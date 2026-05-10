Лидерите на ЕС ще обсъдят посещението на Фицо в Москва

10 Май, 2026 05:34, обновена 10 Май, 2026 05:41 705 11

На 9 май ние празнуваме Деня на Европа - това е нещо съвсемразлично, отбеляза Фридрих Мерц

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че европейските лидери ще обсъдят пътуването до Москва на словашкия премиер Роберт Фицо.

„Ще разговаряме с него за този ден в Москва“, каза Мерц по време на посещение в Стокхолм. Думите му бяха цитирани от новинарския портал Eurаctiv.

Канцлерът твърди, че той и шведският премиер Улф Кристерсон празнуват Деня на Европа на 9 май. „Това е нещо съвсем различно“, каза германският премиер.

Фицо, заедно с други чуждестранни лидери, пристигна в Москва в събота, 9 май, за да отбележи 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война.

Руският президент Владимир Путин проведе разговори с него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    7 4 Отговор
    Лидерите на ЕССР ще обсъдят посещението на Фицо в Москва

    05:45 10.05.2026

  • 2 Комунизъм по ЕС !

    16 2 Отговор
    На комсомолско събрание, другарят Фицо ще бъде порицан! Отговорните другари ще снемат доверието си и ще му скроят шапка!😂

    Коментиран от #10

    05:49 10.05.2026

  • 3 дядото

    10 3 Отговор
    фицо за непослушание - на другарския съд в ек

    05:49 10.05.2026

  • 4 Дзак

    9 3 Отговор
    Все още всеки е свободен да празнува каквото си иска!

    05:51 10.05.2026

  • 5 Орбан

    1 7 Отговор
    Фицо е пътник.

    Коментиран от #9

    06:01 10.05.2026

  • 6 Сандо

    5 2 Отговор
    Гробокопачите на европата ще смачкат всеки,който прояви здрав разум и поиска да спаси държавата си от тях.Дали Радев ще направи поне един малък опит да хване спасителната сламка?

    06:06 10.05.2026

  • 7 павела митова

    4 1 Отговор
    фашагите ще съдят ФИЦО хахахаизроди

    06:07 10.05.2026

  • 8 Хмм

    3 1 Отговор
    другарски съд на партийната организация, че и точно от германеца Мерц, дето са загубили позорно войната

    06:08 10.05.2026

  • 9 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Орбан":

    и Пешо Маджара го каза !

    06:08 10.05.2026

  • 10 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Комунизъм по ЕС !":

    Лидерите на Европейския тоталитарен и колониален съюз , които затънаха в русофобията си и систематично унищожават страните си.....и виждаме колко голям "демократ" е фашизирания канцлер.... Потрес голям.....

    06:10 10.05.2026

  • 11 В тоалетната ли?

    1 0 Отговор
    „Ще разговаряме с него за този ден в Москва“
    Глупенфюрерър нищо друго не може да измисли.

    06:18 10.05.2026