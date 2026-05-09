Словакия не е готова да се откаже от руските енергийни доставки

Словакия все още не е готова да се откаже от руските енергийни доставки по тръбопровода „Дружба“, заяви пред РИА „Новости“ заместник-председателят на словашкия парламент Тибор Гаспар.
Той заяви, че ако Европейският съюз вземе окончателно решение да спре вноса на петрол или газ от Русия, доставките по тръбопровода „Дружба“ вероятно ще бъдат преустановени отново – не поради технически проблеми или повреди, а по политическа воля.
„Ние в Словакия не сме напълно подготвени за подобна ситуация“, подчерта политикът.
В края на април Словакия възобнови приема на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, като получи първите си доставки след няколко месеца, след като Украйна се оправда, че съоръжението е повредено от руски удари и е в ремонт.
На този фон ЕС се съгласи на две ключови решения: заем от 90 милиарда евро за Украйна и одобряване на 20-ия пакет от антируски санкции. Тези инициативи преди това бяха блокирани от Унгария и Словакия поради спирането на тръбопровода „Дружба“.
2 Урсула
18:43 09.05.2026
5 Руснаци
Полицията отцепва района, проверява документи и телефони за контакти с Русия, но това не спира хората да идват и да отдадат почитта си!
Одеси пишат:
„Весели празници!
Бяхме на Батерия 412. Както навсякъде напоследък, полиция и „филтрационни мерки“. После ни пуснаха. И знаете ли кое е най-важното? Хора! Те все още идват и си отиват. С децата и внуците си. И като парола сред приятелите - Весели празници!“
18:44 09.05.2026
8 Газпром
18:50 09.05.2026
9 Хубаво де ,
До коментар #8 от "Газпром":Вместо да пишеш наизуст , виж цените на газа в Словакия май месец ! После погледни цените и в България пак за месец май !
19:00 09.05.2026
10 Българин
19:03 09.05.2026
12 Анонимен
19:11 09.05.2026
13 Някой
До коментар #10 от "Българин":И по-евтини от почти целия остатък от Европа. А ние сме с руски петрол.
19:13 09.05.2026
14 Данчо
До коментар #13 от "Някой":Към 2026 г. рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ вече не работи с руски петрол, след като България окончателно прекрати вноса му в началото на 2024 г. в съответствие с европейските санкции.В момента предприятието преработва основно неруски суров петрол от следните дестинации: Казахстан , малко от Ирак , Тунис и още няколко дестинации .
19:30 09.05.2026