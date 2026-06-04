Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Изцяло мафиотизиране на Черноморието ни, София и Пловдив ВИДЕО

Наблюдаваме тотално мафиотизиране на Черноморието ни. Същото е в София и Пловдив. Унищожаваме България. За култура даваме 0,3% от БВП, а за отбрана за 5%. По-добре да закрием министерството, българската култура и специализираните училища. Училището в Трявна 2 години стои без покрив. Това е позор.
Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков.
Ларгото е бутафория и е направено в нарушение на подписаната от България Венецианската конвенция. Не бяха направени допълнителни археологически проучвания. Каква е тази имитация в центъра на София.
Не знам кой носи отговорност за Ларгото и дали има гаранционен срок на този проект.
От ОЛАФ имаше доклад за връщане на 9 млн. евро за проекта на Ларгото. Това беше по времето, когато бях министър, припомни проф. Велислав Минеков.
Той припомни, че този доклад е потънал в българската прокуратура.
Министерството на културата се нуждае от министър с характер.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦁ЩЩД🦁
14:28 04.06.2026
2 Ганя Путинофила
14:30 04.06.2026
3 Последния Софиянец
14:30 04.06.2026
4 Пламен
Водоснабдяването на незаконното селище спряно ли е вече ?
Питам , защото това водоснабдяване явно се е водило като ,,загуби от течове" , които всички варналии плащаме.
14:31 04.06.2026
5 К.Радев
14:32 04.06.2026
6 Хванаха се за Баба Алино
А Камчия?
В Помирие виси огромен надпис М А Л А Я. Р О С С И Я!
А руската мафия в Царево, забравихте ли?
Коментиран от #10
14:34 04.06.2026
7 Тоя дъртак
14:34 04.06.2026
8 Веска Меджидиева
14:37 04.06.2026
9 От кой кашон
14:45 04.06.2026
10 Пламен
До коментар #6 от "Хванаха се за Баба Алино":Казваш истината , а сКопейките ти цъкат миминусчта . :)
Хич да не ти пука.
14:46 04.06.2026
11 крадем неуморно другари
14:56 04.06.2026
12 само за умни хора
14:56 04.06.2026
13 въпросителна
Коментиран от #15, #18, #21
14:58 04.06.2026
14 Виж сега,
15:01 04.06.2026
15 само за умни хора
До коментар #13 от "въпросителна":защото е комунистически капиталилизъм,демек мафия от 1989г насам!
15:03 04.06.2026
16 Калъчев
Един крадец дето взривява демокартично под синьо небе и байряции мавзолея, украл над 350 милиона долара, построил и бетонирал с по3-4 звезди доста места по морето, тоя няма ли кой да му стисне наследниците за гушата, защото Господ си свърши благата работа и тего самия го прати в ада.
15:03 04.06.2026
17 отровното трио
Коментиран от #20
15:08 04.06.2026
18 Биско Чекмеджето
До коментар #13 от "въпросителна":Защото община Балчик не дава и една стотинка за подръжка на инфраструктурата. Всичко е за сметка на Албена.
15:20 04.06.2026
19 В този ред на мисли, на Царя трябва
15:29 04.06.2026
20 Противни са
До коментар #17 от "отровното трио":Хич неща да гледам мутрите им
15:32 04.06.2026
21 По вода се минава свободно
До коментар #13 от "въпросителна":Един шнорхел си вземете-))
15:43 04.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.