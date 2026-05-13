Зеленски в Букурещ: Украинската отбрана е ключова за възпирането на Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че отбранителните способности на страната му са основният фактор, който възпира Русия, и подчерта, че Киев разчита на заем от Европейски съюз на стойност 90 милиарда евро, предава БТА.

Зеленски направи изявлението, след като се присъедини към срещата на върха на Букурещката деветка, която се провежда в Букурещ.

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че сигурността на Украйна е пряко свързана със сигурността на Румъния и на НАТО, и призова международната подкрепа за Киев да продължи.

Украинският президент пристигна в румънската столица заедно със съпругата си Олена Зеленска. Тя ще проведе отделна среща с първата дама на Румъния Мирабела Градинару.