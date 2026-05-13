Oбширна оперативна зона! Техеран променя генерално стратегията си за Ормузкия проток

Иран разшири определението си за Ормузкия проток до "обширна оперативна зона", много по-обхватна, отколкото преди войната. Това твърди високопоставен офицер от ВМС на Революционната гвардия на Иран, съобщава "Ройтерс".

Протокът вече не се разглежда като тясна ивица около шепа острови, а вместо това е значително разширен по обхват и военно значение, заяви Мохамад Акбарзаде, заместник-политически директор на ВМС на Гвардията.

"В миналото Ормузкият проток се определяше като ограничена зона около острови като Ормуз и Хенгам, но днес това мнение се е променило", отбеляза той.

Около 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обикновено се извършват през пролива, който е вратата към Персийския залив и основен маршрут за износ към страни като Саудитска Арабия, Ирак и Катар.

Акбарзаде заяви, че протокът вече е определен като стратегическа зона, простираща се от град Джаск на изток до остров Сири на запад, описвайки го като "обширна оперативна зона".

Съобщеното разширение е второто, обявено от Иран от началото на конфликта му със САЩ и Израел.

На 4 май ВМС на Революционната гвардия публикуваха карта, показваща нова зона на контрол, простираща се по значителен участък от бреговата линия на Оманския залив на ОАЕ.

Тя се простира от планината Мобарак на Иран и емирството Фуджейра на ОАЕ на изток до остров Кешм на Иран и емирството Ум ал Куейн на ОАЕ на запад.

Съгласно днешното изявление има разширяване на тази зона.

"Фарс" и "Тасним" - ирански информационни агенции, съобщиха, че ширината на пролива, която според тях преди това е била оценена на 20 до 30 мили, сега се е увеличила до между 200 и 300 мили.

Разширената зона образува "пълен полумесец", посочи "Тасним".