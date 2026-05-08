Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия

Американският президент Доналд Тръмп днес обяви в социалните мрежи, че ще бъде обявено тридневно примирие във войната между Русия и Украйна от 9 до 11 май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
“Честването в Русия е за Деня на победата, но по същия начин е и в Украйна, защото те също имаха значително участие и бяха фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва преустановяване на всякакви бойни действия, както и размяна на 1000 пленници от всяка страна”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Трут соушъл”.
“Това искане бе отправено директно към мен и аз високо ценя съгласието от президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на много дълга, смъртоносна и тежка война. Продължават преговорите за края на този голям конфликт - най-големия след Втората световна война - и се приближаваме към него всеки изминал ден”, добави американският президент.
Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаване на примирията, които всяка от тях обяви поотделно.
Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че Украйна е атакувала тази сутрин регионалния център за контрол на въздушното движение край руския град Ростов на Дон, като отбеляза, че атаката е можело да застраши безопасността на гражданската авиация, предаде Ройтерс.
„Днес ще обсъдим няколко въпроса, като първият и най-важен са събитията, станали рано тази сутрин. Киевският режим извърши пореден акт, безусловно от терористичен характер, а именно удара по Ростовския регионален център за управление на въздушното движение“, отбеляза държавният глава, цитиран от ТАСС, по време на заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.
"Това несъмнено можеше да повлияе на безопасността на гражданските самолети. За щастие, не се стигна до трагични събития благодарение на високопрофесионалната работа на нашите диспечери“, подчерта президентът.
Той добави, че въпреки потенциалния риск не се е стигнало до трагични инциденти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Господаря на зеленият продажник
Коментиран от #8
21:56 08.05.2026
2 Дончо, бе
Коментиран от #9, #10
21:56 08.05.2026
3 САЩ е шефа
21:58 08.05.2026
4 Движухата
21:58 08.05.2026
5 5827
22:00 08.05.2026
6 Помак
22:01 08.05.2026
7 име
22:01 08.05.2026
8 Последния софиянец
До коментар #1 от "Господаря на зеленият продажник":Вовка меката китка от 2 седмици се Моли на бай ДОНЧО да спре Украйна, защото целият Монголо- мюсюлмански ХАГАНАТ гори и застрашават хомо Парада пред мумията!
Факт 👍😄
22:01 08.05.2026
9 Атина Палада
До коментар #2 от "Дончо, бе":Дончо разбута кошера на глобалистите в Дубай:) Сега там е мъртвило...И проблем за нашите олигарси:))) къде ще разхождат кифлите си...
Коментиран от #13, #18
22:01 08.05.2026
10 Цъ....
До коментар #2 от "Дончо, бе":У.. ЙЛО ТРИДНЕВНИЯ Пен ДЕЛ... Победи! Оше стоят траншеите и окопите около мумията и кремля от... бягството на педофила от некаков ГОТВАЧ
Хихихихихи
22:04 08.05.2026
11 Ицо
22:04 08.05.2026
12 Фашче
Това което пишеш, нормалните подлагат на съмнение!
22:05 08.05.2026
13 Оня с парчето
До коментар #9 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
22:07 08.05.2026
14 Свърши се
22:08 08.05.2026
15 Доналде
Знае ли за това Примирие?
Пак се опитваш да спасяваш
ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА
ДЪРТИЯ МАНЯК ПУТКЕР
22:10 08.05.2026
16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Факт!
Ама...така, некакси... хЕРОЙСКИ... Избегал !
22:10 08.05.2026
17 Голям джумбиш
22:10 08.05.2026
18 Ъъъъъъъ
До коментар #9 от "Атина Палада":Някой ти е разбутал празната манерка.
22:11 08.05.2026
19 ППП
ПАРАД
на
ПОЗОРА
22:12 08.05.2026
20 Смешник
22:12 08.05.2026