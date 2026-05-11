Техеран: Не смятаме, че исканията ни са прекалени. Жалко, че Израел има такова влияние върху САЩ

Отговорът на Иран на предложението на САЩ включваше искания за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток и размразяване на ирански активи, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Искането на Иран за прекратяване на морското пиратство срещу ирански кораби, искането на Иран за освобождаване на активи, принадлежащи на иранския народ, които са били незаконно държани в чуждестранни банки от години поради натиск от САЩ – това прекомерно искане ли е? Нашето предложение за осигуряване на безопасно преминаване в Ормузкия проток – това прекомерно искане ли е?“, каза той по време на пресконференция.

Иран съжалява, че наложените от Израел виждания за разрешаването на конфликта преобладават във Вашингтон и че САЩ продължават да настояват за своите неоснователни искания, коментира Багаей забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно "неприемливия" отговор на Иран на предложението на САЩ за разрешаване на конфликта.

„На този етап фокусът ни е върху прекратяването на войната. Що се отнася до ядрения въпрос, материалите на Иран и въпросите, свързани с обогатяването, какви решения ще бъдат взети и какви варианти ще бъдат разгледани - това е въпрос, който със сигурност ще обсъдим, когато му дойде времето“, допълни той.

Рано тази сутрин Доналд Тръмп категорично отхвърли последното предложение на Иран като "абсолютно недопустимо".