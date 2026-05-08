Под ирански флаг! Американските военни ударили два празни петролни танкера

САЩ са ударили два празни петролни танкера, плаващи под ирански флаг, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Централното командване на САЩ.

Според американските военни танкерите са се опитвали да нарушат американската блокада.

Централното командване на САЩ допълни, че и трети плавателен съд под ирански флаг е бил деактивиран на 6 май.

"И трите плавателни съда вече не преминават към Иран", обясниха оттам.