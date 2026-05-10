Новини
Свят »
Франция »
Павел Дуров: Френската прокуратура обвинява Х и Мъск в същите престъпления, извършвани от местното правителство

Павел Дуров: Френската прокуратура обвинява Х и Мъск в същите престъпления, извършвани от местното правителство

10 Май, 2026 06:14, обновена 10 Май, 2026 06:36 1 278 7

  • павел дуров-
  • telegram-
  • франция-
  • прокуратура-
  • мъск

Опитват да заглушат платформите за свобода на словото под всякакъв претекст, заяви основателят на Telegram

Павел Дуров: Френската прокуратура обвинява Х и Мъск в същите престъпления, извършвани от местното правителство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френската прокуратура обвинява социалната мрежа X и нейния собственик, американския бизнесмен Илон Мъск, в същите престъпления, извършени от самото френско правителство, заяви основателят на Telegram Павел Дуров.

Тези обвинения включват незаконно събиране на лични данни, обработка на лични данни без адекватна защита, извличане на данни от автоматизирани системи и нарушаване на поверителността на електронните комуникации.

„Френското правителство е в паника. Те знаят, че големи политически промени през 2027 г. ще разкрият престъпленията им. Затова се опитват да заглушат платформите за свобода на словото под всякакъв претекст, за който смятат, че могат да се измъкнат“, написа Дуров.

На 7 май Le Monde съобщи, че френската прокуратура е започнала наказателно разследване срещу Мъск, социалната мрежа X и бившия изпълнителен директор на платформата Линда Якарино.

Други обвинения включват съучастие в съхранението и разпространението на порнографски материали с участието на непълнолетни, публикуване на генерирано от изкуствен интелект интимно съдържание без съгласието на изобразеното лице, управление на онлайн платформа за незаконни транзакции и „отричане на престъпления срещу човечеството с помощта на изкуствения интелект Grok“.

През април Дуров обвини френските данъчни служители в продажба на клиентски данни на престъпници. Той твърди, че те стоят зад кражбата на собственици на криптовалути.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    21 1 Отговор
    Измислиха цигари без никотин, кафе без кофеин, самолети без пилоти! Само парламент без идиоти не можаха да измислят!!
    Атанас Мавродиев

    Коментиран от #7

    06:55 10.05.2026

  • 2 Георги

    10 0 Отговор
    престъпленията може и да са същите, ама на тях лично зеленски им е разрешил!

    07:10 10.05.2026

  • 3 Някой

    11 2 Отговор
    Ама Дуров нали избяга от Русия и отиде в демократична страна. И сега какво стана?

    Коментиран от #5

    07:15 10.05.2026

  • 4 Хаха

    7 0 Отговор
    По темата за обниненията за теч на данни от данъчните и от там кражба на криптовалути защо не е написано подробно? Да, има течове ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО:
    - база данни с всички служители на полицията и семействата им
    - база данни на дънчните
    - осъден данъчен служител за продажба на данни за богати хора на криминални банди(втори теч)
    - база данни за електронните документи за самоличност
    Тези 4 теча са за 1 година. От началото на 2026 на всеки 5 дни има по отвличане на криптомилионер или хора от семейството му за откуп. Те са по-лесни жертви, защото преводите в крипто не са толкова лесно проследими като банковите.
    Дуров показва и слабостта на държавите в сигурността. При държавни поръчки просто се претупва яко и почти няма проверка за качество. От там като ИТ ме е страх какво било, ако ДА изцяло се цифровизира.

    07:18 10.05.2026

  • 5 Кога е казвал, че е

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    "избягал в демократична страна" ??? Премести се Дубай ! Сега не знам къде е, но знам че във Франция бе арестуван. В Русия не е бил арестуван

    07:41 10.05.2026

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Мъск е идол на милиарди по света, а френската полиция е известна само със способностите на полицаите си от Сен Тропе!

    08:16 10.05.2026

  • 7 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    ами няма да могат да крадат,затуй го спират,само си представете кво щеше да реши комютъра при сделката с кенфките,дали би одобрил бедни да дадат толкоз пари за нещо което може се намери много по евтино на поовин цена с същото качество

    08:22 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания