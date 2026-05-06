27 цивилни украинци и 7 руснаци загинаха в часовете преди обявеното временно примирие

През изтеклата нощ бяха регистрирани поредица от въздушни удари, засегнали цивилни обекти и инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.

Тези атаки се случиха часове преди обявените едностранни примирия от двете страни.

Руските сили извършиха масирани атаки с ракети и дронове, които доведоха до значителни цивилни жертви. Най-малко 12 души загинаха в Запорожие, след като руски планиращи бомби поразиха автосервиз и жилищни сгради.

При атака в Днипро загинаха четирима цивилни, а президентът Зеленски остро осъди действията на Москва малко преди крайния срок за примирието на Киев (6 май).

Потвърдена е смъртта на петима цивилни при въздушен удар в Краматорск.

В Суми са ранени най-малко 11 души, а в Одеса са пострадали двама души при щети по многоетажни жилищни сгради.

Регистрирани са удари и по обекти на Naftogaz, като общият брой на жертвите за денонощието в Украйна надхвърли 27 души.

Украйна също предприе ответни действия, включително атаки на голямо разстояние навътре в руска територия.

Двама души загинаха в Чувашия, а 34 бяха ранени при рядък удар с ракети и дронове на повече от 1000 км от границата. В региона беше обявено извънредно положение.

Руски представители съобщиха за петима загинали при атаки с украински дронове в Крим.

Съобщава се за прехванати дронове над столицата и пожар в пристанищен терминал в Туапсе вследствие на украинска атака.

Украинските сили са използвали нов тип дронове - "Фламинто" - за удари по цели на над 1500–2000 км навътре в Русия.