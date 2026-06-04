Обрецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

Въпросът за визите е до голяма степен технически. Докато не се получи доклад, че процентът на отказаните визи е паднал под 3%, много трудно може да се задейства процес по включване на България в безвизовия режим на САЩ. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Обрецов по повод опита на премиера Румен Радев да се споразумее с Доналд Тръмп за премахване на визите за български граждани срещу "паркинг" за американските самолети.

Примирието между САЩ и Иран, което беше сключено на 4 март и удължено от Тръмп след неуспешните преговори с посредничеството на Пакистан да постигнат трайно уреждане на въпроса, се нарушава. Тук още не става въпрос за подновяване на войната. Примирието действа, но има нарушения. Директните преговори за мир са прекратени.

Предават си съобщения чрез посредници, единият посредник продължава да бъде Пакистан. Има нов играч - Катар. Катар също пострада от иранските удари, но не се е отказала да търси мирно решение чрез посредничество. Преди войната Катар имаше близки отношения с Иран. Имаше посещение на 21-22 май на катарска делегация в Иран, което трябва да се отбележи. То е важно, защото Катар е в позиция да бъде посредник, а и защото държи 6 млрд. долара от иранските авоари зад граница.

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