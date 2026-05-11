Новини
Свят »
Китай »
Въпреки очаквания натиск от Тръмп: Китай ще продължи да насърчава мирното разрешаване на конфликта между САЩ и Иран

Въпреки очаквания натиск от Тръмп: Китай ще продължи да насърчава мирното разрешаване на конфликта между САЩ и Иран

11 Май, 2026 10:53, обновена 11 Май, 2026 12:13 1 000 6

  • китай-
  • сащ-
  • тръмп-
  • визита

Ще опитаме да разрешим различията с Вашингтон, светът е достатъчно нестабилен, заяви говорителят на външното министерство

Въпреки очаквания натиск от Тръмп: Китай ще продължи да насърчава мирното разрешаване на конфликта между САЩ и Иран - 1
Гуо Дзякун, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските власти ще продължат да насърчават мирното разрешаване на конфликта между Съединените щати и Иран, въпреки евентуалния натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп върху китайския президент Си Дзинпин по време на предстоящите преговори, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

„Що се отнася до ситуацията с Иран, позицията на Китай остава непроменена: ще продължим да играем активна роля в насърчаването на прекратяване на огъня и военни действия, както и в разрешаването на конфликта и възобновяването на преговорите“, отговори той лаконично на брифинг пред западен журналист, който се интересуваше от позицията на Пекин по отношение на Иран по време на предстоящите преговори с Тръмп, от когото „се очаква да окаже натиск“ върху Си Дзинпин.

По време на предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, китайските власти са готови да положат усилия за разрешаване на различията с Вашингтон, заяви говорителят на китайското външно министерство.

„Дипломацията на високо ниво играе незаменима стратегическа роля в оформянето на посоката на отношенията между Китай и САЩ. Китай е готов да работи със САЩ, ръководейки се от принципите на равенство, уважение и взаимна изгода, за да разшири сътрудничеството и да разреши различията, за да донесе по-голяма стабилност и сигурност в един свят, пълен с противоречия и нестабилност“, каза той.

Според говорителя, китайският президент Си Дзинпин ще проведе „задълбочен обмен на мнения“ с Тръмп по основни въпроси, отнасящи се до отношенията между Китай и САЩ, световния мир и развитието.

Тръмп ще посети Китай от 13 до 15 май. Според Белия дом, голяма делегация от корпоративни лидери ще го придружи. Според Ройтерс, президентът на САЩ възнамерява да обсъди редица въпроси със Си Дзинпин, включително конфликта с Иран, двустранната търговия и тайванския въпрос. Американският лидер посети Китай за последно на 8-10 ноември 2017 г.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    След посещението и гощавката с чорба от прилеп/плъх, яко ще се мре.

    11:05 11.05.2026

  • 2 ХА ХА ХА

    3 0 Отговор
    Китайците са ТОТАЛНО ЗАБЛУДЕНИ.

    С кого ще комуникирате !?

    С президент "тука има - тука няма" ли !?

    Истината е, че САЩ НЯМАТ и един дипломат в управлението.

    11:06 11.05.2026

  • 3 Бай Ставри

    4 0 Отговор
    Китай не разбира, че сащ трябва да бъде облечен в усмирителна риза, а най-добре унищожен

    11:09 11.05.2026

  • 4 авантгард

    3 0 Отговор
    Добре, че са комунягите да възпират напора на капиталягите да грабят и плячкосват.

    12:15 11.05.2026

  • 5 Овчар

    2 0 Отговор
    Китайците са тарикати и ще се намесят най неочаквано заедно с Русия , когато вампирите най малко очакват..!

    12:15 11.05.2026

  • 6 Дудов

    2 0 Отговор
    Спрете им батериите и доставките на мобилни телефони на янките и за 2 сидмици ще се умирят

    12:24 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания