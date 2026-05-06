Товарен кораб потъна край гръцкия остров Андрос след сблъсък със скали

Товарен кораб се сблъска със скали и потъна край гръцкия остров Андрос, съобщи БТА, позовавайки се на гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от News.bg.

Бреговата охрана е спасила целия деветчленен екипаж - двама души са извадени от морето, а останалите седем са открити на труднодостъпен скалист район на острова.

Плавателният съд е бил под флага на Вануату и е превозвал 8000 тона калцинирана сода от Албания за Украйна.

Причините за инцидента се разследват от компетентните власти.