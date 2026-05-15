Пакт за взаимно ненападение! Саудитска Арабия предлага историческо споразумение на Иран

Властите в Саудитска Арабия са предложили на съюзниците си идеята за сключване на пакт за ненападение между страните от Близкия изток и Иран в рамките на консултациите по въпросите на регионалната сигурност след войната. Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че като подходящ модел се разглеждат Хелзинкските споразумения, които успяха да намалят напрежението в Европа по време на Студената война.
Според един от арабските дипломати подобен пакт би бил приет от мнозинството арабски страни, както и от самия Иран, който, по думите му, отдавна се опитва да внуши на САЩ и Запада идеята, че регионът трябва сам да управлява своите дела.
Източници на FT споделят, че идеята на Саудитска Арабия вече е подкрепена от много европейски власти и те са призовали другите страни от Персийския залив да я одобрят.
FT отбелязва, че макар след войната Иран да бъде отслабен, страните от Персийския залив се опасяват, че той все пак ще представлява заплаха за тях – особено на фона на намаляващото американско присъствие.
В началото на войната между САЩ и Израел с Иран страните от Персийския залив бяха засегнати от атаки на ирански дронове. Въздушното пространство над тези страни беше затворено за кратко време поради военните действия, което доведе до криза в авиационния сектор.
В същото време Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да предотврати включването на страните от Персийския залив в американо-израелската война срещу Иран. Според данни на Bloomberg, Анкара призовава страните от Персийския залив да действат сдържано.
12 може
Забавно е, че Европа се е взела насериозно, и дори е побързала да вземе отношение, сякаш от нея нещо зависи! Махни другото, но вече "много европейски власти" били подкрепили Пакта. Това е някаква шега. Никой не се вълнува какво мисли Европа, която отдавна не субект в геополитиката, а обект, който подлежи на разпадане.
23:41 15.05.2026
13 Констатация
Коментиран от #14
23:43 15.05.2026
14 да сме коректни
До коментар #13 от "Констатация":Нямам против, че основните цели бяха американските бази, но все пак атаки с дронове и ракети бяха насочени срещу съоръжения на компанията Saudi Aramco и ключови енергийни обекти, включително инфраструктура в източната част на страната и пристанищния град Янбу. Нанесени бяха щети и по съоръжението "Хураис".
Смисъла на тези удари е ясен, в смисъл, че също бяха част от стратегията за отговор на Иран, но заради самата обективност, не може да се правиш, че не съществуват.
Коментиран от #16, #17
23:49 15.05.2026
15 ?????
До 27.02.2026 г. всички кораби си плаваха спокойно през Ормузкия проток.
Кво стана след това бре?
00:10 16.05.2026
16 ?????
До коментар #14 от "да сме коректни":Що се правите на незнаещи меко казано?
А от чия територия коалицията Епщайн атакува Иран?
00:15 16.05.2026
17 Констатация
До коментар #14 от "да сме коректни":На война като на война!!!! Агресията срещу Иран беше инициирана от Щатите и Израел, С. Арабия дори и косвено, но е техен съюзник, на нейна територия имаше щатски военни бази и персонал, нейната територия се ползваше от Щатите за логистика и удари по Нефтените съоръжения на Иран, по граждански и военни обекти! Как би трябвало да реагират персите, като Путин с " Мы не такие"? Именно поради твърдия и безкомпромисен отговор на персите, Иран все още съхранява своя суверенитет!!!! - ПС - Не съм фен на теокрацията и аятоласите, но всеки народ има право сам да избере пътя и бъдещето си!!!
02:03 16.05.2026
