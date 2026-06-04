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Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Изцяло мафиотизиране на Черноморието ни, София и Пловдив ВИДЕО

Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Изцяло мафиотизиране на Черноморието ни, София и Пловдив ВИДЕО

4 Юни, 2026 14:25 1 692 22

  • проф. велислав минеков-
  • култура-
  • финансиране-
  • ларго-
  • бюджет

Ларгото е бутафория

Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Изцяло мафиотизиране на Черноморието ни, София и Пловдив ВИДЕО - 1
Снимка: ФАКТИ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наблюдаваме тотално мафиотизиране на Черноморието ни. Същото е в София и Пловдив. Унищожаваме България. За култура даваме 0,3% от БВП, а за отбрана за 5%. По-добре да закрием министерството, българската култура и специализираните училища. Училището в Трявна 2 години стои без покрив. Това е позор.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков.

Ларгото е бутафория и е направено в нарушение на подписаната от България Венецианската конвенция. Не бяха направени допълнителни археологически проучвания. Каква е тази имитация в центъра на София.

Не знам кой носи отговорност за Ларгото и дали има гаранционен срок на този проект.

От ОЛАФ имаше доклад за връщане на 9 млн. евро за проекта на Ларгото. Това беше по времето, когато бях министър, припомни проф. Велислав Минеков.

Той припомни, че този доклад е потънал в българската прокуратура.

Министерството на културата се нуждае от министър с характер.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦁ЩЩД🦁

    18 0 Отговор
    С по селата и малките градове-феодализиране.

    14:28 04.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    9 8 Отговор
    Путин ясно каза по ТВ, че Черно море ще стане руско вътрешно море!

    14:30 04.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Минеков ми искаше 4 млн лв да ми даде Халите.А уж ми беше приятел.Голямо корумпе

    14:30 04.06.2026

  • 4 Пламен

    24 0 Отговор
    Аз така и не разбрах...
    Водоснабдяването на незаконното селище спряно ли е вече ?
    Питам , защото това водоснабдяване явно се е водило като ,,загуби от течове" , които всички варналии плащаме.

    14:31 04.06.2026

  • 5 К.Радев

    11 1 Отговор
    Това се казва прогрес !

    14:32 04.06.2026

  • 6 Хванаха се за Баба Алино

    19 10 Отговор
    А половината хотели по морето са на руски генерали и полковници!
    А Камчия?
    В Помирие виси огромен надпис М А Л А Я. Р О С С И Я!
    А руската мафия в Царево, забравихте ли?

    Коментиран от #10

    14:34 04.06.2026

  • 7 Тоя дъртак

    9 1 Отговор
    не беше ли министър с "характер", е и какво правеше?

    14:34 04.06.2026

  • 8 Веска Меджидиева

    13 1 Отговор
    Много генерали и професори в тази държава.

    14:37 04.06.2026

  • 9 От кой кашон

    9 1 Отговор
    на улицата са го извадили този професор? По какво е професор точно и защо не се изкъпе и вкара в приличен вид?

    14:45 04.06.2026

  • 10 Пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хванаха се за Баба Алино":

    Казваш истината , а сКопейките ти цъкат миминусчта . :)
    Хич да не ти пука.

    14:46 04.06.2026

  • 11 крадем неуморно другари

    12 2 Отговор
    Тя, цялата държава е мафиотизирана! От както ни управляват и владеят двете дебели момчета!

    14:56 04.06.2026

  • 12 само за умни хора

    12 0 Отговор
    изгледайте филма "шменти капели".докато го има в ютуб,защото е забранен за излъчване по официалните телевизии, и тогава си направете изводите за последните 36г преход!

    14:56 04.06.2026

  • 13 въпросителна

    8 3 Отговор
    Едно не ми е ясно .Защо курорт Албена е заграден с бариери като военна зона и се плаща за да се влезе в курорта

    Коментиран от #15, #18, #21

    14:58 04.06.2026

  • 14 Виж сега,

    8 1 Отговор
    А защо всички мълчат за разрешителните за строеж,издадени от община Варна през мандата на Коцев? Е сега законно ли строят или не?

    15:01 04.06.2026

  • 15 само за умни хора

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "въпросителна":

    защото е комунистически капиталилизъм,демек мафия от 1989г насам!

    15:03 04.06.2026

  • 16 Калъчев

    3 0 Отговор
    Как стана това мафиотизиране ли?! - От лакомия и беззаконие. Всички кметове и общински съветници за пероида след еволюцията, наречена демократичен строй, или ортодоксален евроатлантизъм са за арест, присъди, затвор, и пълни конфискации. Всички - това е мафията, споена с корупция, ламтеж, безобразия и беззакония. Иска се поетапно разрушаване на всички бетони на триглавите лами, лапнали нашето крайбрежие, даже дюните и пясъка на най-големите плажове и курорти. Тия последните веднага да ги почват сапьорите и багерите и за тяхна сметка да се възстановят до райграс градинки.
    Един крадец дето взривява демокартично под синьо небе и байряции мавзолея, украл над 350 милиона долара, построил и бетонирал с по3-4 звезди доста места по морето, тоя няма ли кой да му стисне наследниците за гушата, защото Господ си свърши благата работа и тего самия го прати в ада.

    15:03 04.06.2026

  • 17 отровното трио

    1 0 Отговор
    запитвате ли се защо не канят в официалните телевизии Николай Хаджигенов,Арман Бабикян и Велислав Минеков!!!

    Коментиран от #20

    15:08 04.06.2026

  • 18 Биско Чекмеджето

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "въпросителна":

    Защото община Балчик не дава и една стотинка за подръжка на инфраструктурата. Всичко е за сметка на Албена.

    15:20 04.06.2026

  • 19 В този ред на мисли, на Царя трябва

    0 0 Отговор
    да се изпратят Режиини че павирал Центъра на Столицата или това прави цялата Столица за онова време с жълти павета които жълти павета са там вече 100 години.🤣

    15:29 04.06.2026

  • 20 Противни са

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "отровното трио":

    Хич неща да гледам мутрите им

    15:32 04.06.2026

  • 21 По вода се минава свободно

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "въпросителна":

    Един шнорхел си вземете-))

    15:43 04.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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