Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Изцяло мафиотизиране на Черноморието ни, София и Пловдив ВИДЕО

Наблюдаваме тотално мафиотизиране на Черноморието ни. Същото е в София и Пловдив. Унищожаваме България. За култура даваме 0,3% от БВП, а за отбрана за 5%. По-добре да закрием министерството, българската култура и специализираните училища. Училището в Трявна 2 години стои без покрив. Това е позор.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков.

Ларгото е бутафория и е направено в нарушение на подписаната от България Венецианската конвенция. Не бяха направени допълнителни археологически проучвания. Каква е тази имитация в центъра на София.

Не знам кой носи отговорност за Ларгото и дали има гаранционен срок на този проект.

От ОЛАФ имаше доклад за връщане на 9 млн. евро за проекта на Ларгото. Това беше по времето, когато бях министър, припомни проф. Велислав Минеков.

Той припомни, че този доклад е потънал в българската прокуратура.

Министерството на културата се нуждае от министър с характер.

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