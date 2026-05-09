Словакия не е готова да се откаже от руските енергийни доставки
  Тема: Украйна

9 Май, 2026 18:35, обновена 9 Май, 2026 18:41 696 14

Това е мнението на зам.-председателят на словашкия парламент Тибор Гаспар

Тибор Гаспар, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словакия все още не е готова да се откаже от руските енергийни доставки по тръбопровода „Дружба“, заяви пред РИА „Новости“ заместник-председателят на словашкия парламент Тибор Гаспар.

Той заяви, че ако Европейският съюз вземе окончателно решение да спре вноса на петрол или газ от Русия, доставките по тръбопровода „Дружба“ вероятно ще бъдат преустановени отново – не поради технически проблеми или повреди, а по политическа воля.

„Ние в Словакия не сме напълно подготвени за подобна ситуация“, подчерта политикът.

В края на април Словакия възобнови приема на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, като получи първите си доставки след няколко месеца, след като Украйна се оправда, че съоръжението е повредено от руски удари и е в ремонт.

На този фон ЕС се съгласи на две ключови решения: заем от 90 милиарда евро за Украйна и одобряване на 20-ия пакет от антируски санкции. Тези инициативи преди това бяха блокирани от Унгария и Словакия поради спирането на тръбопровода „Дружба“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Урсула

    4 4 Отговор
    Ще станете готови!

    18:43 09.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснаци

    16 3 Отговор
    🪂 В Киев, Харков и Одеса, въпреки всички трудности, хората носят цветя на паметниците на загиналите съветски войници в Деня на победата!

    Полицията отцепва района, проверява документи и телефони за контакти с Русия, но това не спира хората да идват и да отдадат почитта си!

    Одеси пишат:

    „Весели празници!
    Бяхме на Батерия 412. Както навсякъде напоследък, полиция и „филтрационни мерки“. После ни пуснаха. И знаете ли кое е най-важното? Хора! Те все още идват и си отиват. С децата и внуците си. И като парола сред приятелите - Весели празници!“

    18:44 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Газпром

    10 6 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия ,вижте цървулите сега с галопираща инфлация ,защото купуват на тройна цена демократична газ и нефт от краварите

    Коментиран от #9

    18:50 09.05.2026

  • 9 Хубаво де ,

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Газпром":

    Вместо да пишеш наизуст , виж цените на газа в Словакия май месец ! После погледни цените и в България пак за месец май !

    19:00 09.05.2026

  • 10 Българин

    3 7 Отговор
    В Словакия, Унгария и Сърбия горивата са по-скъпи отколкото в България.

    Коментиран от #13

    19:03 09.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ако погледнете цените на горивата, ще забележете, че тези, които внасят руски петрол (официално или претоварен от един кораб на друг), са с най-ниските цени.

    19:11 09.05.2026

  • 13 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    И по-евтини от почти целия остатък от Европа. А ние сме с руски петрол.

    Коментиран от #14

    19:13 09.05.2026

  • 14 Данчо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Към 2026 г. рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ вече не работи с руски петрол, след като България окончателно прекрати вноса му в началото на 2024 г. в съответствие с европейските санкции.В момента предприятието преработва основно неруски суров петрол от следните дестинации: Казахстан , малко от Ирак , Тунис и още няколко дестинации .

    19:30 09.05.2026

