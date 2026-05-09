Словакия не е готова да се откаже от руските енергийни доставки

Словакия все още не е готова да се откаже от руските енергийни доставки по тръбопровода „Дружба“, заяви пред РИА „Новости“ заместник-председателят на словашкия парламент Тибор Гаспар.

Той заяви, че ако Европейският съюз вземе окончателно решение да спре вноса на петрол или газ от Русия, доставките по тръбопровода „Дружба“ вероятно ще бъдат преустановени отново – не поради технически проблеми или повреди, а по политическа воля.

„Ние в Словакия не сме напълно подготвени за подобна ситуация“, подчерта политикът.

В края на април Словакия възобнови приема на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, като получи първите си доставки след няколко месеца, след като Украйна се оправда, че съоръжението е повредено от руски удари и е в ремонт.

На този фон ЕС се съгласи на две ключови решения: заем от 90 милиарда евро за Украйна и одобряване на 20-ия пакет от антируски санкции. Тези инициативи преди това бяха блокирани от Унгария и Словакия поради спирането на тръбопровода „Дружба“.