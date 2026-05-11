Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Не смятаме, че исканията ни са прекалени. Жалко, че Израел има такова влияние върху САЩ

Техеран: Не смятаме, че исканията ни са прекалени. Жалко, че Израел има такова влияние върху САЩ

11 Май, 2026 11:02, обновена 11 Май, 2026 12:15 1 444 11

  • есмаил багаей-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • тръмп

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей репликира Тръмп за "абсолютно недопустимите" предложения на Ислямската република

Техеран: Не смятаме, че исканията ни са прекалени. Жалко, че Израел има такова влияние върху САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отговорът на Иран на предложението на САЩ включваше искания за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток и размразяване на ирански активи, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Искането на Иран за прекратяване на морското пиратство срещу ирански кораби, искането на Иран за освобождаване на активи, принадлежащи на иранския народ, които са били незаконно държани в чуждестранни банки от години поради натиск от САЩ – това прекомерно искане ли е? Нашето предложение за осигуряване на безопасно преминаване в Ормузкия проток – това прекомерно искане ли е?“, каза той по време на пресконференция.

Иран съжалява, че наложените от Израел виждания за разрешаването на конфликта преобладават във Вашингтон и че САЩ продължават да настояват за своите неоснователни искания, коментира Багаей забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно "неприемливия" отговор на Иран на предложението на САЩ за разрешаване на конфликта.

„На този етап фокусът ни е върху прекратяването на войната. Що се отнася до ядрения въпрос, материалите на Иран и въпросите, свързани с обогатяването, какви решения ще бъдат взети и какви варианти ще бъдат разгледани - това е въпрос, който със сигурност ще обсъдим, когато му дойде времето“, допълни той.

Рано тази сутрин Доналд Тръмп категорично отхвърли последното предложение на Иран като "абсолютно недопустимо".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нагла чалма

    4 29 Отговор
    Единствените които стрелят по кораби и пристанища сте вие. Държите 2000 кораба, ма за вашите 50 ви е проблема.

    11:14 11.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    19 3 Отговор
    Доларарите се печатат от евреи ,как да е иначе

    11:25 11.05.2026

  • 3 Язе

    21 4 Отговор
    Има една друга опция за предаването на иранския уран. Експресно може да бъде изпратен на Израел чрез ракети, но Иран показват че са отговорни и не са склонни на крайни действия за сега.

    11:31 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    Иран трябва да се концентрира върху Израел.

    12:04 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    САЩ е еврейска колония завзета от вътре с пари и влияние.
    А в миналото хващат сферата, защото в християнството лихварството се води грях и от това се възползват.

    12:23 11.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А6абоб

    0 0 Отговор
    Само нашите.оле

    12:36 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания