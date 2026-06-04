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Министър Шишков: Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите

Министър Шишков: Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите

4 Юни, 2026 19:08 1 268 34

  • иван шишков-
  • кабинет желязков-
  • нарушения

През 2023 година е дадено началото на целия този процес и от този момент досега всички замесени са виновни. Става въпрос за една огромна организация на самозабравили се чиновници, които не работя в полза на обществото

Министър Шишков: Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Чудото", на което станахме свидетели, е толкова голямо, че няма как да бъде забравено. Не знаем как ще реагира местната власт оттук нататък. Ще следим този процес, ангажиментите са на кмета на Община Варна. В този процес има една доста сериозна организация - всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи това. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с т.нар. незаконен град край Варна "Баба Алино".

За мен това е безумие. Това означава, че всичките тези организатори са вярвали, че никой няма да промени начина, по който се управлява държавата. Поне така изглежда на първо четене – че си сигурен, че никой няма да отвори папката, защото когато тя се отвори, закононарушенията, извършени и през 2023-та, и през 2024-та, и през 2025 г., се виждат ясно Дали е някакъв тип сглобка, дали има приемственост във всичко това, дали сегашната власт не е искала да се конфронтира с предишната, не знаем, но резултатите са очевидни, заяви Шишков.

През 2023 година е дадено началото на целия този процес и от този момент досега всички замесени са виновни. Става въпрос за една огромна организация на самозабравили се чиновници, които не работя в полза на обществото. Това е една организирана слепота, някой е организирал всичките институции. Тук политическият чадър е извън кмета, защото е очевидно, че не става въпрос за една политическа сила.Надявам се, че е дошло времето всички тези проблеми да започнат да се разплитат. Надявам се и на активната помощ от МВР. Не съм се отказал да питам докъде е стигнала работата по всеки сигнал за нарушения, добави той.

Регионалният министър заяви, че шефката на кадастъра във Варна е отстранена от работа и е предадена на прокуратурата.

Ако тя не беше оформила документите, нямаше да могат да станат сделките. Извършва се измама – инвеститорът продава едни имоти, които нямат строителни разрешителни, все едно, че имат, посочи Иван Шишков.

Той съобщи, че днес е изпратил още два сигнала в прокуратурата.

Единият сигнал е във връзка с лот 4 на магистрала "Хемус". Замесени са бившият регионален Иван Иванов, тогавашното ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали". При четвъртия лот на магистрала "Хемус" имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, "Автомагистрали" и АПИ заплащат на същите тези хора, които са декларирали, че не са го построили. Изпратил съм и друг сигнал - 127 млн. евро, за които се борим да спасим по европейските програми, правителството на "Желязков" е направило така, че да се манипулират обществени поръчки, които са спрени от Европейската комисия заради законови нарушения. По случая е дадена на прокурор тогавашният зам.-министър Юра Витанова, уточни регионалният министър.

Беше направен вътрешен одит, констатираните от Европейската комисия закононарушения са факт. Ние се борим за всяко евро в бюджета, а губим милиони евро, защото едни политици не ги интересува дали ще загубим пари, а ги интересува "нашата" фирма да вземе обществена поръчка Това е недопустимо. Колкото повече са законовите нарушения в България, толкова по-бедни ставаме. Ние трябва да се борим не само с държавния бюджет, а и с причините, довели ни дотук. Причините са една самозабравила се политическа върхушка. Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите, затова и бюджетът не издържа. Не съм финансист, но то е очевидно, подчерта Иван Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Желязков ГЕРБ

    17 8 Отговор
    Дреме ми на водопада!

    Коментиран от #10, #25

    19:11 04.06.2026

  • 2 хмммм

    18 16 Отговор
    Вашите Гълъбови кабинети с каква цел бяха и какво постигнаха?

    19:11 04.06.2026

  • 3 Дориана

    29 9 Отговор
    Със сигурност е точно така.Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите. Доказателство са кражбите при обществените поръчки при Автомагистрали. Борисов и Пеевски заедно с техните партии са се надпреварвали кой по- голяма измама да направи и да открадне.А, измамата на века с национално предателство е корупционната схема при незаконния град край Варна Баба Алино. Борисов и Пеевски отдавна са изключително вредни за България и изобщо нямат място в Парламента и политиката. Разкритията тепърва предстоят.

    Коментиран от #21

    19:11 04.06.2026

  • 4 Без майтап

    20 3 Отговор
    За първи път чета че кабинета Желязков е виновен а не П П или Асен Василев.

    Коментиран от #32

    19:15 04.06.2026

  • 5 сигнали сигнали

    15 3 Отговор
    като лястовички, безброй.....
    А присъди ?
    Присъди !!
    До тогава - празни приказки и оправдания. Прах..

    Коментиран от #26

    19:16 04.06.2026

  • 6 А вие Шишков дойдохте на власт

    13 12 Отговор
    за да блокирате отново строителството на магистрала Хемус. Горката магистрала ще се строи още 200 години заради такива индивиди като вас. И да ви кажа не съм привърженик на никоя партия но това което повтаряте отново се пише лично на ваша сметка и тази на това правителство. Единственото ми желание е да няма загинали по стария път към Варна а вие като че ли се подигравате с жертвите от предния ви мандат. И сега като блокирам магистралата ние какво ще правим по стария път г....ако. ще се трепем и ще слагате колчета.
    Невероятно т..... сте.

    Коментиран от #8, #15

    19:17 04.06.2026

  • 7 СТИГА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ

    25 2 Отговор
    И КОНСТАТАЦИИ!
    ИСКАМЕ ОСЪДЕНИ И НАТИКАНИ В ЗАТВОРИТЕ.
    ИВАНЧЕВА Я ВКАРАХА В ЗАТВОРА
    БЕЗ ДА Е ВИНОВНА.
    АЕ МАЛКО ПО-СЕРИОЗНО,АА???

    19:18 04.06.2026

  • 8 Някой си от североизточна България

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "А вие Шишков дойдохте на власт":

    Ако това се случай на следващите избори трябва да се гласува против тази партия.
    Чакаме развитието в бъдеще на магистрала та.

    19:20 04.06.2026

  • 9 Гост

    7 1 Отговор
    То това и внука ти може да ти го каже бе, чиче! Ти кажи какво следва и какво ти ще направиш с помощта на приятеля ти Демерджиев

    19:23 04.06.2026

  • 10 Асена ⚢🏳️‍🌈⚣🏳️‍🌈⃤

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Желязков ГЕРБ":

    Кой разпореди това безобразие?

    19:24 04.06.2026

  • 11 Майора

    11 6 Отговор
    Ало Шишо Бакшишо , много бързо забрави кск като беше служебен министър раздаваше авансово пари на строителите! И също забрави ме служебният кабинет на Донев подписа неизгодният договор с “Боташ”, ощетяващ всеки ден държавата с над 500 000€ ! Това пазене на всяко евро ли е , а кабинета на просто Киро?

    19:27 04.06.2026

  • 12 Дориана

    14 2 Отговор
    По отношение на фирмата строила незаконно край Варна :Точно обратното абсолютно преднамерени лъжливи твърдения дават от тази фирма. И това е много нагло от тяхна страна. Първо това е гориста местност и общинска земя. Те са изсекли десетки дървета за да строят незаконно. Това, че Земята е била купена незаконно с фалшиви документи не я прави частна собственост. Абсолютна арогантност от тяхна страна. Целия незаконен строеж трябва да се затвори и да бъде разрушен . А, инфраструктурата да се възстанови и да има свободен достъп . Всички замесени в престъпната схема трябва да бъдат дадени на прокурор , а замесените украинци олигарси да бъдат изгонени от България.

    19:30 04.06.2026

  • 13 Гласове от зайчарника в Банкя

    14 5 Отговор
    Аве яко прецакаха Бацо, а таман мислеше за последно да се опачкари и окюлчи ей тъй за благи старинки и дойде тоя пилот и му ЕМ!

    19:30 04.06.2026

  • 14 РАЗСЛЕДВАЙТЕ МУ НА РОСЕН ХОТЕЛА

    17 2 Отговор
    Там яко мирише. Има материеал и за Бай Ставри.

    19:30 04.06.2026

  • 15 Абе защо незнаещ колко години

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "А вие Шишков дойдохте на власт":

    И кой я строи

    19:31 04.06.2026

  • 16 ХАРОН

    3 2 Отговор
    Това го знае всяко хлапе! Сега ги мушнете в кафеза за да не пипкат повече!

    19:54 04.06.2026

  • 17 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    3 1 Отговор
    Подавай я оставката
    И си приготви раирания костюм.

    19:55 04.06.2026

  • 18 факт

    3 2 Отговор
    оня пожарникаро куца ли...

    19:58 04.06.2026

  • 19 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Предлагам всички които считат че са крали, да си закупят вазелин от моята фирма. Давам евтино

    20:02 04.06.2026

  • 20 както се казва

    6 1 Отговор
    Комунист на Комунист око не вади. Просто продължават по същия до болка познат банален модел от десетилетия. Предишните са виновни, крали са милиарди, а крадците на свобода с милиардите, а народа плаща заемите .Абсолютно един и същ комунистичиски сценарий от 1989 година насам

    Коментиран от #34

    20:08 04.06.2026

  • 21 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    А измамите на армията тророве по сайтовете кога ще се разплита

    20:12 04.06.2026

  • 22 Сашо

    3 1 Отговор
    Явно министърът пак прави всичко възможно Хемус да не се построи!

    20:16 04.06.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор
    А измамите на армията тророве по сайтовете кога ще се разплита

    20:16 04.06.2026

  • 24 Опа

    5 2 Отговор
    Служебните правителства на Радев и кмета на Варна Благомир Коцев си затваряха очите в продължение на години.

    Коментиран от #31

    20:20 04.06.2026

  • 25 Алин Баба и четиридесетте чиновнички

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Желязков ГЕРБ":

    Да не пропуснете да им вдигнете заплатите !

    20:23 04.06.2026

  • 26 Пресъди няма и да има

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "сигнали сигнали":

    Има омерта да не се съдят политици. За 36 години -нито един!

    20:27 04.06.2026

  • 27 Тома

    1 0 Отговор
    Надгради си водопада чиляка какво искате от този мушмурок

    20:31 04.06.2026

  • 28 Един не-трол

    1 0 Отговор
    Вие 5 години не поддържахте пътища и спряхте магистралата и сега я строим на двойни цени, сега като я спрете пак ще я строим на четворни.

    20:36 04.06.2026

  • 29 И такива като Теб !

    0 0 Отговор
    И такива като Теб !

    Му Асестираха !

    20:40 04.06.2026

  • 30 Мдаа

    1 0 Отговор
    Е как, нали трябва да има за хотела с водопад?

    20:40 04.06.2026

  • 31 среднощен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Опа":

    "...Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите...";

    "Да бъдеш или да не бъдеш? Да бъдеш - това е въпросът!..."
    "Да бъдеш" в българската политика е с много тежка цена... "Служебните правителства" на РР тепърва ще бъдат "голямата тежест", с която ще трябва да се справя настоящия кабинет...

    20:41 04.06.2026

  • 32 Майтап !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап":

    Майтап !

    Или Не !

    Всички Са В Кюпа !

    От 35 Години !

    Насам !

    20:42 04.06.2026

  • 33 Феодал !

    1 0 Отговор
    Феодалу !

    Не Съди !

    20:44 04.06.2026

  • 34 това било гениална

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "както се казва":

    схема която комунетата измислили лукановци младеновци тошовци и другите подобни джебчии...

    20:59 04.06.2026

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