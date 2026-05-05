Тръмп vs. ЕС! Брюксел е готов за всеки сценарий, ако САЩ нарушат търговската сделка

Европейският съюз е "готов за всеки сценарий", в случай че Съединените щати нарушат търговското споразумение, увери председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На пресконференция тя подчерта, че "сделката си е сделка", като напомни, че двете страни вече са сключили такава.

"Същността на тази сделка е просперитет, общи правила и надеждност. Сега и двете страни прилагат тази сделка, като същевременно спазват различните демократични процедури. От страна на ЕС сега сме в последните етапи на изпълнение на останалите ангажименти, свързани с митата", коментира Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че Вашингтон, точно както блокът, има ангажименти, които трябва да спазва.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да повиши митата върху автомобили и камиони, идващи от ЕС.