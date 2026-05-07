Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

7 Май, 2026 11:59 790 7

  • вучич-
  • реформи-
  • сърбия

Президентът залага на административно свиване, повече работа и инвестиции в технологии и енергетика

Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Александър Вучич представи в авторски текст в изданието „Курир“ петточков план за реформи, като подчерта необходимостта от „смели и важни решения“ в предстоящия период, предава БТА.

Според него Сърбия трябва да се насочи към дълбоки структурни промени, включително намаляване на администрацията и ограничаване на излишни държавни структури.

В първата точка Вучич предлага свиване на правителствения апарат чрез намаляване на броя на министрите, държавните секретари и техните кабинети, както и премахване на излишни агенции и дирекции.

Втората мярка е свързана с повишаване на продуктивността, като той категорично отхвърля намаляване на работното време и заявява, че е нужно „повече работа“.

В плана са включени и реформи в образованието с по-голяма отвореност към света и въвеждане на дуална система, насочена към по-добра подготовка за пазара на труда.

Четвъртият приоритет е енергетиката, включително развитие на инфраструктура и потенциално използване на ядрена енергия за гарантиране на енергийна стабилност.

Последната точка акцентира върху инвестиции в изкуствен интелект, роботика и модерни технологии, като Вучич определя центровете за данни като ключови за бъдещото развитие на страната.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прочее

    1 0 Отговор
    изборите наближават ли вече?

    Коментиран от #2

    12:01 07.05.2026

  • 2 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прочее":

    Нашите минаха. Чакаме десетточков план.

    12:06 07.05.2026

  • 3 Варна 3

    6 5 Отговор
    Сърбия вън! Слава на България!

    Коментиран от #4

    12:07 07.05.2026

  • 4 Логично

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    За да е славна България ни трябват добри отношения с братска Сърбия .

    12:10 07.05.2026

  • 5 Овчар

    3 5 Отговор
    Защо в Сърбия бензина и нафтата ще станат по евтини...? Защото Паси и Поптодорова искат на българите да им е гадно а само елита да е добре.!

    12:11 07.05.2026

  • 6 Любознателен

    2 4 Отговор
    Шестата точка задължително трябва да бъде в никакъв случай членство в ЕС

    12:24 07.05.2026

  • 7 Лудия

    0 0 Отговор
    Джукестия шумадиец защо си мисли,че някой ще им позволи да има ядрена централа! Съюзник на вражеска на НАТО държава да разположи в центъра на Европа пряка ядрена заплаха. Изобщо няма да стане,нито с френски ,още по-малко с руски реактори. Ще карат на въглища и фотоволтаици,докато ЕС не им спре и въглищата в най-скоро време.

    12:59 07.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания