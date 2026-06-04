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Обрецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

Обрецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

4 Юни, 2026 15:51 325 5

  • ангел обрецов-
  • иран

В ирано-американския конфликт има нов играч - Катар, коментира дипломатът

Обрецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът за визите е до голяма степен технически. Докато не се получи доклад, че процентът на отказаните визи е паднал под 3%, много трудно може да се задейства процес по включване на България в безвизовия режим на САЩ. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Обрецов по повод опита на премиера Румен Радев да се споразумее с Доналд Тръмп за премахване на визите за български граждани срещу "паркинг" за американските самолети.

Примирието между САЩ и Иран, което беше сключено на 4 март и удължено от Тръмп след неуспешните преговори с посредничеството на Пакистан да постигнат трайно уреждане на въпроса, се нарушава. Тук още не става въпрос за подновяване на войната. Примирието действа, но има нарушения. Директните преговори за мир са прекратени.

Предават си съобщения чрез посредници, единият посредник продължава да бъде Пакистан. Има нов играч - Катар. Катар също пострада от иранските удари, но не се е отказала да търси мирно решение чрез посредничество. Преди войната Катар имаше близки отношения с Иран. Имаше посещение на 21-22 май на катарска делегация в Иран, което трябва да се отбележи. То е важно, защото Катар е в позиция да бъде посредник, а и защото държи 6 млрд. долара от иранските авоари зад граница.

Целия разговор гледайте във видеото:


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  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Така е. Ще приемате ли ядрено ЯО или да?

    15:52 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПиПи

    0 0 Отговор
    БабаТаско.

    16:04 04.06.2026

  • 5 какво ни интересуват

    0 0 Отговор
    тъпите ви визи. Искаме евтини ток, вода, парно, спиране на инфлация, дефицит. Спиране на чудовищно повищаване на цени на лекарства, храни, данъци. Пак увеличихте Здравните, ток и парно.
    Като сте Некадърни си ходете.
    Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    И си намалете депутатските заплати на 4000 лв. чисти с обществена карта за транспорт.
    Безплатни наеми, вода, ток, лечение, бензин, парно, мобилни, зраве, технически. Намалете си субсидиите на 2 юро.
    Да си унищожиш собствената национална парична единица.
    Умишлено да фалирате Държавата.
    ОСТАВКА! Милиарди за оръжия и Укр. и ЕСМ ЕС.
    Безумни условия по ПВУ. Унищожаване ТЕЦове до 2038 г. А Белене с чисто ново оборудване, реактори, площадка в калта.
    Оставка!

    16:06 04.06.2026

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