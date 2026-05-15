Пакт за взаимно ненападение! Саудитска Арабия предлага историческо споразумение на Иран

15 Май, 2026 21:33 3 257 18

Mакар след войната Иран да бъде отслабен, страните от Персийския залив се опасяват, че той все пак ще представлява заплаха за тях – особено на фона на намаляващото американско присъствие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times

Властите в Саудитска Арабия са предложили на съюзниците си идеята за сключване на пакт за ненападение между страните от Близкия изток и Иран в рамките на консултациите по въпросите на регионалната сигурност след войната. Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че като подходящ модел се разглеждат Хелзинкските споразумения, които успяха да намалят напрежението в Европа по време на Студената война.

Според един от арабските дипломати подобен пакт би бил приет от мнозинството арабски страни, както и от самия Иран, който, по думите му, отдавна се опитва да внуши на САЩ и Запада идеята, че регионът трябва сам да управлява своите дела.

Източници на FT споделят, че идеята на Саудитска Арабия вече е подкрепена от много европейски власти и те са призовали другите страни от Персийския залив да я одобрят.

FT отбелязва, че макар след войната Иран да бъде отслабен, страните от Персийския залив се опасяват, че той все пак ще представлява заплаха за тях – особено на фона на намаляващото американско присъствие.

В началото на войната между САЩ и Израел с Иран страните от Персийския залив бяха засегнати от атаки на ирански дронове. Въздушното пространство над тези страни беше затворено за кратко време поради военните действия, което доведе до криза в авиационния сектор.

В същото време Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да предотврати включването на страните от Персийския залив в американо-израелската война срещу Иран. Според данни на Bloomberg, Анкара призовава страните от Персийския залив да действат сдържано.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 5 Отговор
    Знам че не схващате, затова - Говедарите все повече олекват като съюзници, а евреите все повече се позиционират като екзистенциален враг в Близкия Изток !!! А някои вече са в БРИКС !!! Нататък - разказвал съм ви!!!

    21:38 15.05.2026

  • 2 Цар Дарий

    25 6 Отговор
    След края на тази война Саудитска Арабия,Катар Дубай, Кувейт ще бъдат персийски провинции.

    21:39 15.05.2026

  • 3 Гориил

    20 6 Отговор
    Без участието на Лондон и Вашингтон. Това е началото на нова ера в международните отношения, която в момента се обсъжда горещо на срещата на върха на външните министри на БРИКС в Индия.Вие непрекъснато се опитвате да игнорирате сигналите, които Москва ви изпраща, като изпробва и приема на въоръжение стратегическите ракети „Сармат“, които са способни да заличат половината Европа за минути с един удар от ракетен полк.

    21:39 15.05.2026

  • 4 Бялджип

    22 5 Отговор
    Видяха че Съединените щати не могат да ги защитят. Рухна митът за огромната мощ на Америка като световен жандарм, способен да плаши и налага волята си над света. Видяха арабите, че точно те са колос на глинени крака.

    21:41 15.05.2026

  • 5 Хипотетично

    6 4 Отговор
    Пакт за ненападение има имиджов смисъл, а след (не)ограничената по територия и по време операция в Украйна е само учтиво пожелание на лист хартия.

    21:42 15.05.2026

  • 6 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Договорът си има цена.Нито един кравар да не остане на територията на емирствата

    22:00 15.05.2026

  • 7 Факт

    14 1 Отговор
    Такъв пакт се очакваше.

    22:03 15.05.2026

  • 8 бай Даньо

    18 2 Отговор
    Нови забележителни успехи за оранжевия бабун! Кактъо съм казвал няма по подходащ от него да сложи точката на американската империя.

    22:03 15.05.2026

  • 9 хъхъ

    14 2 Отговор
    Такъв пакт има смисъл ако всички американски бази и военни от територията на тези страни изчезнат.

    22:07 15.05.2026

  • 10 Тия

    11 1 Отговор
    Камилари сега се сетиха ,че трябва сами да се отбраняват.Израел и САЩ няма да спрат докъто не вземат всичкия петрол в региона.Късно е вече за самоотбрана сами си влезнахте в капана.

    22:21 15.05.2026

  • 11 Симо

    15 2 Отговор
    Разкарват американските бази от региона, американците губят влияние и контрол и всичко ще си дойде на мястото. Няма американци, няма войни и напрежение. Израел ще се слегне с височнината на тервата, ще си прибере башибозука и в района ще настъпи мир и благоденствие.

    22:30 15.05.2026

  • 12 може

    5 0 Отговор
    Изглежда, че разума ще надделее. Би било добре за всички в региона, но този пакт трябва да определи границите на Израел, иначе ще е само подписана хартия. Ако няма ясни и точни гаранции за механизма на въздържане на еврейските мераци за Велик Израел, то Близкия Изток ще си остане буре с барут.
    Забавно е, че Европа се е взела насериозно, и дори е побързала да вземе отношение, сякаш от нея нещо зависи! Махни другото, но вече "много европейски власти" били подкрепили Пакта. Това е някаква шега. Никой не се вълнува какво мисли Европа, която отдавна не субект в геополитиката, а обект, който подлежи на разпадане.

    23:41 15.05.2026

  • 13 Констатация

    6 0 Отговор
    Иран не нападна Саудитска Арабия, а нанесе удар по Щатските Военни Бази разположени на територията на Саудитска Арабия, които се използваха за Логистика и удари по Иран!!!

    Коментиран от #14

    23:43 15.05.2026

  • 14 да сме коректни

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Констатация":

    Нямам против, че основните цели бяха американските бази, но все пак атаки с дронове и ракети бяха насочени срещу съоръжения на компанията Saudi Aramco и ключови енергийни обекти, включително инфраструктура в източната част на страната и пристанищния град Янбу. Нанесени бяха щети и по съоръжението "Хураис".
    Смисъла на тези удари е ясен, в смисъл, че също бяха част от стратегията за отговор на Иран, но заради самата обективност, не може да се правиш, че не съществуват.

    Коментиран от #16, #17

    23:49 15.05.2026

  • 15 ?????

    7 0 Отговор
    Уф.
    До 27.02.2026 г. всички кораби си плаваха спокойно през Ормузкия проток.
    Кво стана след това бре?

    00:10 16.05.2026

  • 16 ?????

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "да сме коректни":

    Що се правите на незнаещи меко казано?
    А от чия територия коалицията Епщайн атакува Иран?

    00:15 16.05.2026

  • 17 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "да сме коректни":

    На война като на война!!!! Агресията срещу Иран беше инициирана от Щатите и Израел, С. Арабия дори и косвено, но е техен съюзник, на нейна територия имаше щатски военни бази и персонал, нейната територия се ползваше от Щатите за логистика и удари по Нефтените съоръжения на Иран, по граждански и военни обекти! Как би трябвало да реагират персите, като Путин с " Мы не такие"? Именно поради твърдия и безкомпромисен отговор на персите, Иран все още съхранява своя суверенитет!!!! - ПС - Не съм фен на теокрацията и аятоласите, но всеки народ има право сам да избере пътя и бъдещето си!!!

    02:03 16.05.2026

  • 18 604

    1 0 Отговор
    В СА бурките са най черни даже и очите им са с капаци! Аятолахъ на краварски мекерета не верва...че го спишат и пак че ги нацелят...

    03:10 16.05.2026

