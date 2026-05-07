Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Александър Вучич представи в авторски текст в изданието „Курир“ петточков план за реформи, като подчерта необходимостта от „смели и важни решения“ в предстоящия период, предава БТА.

Според него Сърбия трябва да се насочи към дълбоки структурни промени, включително намаляване на администрацията и ограничаване на излишни държавни структури.

В първата точка Вучич предлага свиване на правителствения апарат чрез намаляване на броя на министрите, държавните секретари и техните кабинети, както и премахване на излишни агенции и дирекции.

Втората мярка е свързана с повишаване на продуктивността, като той категорично отхвърля намаляване на работното време и заявява, че е нужно „повече работа“.

В плана са включени и реформи в образованието с по-голяма отвореност към света и въвеждане на дуална система, насочена към по-добра подготовка за пазара на труда.

Четвъртият приоритет е енергетиката, включително развитие на инфраструктура и потенциално използване на ядрена енергия за гарантиране на енергийна стабилност.

Последната точка акцентира върху инвестиции в изкуствен интелект, роботика и модерни технологии, като Вучич определя центровете за данни като ключови за бъдещото развитие на страната.