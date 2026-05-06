Товарен кораб потъна край гръцкия остров Андрос след сблъсък със скали

6 Май, 2026 13:55 467 9

Деветчленният екипаж е спасен, разследват се причините за инцидента в Егейско море

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Товарен кораб се сблъска със скали и потъна край гръцкия остров Андрос, съобщи БТА, позовавайки се на гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от News.bg.

Бреговата охрана е спасила целия деветчленен екипаж - двама души са извадени от морето, а останалите седем са открити на труднодостъпен скалист район на острова.

Плавателният съд е бил под флага на Вануату и е превозвал 8000 тона калцинирана сода от Албания за Украйна.

Причините за инцидента се разследват от компетентните власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    Сблъсъкът със скали често има такова въздействие върху корабите... Трябвало е повече да го засилят, като го качат целия на брега и тогава не потъва...

    13:58 06.05.2026

  • 3 Скалата

    1 1 Отговор
    Украинска ли е бил или американска?

    13:59 06.05.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Еко системата на планетата се унищожава ежеминутно.....

    14:03 06.05.2026

  • 5 С ДВЕ ДУМИ

    3 0 Отговор
    Ке умрем от смех. Страхотно забавление!

    14:03 06.05.2026

  • 6 Иван 1

    1 0 Отговор
    Сега капитанът на скалата ще го повишат.

    14:04 06.05.2026

  • 7 Кирил

    1 0 Отговор
    Содата за направата на какво е точно? Явно много сода им трябва за войната хаха

    14:06 06.05.2026

  • 8 Алекс

    4 0 Отговор
    Щом е бил за Украйна, добре е станало, браво!

    14:08 06.05.2026

  • 9 содата е пристигнала

    2 0 Отговор
    където трябва , нацисткия режим да поръча пак

    14:10 06.05.2026

