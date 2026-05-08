Под ирански флаг! Американските военни ударили два празни петролни танкера

8 Май, 2026 20:53 1 176 17

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

САЩ са ударили два празни петролни танкера, плаващи под ирански флаг, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Централното командване на САЩ.

Според американските военни танкерите са се опитвали да нарушат американската блокада.

Централното командване на САЩ допълни, че и трети плавателен съд под ирански флаг е бил деактивиран на 6 май.

"И трите плавателни съда вече не преминават към Иран", обясниха оттам.


  • 1 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Тръмп изгуби и тази война.

    20:54 08.05.2026

  • 2 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Тръмп е пътник.Ще бъде изритан на есен ,а Джей Ди Ванс ще му каже : "Youre Fired!"

    20:59 08.05.2026

  • 3 Само европейският съюз и урси

    7 3 Отговор
    си въобразяват че нещата са приключили и може да се развият благоприятно за нас.
    Петролът достигна 160 долара за барел а Европа е вносител и на газ който също върви нагоре. Нещата са в процес на подготовка и поръчки на нови системи оръжия и боеприпаси които бяха изчерпани при военните действия в Иран и след като бъдат попълнени запасите нещата започват отначало.
    Как ще издържим при 200 долара на барел ще ми бъде ли обяснено от умните в кавички висши управляващи от Брюксел след като ние сме вносители.
    Представяте ли си какви същества управлява Европейския съюз.

    Коментиран от #14

    21:05 08.05.2026

  • 4 Евгений Онанегин

    8 0 Отговор
    Не се бойте, нали иранците яко бъхтят краварите? Тъй че работата е под контрол.

    21:11 08.05.2026

  • 5 Истинско обещание 🇮🇷

    10 1 Отговор
    Мръсни американски свине и терористи...пукнахте от яд че не надвихте Иран и че не ви мина тероризма и номера над Иран и сега за изпроводяк почнахте обстрел на чужди танкери от злоба и безсилие...но Иран за изпроводяк ви прати десетки ракети и ви потопи кораб за който отново скрийте жа.лкари смо.тани мъ..рши

    Коментиран от #12

    21:17 08.05.2026

  • 6 Удри

    4 4 Отговор
    Путин ще праща утре двойника на карнавала

    Коментиран от #11

    21:19 08.05.2026

  • 7 нннн

    9 2 Отговор
    Поредна стъпка на Тръмп към Нобелова награда за мир.

    21:23 08.05.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 3 Отговор
    Опита на терористите Израел и САЩ

    Опит за преврат в Иран и Майдан чрез спонсориране на вътрешни врагове и подкупни предатели -- ПРОВАЛ


    Опит да сменят ръководството с послушно към ционистите и сащ - ЕПИЧЕН ПРОВАЛ( ДОЙДЕ ОЩЕ ПО ЯРОСТЕН И ЖАДЕН ЗА МЪСТ АЯТОЛАХ )

    Опит за кражба на обогатения вече ирански уран - тотал мащабен провал - урана беше скрит и съхранен за бъдещи ирански цели

    ОРМУЗКИЯ ПРОТОК беше свободен от такси преди терористичните атаки от САЩ И ИЗРАЕЛ -- вече е платен и всяка държава която не търгува пряко с Иран ще си плаща таксите за преминаване

    Опит за разграждане на силите в Иран - отново провал,Иран не е бил по сплотен никога в цялата си нова история

    Опит за тотално премахване на ядрената им система - пак провал,Иран имаха нужди само и единствено да развиват ядрени съоръжения за мирни цели --- вече не е така ,Иран вече имат пълен стремеж и основание и милиони причини да се сдобият с ядрено оръжие и ще го постигнат в следващите месеци

    Опит за отслабване и дестабилизиране на Иран от ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ И САЩ - масивен провал...Иран вече изнася нефт и всички останали продукти в това число и торове в цял свят и целия свят включително Европа се съобразява с това

    В заключение - ВЕЧЕ ДОРИ АМЕРИКАНСКИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ САНКЦИИ ПОВЕЧЕ НЕ ВАЖАТ ЗА ИРАН ..ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е С ИРАН 🇮🇷🇮🇷

    21:26 08.05.2026

  • 9 Морски

    7 1 Отговор
    Е то голяма гордост ве Факти👏👏👏 Много сте възхитени браво.По подобен възхваляващ начин обявявате всички престъпления на зад океанските пирати и терористи,клоуни продажни🤡👏👏👏

    21:26 08.05.2026

  • 10 Пиратството им е присъщо

    6 1 Отговор
    Това е силата на краварите да се бият със цивилни кораби които не могат да им отговорят

    21:29 08.05.2026

  • 11 Уруодит

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Удри":

    За да стане този ""карнавал""за загубили живота си 30 милиона човека руснаци. И много други. ВЪВ ЗЛОБАТА СИ НЕ ВИЖДАТЕ НИЩО ЧОВЕШКО И МОРАЛНО.

    21:29 08.05.2026

  • 12 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Иран направо ги попиля.

    21:32 08.05.2026

  • 13 А за "Под американски флаг", новини

    2 0 Отговор
    и подробности няма ли? И то не празни.

    21:41 08.05.2026

  • 14 Споко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само европейският съюз и урси":

    "Как ще издържим при 200 долара на барел ще ми бъде ли обяснено от умните в кавички висши управляващи от Брюксел след като ние сме вносители."

    Тая работа ще я обяснят медиите и соросовите агитки прикрепени към тях. Ще останеш доволен.

    21:45 08.05.2026

  • 15 ИРАН БИЕ САЩ И ЕВРЕИТЕ

    11 0 Отговор
    НАЙ ВЕЧЕ С ТАКТИКА,СТРАТЕГИЯ И ХИТРОСТ.АКО ИЗРАЕЛ И САЩ СИ ПРИЗНАЯТ ИСТИНСКИТЕ ЩЕТИ ЩЕ СЕ СРИНЕ ЦЕЛИЯ МИТ ЗА ТЯХНАТА "МОЩ".

    21:46 08.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 марк твен

    0 0 Отговор
    Казват, че е чудесно, че Америка е била открита. Далеч по-добре щеше да бъде, ако Колумб беше минал покрай нея.

    22:07 08.05.2026

