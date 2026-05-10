Павел Дуров: Френската прокуратура обвинява Х и Мъск в същите престъпления, извършвани от местното правителство

Френската прокуратура обвинява социалната мрежа X и нейния собственик, американския бизнесмен Илон Мъск, в същите престъпления, извършени от самото френско правителство, заяви основателят на Telegram Павел Дуров.

Тези обвинения включват незаконно събиране на лични данни, обработка на лични данни без адекватна защита, извличане на данни от автоматизирани системи и нарушаване на поверителността на електронните комуникации.

„Френското правителство е в паника. Те знаят, че големи политически промени през 2027 г. ще разкрият престъпленията им. Затова се опитват да заглушат платформите за свобода на словото под всякакъв претекст, за който смятат, че могат да се измъкнат“, написа Дуров.

На 7 май Le Monde съобщи, че френската прокуратура е започнала наказателно разследване срещу Мъск, социалната мрежа X и бившия изпълнителен директор на платформата Линда Якарино.

Други обвинения включват съучастие в съхранението и разпространението на порнографски материали с участието на непълнолетни, публикуване на генерирано от изкуствен интелект интимно съдържание без съгласието на изобразеното лице, управление на онлайн платформа за незаконни транзакции и „отричане на престъпления срещу човечеството с помощта на изкуствения интелект Grok“.

През април Дуров обвини френските данъчни служители в продажба на клиентски данни на престъпници. Той твърди, че те стоят зад кражбата на собственици на криптовалути.