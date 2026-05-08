Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Украйна и Русия

8 Май, 2026 21:54 862 20

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп днес обяви в социалните мрежи, че ще бъде обявено тридневно примирие във войната между Русия и Украйна от 9 до 11 май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Честването в Русия е за Деня на победата, но по същия начин е и в Украйна, защото те също имаха значително участие и бяха фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва преустановяване на всякакви бойни действия, както и размяна на 1000 пленници от всяка страна”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Трут соушъл”.

“Това искане бе отправено директно към мен и аз високо ценя съгласието от президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на много дълга, смъртоносна и тежка война. Продължават преговорите за края на този голям конфликт - най-големия след Втората световна война - и се приближаваме към него всеки изминал ден”, добави американският президент.

Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаване на примирията, които всяка от тях обяви поотделно.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че Украйна е атакувала тази сутрин регионалния център за контрол на въздушното движение край руския град Ростов на Дон, като отбеляза, че атаката е можело да застраши безопасността на гражданската авиация, предаде Ройтерс.

„Днес ще обсъдим няколко въпроса, като първият и най-важен са събитията, станали рано тази сутрин. Киевският режим извърши пореден акт, безусловно от терористичен характер, а именно удара по Ростовския регионален център за управление на въздушното движение“, отбеляза държавният глава, цитиран от ТАСС, по време на заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.

"Това несъмнено можеше да повлияе на безопасността на гражданските самолети. За щастие, не се стигна до трагични събития благодарение на високопрофесионалната работа на нашите диспечери“, подчерта президентът.

Той добави, че въпреки потенциалния риск не се е стигнало до трагични инциденти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Господаря на зеленият продажник

    13 7 Отговор
    разпореди примирие!

    Коментиран от #8

    21:56 08.05.2026

  • 2 Дончо, бе

    15 1 Отговор
    Кво стана в Персия. Победи ли?

    Коментиран от #9, #10

    21:56 08.05.2026

  • 3 САЩ е шефа

    8 13 Отговор
    Ботоксовият изпроси от Тръмп три дни да не го бият.

    21:58 08.05.2026

  • 4 Движухата

    5 12 Отговор
    На парадя някой да хвърли една пиратка и джуджето ще напълни памперсо.

    21:58 08.05.2026

  • 5 5827

    5 2 Отговор
    Че кой е той, че да определя каквото и да било между Украйна и Русия? Тоя е безгласна буква.

    22:00 08.05.2026

  • 6 Помак

    1 2 Отговор
    Бат Анатоли късно стана , стига с тес сложни новини главата ма заболя

    22:01 08.05.2026

  • 7 име

    10 0 Отговор
    Няма страшно, тръмпоча утре сутрин ще обави нещо друго, а привечер трето. Мислех си, че от бай дън по-голямо дъно не може да има, но тръмпоча го бие по всички показатели.

    22:01 08.05.2026

  • 8 Последния софиянец

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Господаря на зеленият продажник":

    Вовка меката китка от 2 седмици се Моли на бай ДОНЧО да спре Украйна, защото целият Монголо- мюсюлмански ХАГАНАТ гори и застрашават хомо Парада пред мумията!
    Факт 👍😄

    22:01 08.05.2026

  • 9 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дончо, бе":

    Дончо разбута кошера на глобалистите в Дубай:) Сега там е мъртвило...И проблем за нашите олигарси:))) къде ще разхождат кифлите си...

    Коментиран от #13, #18

    22:01 08.05.2026

  • 10 Цъ....

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дончо, бе":

    У.. ЙЛО ТРИДНЕВНИЯ Пен ДЕЛ... Победи! Оше стоят траншеите и окопите около мумията и кремля от... бягството на педофила от некаков ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    22:04 08.05.2026

  • 11 Ицо

    1 3 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    22:04 08.05.2026

  • 12 Фашче

    0 1 Отговор
    Тръмп НЕ е обявил премирието, а че ЩЕ бъде обявено премирие!
    Това което пишеш, нормалните подлагат на съмнение!

    22:05 08.05.2026

  • 13 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    22:07 08.05.2026

  • 14 Свърши се

    0 0 Отговор
    3 дни,точно толкова му трябват на Путин.

    22:08 08.05.2026

  • 15 Доналде

    2 0 Отговор
    А Путин

    Знае ли за това Примирие?

    Пак се опитваш да спасяваш

    ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА

    ДЪРТИЯ МАНЯК ПУТКЕР

    22:10 08.05.2026

  • 16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    4 0 Отговор
    Вовка Путкина, /популярна по Света като У.. ЙЛО/ остана завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената... Главкомандващ педофил,.. избягал посред нощ само по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ!
    Факт!
    Ама...така, некакси... хЕРОЙСКИ... Избегал !

    22:10 08.05.2026

  • 17 Голям джумбиш

    2 0 Отговор
    Путята вече е толкова токсичен, че дори българската болонка, слуга и теляк Рамен Рудев няма да отиде на парада пред мумията.

    22:10 08.05.2026

  • 18 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Някой ти е разбутал празната манерка.

    22:11 08.05.2026

  • 19 ППП

    0 0 Отговор
    ПУТИНСКИ

    ПАРАД

    на

    ПОЗОРА

    22:12 08.05.2026

  • 20 Смешник

    0 0 Отговор
    Кой е Тръмп да обявява примирие По добре за си гледа краварника че там нещата не вървят много добре

    22:12 08.05.2026