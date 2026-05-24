Литва: Европа трябва да отвори отново въпроса за замразените руски активи, Украйна ще има нужда
24 Май, 2026 05:31, обновена 24 Май, 2026 05:37 1 443 31

Споразумението за заем от 90 милиарда евро за Киев е полезна стъпка, но не и окончателно решение, заяви външният министър Кястутис Будрис

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да отвори отново въпроса за замразените руски активи, докато се стреми да намери начини за финансова подкрепа на Украйна и да увеличи натиска върху Москва за постигане на мирно споразумение.

Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви това, според POLITICO. Той изрази мнение, че споразумението за заем от 90 милиарда евро за Украйна е полезна стъпка, но не и окончателно решение за посрещане на дългосрочните нужди на Киев.

„Това не е краят“, каза Будрис за противоречията около съдбата на замразените руски активи в Европа.

Министърът смята, че руските активи остават „реален ресурс за подкрепа на Украйна“ и „реален лост за принуждаване на Русия да преговаря“.

Будрис заяви, че този въпрос на практика е бил поставен на пауза поради споразумението за заем, но сега трябва да се върне в политическия дневен ред. На въпроса дали иска въпросът за замразените активи да бъде върнат на дневния ред, той отговори: „Да“.

„Очаквам с нетърпение да обсъдим този въпрос.“ „Все още не е затворен“, подчерта Будрис.

Литовският министър смята, че Украйна ще се нуждае от значително финансиране дори след изтичането на заема от 90 милиарда евро, предназначен за две години.

„Кой ще повярва, че след тези две години няма да има нужда от пари през следващите години?“, каза той, добавяйки, че Киев все още е изправен пред недостиг на финансиране за нуждите на сигурността и отбраната тази година.

На 23 април Съветът на Европейския съюз прие последния ключов законодателен акт, необходим за одобряване на заем от 90 милиарда евро за Украйна.

Европейският съюз ще обвърже отпускането на част от заема от 90 милиарда евро на Украйна с въвеждането на непопулярни данъчни промени, поискани преди това от Международния валутен фонд.


  • 1 Репортер

    48 1 Отговор
    Някой може ли да даде разяснения какво точно означава "непопулярни данъчни промени"?

    Коментиран от #3, #11

    05:42 24.05.2026

  • 2 Отново

    63 1 Отговор
    Балтийските пудели се напъват !

    Коментиран от #4

    05:44 24.05.2026

  • 3 Уфсъ

    59 1 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    Означава, че след като са ни остригали следва щавене и дране

    Коментиран от #6

    05:45 24.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 1 Отговор

    До коментар #2 от "Отново":

    Пусто голем мерак имат да прилагат руските пари, ама и много страх имат пусто да не им потропа " Любезният Лос" на вратата😉

    Коментиран от #12

    05:50 24.05.2026

  • 5 Аме тоя каяст

    61 2 Отговор
    Барабарис не знае ли, че благодарение на Русия те имят някаква страна изобщо? Тръгнал да иска руските пари и да ги дава на фашистите да златни тоалетни? Абе ей, седайте си на задните части и мълчете, че може и вашата тъпа никаква "страна" да изчезне от картата. Ква Европа, кви 5 лв? Днес Европа е под фашистко управление. За това толкова се кланя на хунтата в Киев. Те ги вдъхновяват пак "да велики дела"! Там фашисти и тиротист Бандера стана "национален герой"! Той доказано е убивал цивилно население, руснаци, евреи, българи... Но за днешния Киев е национален герой. А урсула е дъщеря на фашисти. Мерц, Бербок, Шолц... те всичките са от семейства на фашисти. Е, за ква Европа става въпрос днеска??? А тия принчери, балтийските страни също са помагали на хитлеровата армия. Убедени фашисти са и днес.

    05:52 24.05.2026

  • 6 Калининград

    41 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уфсъ":

    Верно ли е ,че Калининград ще се свързва с Русия но земя за сметка на Литва?

    Коментиран от #15

    05:53 24.05.2026

  • 7 Тоя дженси

    40 4 Отговор
    Става само да мачка матрака!
    Европа не е колония на Украйна!
    Мгог скоро ще настъпи обрат и България ще има първостепенно значение в лицето на Радев!
    Размърдайте си малко мозъците и престанете да четете и вярвате на DW

    Коментиран от #9

    05:56 24.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кво означава

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    Означава, че тая система на уж димната крация е тъпанарска. Бият ти камшик да им плащаш данаци, а едни скапаняци ти вземат парите и ги подаряват на други скапаняци, даже и фашисти. Според мен всички данъци са грабеж на народа. Защо? Еми не се използват за страната, за болници, за детски градини, за пътища, за развитие на нашата икономика ...а се крадат от мафия, от партии и политически ненормалници... Е, такива държави не ни трябват. И сега няма ли да вземат откраднатите пари от мафията? Защо Крадев се "борел с олигархия" и тн? Пълни лъжи и глупости. Излъгаха пак народа. Генерала е от ПП. Той ги докара и прави същото.

    05:59 24.05.2026

  • 12 Бай оня

    3 41 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така и така рашките тези парички няма да ги видят.Поне ще бъдат използвани по предназначение.Иначе се обезценяват.

    Коментиран от #14, #17, #20, #24

    06:02 24.05.2026

  • 13 Иван

    30 2 Отговор
    Палестина трябва да отвори въпроса за сатанинските еврейски рептили в Швейцария.

    06:03 24.05.2026

  • 14 Иван

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бай оня":

    За Мешията ли ще ги събирате тези парички?

    06:04 24.05.2026

  • 15 Калининград е

    25 6 Отговор

    До коментар #6 от "Калининград":

    Русия, но пияниците "демократи", които унищожиха СССР без много акъл направиха много грешки. Те направиха няколко изкуствени страни, като балтийските, като Укра, Молдова, ... И сега сухопътната им връзка с Калининград минавала по "чужда" територия? Пиянска му работата. Искаха да унищожат СССР, но даже и това не можаха, както трябва. И сега всичко им се връща да го разрешават със силата на оръжието.

    06:07 24.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бай оня":

    Явно НЕ знаеш кой е От фон Бисмарк❗
    Както и това , че германския канцлер в своя реч посочва, че
    "руснаците винаги идват за своето" 🤔❗

    06:13 24.05.2026

  • 18 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Той винаги има "нужда" zелч0

    06:32 24.05.2026

  • 19 Евробет

    14 0 Отговор
    Някои ще имат малка нужда, а други - голяма.

    06:33 24.05.2026

  • 20 Бай тоя

    22 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бай оня":

    Ако ойрогендърите мислеха като теб, досега щяха да са ги утилизирали сто пъти, ама не смеят, щото после трябва да връщат. Иначе и тая опорка е като оная със слабата Русия – няма армия, няма оръжия, няма пари, обаче целокупното Нейто барабар със САЩ и още една дузина смешни държави само дафкат наоколо и не смеят нищо да направят.

    06:35 24.05.2026

  • 21 123

    14 0 Отговор
    Този да си седне на задника и да не налива масло в огъня.

    06:43 24.05.2026

  • 22 СЛОНА

    10 1 Отговор
    ЕВРОПА ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА,МОМЕНТАЛНО ,АКО ПИПНЕ РУСКИТЕ АКТИВИ.8минути и я няма

    07:58 24.05.2026

  • 23 си пън

    3 2 Отговор
    кактус,освен вие да ги покриете ,нема друг начин да се размразят руските активи

    08:32 24.05.2026

  • 24 си пън

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бай оня":

    байчо,руснаците винаги си вземат своето,а джендарите си седнаха на дъто относно парите им,никой от лаещите не ще да гарантира на депозитара в брюксел връщането им кат ги вземат,инак много смело приказват ама банкерите на приказки не верват

    08:37 24.05.2026

  • 25 Будрис обръща наопъки

    4 1 Отговор
    нещата отколо замразените активи:
    "Будрис заяви, че този въпрос на практика е бил поставен на пауза поради споразумението за заем, но сега трябва да се върне в политическия дневен ред."

    А всъщност е обратното. До споразумение за подарък на Зеленски, наречен заем, се стигна поради отказ от кражбата на замразените активи, заради опасения за срив на системата. Иначе такъв заем нямаше да има.

    08:48 24.05.2026

  • 26 венсеремос

    5 1 Отговор
    Блез Червената Армия и Сталин победител във ВСВ имате държава.лилипутите Литва, Латвния Естония пияниците от Финландия. Дължите всичко на Сталин и Русия.Колкото до активите,те са руски и няма от ЕС, жендърите от Брюксел, лютеранката Урсул/Мърсул ,фашистката Кая Калас ,няма да получите НИЩО.Най-много един ср....де-;н пръст.Нещастници! Да живее Русия! Да е жив и здрав Вл. Вл. Путин! За България! За Румен Радев! За Прогресивна България!!! Да са живи и здрави!!

    08:52 24.05.2026

  • 27 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Земята на Балтийските пинчери е купена от Петър 1 за една торба злато от Шведския крал.
    Земята им е Руска собственост

    09:15 24.05.2026

  • 28 Перо

    4 1 Отговор
    Барба Ганьос ще плаща на ционисткия режим! Там е каца без дъно! Всяка година ще се плащат по €90 млрд., но пак няма да стигнат! Един микробус с евро хванаха в Унгария, но в БГ премълчаха за коя банка са насочени!

    09:17 24.05.2026

  • 29 Перо

    3 0 Отговор
    Прибалтийските съветски републики станаха по-големи католици от папата!

    09:23 24.05.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Прибалтийските унтерменшен не разбират, че с това финансиране на ционисткия режим по €90 млрд. за 232 дни, Путин ще продължава война до пълен банкрут на ЕС!

    09:39 24.05.2026

  • 31 Миньоро

    0 0 Отговор
    Време е ЕС да подкарва Украйна от запад и където се срещнат с Русия да си стиснат ръцете и да начертаят границата между ЕС и РФ. В противен случай ЕС го чака бавен и сигурен път към фалит.

    09:55 24.05.2026

