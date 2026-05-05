Тръмп vs. ЕС! Брюксел е готов за всеки сценарий, ако САЩ нарушат търговската сделка
Тръмп vs. ЕС! Брюксел е готов за всеки сценарий, ако САЩ нарушат търговската сделка

5 Май, 2026 13:48 960 15

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да повиши митата върху автомобили и камиони, идващи от ЕС

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е "готов за всеки сценарий", в случай че Съединените щати нарушат търговското споразумение, увери председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На пресконференция тя подчерта, че "сделката си е сделка", като напомни, че двете страни вече са сключили такава.

"Същността на тази сделка е просперитет, общи правила и надеждност. Сега и двете страни прилагат тази сделка, като същевременно спазват различните демократични процедури. От страна на ЕС сега сме в последните етапи на изпълнение на останалите ангажименти, свързани с митата", коментира Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че Вашингтон, точно както блокът, има ангажименти, които трябва да спазва.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да повиши митата върху автомобили и камиони, идващи от ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аман

    8 2 Отговор
    сценарий да искаш от тея двамката

    13:52 05.05.2026

  • 2 не може да бъде

    10 0 Отговор
    А бе не мога да кажа докъде ще стигнат тия споразумения или недоразумения -все тая -но съм убеден че ако братя Грим бяха живи щяха да напишат приказка за баба Яга на която партизанското име е Урсула!?

    13:52 05.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    8 1 Отговор
    Не се сърдете на Тръмп!
    Той постави Брюксел на мястото му!
    Да не са дремали 80 години!
    Меркел напълни гушата на путен с 7 трилиона евро!
    Тя напълни Европа с мигранти!

    13:53 05.05.2026

  • 4 фдн дер лай%нен

    8 1 Отговор
    ще продължим да самоубиваме еуропата

    13:54 05.05.2026

  • 5 Абсурд

    11 0 Отговор
    Брюксел като цяло нямат план за нищо и са командно дишане. Толкова неадекванти упраляващи, на които трябва едва ли не да им казваш вдишай-издишай.

    13:54 05.05.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Ганя шие калъфките за немските коли!
    Сега какво ще шие?
    Производството пада!
    Пари нема, действайте!

    13:56 05.05.2026

  • 7 Абреее

    10 0 Отговор
    а бре таа кощрамба
    защо не е в панделата ???!

    13:57 05.05.2026

  • 8 Взелин

    1 0 Отговор
    Има ли?

    13:58 05.05.2026

  • 9 Демократ

    6 0 Отговор
    Наистина осъзнавам като чета думите на тази, че има много чро сти хора. Лайн ен трябва да и се обясни какво значи търговски баланс как се подържа и в чия посока е. Няма как малоу мни дъщества като тая да не ме карат да изтръпвам

    13:59 05.05.2026

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор
    малии каква е красива тая вещица щя и нацелувам цепкалото докато получи отгазъм

    14:06 05.05.2026

  • 11 Тази зависима от висящи дела

    5 0 Отговор
    Е способна заедно с другата фашизирана с произход нацистки на всичко не за народите от европейските страни а за свое прикритие

    14:06 05.05.2026

  • 12 Оправете

    2 0 Отговор
    Си снимката!!! Незнам, Нечух, Невидях, са три маймуни!!!

    14:07 05.05.2026

  • 13 Българин

    1 2 Отговор
    Урсула да приема всички условия на Тръмп! Иначе Рижия така ще ни дере, че свят ще ни се завие!

    14:16 05.05.2026

  • 14 Гарантирано от ГюроФ

    4 0 Отговор
    Словакия, Чехия и Унгария няма да участват
    в заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна
    заради финансови рискове,
    Докато Богата България е готова да Привежда на Укрия по 1,5 Милиарда Десет години!

    14:24 05.05.2026

  • 15 Теслатъ

    1 0 Отговор
    """" ... ако САЩ нарушат търговската сделка с Европа. """"" ----- Ха, дано, че то с тези мита и инвестиции в Щатската икономика за Трилион Долара, които подписа Т. Акушерка, шъ ни излезе през носа....

    14:34 05.05.2026

