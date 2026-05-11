Въпреки очаквания натиск от Тръмп: Китай ще продължи да насърчава мирното разрешаване на конфликта между САЩ и Иран

Китайските власти ще продължат да насърчават мирното разрешаване на конфликта между Съединените щати и Иран, въпреки евентуалния натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп върху китайския президент Си Дзинпин по време на предстоящите преговори, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

„Що се отнася до ситуацията с Иран, позицията на Китай остава непроменена: ще продължим да играем активна роля в насърчаването на прекратяване на огъня и военни действия, както и в разрешаването на конфликта и възобновяването на преговорите“, отговори той лаконично на брифинг пред западен журналист, който се интересуваше от позицията на Пекин по отношение на Иран по време на предстоящите преговори с Тръмп, от когото „се очаква да окаже натиск“ върху Си Дзинпин.

По време на предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, китайските власти са готови да положат усилия за разрешаване на различията с Вашингтон, заяви говорителят на китайското външно министерство.

„Дипломацията на високо ниво играе незаменима стратегическа роля в оформянето на посоката на отношенията между Китай и САЩ. Китай е готов да работи със САЩ, ръководейки се от принципите на равенство, уважение и взаимна изгода, за да разшири сътрудничеството и да разреши различията, за да донесе по-голяма стабилност и сигурност в един свят, пълен с противоречия и нестабилност“, каза той.

Според говорителя, китайският президент Си Дзинпин ще проведе „задълбочен обмен на мнения“ с Тръмп по основни въпроси, отнасящи се до отношенията между Китай и САЩ, световния мир и развитието.

Тръмп ще посети Китай от 13 до 15 май. Според Белия дом, голяма делегация от корпоративни лидери ще го придружи. Според Ройтерс, президентът на САЩ възнамерява да обсъди редица въпроси със Си Дзинпин, включително конфликта с Иран, двустранната търговия и тайванския въпрос. Американският лидер посети Китай за последно на 8-10 ноември 2017 г.