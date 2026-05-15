Пакт за взаимно ненападение! Саудитска Арабия предлага историческо споразумение на Иран

Властите в Саудитска Арабия са предложили на съюзниците си идеята за сключване на пакт за ненападение между страните от Близкия изток и Иран в рамките на консултациите по въпросите на регионалната сигурност след войната. Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че като подходящ модел се разглеждат Хелзинкските споразумения, които успяха да намалят напрежението в Европа по време на Студената война.

Според един от арабските дипломати подобен пакт би бил приет от мнозинството арабски страни, както и от самия Иран, който, по думите му, отдавна се опитва да внуши на САЩ и Запада идеята, че регионът трябва сам да управлява своите дела.

Източници на FT споделят, че идеята на Саудитска Арабия вече е подкрепена от много европейски власти и те са призовали другите страни от Персийския залив да я одобрят.

FT отбелязва, че макар след войната Иран да бъде отслабен, страните от Персийския залив се опасяват, че той все пак ще представлява заплаха за тях – особено на фона на намаляващото американско присъствие.

В началото на войната между САЩ и Израел с Иран страните от Персийския залив бяха засегнати от атаки на ирански дронове. Въздушното пространство над тези страни беше затворено за кратко време поради военните действия, което доведе до криза в авиационния сектор.

В същото време Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да предотврати включването на страните от Персийския залив в американо-израелската война срещу Иран. Според данни на Bloomberg, Анкара призовава страните от Персийския залив да действат сдържано.