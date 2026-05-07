Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Александър Вучич представи в авторски текст в изданието „Курир“ петточков план за реформи, като подчерта необходимостта от „смели и важни решения“ в предстоящия период, предава БТА.
Според него Сърбия трябва да се насочи към дълбоки структурни промени, включително намаляване на администрацията и ограничаване на излишни държавни структури.
В първата точка Вучич предлага свиване на правителствения апарат чрез намаляване на броя на министрите, държавните секретари и техните кабинети, както и премахване на излишни агенции и дирекции.
Втората мярка е свързана с повишаване на продуктивността, като той категорично отхвърля намаляване на работното време и заявява, че е нужно „повече работа“.
В плана са включени и реформи в образованието с по-голяма отвореност към света и въвеждане на дуална система, насочена към по-добра подготовка за пазара на труда.
Четвъртият приоритет е енергетиката, включително развитие на инфраструктура и потенциално използване на ядрена енергия за гарантиране на енергийна стабилност.
Последната точка акцентира върху инвестиции в изкуствен интелект, роботика и модерни технологии, като Вучич определя центровете за данни като ключови за бъдещото развитие на страната.
1 Прочее
Коментиран от #2
12:01 07.05.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Прочее":Нашите минаха. Чакаме десетточков план.
12:06 07.05.2026
3 Варна 3
Коментиран от #4
12:07 07.05.2026
4 Логично
До коментар #3 от "Варна 3":За да е славна България ни трябват добри отношения с братска Сърбия .
12:10 07.05.2026
