Павел Дуров: Френската прокуратура обвинява Х и Мъск в същите престъпления, извършвани от местното правителство

Френската прокуратура обвинява социалната мрежа X и нейния собственик, американския бизнесмен Илон Мъск, в същите престъпления, извършени от самото френско правителство, заяви основателят на Telegram Павел Дуров.
Тези обвинения включват незаконно събиране на лични данни, обработка на лични данни без адекватна защита, извличане на данни от автоматизирани системи и нарушаване на поверителността на електронните комуникации.
„Френското правителство е в паника. Те знаят, че големи политически промени през 2027 г. ще разкрият престъпленията им. Затова се опитват да заглушат платформите за свобода на словото под всякакъв претекст, за който смятат, че могат да се измъкнат“, написа Дуров.
На 7 май Le Monde съобщи, че френската прокуратура е започнала наказателно разследване срещу Мъск, социалната мрежа X и бившия изпълнителен директор на платформата Линда Якарино.
Други обвинения включват съучастие в съхранението и разпространението на порнографски материали с участието на непълнолетни, публикуване на генерирано от изкуствен интелект интимно съдържание без съгласието на изобразеното лице, управление на онлайн платформа за незаконни транзакции и „отричане на престъпления срещу човечеството с помощта на изкуствения интелект Grok“.
През април Дуров обвини френските данъчни служители в продажба на клиентски данни на престъпници. Той твърди, че те стоят зад кражбата на собственици на криптовалути.
4 Хаха
- база данни с всички служители на полицията и семействата им
- база данни на дънчните
- осъден данъчен служител за продажба на данни за богати хора на криминални банди(втори теч)
- база данни за електронните документи за самоличност
Тези 4 теча са за 1 година. От началото на 2026 на всеки 5 дни има по отвличане на криптомилионер или хора от семейството му за откуп. Те са по-лесни жертви, защото преводите в крипто не са толкова лесно проследими като банковите.
Дуров показва и слабостта на държавите в сигурността. При държавни поръчки просто се претупва яко и почти няма проверка за качество. От там като ИТ ме е страх какво било, ако ДА изцяло се цифровизира.
07:18 10.05.2026
5 Кога е казвал, че е
До коментар #3 от "Някой":"избягал в демократична страна" ??? Премести се Дубай ! Сега не знам къде е, но знам че във Франция бе арестуван. В Русия не е бил арестуван
07:41 10.05.2026
7 факуса
До коментар #1 от "очевидец":ами няма да могат да крадат,затуй го спират,само си представете кво щеше да реши комютъра при сделката с кенфките,дали би одобрил бедни да дадат толкоз пари за нещо което може се намери много по евтино на поовин цена с същото качество
08:22 10.05.2026