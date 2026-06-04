Министър Шишков: Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите

"Чудото", на което станахме свидетели, е толкова голямо, че няма как да бъде забравено. Не знаем как ще реагира местната власт оттук нататък. Ще следим този процес, ангажиментите са на кмета на Община Варна. В този процес има една доста сериозна организация - всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи това. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с т.нар. незаконен град край Варна "Баба Алино".
За мен това е безумие. Това означава, че всичките тези организатори са вярвали, че никой няма да промени начина, по който се управлява държавата. Поне така изглежда на първо четене – че си сигурен, че никой няма да отвори папката, защото когато тя се отвори, закононарушенията, извършени и през 2023-та, и през 2024-та, и през 2025 г., се виждат ясно Дали е някакъв тип сглобка, дали има приемственост във всичко това, дали сегашната власт не е искала да се конфронтира с предишната, не знаем, но резултатите са очевидни, заяви Шишков.
През 2023 година е дадено началото на целия този процес и от този момент досега всички замесени са виновни. Става въпрос за една огромна организация на самозабравили се чиновници, които не работя в полза на обществото. Това е една организирана слепота, някой е организирал всичките институции. Тук политическият чадър е извън кмета, защото е очевидно, че не става въпрос за една политическа сила.Надявам се, че е дошло времето всички тези проблеми да започнат да се разплитат. Надявам се и на активната помощ от МВР. Не съм се отказал да питам докъде е стигнала работата по всеки сигнал за нарушения, добави той.
Регионалният министър заяви, че шефката на кадастъра във Варна е отстранена от работа и е предадена на прокуратурата.
Ако тя не беше оформила документите, нямаше да могат да станат сделките. Извършва се измама – инвеститорът продава едни имоти, които нямат строителни разрешителни, все едно, че имат, посочи Иван Шишков.
Той съобщи, че днес е изпратил още два сигнала в прокуратурата.
Единият сигнал е във връзка с лот 4 на магистрала "Хемус". Замесени са бившият регионален Иван Иванов, тогавашното ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали". При четвъртия лот на магистрала "Хемус" имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, "Автомагистрали" и АПИ заплащат на същите тези хора, които са декларирали, че не са го построили. Изпратил съм и друг сигнал - 127 млн. евро, за които се борим да спасим по европейските програми, правителството на "Желязков" е направило така, че да се манипулират обществени поръчки, които са спрени от Европейската комисия заради законови нарушения. По случая е дадена на прокурор тогавашният зам.-министър Юра Витанова, уточни регионалният министър.
Беше направен вътрешен одит, констатираните от Европейската комисия закононарушения са факт. Ние се борим за всяко евро в бюджета, а губим милиони евро, защото едни политици не ги интересува дали ще загубим пари, а ги интересува "нашата" фирма да вземе обществена поръчка Това е недопустимо. Колкото повече са законовите нарушения в България, толкова по-бедни ставаме. Ние трябва да се борим не само с държавния бюджет, а и с причините, довели ни дотук. Причините са една самозабравила се политическа върхушка. Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите, затова и бюджетът не издържа. Не съм финансист, но то е очевидно, подчерта Иван Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Желязков ГЕРБ
Коментиран от #10, #25
19:11 04.06.2026
2 хмммм
19:11 04.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #21
19:11 04.06.2026
4 Без майтап
Коментиран от #32
19:15 04.06.2026
5 сигнали сигнали
А присъди ?
Присъди !!
До тогава - празни приказки и оправдания. Прах..
Коментиран от #26
19:16 04.06.2026
6 А вие Шишков дойдохте на власт
Невероятно т..... сте.
Коментиран от #8, #15
19:17 04.06.2026
7 СТИГА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ
ИСКАМЕ ОСЪДЕНИ И НАТИКАНИ В ЗАТВОРИТЕ.
ИВАНЧЕВА Я ВКАРАХА В ЗАТВОРА
БЕЗ ДА Е ВИНОВНА.
АЕ МАЛКО ПО-СЕРИОЗНО,АА???
19:18 04.06.2026
8 Някой си от североизточна България
До коментар #6 от "А вие Шишков дойдохте на власт":Ако това се случай на следващите избори трябва да се гласува против тази партия.
Чакаме развитието в бъдеще на магистрала та.
19:20 04.06.2026
9 Гост
19:23 04.06.2026
10 Асена ⚢🏳️🌈⚣🏳️🌈⃤
До коментар #1 от "Желязков ГЕРБ":Кой разпореди това безобразие?
19:24 04.06.2026
11 Майора
19:27 04.06.2026
12 Дориана
19:30 04.06.2026
13 Гласове от зайчарника в Банкя
19:30 04.06.2026
14 РАЗСЛЕДВАЙТЕ МУ НА РОСЕН ХОТЕЛА
19:30 04.06.2026
15 Абе защо незнаещ колко години
До коментар #6 от "А вие Шишков дойдохте на власт":И кой я строи
19:31 04.06.2026
16 ХАРОН
19:54 04.06.2026
17 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
И си приготви раирания костюм.
19:55 04.06.2026
18 факт
19:58 04.06.2026
19 Хасковски каунь
20:02 04.06.2026
20 както се казва
Коментиран от #34
20:08 04.06.2026
21 Анонимен
До коментар #3 от "Дориана":А измамите на армията тророве по сайтовете кога ще се разплита
20:12 04.06.2026
22 Сашо
20:16 04.06.2026
23 Анонимен
20:16 04.06.2026
24 Опа
Коментиран от #31
20:20 04.06.2026
25 Алин Баба и четиридесетте чиновнички
До коментар #1 от "Желязков ГЕРБ":Да не пропуснете да им вдигнете заплатите !
20:23 04.06.2026
26 Пресъди няма и да има
До коментар #5 от "сигнали сигнали":Има омерта да не се съдят политици. За 36 години -нито един!
20:27 04.06.2026
27 Тома
20:31 04.06.2026
28 Един не-трол
20:36 04.06.2026
29 И такива като Теб !
Му Асестираха !
20:40 04.06.2026
30 Мдаа
20:40 04.06.2026
31 среднощен
До коментар #24 от "Опа":"...Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите...";
"Да бъдеш или да не бъдеш? Да бъдеш - това е въпросът!..."
"Да бъдеш" в българската политика е с много тежка цена... "Служебните правителства" на РР тепърва ще бъдат "голямата тежест", с която ще трябва да се справя настоящия кабинет...
20:41 04.06.2026
32 Майтап !
До коментар #4 от "Без майтап":Майтап !
Или Не !
Всички Са В Кюпа !
От 35 Години !
Насам !
20:42 04.06.2026
33 Феодал !
Не Съди !
20:44 04.06.2026
34 това било гениална
До коментар #20 от "както се казва":схема която комунетата измислили лукановци младеновци тошовци и другите подобни джебчии...
20:59 04.06.2026