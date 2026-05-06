27 цивилни украинци и 7 руснаци загинаха в часовете преди обявеното временно примирие

През изтеклата нощ бяха регистрирани поредица от въздушни удари, засегнали цивилни обекти и инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.
Тези атаки се случиха часове преди обявените едностранни примирия от двете страни.
Руските сили извършиха масирани атаки с ракети и дронове, които доведоха до значителни цивилни жертви. Най-малко 12 души загинаха в Запорожие, след като руски планиращи бомби поразиха автосервиз и жилищни сгради.
При атака в Днипро загинаха четирима цивилни, а президентът Зеленски остро осъди действията на Москва малко преди крайния срок за примирието на Киев (6 май).
Потвърдена е смъртта на петима цивилни при въздушен удар в Краматорск.
В Суми са ранени най-малко 11 души, а в Одеса са пострадали двама души при щети по многоетажни жилищни сгради.
Регистрирани са удари и по обекти на Naftogaz, като общият брой на жертвите за денонощието в Украйна надхвърли 27 души.
Украйна също предприе ответни действия, включително атаки на голямо разстояние навътре в руска територия.
Двама души загинаха в Чувашия, а 34 бяха ранени при рядък удар с ракети и дронове на повече от 1000 км от границата. В региона беше обявено извънредно положение.
Руски представители съобщиха за петима загинали при атаки с украински дронове в Крим.
Съобщава се за прехванати дронове над столицата и пожар в пристанищен терминал в Туапсе вследствие на украинска атака.
Украинските сили са използвали нов тип дронове - "Фламинто" - за удари по цели на над 1500–2000 км навътре в Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
07:51 06.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 не си ли разбрал досега
До коментар #1 от "Пич":Руските бомби и ракети удрят само жилищни сгради с цивилни украинци или хотели и ресторанти с туристи, щото сега Украйна е топ туристическа дестинация, особенно покрай фронта е пълно с туристически обекти и руснаците искат да унищожат туризма на Украйна, да ги лишат от приходи. Те затова и тока им спряха, унищожават им и влаковете, да не могат туристите да се придвижват и украинците няма да ни върнат парите. Иначе имаха много голямо желание да ни ги върнат. Също така, удрят автобуси с деца или детски площадки, които за щастие са бронирани и по самите съроръжения няма никакви щети, само загинали деца. Но най ефектно е когато се появят на връчването на някакви награди Искандеер, които храбрите украински защитници много обичат да си раздават на публични места.
Коментиран от #5
08:09 06.05.2026
4 Още не сте обяснили
Поне за някакви национални бандеровски чествания ли?
Или прсто, ей тъй?
08:16 06.05.2026
5 Пич
До коментар #3 от "не си ли разбрал досега":Аоо....... така както го казваш, подскочи ми сърцето за Слънчака !!! Там що укра има за бомбандиране...
08:22 06.05.2026
6 истината преди всичко
08:23 06.05.2026
7 Нямам повече вьпроси
08:31 06.05.2026
8 Любопитно !
08:33 06.05.2026