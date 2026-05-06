Новини
Свят »
Русия »
27 цивилни украинци и 7 руснаци загинаха в часовете преди обявеното временно примирие
  Тема: Украйна

27 цивилни украинци и 7 руснаци загинаха в часовете преди обявеното временно примирие

6 Май, 2026 07:38, обновена 6 Май, 2026 07:46 838 8

  • украйна-
  • русея-
  • война-
  • загинали-
  • щети

12 от жертвите са в Запорожие, 5 в Крим

27 цивилни украинци и 7 руснаци загинаха в часовете преди обявеното временно примирие - 1
Снимка: ДСНС Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изтеклата нощ бяха регистрирани поредица от въздушни удари, засегнали цивилни обекти и инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.

Тези атаки се случиха часове преди обявените едностранни примирия от двете страни.

Още новини от Украйна

Руските сили извършиха масирани атаки с ракети и дронове, които доведоха до значителни цивилни жертви. Най-малко 12 души загинаха в Запорожие, след като руски планиращи бомби поразиха автосервиз и жилищни сгради.

При атака в Днипро загинаха четирима цивилни, а президентът Зеленски остро осъди действията на Москва малко преди крайния срок за примирието на Киев (6 май).

Потвърдена е смъртта на петима цивилни при въздушен удар в Краматорск.

В Суми са ранени най-малко 11 души, а в Одеса са пострадали двама души при щети по многоетажни жилищни сгради.

Регистрирани са удари и по обекти на Naftogaz, като общият брой на жертвите за денонощието в Украйна надхвърли 27 души.

Украйна също предприе ответни действия, включително атаки на голямо разстояние навътре в руска територия.

Двама души загинаха в Чувашия, а 34 бяха ранени при рядък удар с ракети и дронове на повече от 1000 км от границата. В региона беше обявено извънредно положение.

Руски представители съобщиха за петима загинали при атаки с украински дронове в Крим.

Съобщава се за прехванати дронове над столицата и пожар в пристанищен терминал в Туапсе вследствие на украинска атака.

Украинските сили са използвали нов тип дронове - "Фламинто" - за удари по цели на над 1500–2000 км навътре в Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 6 Отговор
    Интересно...!!! Украйна била предприела действия, но реве срещу ответните удари на Русия ?! Другото интересно е, откъде в Украйна има цивилни над16 години?! Щото изкараха и жените, децата и старците на фронта!!!

    Коментиран от #3

    07:51 06.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 не си ли разбрал досега

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Руските бомби и ракети удрят само жилищни сгради с цивилни украинци или хотели и ресторанти с туристи, щото сега Украйна е топ туристическа дестинация, особенно покрай фронта е пълно с туристически обекти и руснаците искат да унищожат туризма на Украйна, да ги лишат от приходи. Те затова и тока им спряха, унищожават им и влаковете, да не могат туристите да се придвижват и украинците няма да ни върнат парите. Иначе имаха много голямо желание да ни ги върнат. Също така, удрят автобуси с деца или детски площадки, които за щастие са бронирани и по самите съроръжения няма никакви щети, само загинали деца. Но най ефектно е когато се появят на връчването на някакви награди Искандеер, които храбрите украински защитници много обичат да си раздават на публични места.

    Коментиран от #5

    08:09 06.05.2026

  • 4 Още не сте обяснили

    4 2 Отговор
    датите за "примирието" предложено от Зеленски, по какъв повод е???
    Поне за някакви национални бандеровски чествания ли?
    Или прсто, ей тъй?

    08:16 06.05.2026

  • 5 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "не си ли разбрал досега":

    Аоо....... така както го казваш, подскочи ми сърцето за Слънчака !!! Там що укра има за бомбандиране...

    08:22 06.05.2026

  • 6 истината преди всичко

    2 0 Отговор
    А какво да е след като две Мошета са начело на тези дьржави? Може ли да ми подскажете мошетата кьде прекараха ВСВ като изключим тези от концлагерите? Аз да си призная на повечето филми ги виждам по таваните.

    08:23 06.05.2026

  • 7 Нямам повече вьпроси

    0 0 Отговор
    Защото и украинците и руснаците не могат да "стоплят" кой е основния враг виновен за текущото состояние а той е пред очите им в центьра на Киев и Москва.

    08:31 06.05.2026

  • 8 Любопитно !

    1 0 Отговор
    Руснаците като изстрелят 500дрона нищо не улучват, а нацистите с един дрон затварят цяла рафинерията! От кумова срама не казват две или три рафинерии!

    08:33 06.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания