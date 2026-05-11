Москва: Технически е невъзможно САЩ да изземат обогатен уран от Иран без съгласието му

Вашингтон не може да конфискува обогатен уран от Техеран без негово съгласие, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията.
„Звучи прекалено самоуверено, дори прекалено. Извличането на ядрени материали и безопасното им транспортиране по време на военни операции е практически невъзможно. Това изисква мир, споразумение за трансфер на обогатен уран, подробен план за действие с МААЕ и безусловното съгласие и сътрудничество на страната, която се отказва от ядрените материали, тоест Иран. Нито едно от тези четири условия не съществува днес. САЩ могат да наблюдават, но не могат да конфискуват обогатен уран без съгласието на Иран“, написа той в своя Telegram канал.
Така сенаторът коментира твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че САЩ рано или късно ще конфискуват запасите от обогатен уран на Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #11
09:01 11.05.2026
2 честен ционист
09:01 11.05.2026
3 ДА ИСКАШ Е ЕДНО
09:02 11.05.2026
4 Пич
Коментиран от #9
09:02 11.05.2026
5 Бау
Коментиран от #8, #10, #20
09:16 11.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 руззззНаци
09:23 11.05.2026
8 Рашистите имали танкове, ама не палят
До коментар #5 от "Бау":Бау
21ОТГОВОР
То технически беше невъзможно и Украйна 4 години да ви бие като маче у дирек с гмо комари и пенсионери докато вече не ви останат танкове за паради ама взе че стана.
-;-
Рашистите имали танкове, ама не палят- дали заради източената нафна , дали заради капут двигателите.
Какъв боен резерв и каква бойна готовност да се противопоставят на Лошото Агресивното НАТО!
Рашистите наистина са си повярвали на телевизорите!
09:23 11.05.2026
9 Путлер надминава Елцин
До коментар #4 от "Пич":Пич
75ОТГОВОР
Рижия надмина Шехерезада !!!
--;-
Ама пък Путлер ще надмине Елцин по дивотии без да е така видимо пиян!
09:26 11.05.2026
10 Бау бау,
До коментар #5 от "Бау":казало кучето,повече не могло!
09:26 11.05.2026
11 Добър въпрос
До коментар #1 от "гост":Нека сами да се сетят кой дава разрешения за работа с уран на чужда територия..
Коментиран от #17
09:30 11.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кую
09:35 11.05.2026
14 ЗИЛ 117
Коментиран от #22
09:39 11.05.2026
15 Фактъ
09:41 11.05.2026
16 Това може и да се случи
Има синове внуци,грижи се за тях.
Май е време Европа да се договори с Китай и Русия и оранжевите луди мечти да свършат!
09:42 11.05.2026
17 Тъп въпрос!
До коментар #11 от "Добър въпрос":Познай чия е технологията и ще се сетиш кой и защо изказва мнение. Едва ли блъфира.
09:44 11.05.2026
18 Tpъмпоча съм
09:46 11.05.2026
19 Пришелец
09:54 11.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бау
До коментар #20 от "Ъхъ":Ей това рубладжиите много я разбирате мъжката любов. Къде ги дянахте тия православни ценности?
10:07 11.05.2026
22 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #14 от "ЗИЛ 117":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
10:10 11.05.2026
23 ТОЧНО
10:15 11.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Летописец
10:20 11.05.2026