    21:05 11.05.2026

