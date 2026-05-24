Литва: Европа трябва да отвори отново въпроса за замразените руски активи, Украйна ще има нужда

Европа трябва да отвори отново въпроса за замразените руски активи, докато се стреми да намери начини за финансова подкрепа на Украйна и да увеличи натиска върху Москва за постигане на мирно споразумение.
Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви това, според POLITICO. Той изрази мнение, че споразумението за заем от 90 милиарда евро за Украйна е полезна стъпка, но не и окончателно решение за посрещане на дългосрочните нужди на Киев.
„Това не е краят“, каза Будрис за противоречията около съдбата на замразените руски активи в Европа.
Министърът смята, че руските активи остават „реален ресурс за подкрепа на Украйна“ и „реален лост за принуждаване на Русия да преговаря“.
Будрис заяви, че този въпрос на практика е бил поставен на пауза поради споразумението за заем, но сега трябва да се върне в политическия дневен ред. На въпроса дали иска въпросът за замразените активи да бъде върнат на дневния ред, той отговори: „Да“.
„Очаквам с нетърпение да обсъдим този въпрос.“ „Все още не е затворен“, подчерта Будрис.
Литовският министър смята, че Украйна ще се нуждае от значително финансиране дори след изтичането на заема от 90 милиарда евро, предназначен за две години.
„Кой ще повярва, че след тези две години няма да има нужда от пари през следващите години?“, каза той, добавяйки, че Киев все още е изправен пред недостиг на финансиране за нуждите на сигурността и отбраната тази година.
На 23 април Съветът на Европейския съюз прие последния ключов законодателен акт, необходим за одобряване на заем от 90 милиарда евро за Украйна.
Европейският съюз ще обвърже отпускането на част от заема от 90 милиарда евро на Украйна с въвеждането на непопулярни данъчни промени, поискани преди това от Международния валутен фонд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Репортер
Коментиран от #3, #11
05:42 24.05.2026
2 Отново
Коментиран от #4
05:44 24.05.2026
3 Уфсъ
До коментар #1 от "Репортер":Означава, че след като са ни остригали следва щавене и дране
Коментиран от #6
05:45 24.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Отново":Пусто голем мерак имат да прилагат руските пари, ама и много страх имат пусто да не им потропа " Любезният Лос" на вратата😉
Коментиран от #12
05:50 24.05.2026
5 Аме тоя каяст
05:52 24.05.2026
6 Калининград
До коментар #3 от "Уфсъ":Верно ли е ,че Калининград ще се свързва с Русия но земя за сметка на Литва?
Коментиран от #15
05:53 24.05.2026
7 Тоя дженси
Европа не е колония на Украйна!
Мгог скоро ще настъпи обрат и България ще има първостепенно значение в лицето на Радев!
Размърдайте си малко мозъците и престанете да четете и вярвате на DW
Коментиран от #9
05:56 24.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кво означава
До коментар #1 от "Репортер":Означава, че тая система на уж димната крация е тъпанарска. Бият ти камшик да им плащаш данаци, а едни скапаняци ти вземат парите и ги подаряват на други скапаняци, даже и фашисти. Според мен всички данъци са грабеж на народа. Защо? Еми не се използват за страната, за болници, за детски градини, за пътища, за развитие на нашата икономика ...а се крадат от мафия, от партии и политически ненормалници... Е, такива държави не ни трябват. И сега няма ли да вземат откраднатите пари от мафията? Защо Крадев се "борел с олигархия" и тн? Пълни лъжи и глупости. Излъгаха пак народа. Генерала е от ПП. Той ги докара и прави същото.
05:59 24.05.2026
12 Бай оня
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така и така рашките тези парички няма да ги видят.Поне ще бъдат използвани по предназначение.Иначе се обезценяват.
Коментиран от #14, #17, #20, #24
06:02 24.05.2026
13 Иван
06:03 24.05.2026
14 Иван
До коментар #12 от "Бай оня":За Мешията ли ще ги събирате тези парички?
06:04 24.05.2026
15 Калининград е
До коментар #6 от "Калининград":Русия, но пияниците "демократи", които унищожиха СССР без много акъл направиха много грешки. Те направиха няколко изкуствени страни, като балтийските, като Укра, Молдова, ... И сега сухопътната им връзка с Калининград минавала по "чужда" територия? Пиянска му работата. Искаха да унищожат СССР, но даже и това не можаха, както трябва. И сега всичко им се връща да го разрешават със силата на оръжието.
06:07 24.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Бай оня":Явно НЕ знаеш кой е От фон Бисмарк❗
Както и това , че германския канцлер в своя реч посочва, че
"руснаците винаги идват за своето" 🤔❗
06:13 24.05.2026
18 ООрана държава
06:32 24.05.2026
19 Евробет
06:33 24.05.2026
20 Бай тоя
До коментар #12 от "Бай оня":Ако ойрогендърите мислеха като теб, досега щяха да са ги утилизирали сто пъти, ама не смеят, щото после трябва да връщат. Иначе и тая опорка е като оная със слабата Русия – няма армия, няма оръжия, няма пари, обаче целокупното Нейто барабар със САЩ и още една дузина смешни държави само дафкат наоколо и не смеят нищо да направят.
06:35 24.05.2026
21 123
06:43 24.05.2026
22 СЛОНА
07:58 24.05.2026
23 си пън
08:32 24.05.2026
24 си пън
До коментар #12 от "Бай оня":байчо,руснаците винаги си вземат своето,а джендарите си седнаха на дъто относно парите им,никой от лаещите не ще да гарантира на депозитара в брюксел връщането им кат ги вземат,инак много смело приказват ама банкерите на приказки не верват
08:37 24.05.2026
25 Будрис обръща наопъки
"Будрис заяви, че този въпрос на практика е бил поставен на пауза поради споразумението за заем, но сега трябва да се върне в политическия дневен ред."
А всъщност е обратното. До споразумение за подарък на Зеленски, наречен заем, се стигна поради отказ от кражбата на замразените активи, заради опасения за срив на системата. Иначе такъв заем нямаше да има.
08:48 24.05.2026
26 венсеремос
08:52 24.05.2026
27 Ха ХаХа
Земята им е Руска собственост
09:15 24.05.2026
28 Перо
09:17 24.05.2026
29 Перо
09:23 24.05.2026
30 Перо
09:39 24.05.2026
31 Миньоро
09:55 24.05.2026