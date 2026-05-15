Тръмп: Си е топъл човек, не играе игрички с приказки за прекрасното време навън. Те ни шпионират от 50 години, и ние го правим ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е предложил на китайския президент Си Дзинпин да купуват петрол от Съединените щати и китайският лидер е изразил готовност да обсъди идеята.
„Казах: „Бих искал да купувате петрол от Тексас и Луизиана, от Аляска. Имаме много от него“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „И той каза, че му харесва идеята и би искал да я обсъдим.“
Тръмп заяви, че Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в американски компании.
Коментирайки среща между китайския президент Си Дзинпин и голяма делегация от изпълнителни директори на големи американски компании, американският лидер заяви, че „тези хора дойдоха, за да сключват сделки и да върнат работни места в САЩ“.
„Китай възнамерява да инвестира стотици милиарди долари в бизнеса на хората, които бяха в тази стая днес. Затова дойдоха“, каза американският лидер.
„Те ще отварят пазара постепенно. Си Дзинпин се грижи за страната си и я защитава“.
Тръмп е на посещение в Китай от 13 до 15 май. Още разговори между американските и китайските лидери са насрочени за петък. Американският президент е придружен от лидерите на 16 големи американски компании, включително главните изпълнителни директори на Tesla и SpaceX Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, президентът на Boeing Кели Ортберг, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.
След среща с китайския президент Си Дзинпин, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Си Дзинпин е напълно фокусиран върху въпроса и "не е склонен да играе игрички".
„Той е топъл човек, но е и напълно фокусиран върху въпросите - не играе игрички. Няма разговори за хубаво време, звезди и слънце; той е напълно фокусиран. И това ми харесва; това е добре“, каза американският лидер.
Тръмп заяви, че САЩ и Китай провеждат разузнавателна дейност един срещу друг в технологичната индустрия.
В отговор на въпрос относно предполагаемата кражба на американска интелектуална собственост от страна на Китай, президентът на САЩ отбеляза, че е обсъждал темата в скорошно интервю за CBS News. „Водещата ми зададе въпрос, а тя говореше за Китай, за това как те крадат неща от нас, и аз казах: „И ние правим това. Те ни шпионират. И ние ги шпионираме“, каза Тръмп.
„Ние правим някои неща, а те правят други. Така стоят нещата. Но аз проведох много сериозен разговор с президента им за това и бих искал да видя как се погрижи за това“, каза американският лидер. „Те правят това от 50 години“, заяви той.
Тръмп твърди, че Техеран трябва да постигне сделка с Вашингтон или ще се изправи пред унищожение.
„Само въпрос на време е. Ако искахме, бихме могли да продължим още няколко седмици и всичко щеше да свърши. Спрях го по искане на много лидери, които поддържат добри отношения с тях“, каза президентът.
„Но това няма да промени нищо за тях; с тях е свършено. Те могат или да сключат сделка, или да бъдат унищожени“, каза Тръмп.
Тръмп заяви в Truth Social, че военните действия на САЩ срещу Иран ще продължат.
Обсъждайки напредъка на преговорите с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп, който е на държавно посещение в Пекин, заяви, че китайският лидер го е поздравил за успехите, постигнати по време на втория му президентски мандат. Тръмп посочи сред постиженията на администрацията си по-специално „военната победа над Венецуела, процъфтяващите отношения с нея и военното унищожение на Иран“, добавяйки, че „това ще продължи“.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Ен Би Си, цитиран от БТА, че Вашингтон се надява на положителен отговор от Китай по призивите на САЩ за освобождаване на затворения медиен магнат Джими Лай и други.
Рубио каза, че Тръмп е попитал Си Цзинпин и за 78-годишния Джими Лай, чийто случай се превърна в символ на репресиите на Пекин срещу несъгласието в Хонконг, бивша британска колония, която се върна под китайско управление през 1997 г.
Китай описва Лай, виден критик на управляващата комунистическа партия, като "мозък" на продемократичните протести, които разтърсиха Хонконг в продължение на месеци през 2019 г.
"Президентът винаги повдига този случай и няколко други и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това", каза Рубио пред Ен Би Си. Той не отговори директно на въпроса дали Лай може да отиде в САЩ, ако бъде освободен от китайските власти. "Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода“, каза Рубио.
7 Коста
Също започва в САЩ.
10 ежко
До коментар #6 от "оня с коня":На практика,няма как да му се получи,ако не дотира износа на петрол.Просто в САЩ предстоят избори и Тръмп отчаяно се нуждае от позитивни новини.
Коментиран от #13
06:13 15.05.2026
11 оня с коня
До коментар #9 от "Вашето мнение":Вярно че Китай не се интересува от Джендърите в САЩ и ЕС,а ОТ ПАРИТЕ им.И възниква въпроса:От къде тия Джендъри ще имат пари ако не произвеждат нищо ,както твърдиш?Препоръка:Научи се да мислиш логично щото иначе Животът непрекъснато ще те пердаши- ако трябва ,върви на частни уроци!
06:18 15.05.2026
13 оня с коня
До коментар #10 от "ежко":Мислиш с бодлите си- Нищо няма да дотира Тръмп!Верно че Амер Петрол е по-скъп от Руския,но Китаеца е хитър колкото 100 Лисичета и моментално си прави сметката че Печалбата от по-евтин руски Петрол е ПРАШИНКА в сравнение с Печалбата която ще извлече от инвестиции за Стотици Милиарди долари в Амер Компании!
06:24 15.05.2026
14 Владимир Путин, президент
Това намек ли е...... по мой адрес, да ?
Доналд знае ли, че благодарение на тез игрички Русия се превърна в Сила, Четвърта икономика и вече провежда Паради без да пита !!! ☝️😄
06:26 15.05.2026
15 36,6
До коментар #1 от "Никой":Топъл ама може да стане леден.
Дядката се умилква и увърта като търговец на пазара. Все гледа нещо да прекара.
06:41 15.05.2026
16 Мдааа уе...
До коментар #6 от "оня с коня":И КАК точно ще подбият пазара на Руслан с по-скъпата си стока допълнително оскъпена от морски транспорт...?Мммм?
06:46 15.05.2026
18 Да, бе топъл е
Утре в америка друга ще запееш.
06:57 15.05.2026
19 Китайски СИНДРОМ
Печалбите са бързи и сигурни.
07:09 15.05.2026
