Подалият оставка латвийски министър на отбраната Андрис Спрудс се нахвърли върху премиера Евика Силина по време на пресконференция, на която обяви оттеглянето си от поста.

Силийна преди това писа в X за загубата си на доверие в Спрудс и предложи полковник от въоръжените сили Райвис Мелнис, който да го замени.

„След като научи за решението ми да подада оставка, тя веднага, само минути преди обявяването, се втурна в тези игри, публикувайки туит, в който излъга, че е информирала мен или моите колеги от Прогресивната партия за това решение“, заяви Спрудс, подчертавайки, че решението за оставка е негово, предаде LSM.

По-рано медията съобщи, че Спрудс е подал оставка, след като украинските дронове, навлезли във въздушното пространство на Латвия в нощта на 7 май, не са били свалени.

На 7 май дрон се разби в петролна база в източния латвийски град Резекне, повреждайки четири резервоара. Спрудс отбеляза, че предварителните данни сочат, че дроновете, „насочени от Украйна към Русия“, може да са влезли в републиката.

Руското Министерство на отбраната съобщи за откриването на група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия по време на опит на украинските въоръжени сили да атакуват граждански инфраструктурни обекти в района на Санкт Петербург.