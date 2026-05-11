Москва: Технически е невъзможно САЩ да изземат обогатен уран от Иран без съгласието му

11 Май, 2026 08:46, обновена 11 Май, 2026 08:57 2 001 25

Подобна операция изисква мир, съгласуване и ред други условия, заяви сенаторът Пушков

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон не може да конфискува обогатен уран от Техеран без негово съгласие, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията.

„Звучи прекалено самоуверено, дори прекалено. Извличането на ядрени материали и безопасното им транспортиране по време на военни операции е практически невъзможно. Това изисква мир, споразумение за трансфер на обогатен уран, подробен план за действие с МААЕ и безусловното съгласие и сътрудничество на страната, която се отказва от ядрените материали, тоест Иран. Нито едно от тези четири условия не съществува днес. САЩ могат да наблюдават, но не могат да конфискуват обогатен уран без съгласието на Иран“, написа той в своя Telegram канал.

Така сенаторът коментира твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че САЩ рано или късно ще конфискуват запасите от обогатен уран на Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    13 42 Отговор
    Пушков,от кой да искат разрешение от Вас или от Иран...решат ли ще направят нещо по проблема...

    Коментиран от #11

    09:01 11.05.2026

  • 2 честен ционист

    35 4 Отговор
    Така и Ганчо технически не може да сменя урана у Козлодуй, за да не стане някой сакатлък накрая. Но напъните и опитите продължават.

    09:01 11.05.2026

  • 3 ДА ИСКАШ Е ЕДНО

    37 7 Отговор
    А ДА МОЖЕШ Е ДРУГО. САЩ И ИЗРАЕЛ НЯМАТ НИКАКЪВ ШАНС ЗА УСПЕХ СРЕЩУ ИРАН. А ТОВА ЧЕ ДВАМАТА СМОТАНЯЦИ САТАНЯХУ И ТРЪМП ГОВОРЯТ СИ ПРАВЯТ САМО ПРОВЕТРЕНИЕ НА УСТАТА.

    09:02 11.05.2026

  • 4 Пич

    36 7 Отговор
    Рижия надмина Шехерезада !!! Вече изказаа над две хиляди глупости и малоумия, а в САЩ все се правят, че му вярват!!! А Урсулианците не се правят - вярват му!!! Толкова са тъпи!!!

    Коментиран от #9

    09:02 11.05.2026

  • 5 Бау

    12 28 Отговор
    То технически беше невъзможно и Украйна 4 години да ви бие като маче у дирек с гмо комари и пенсионери докато вече не ви останат танкове за паради ама взе че стана.

    Коментиран от #8, #10, #20

    09:16 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 руззззНаци

    8 19 Отговор
    Така е. То и мЪдуро им каза, че трябва да искат разрешение да го опандизят, ама.....пусто рижото дони не чува..

    09:23 11.05.2026

  • 8 Рашистите имали танкове, ама не палят

    5 24 Отговор

    До коментар #5 от "Бау":

    Бау
    21ОТГОВОР
    Рашистите имали танкове, ама не палят- дали заради източената нафна , дали заради капут двигателите.
    Какъв боен резерв и каква бойна готовност да се противопоставят на Лошото Агресивното НАТО!

    Рашистите наистина са си повярвали на телевизорите!

    09:23 11.05.2026

  • 9 Путлер надминава Елцин

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пич
    75ОТГОВОР
    Ама пък Путлер ще надмине Елцин по дивотии без да е така видимо пиян!

    09:26 11.05.2026

  • 10 Бау бау,

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бау":

    казало кучето,повече не могло!

    09:26 11.05.2026

  • 11 Добър въпрос

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Нека сами да се сетят кой дава разрешения за работа с уран на чужда територия..

    Коментиран от #17

    09:30 11.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кую

    16 2 Отговор
    Крадливи Кравари.И туй ли ще изтриете?

    09:35 11.05.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    18 0 Отговор
    Ха ха,сша изяде здрав пердах от персите. Даже до ормуз не могат да се доближът от страх камоли за нещо друго

    Коментиран от #22

    09:39 11.05.2026

  • 15 Фактъ

    3 14 Отговор
    Иран е престъпника и полицая сащ конфискува,кво толкова се чуди

    09:41 11.05.2026

  • 16 Това може и да се случи

    15 2 Отговор
    Тръмп освен обогатеният уран иска и нефта газа и редкоземните богатства на целият свят..
    Има синове внуци,грижи се за тях.
    Май е време Европа да се договори с Китай и Русия и оранжевите луди мечти да свършат!

    09:42 11.05.2026

  • 17 Тъп въпрос!

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Добър въпрос":

    Познай чия е технологията и ще се сетиш кой и защо изказва мнение. Едва ли блъфира.

    09:44 11.05.2026

  • 18 Tpъмпоча съм

    4 5 Отговор
    Вземам им корана на Иран, или поне само кOpа!

    09:46 11.05.2026

  • 19 Пришелец

    0 2 Отговор
    Мисля,че трябва не само да питат,но и да се научат как да си го откраднат.Не само да го вземат,но и с почести да им го доставят.Ще ги посрещнат по славянски с хляб и сол.🤣

    09:54 11.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бау

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ъхъ":

    Ей това рубладжиите много я разбирате мъжката любов. Къде ги дянахте тия православни ценности?

    10:07 11.05.2026

  • 22 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "ЗИЛ 117":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:10 11.05.2026

  • 23 ТОЧНО

    5 0 Отговор
    Ще го вземе друг път... видяха, че там не минават рушвети в мнохо $, или разкол в корана...пък за уранааа

    10:15 11.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Летописец

    5 0 Отговор
    Само турските роби в българско си дават ядрените мощности за краварски експерименти .

    10:20 11.05.2026

