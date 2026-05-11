Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Латвия »
Подалият оставка заради украински дронове министър на отбраната на Латвия се нахвърли срещу премиера

Подалият оставка заради украински дронове министър на отбраната на Латвия се нахвърли срещу премиера

11 Май, 2026 06:46, обновена 11 Май, 2026 06:55 754 8

  • латвия-
  • дронове-
  • украйна-
  • министър-
  • оставка

Андрес Спрудс обвини Евика Силина, че минути след като научила за решението му, обявила, че е загубила доверие в него

Подалият оставка заради украински дронове министър на отбраната на Латвия се нахвърли срещу премиера - 1
Андрес Спрудс, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подалият оставка латвийски министър на отбраната Андрис Спрудс се нахвърли върху премиера Евика Силина по време на пресконференция, на която обяви оттеглянето си от поста.

Силийна преди това писа в X за загубата си на доверие в Спрудс и предложи полковник от въоръжените сили Райвис Мелнис, който да го замени.

„След като научи за решението ми да подада оставка, тя веднага, само минути преди обявяването, се втурна в тези игри, публикувайки туит, в който излъга, че е информирала мен или моите колеги от Прогресивната партия за това решение“, заяви Спрудс, подчертавайки, че решението за оставка е негово, предаде LSM.

По-рано медията съобщи, че Спрудс е подал оставка, след като украинските дронове, навлезли във въздушното пространство на Латвия в нощта на 7 май, не са били свалени.

На 7 май дрон се разби в петролна база в източния латвийски град Резекне, повреждайки четири резервоара. Спрудс отбеляза, че предварителните данни сочат, че дроновете, „насочени от Украйна към Русия“, може да са влезли в републиката.

Руското Министерство на отбраната съобщи за откриването на група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия по време на опит на украинските въоръжени сили да атакуват граждански инфраструктурни обекти в района на Санкт Петербург.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак без крак...

    2 17 Отговор
    Русофилите пак искат метални прътове ☝️😁

    06:58 11.05.2026

  • 2 Истина

    16 5 Отговор
    Балтийските пинчери джафкат !

    06:58 11.05.2026

  • 3 Кая Калас

    16 1 Отговор
    Щом са украински дронове да не се закачат.Чест е да загинем от тях.

    06:58 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    На нашето черноморие постоянно изкачат дронове но никой не е подал оставка.

    Коментиран от #7

    06:59 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Може ги пращаме в Пасьола !!!

    07:01 11.05.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Заради несъгласие с водената политика ли подава оставка?

    07:08 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания