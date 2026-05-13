Американски оценки сочат, че Иран е запазил по-голямата част от ракетния си потенциал

Иран все още съхранява значителна част от своя ракетен арсенал и мобилни пускови установки, съобщава Дойче Пресе-Агентур, позовавайки се на публикации в американски медии, предава БТА.

Според Ню Йорк Таймс, който цитира поверителни оценки на американските разузнавателни служби от началото на май, Техеран продължава да разполага с приблизително 70 процента от мобилните си пускови установки и около 70 процента от ракетния си запас отпреди началото на войната.

Изданието посочва още, че Иран е възстановил достъпа до по-голямата част от своите подземни ракетни бази, както и до около 90 процента от подземните си съоръжения и стартови площадки.

Подобни данни публикува и Вашингтон Пост, като се позовава на оценка на американското разузнаване. Според цитиран американски служител Иран все още притежава около 75 процента от мобилните си пускови установки от предвоенния период и приблизително 70 процента от ракетния си арсенал.

Същият доклад съдържа сведения, че иранското ръководство е успяло почти изцяло да възстанови подземните си складови съоръжения, да ремонтира част от повредените ракети и дори да произведе нови.

Особено внимание към базите край Ормузкия проток

„Ню Йорк Таймс“ отбелязва, че някои високопоставени представители на американската администрация са били сериозно обезпокоени от доказателствата, че Иран отново има достъп до повечето си ракетни бази, разположени по протежение на Ормузки проток.

Въпреки че в момента между страните действа крехко примирие, преговорите за окончателно прекратяване на военния конфликт остават без съществен напредък.

Тръмп атакува медийното отразяване на конфликта

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи критики към начина, по който медиите представят войната с Иран. В публикация в платформата Truth Social той заяви, че твърденията, според които Иран се представя успешно във военно отношение, са напълно неверни и абсурдни.

По думите му подобни публикации на практика подпомагат противника. Тръмп не посочи конкретни статии или медии, към които са насочени обвиненията му.

Разминаване между медийните оценки и официалната позиция на Вашингтон

Публикациите на „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ се различават съществено от твърденията на американската администрация, според които Иран е понесъл тежко поражение във войната, започнала в края на февруари след действия на Израел и Съединените американски щати.

Същевременно, както отбелязва Дойче Пресе-Агентур, в самите Съединени щати все по-широко се обсъждат както преките, така и косвените финансови и политически последици от продължаващия конфликт.