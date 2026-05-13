Американски оценки сочат, че Иран е запазил по-голямата част от ракетния си потенциал

13 Май, 2026 08:15 2 513 32

Разузнавателни данни показват, че Техеран продължава да разполага с около 70 процента от мобилните си пускови установки и ракетни запаси

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран все още съхранява значителна част от своя ракетен арсенал и мобилни пускови установки, съобщава Дойче Пресе-Агентур, позовавайки се на публикации в американски медии, предава БТА.

Според Ню Йорк Таймс, който цитира поверителни оценки на американските разузнавателни служби от началото на май, Техеран продължава да разполага с приблизително 70 процента от мобилните си пускови установки и около 70 процента от ракетния си запас отпреди началото на войната.

Изданието посочва още, че Иран е възстановил достъпа до по-голямата част от своите подземни ракетни бази, както и до около 90 процента от подземните си съоръжения и стартови площадки.

Подобни данни публикува и Вашингтон Пост, като се позовава на оценка на американското разузнаване. Според цитиран американски служител Иран все още притежава около 75 процента от мобилните си пускови установки от предвоенния период и приблизително 70 процента от ракетния си арсенал.

Същият доклад съдържа сведения, че иранското ръководство е успяло почти изцяло да възстанови подземните си складови съоръжения, да ремонтира част от повредените ракети и дори да произведе нови.

Особено внимание към базите край Ормузкия проток

„Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че някои високопоставени представители на американската администрация са били сериозно обезпокоени от доказателствата, че Иран отново има достъп до повечето си ракетни бази, разположени по протежение на Ормузки проток.

Въпреки че в момента между страните действа крехко примирие, преговорите за окончателно прекратяване на военния конфликт остават без съществен напредък.

Тръмп атакува медийното отразяване на конфликта

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи критики към начина, по който медиите представят войната с Иран. В публикация в платформата Truth Social той заяви, че твърденията, според които Иран се представя успешно във военно отношение, са напълно неверни и абсурдни.

По думите му подобни публикации на практика подпомагат противника. Тръмп не посочи конкретни статии или медии, към които са насочени обвиненията му.

Разминаване между медийните оценки и официалната позиция на Вашингтон

Публикациите на „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ се различават съществено от твърденията на американската администрация, според които Иран е понесъл тежко поражение във войната, започнала в края на февруари след действия на Израел и Съединените американски щати.

Същевременно, както отбелязва Дойче Пресе-Агентур, в самите Съединени щати все по-широко се обсъждат както преките, така и косвените финансови и политически последици от продължаващия конфликт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    57 1 Отговор
    Иран имат повече боеприпаси от САЩ! Смех, Бацета!

    Коментиран от #12

    08:17 13.05.2026

  • 2 хехе

    58 1 Отговор
    Това е невъзможно преди няколко дена "миротвореца" каза, че аятоласите са на колене и ще молят за мир.

    08:18 13.05.2026

  • 3 Айде ся

    44 1 Отговор
    Аз вярвам на стария рижа…флота е унищожен, ракетните установки, ПВО, цялото въоръжение е чао. Вярвам му, какви са сега тия противоречия?

    08:19 13.05.2026

  • 4 Облъчен

    45 1 Отговор
    Тръпмп унищожи цял Иран, все със скалите и чукарите. Нарисуваните самолети бяха прецизно унищожени, цивилизацията вече я няма. Или греша някъде?

    08:22 13.05.2026

  • 5 Преди обед

    47 1 Отговор
    Не си струва да чета поредната бла бла информация, защото следобед Тръмпито ще обяви поредната победа.

    08:23 13.05.2026

  • 6 Чета факти редовно

    39 2 Отговор
    100% унищожение на иранските ракети и морски флот.

    08:25 13.05.2026

  • 7 Факти

    13 3 Отговор
    А вода има ли?

    08:28 13.05.2026

  • 8 Фен

    42 1 Отговор
    Поредната загубена от САЩ война. Добрата новина е, че империята на злото върви към залеза си. Лошата е, че може да направи още много бели, преди да умре.

    Коментиран от #13

    08:31 13.05.2026

  • 9 Мишел

    39 1 Отговор
    30% унищожаване на Иран вече и по американските данни, при пълна победа на САЩ- толкова могат САЩ.. САЩ разчитаха на блицкриг в Иран,а затънаха в блато
    Иран е много по-подготвен за тази война от САЩ и затова САЩ претърпя загуба, макар че отчете многократно пълна победа.

    08:34 13.05.2026

  • 10 ха-ха

    31 1 Отговор
    Те % може и да са повече ,но от хорски срам да има причина за войната която започнаха и искат да продължат. И проф. Витанов и Кардамски още в началото на март казаха ,че САЩ имат ракети най-много до края на месец май. Няма как САЩ да произвежда за 1 година м/у 60 и 70 ракети и за една две седмици да използва на 100 ,а може и повече. Да им е честито на Израел и САЩ. С икономическата криза която създадоха обърнаха срещу себе си целия свят. Друг е въпроса кой ще го признае и каже.

    08:35 13.05.2026

  • 11 Абсурдистан

    32 1 Отговор
    Дончо излъга и за урана и за ракетите. Задръстен лъжец!

    08:36 13.05.2026

  • 12 Ко ми пука

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Лудото Дони победи😀

    08:39 13.05.2026

  • 13 Факти

    4 34 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    САЩ губи войната с 13 жертви, а Иран я печели с хиляди жертви, изтрепани лидери и разрушени военни обекти. Русия пък печели войната с милион жертви, потопени кораби, горящи рафинерии и терминали, съсипана икономика и китайско робство. Къде ви намират? САЩ не ме кефят, но поне не са лузъри като Русия и Иран.

    Коментиран от #18

    08:48 13.05.2026

  • 14 Руснак без крак...

    3 25 Отговор
    А где е любимата ми статия за Пожара в Масква, където гори Бункера на Сталин ?

    Коментиран от #15, #32

    08:48 13.05.2026

  • 15 В сайта Скандално

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак...":

    там чети за бункерното:))

    08:50 13.05.2026

  • 16 Йехова

    12 2 Отговор
    Чакат ги да кацнат на стената на плача,онези с черните шапки и мазните букли.

    09:00 13.05.2026

  • 17 Иран има достатъчно

    24 1 Отговор
    за да яде хурката световният агресор САЩ и Израел!

    09:02 13.05.2026

  • 18 Не са

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    че те ползват теб лузъра, докато те унищожават.

    09:03 13.05.2026

  • 19 Швейк

    24 1 Отговор
    САЩ победиха Иран , замениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.
    Сега стартират операция "Счупения въздух" и започват снимките на новата Холивудска суперпродукция "Как оплескахме войната и изядохме дървото"


    Параграф 22 :
    Ако Тръмп спре войната в Иран , ще излезе , че е луд , щом я е започнал , а ако не я спре , ще излезе , че е луд щом я продължава.

    09:09 13.05.2026

  • 20 Да бе!

    2 27 Отговор
    Колкото и ракети да имат чалмите, Пентагонът ще ги изтрие от лицето на Земята, а комунистите ще има да квичат...

    09:23 13.05.2026

  • 21 Краварите

    21 1 Отговор
    се наиграха с Иран. Незнайно защо си мислеха, че те са "камилари" като останалте им противници? Да може да живеят с пустиня, но изобщо не са като Ирак, Афганистан или Виетанм. "Рамбовците" удариха яко на камък и с 2та крака скочиха в иранските подвижни пясъци и сега се чудят как да се измъкнат. Обявяват пишат победа ама май стана ПО БЕДА за холивудските "герои"

    Коментиран от #22

    09:30 13.05.2026

  • 22 Факти

    0 17 Отговор

    До коментар #21 от "Краварите":

    Колко да са се наиграли американците с 13 жертви и смешни за тях разходи? Виж го Путин как се наигра с милион жертви и китайско робство.

    Коментиран от #24, #25, #26

    09:46 13.05.2026

  • 23 спонтанен сарказъм

    5 2 Отговор
    долни копейки!!! Тромб каза, че иран е разбит и няма нищо! Разбрахте ли ?!

    09:55 13.05.2026

  • 24 Георги

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    наиграха се не зарафи жертвите, заради репутацията. Освен 13 жертви имат и доста пострадали 16 бази, самолетоносачите и военните им кораби избягаха, а държавите дали земя за американски бази видяха, че не могат да разчитат на тях за защита. Разходите, ако се включат пострадалите бази, не са смешни дори за американците. Петролът и инфлацията скочи и при тях. Та, преките разходи са наистина нищожни, но реалните последствия са огромни.

    09:58 13.05.2026

  • 25 Китайското робство обаче е и за Европа

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Опелите и Пежата за реклама в МОЛ-овете се смениха с Джилита, Бидове, Донг Фенги и какви ли не още.

    10:03 13.05.2026

  • 26 Га ги брои глупав 😄

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Пропагандата винаги цели глупака!

    10:03 13.05.2026

  • 27 Чорбара

    16 2 Отговор
    Ама,нали токвози , РИЖОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ унищожи всичко бе?

    10:08 13.05.2026

  • 28 Боко

    11 1 Отговор
    Рижко да обявява победа и да се чупи, че ще го гъллллтааа👌

    10:16 13.05.2026

  • 29 Истината

    5 1 Отговор
    е има м@ шета има проблем няма м@ шета няма проблем най-голямото зло, всички войни в Близкия изток са започвани заради тях, заляха Европа с бежанци и сътвори толкова много геноцид и страдание, че задминаха в пъти жертвите през ВСВ, иначе краварската държава отдавна е продадена държава, и няма значение кой е президент

    10:38 13.05.2026

  • 30 Някой

    2 0 Отговор
    Виж американците изразходвали огромно част от ракетите си и трябвало поне 10 години да ги възстановят.

    10:52 13.05.2026

  • 31 Неграмотник

    0 0 Отговор
    За мен, между значителна част и по- голямата / означава над нещо средно/ част има значение!
    А за вас, колеги?

    11:17 13.05.2026

  • 32 Я се погледни отзад

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак...":

    У дупката ти има запалена факла.
    По Сталиниски!

    11:19 13.05.2026

