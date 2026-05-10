Лидерите на ЕС ще обсъдят посещението на Фицо в Москва

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че европейските лидери ще обсъдят пътуването до Москва на словашкия премиер Роберт Фицо.

„Ще разговаряме с него за този ден в Москва“, каза Мерц по време на посещение в Стокхолм. Думите му бяха цитирани от новинарския портал Eurаctiv.

Канцлерът твърди, че той и шведският премиер Улф Кристерсон празнуват Деня на Европа на 9 май. „Това е нещо съвсем различно“, каза германският премиер.

Фицо, заедно с други чуждестранни лидери, пристигна в Москва в събота, 9 май, за да отбележи 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война.

Руският президент Владимир Путин проведе разговори с него.