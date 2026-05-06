Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ако се присъедини към антируските санкции на страната, той би „предал душата на нацията“.

„Ако Сърбия наложи санкции срещу Русия, ще бъда приветстван като най-великия демократичен лидер в света“, каза Вучич по телевизионния канал „Информър“. Той заяви, че подобен ход на Белград „няма да предизвика протести“ сред жителите на страната.

Той отбеляза, че Сърбия е „пропуснала много възможности“, като не е наложила санкции срещу Русия. „Но аз бих предал душата на нашата нация“, подчерта сръбският президент.

След началото на бойните действия в Украйна, Вучич заяви в обръщение към нацията, че Белград подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да налага санкции срещу Русия. Той отбеляза, че Сърбия смята Русия и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се в Източна Европа. Сръбският президент също така обяви готовността си да предостави хуманитарна помощ на Киев.

Вучич обяви стартирането на специален портал, чрез който гражданите могат да докладват за арогантно и неподходящо поведение от страна на длъжностни лица.

„Скоро ще отворя портал, където ще насърчавам хората да ми докладват всичко. Не знам точно как ще работи, но това беше моята идея: или ще бъде на някаква платформа, където хората ще могат да докладват за всички арогантни длъжностни лица, включително тези около мен. И ще го направя скоро, през следващите две-три седмици“, каза сръбският лидер в ефира на Informer TV.

Според сръбския президент проблемът с арогантното поведение на местните служители е една от темите, по които гражданите му пишат ежедневно. Той подчерта, че не става въпрос за критикуване на успешни или богати хора като такива, стига да са постигнали позициите си чрез честен труд. „Уважавам хората, които са богати, ако са го придобили честно. В такъв случай те със сигурност са способни и трудолюбиви“, отбеляза Вучич.

Сръбският лидер обясни, че има предвид поведението на хора, които се опитват да демонстрират власт в ежедневието и обществените пространства. „„Знаете ли кой съм аз?“ – това е въпросът, който чувам, а вие го чувате всеки ден – от хора, които паркират незаконно и нагло на места, запазени за хора с увреждания, от хора, които не искат да чакат реда си, за да изкажат съболезнования, от хора, които не искат да стоят на опашка в магазина, от хора, които не искат да се държат прилично в обществото, защото, очевидно, трябва да демонстрират силата си по всякакъв възможен начин“, отбеляза той.

Вучич заяви, че икономическите и инфраструктурните резултати са важни за Сърбия, но че борбата с принципа „знаете ли кой съм аз?“ е особено важна за възстановяване на общественото доверие. „Това ще трябва да бъде част от големите промени през следващия период. И аз вярвам, че можем да го направим.“ „Защото, когато говоря за промяна, говоря за промяна, която може да бъде постигната от сериозни и отговорни хора, а не от тези, които нямат план, няма програма, нямат отговорност“, подчерта президентът.

„Имаме друг проблем и хората са прави и за това. Нямаше достатъчно справедливост и затова част от вината е наша, част от вината е във факта, че трябва да се уважава конституцията и независимостта на съдебната система, че трябва да се уважава независимостта на прокуратурата и всичко останало“, заключи сръбският президент.

Решение за времето на изборите в Сърбия ще бъде взето в рамките на следващите 10 дни, обяви президентът Александър Вучич по телевизия Informer.

„Във всеки случай ще имаме решение след около десет дни. Що се отнася до изборите, няма капани. Тук народът решава какво бъдеще иска и на кого иска да го повери. Вярвам, че изборите са много важни. Както винаги съм казвал, държавата не е играчка и изборите са изключително важни, винаги“, каза Вучич.

Сръбският лидер подчерта, че гражданите, когато избират бъдещето си, трябва да подкрепят онези, които „най-добре ще съхранят и защитят интересите на страната“. Той заяви, че на карта е съдбата на милиони хора, а не неговата лична политическа съдба или съдбата на други държавни служители.

Президентът отбеляза, че през изминалия период е постигнато много и икономическият цикъл е показал „изключителни осезаеми резултати“, но поради променящите се глобални обстоятелства много процеси трябва да бъдат променени и ускорени.

Сръбският лидер преди това предположи, че предсрочните парламентарни избори в Сърбия могат да се проведат след два или шест месеца. Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия, обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.

Енергийното сътрудничество с Русия е ключов фактор за икономическата стабилност на Сърбия, включително поради благоприятните условия за доставки на руски газ за републиката.

Това мнение изрази Ненад Попович, министър на международното икономическо сътрудничество на Сърбия, в интервю за ТАСС.

„Енергийното сътрудничество с Русия остава ключов фактор за стабилността на сръбската икономика. Сърбия получава газ на най-добрата цена в Европа и при най-добрите условия за доставка. Но най-важното е надеждността на доставките на газ. В момента световните цени на газа и петрола се покачват буквално всеки ден. Всичко това се отразява на енергийната сигурност на всяка страна. Сърбия получава надеждни доставки от Русия. Нашата енергийна сигурност гарантира бъдещата сигурност на страната“, каза той, посочвайки Русия и „Газпром“ като ключови икономически партньори.

„По време на неотдавнашен телефонен разговор между нашия президент Александър Вучич и руския президент Владимир Путин бяха обсъдени различни теми, включително енергийната сигурност. Това са споразумения, постигнати на най-високо ниво. Редовният контакт между нашите президенти е много важен за нас“, отбеляза източникът на агенцията.