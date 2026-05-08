Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Военните атаки на САЩ подкопават преговорите

Техеран: Военните атаки на САЩ подкопават преговорите

8 Май, 2026 19:53 633 9

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • моджтаба хаменей

Регионален ирански представител заяви, че 10 моряци са били ранени, а петима са в неизвестност след засегнали товарен кораб американски удари в Ормузкия проток и района около него, предаде Франс прес

Техеран: Военните атаки на САЩ подкопават преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че подкопават усилията за постигане на споразумение след размяната на атаки между САЩ и Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Всеки път, когато на масата се обсъжда дипломатическо решение, САЩ избират безразсъдна военна авантюра. Дали това е груба тактика за оказване на натиск?", написа днес Арагчи в "Екс".

Военното напрежение между враждуващите страни се изостри снощи, когато САЩ нанесоха удари по цели на иранска територия, а Иран атакува американски военни кораби с ракети и моторни лодки.

Говорител на иранското външно министерство заяви, че Техеран все още преценява как да отговори на американските предложения за прекратяване на войната, предаде агенция Тасним.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано изрази оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение с ръководството на Иран за спиране на войната.

Междувременно американските въоръжени сили са нанесли днес още въздушни удари и са поразили няколко празни танкера, опитващи се да пробият блокадата на Иран, написа журналист на телевизия "Фокс нюз" в "Екс".

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че на повече от 70 танкера е било попречено днес да влязат или да напуснат ирански пристанища, предаде Ройтерс.

"Тези търговски кораби имат капацитета да превозват над 166 милиона барела ирански петрол на стойност над 13 млрд. долара", посочи СЕНТКОМ в публикация в "Екс".

Тази седмица на сателитни снимки беше забелязан предполагаем петролен разлив, обхващащ площ от десетки квадратни километри в близост до основния петролен хъб на Иран – остров Харг.

Вероятният разлив, изглеждащ на снимките като сиво-бяло петно, обхваща водите на запад от острова с дължина 8 километра, показаха през последните три дни снимки от спътниците "Сентинел-1", "Сентинел-2" и "Сентинел-3" от системата "Коперник".

"На вид петното прилича на петролен разлив", каза Леон Морланд, изследовател в Центъра за конфликти и околна среда, който прецени, че то обхваща площ от приблизително 45 кв. км.

Регионален ирански представител заяви днес, че 10 моряци са били ранени, а петима са в неизвестност след засегнали товарен кораб американски удари в Ормузкия проток и района около него, предаде Франс прес.

"По време на агресивните действия, предприети от американците снощи във водите на Ормузкия проток и морето Макран (Оманския залив - бел. АФП), товарен кораб, намиращ се близо до устието на река Минаб, е бил поразен и се е възпламенил", заяви Мохамад Радмехр, представител на южната провинция Хормозган, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освен

    3 6 Отговор
    Добри войници, персийците са и хитри дипломати! Усещате ли внушението?

    19:55 08.05.2026

  • 2 Ххх

    4 4 Отговор
    Иран се справя добре с алчните чакали и лудия Дончо.

    20:00 08.05.2026

  • 3 Амадор Ривас

    2 3 Отговор
    А аз си мислех, че от руснаците по нагли няма....явно съм грешал...

    20:08 08.05.2026

  • 4 Путин

    2 5 Отговор
    Лоша работа
    Не ми разрешиха парада
    Ама ще рискувам
    Пък Каквото Това

    20:08 08.05.2026

  • 5 Пращам 1 милион

    0 3 Отговор
    Мясо да имате

    20:09 08.05.2026

  • 6 Дзак

    0 2 Отговор
    Има ли някаква хронология, или на американците часовниците не са наред?

    20:11 08.05.2026

  • 7 РАЗБИРА СЕ

    5 2 Отговор
    НА ЕВРЕИН И АМЕРИКАНЕЦ ВЯРА НИКОГА И ЗА НИЩО.САМО ПОДЛОСТ И КОВАРСТВО,ТОВА Е ДЕФЕКТИРАЛ ГЕН.

    20:13 08.05.2026

  • 8 ОНИЯ ОТ САЩ И

    2 2 Отговор
    Евреите. Другият зелен нарко само се ДУЯТ уж войни водят а всъщност се бъзикат със света. Никакви войни а просто дуене на мускули и бъртвежи у главите им. А човечеството страда.

    20:15 08.05.2026

  • 9 Хм...

    0 0 Отговор
    Персите са плеснали любовно (цитирам дословно инфантилния идиот тръмп) с ракети и дронове два пiHд0cсTaHckи разрушителя, които са се опитвали да въснат от персийския залив през Ормуз. Корабите са устискали, но известно количество пiHд0ccи са дали фира.
    После персите са абордирали и отвели в свои води нефтен танкер опитал се да мине през Ормуз без да си плати.

    20:28 08.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания