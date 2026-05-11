Москва: Технически е невъзможно САЩ да изземат обогатен уран от Иран без съгласието му

Вашингтон не може да конфискува обогатен уран от Техеран без негово съгласие, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията.

„Звучи прекалено самоуверено, дори прекалено. Извличането на ядрени материали и безопасното им транспортиране по време на военни операции е практически невъзможно. Това изисква мир, споразумение за трансфер на обогатен уран, подробен план за действие с МААЕ и безусловното съгласие и сътрудничество на страната, която се отказва от ядрените материали, тоест Иран. Нито едно от тези четири условия не съществува днес. САЩ могат да наблюдават, но не могат да конфискуват обогатен уран без съгласието на Иран“, написа той в своя Telegram канал.

Така сенаторът коментира твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че САЩ рано или късно ще конфискуват запасите от обогатен уран на Иран.