Товарен кораб потъна край гръцкия остров Андрос след сблъсък със скали

Товарен кораб се сблъска със скали и потъна край гръцкия остров Андрос, съобщи БТА, позовавайки се на гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от News.bg.
Бреговата охрана е спасила целия деветчленен екипаж - двама души са извадени от морето, а останалите седем са открити на труднодостъпен скалист район на острова.
Плавателният съд е бил под флага на Вануату и е превозвал 8000 тона калцинирана сода от Албания за Украйна.
Причините за инцидента се разследват от компетентните власти.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пилотът Гошу
13:58 06.05.2026
3 Скалата
13:59 06.05.2026
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:03 06.05.2026
5 С ДВЕ ДУМИ
14:03 06.05.2026
6 Иван 1
14:04 06.05.2026
7 Кирил
14:06 06.05.2026
8 Алекс
14:08 06.05.2026
9 содата е пристигнала
14:10 06.05.2026