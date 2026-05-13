Oбширна оперативна зона! Техеран променя генерално стратегията си за Ормузкия проток

13 Май, 2026 17:55 4 392 36

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран разшири определението си за Ормузкия проток до "обширна оперативна зона", много по-обхватна, отколкото преди войната. Това твърди високопоставен офицер от ВМС на Революционната гвардия на Иран, съобщава "Ройтерс".

Протокът вече не се разглежда като тясна ивица около шепа острови, а вместо това е значително разширен по обхват и военно значение, заяви Мохамад Акбарзаде, заместник-политически директор на ВМС на Гвардията.

"В миналото Ормузкият проток се определяше като ограничена зона около острови като Ормуз и Хенгам, но днес това мнение се е променило", отбеляза той.

Около 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обикновено се извършват през пролива, който е вратата към Персийския залив и основен маршрут за износ към страни като Саудитска Арабия, Ирак и Катар.

Акбарзаде заяви, че протокът вече е определен като стратегическа зона, простираща се от град Джаск на изток до остров Сири на запад, описвайки го като "обширна оперативна зона".

Съобщеното разширение е второто, обявено от Иран от началото на конфликта му със САЩ и Израел.

На 4 май ВМС на Революционната гвардия публикуваха карта, показваща нова зона на контрол, простираща се по значителен участък от бреговата линия на Оманския залив на ОАЕ.

Тя се простира от планината Мобарак на Иран и емирството Фуджейра на ОАЕ на изток до остров Кешм на Иран и емирството Ум ал Куейн на ОАЕ на запад.

Съгласно днешното изявление има разширяване на тази зона.

"Фарс" и "Тасним" - ирански информационни агенции, съобщиха, че ширината на пролива, която според тях преди това е била оценена на 20 до 30 мили, сега се е увеличила до между 200 и 300 мили.

Разширената зона образува "пълен полумесец", посочи "Тасним".


Оценка 3.8 от 32 гласа.
  • 2 Последния Софиянец

    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния.

  • 3 оня с коня

    Следващото Разширение на Иранската зона ще включва и Черно море,затова учете Ирански.

  • 4 Сатана Z

    Затова Бай Дончо би път до Китай за да се моли на председателя Си за помощ

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    Аятоласите си блокират износа на петрол.

  • 6 Я пъ тоа

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Сто китайски танкерчета с петрол, БЛОКИРАНИ в залива.
    Требе СИ да се моли на Тръмп да му пусне танкерчета.

  • 7 Айде бе

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    На входа на Персийския залив има блокирани не 100 а точно 1500 кораба от двете страни ама не и китайски.
    Точно днес китайският супер танкер церемониално си излезе от залива като на парад с включен транспондер без никой да го притеснява и така е всеки ден. За Китай, Русия и Пакистан и още 2-3 държави няма блокада и няма такси и санкции. Всички останали горят, потъват или плащат или пък бездействат.
    Иран е шефът на залива, свиквайте!

  • 8 Любо

    Персийски! Персийски залив!

    Повтарям бавно като за кухи евроатлантици:

    Заливът се казва П е р с и й с к и!

    Заливът на прасетата - това е вашият залив!
    (Bahía de Cochinos) е залив в Южна Куба, станал известен с неуспешната инвазия на ЦРУ в Куба през 1961 г.
    Пленени са 1300 американски десантчици и още толкова са хвърлени за храна на прасетата.

  • 9 Горски

    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

  • 10 Дедо Дони

    Памперси няма да ти свършат работа, ковчези си вземи.

  • 11 Интересно

    До коментар #6 от "Я пъ тоа":

    Тръмп отиде на крака в Китай. Не обратното.
    Кой, кого моли?

  • 12 Я пъ тоа

    До коментар #11 от "Интересно":

    И Путин отиде на крака в Аляска....
    Явно е молил Тръмп да не го бомби...
    ако схващаш.

  • 13 Последния Софиянец 1948

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А-ха! Ти да видиш....

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    Ша шитка на китайчетата..500 самолета БОЙНГ.
    Така било по програма

  • 15 Персийски проток

    Ормузкият проток носи името си от остров Ормузд, разположен в него. Името произлиза от древноперсийското божество на доброто в зороастризма – Ормузд (Ahura Mazda), а исторически регионът е бил свързан с древния пристанищен град Ормуз, който е бил важен търговски център.

  • 16 Георги

    другият сатрап поне превзема територи...

  • 18 До коняра

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Коня е по-умен от вас

  • 19 Директора👨‍✈️

    Нали бяха 30% от доставките? Сега пък станаха 15%
    Последно?

  • 20 🐧Орела🐧

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Хапчетата. Веднага!!!

  • 21 Да бе

    До коментар #15 от "Персийски проток":

    От там идва името на Мазда ако се чуди, някой

  • 22 Аляска е руска

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    Аляска е руска територия
    Както и крим е руски
    Свиквайте

  • 23 Българин

    САЩ водят война за отваряне на Ормузкия проток, който преди войната бе отворен...

  • 24 Българин

    До коментар #21 от "Да бе":

    А Курск от къде идва?

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    През август 2025 г. се появиха съобщения, че американският авиационен гигант Boeing води преговори за продажбата на до 500 самолета на китайски компании.
    Ключови моменти от информацията:
    Сделка с Китай: Според източници на Bloomberg, Boeing е близо до сключване на голяма сделка.

    Брой самолети: Преговорите включват продажбата на около 500 самолета.

    Контекст: Тази сделка е значима предвид сложните търговски отношения между САЩ и Китай в сферата на авиацията през последните години.

  • 26 Я пъ тоа

    До коментар #22 от "Аляска е руска":

    Чакаме Путин да са тества с Аляска....
    Ако му стиска де.

  • 27 Учат са от

    До коментар #23 от "Българин":

    Путин.

  • 28 абе тъпи чалми.

    Да не сте го копали вие бе? Колкото е ваш, толкова е и на Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Много нагли. Заслужават си боя.

  • 29 Айде бе

    До коментар #28 от "абе тъпи чалми.":

    Напротив, точно си е ирански и всички води в пролива са териториални води на Иран и по-малка част на Оман, защото островите са ирански, но само иранските води са плавателни .
    Освен това Иран не е подписвал никакви конвенции по морско право и не го интересуват.
    Правото го налага Иран, свиквайте!
    Конвенциите е залива го налага също Иран!

  • 30 Мишел

    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран.

  • 31 Ще ги изкопават от бункера

    Ми се струва.

  • 32 Дзак

    Остава да създадат постоянно действащ съвет на страните от Ормузкия проток.

  • 33 Боко

    Рижко че го онодат хамерикански неегриии😁 още малко да им напомпат цените и ще му сцепят боядисания риж аспух💩👌

  • 34 Боко

    До коментар #28 от "абе тъпи чалми.":

    Абе ТуП оЛигофрЕн👌 да ти пусне през колибата трафика на боклукчийските камиони та да се накефиш 👍 лаЙййНАРРР

  • 35 Я пъ тоа

    До коментар #7 от "Айде бе":

    Към май 2026 г. приблизително 100 кораба, регистрирани в Хонконг или управлявани от китайски компании, са блокирани в района на Ормузкия проток.

    Информация от въоръжените сили на Иран.

  • 36 А така

    До коментар #7 от "Айде бе":

    Приблизително 100 кораба, регистрирани в Хонконг, собственост или управлявани от хонконгски компании, са блокирани в Ормузкия проток, с около 2 300 моряци на борда, заяви Ричард Хекс, председател на Асоциацията на корабособствениците в Хонконг.

