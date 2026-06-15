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Русия отрече да е поразила Киево-Печорската лавра и обвини украинската противовъздушна отбрана
  Тема: Украйна

Русия отрече да е поразила Киево-Печорската лавра и обвини украинската противовъздушна отбрана

15 Юни, 2026 11:35, обновена 15 Юни, 2026 14:58 1 907 108

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • противовъздушна отбрана

Москва твърди, че щетите по историческия манастир са причинени от ракета „Пейтриът“, докато Киев обвинява руските сили за атаката

Русия отрече да е поразила Киево-Печорската лавра и обвини украинската противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия отхвърли обвиненията, че е нанесла удар по Киево-Печорската лавра по време на масираната въздушна атака срещу украинската столица през нощта. От Руското министерство на отбраната заявиха, че щетите по историческия манастир са били причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана, предава БТА.

Манастирът, който е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше засегнат по време на една от най-интензивните руски атаки срещу Киев през последните седмици. След инцидента украинските власти и редица западни държави обвиниха Москва за пораженията по религиозния комплекс.

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От руското военно ведомство обаче заявиха, че ударите са били насочени единствено към обекти от украинската военна индустрия, включително съоръжения за производство на дронове.

„Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура“, посочиха от Министерството.

Според руската страна комплексът на Киево-Печорската лавра е бил поразен от ракета на американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, използвана от украинските сили.

„Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печорската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност“, се казва в изявлението.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на руската страна. Украйна продължава да поддържа позицията, че щетите по манастира са резултат от руската въздушна атака.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските

    36 84 Отговор
    изроди ще "спасяват"православието!??!?

    Коментиран от #15, #45, #53

    11:40 15.06.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    32 81 Отговор
    Руските фашаги в обичайния репертуар ☝️

    11:41 15.06.2026

  • 3 това е истината сигурно

    34 19 Отговор
    петриота са с радар . кой знае къде е литнала . да боядисат малко . да зазидат . и в бургас може да долети . ще видим . затова най добре е мир .

    Коментиран от #94

    11:43 15.06.2026

  • 4 Пълен смях

    73 24 Отговор
    Може ли да ми обясните защо стъклата на лаврата са здрави? Укрите след като изгониха монасите от там правиха вътре дискотека и снимаха кулинарно предаване. Май са го запалили сами за ефекта.

    11:43 15.06.2026

  • 5 Пуратино 🤥🤥(това са само учения)

    27 56 Отговор
    Лъжливите оркове ако ги питаш сигурно не са и в Украйна да убиват и разрушават

    Коментиран от #56

    11:44 15.06.2026

  • 6 Нямат край

    29 64 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #23

    11:44 15.06.2026

  • 7 Факти, душете ми рука

    39 10 Отговор
    много интересна снимка сте избрали

    11:44 15.06.2026

  • 8 пРосия

    24 55 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #58

    11:44 15.06.2026

  • 9 Софиянец

    67 15 Отговор
    Укро мизерията и позор нямат дъно! Лъжите им вече не минават!

    11:45 15.06.2026

  • 10 00wcKрайна

    45 12 Отговор
    територията на полезните зомбита и фашистите!

    Коментиран от #16, #49

    11:46 15.06.2026

  • 11 Русия се превръща в Северна Корея

    19 43 Отговор
    Правителството на Путин е закупило сървъри за 1,3 млрд. рубли, които да помагат на руските власти да ограничават Интернет в страната. Става въпрос за най-малко 154 сървъра, базирани на процесори Intel Xeon Gold или еквивалентни, с поддръжка на DDR5 памет и високоскоростни PCIe 5.0 интерфейси. Оборудването трябва да бъде произведено и сглобено и включено в регистъра на руското министерство на промишлеността и търговията. В документ на уебсайта на Роскомнадзор се посочва, че Роскомнадзор трябва да постигне средна ефективност на блокиране на VPN над 92%.

    😆

    11:46 15.06.2026

  • 12 Град Козлодуй

    14 51 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #18, #62

    11:47 15.06.2026

  • 13 Само дбил

    62 14 Отговор
    би повярвал на укро идиотите! Ако балистична ракета удари сграда няма само да й запали покрива! НО ако некадърно пво на бандеровците я удари вече е друго нещо!

    11:47 15.06.2026

  • 14 Ицо

    51 12 Отговор
    Пак ли пво укро боклуците са се проявили, хахахаха! Къде кли4ко да ни обясни как е свалил 160% процента от руските ракети, бухахаха

    11:49 15.06.2026

  • 15 Всъшност

    57 12 Отговор

    До коментар #1 от "Руските":

    Кой изгони свещениците на Светата Църква от Лаврата?

    11:50 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Замерващият с цомби

    30 12 Отговор
    За атомната бомба не е нужен точен мерник,важно е да падне в Украйна.

    11:51 15.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 12 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    Изтегли си снимката на НАТьОвските джендърали с поли и лакирани нокти❗
    ЗАдоволен ще останеш❗

    Коментиран от #21, #24, #26, #51

    11:51 15.06.2026

  • 19 хахахахха

    47 13 Отговор
    даже за некадърността на бандерите пак е виновна Русия 🤣🤣

    11:52 15.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    51 13 Отговор
    Цял месец всички медии рИваха, че руска ракета е поразила къща в Полша❗
    А накрая пАляците тииихо смотолевиха, че била ракета от самолет на НАТОпорчените сили❗

    11:53 15.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Всичко от московия е лъжа и измама !

    17 41 Отговор
    Никой не е хранил надежда, че монголоидните opки в Кремъл ще си признаят ...

    Коментиран от #65, #68

    11:57 15.06.2026

  • 23 Нямат край

    32 12 Отговор

    До коментар #6 от "Нямат край":

    евр0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #34

    11:57 15.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    45 12 Отговор
    гърците го казаха сутринта рано още,че некадърниците от укристанскито ПВО са я ударили !

    Коментиран от #42, #97

    12:01 15.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 9 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    Абе изтегли си снимката❗
    Пък ако намериш снимки на руски джендъри сред генералите можеш да я споделиш тук❗

    Коментиран от #35

    12:05 15.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 8 Отговор

    До коментар #26 от "Традиционен pycки neHgep !":

    Пак НЕ разбираш, че нищо НЕ разбираш,
    ама си мислиш, че мислиш и разбираш😀

    12:07 15.06.2026

  • 30 !!!

    29 11 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    В неделя со София кои са дефилирали?Правилно,български джендъри!Не си чувал?
    В Русия тези отврати забранени със закон!

    Коментиран от #55, #71, #76, #86

    12:07 15.06.2026

  • 31 Тодар Живков

    14 25 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    По-големи джендаре от руснаците са само българските русофили.

    12:08 15.06.2026

  • 32 мдда

    26 12 Отговор
    Не знам зеленчетата фашисти ли са или комунисти, ама едно е сигурно, че разрушават църкви и манастири.

    12:08 15.06.2026

  • 33 Том

    13 22 Отговор
    Нощес ще хвърчат кални ушанки

    Коментиран от #48

    12:12 15.06.2026

  • 34 хихи

    10 21 Отговор

    До коментар #23 от "Нямат край":

    а какво ще правим с русо0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ 🤣 🤣 🤣

    12:13 15.06.2026

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 17 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ние имаме такава снимка но нашия лидер Путин 😘

    Коментиран от #38, #39

    12:14 15.06.2026

  • 36 Соваж бейби

    30 11 Отговор
    Чакам с нетърпение войната да свърши,да излизе на бял свят доказателства и информация за всички мръсотии на клоуна и съучастниците му от ЕС.

    12:15 15.06.2026

  • 37 Ха-ха

    12 25 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    Коментиран от #44

    12:15 15.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ермак

    15 10 Отговор

    До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Пък аз имам такава снимка на нашият световен наркоман, псевдо президент

    Коментиран от #74, #87

    12:18 15.06.2026

  • 40 Монгольяк...

    13 22 Отговор
    Фашагите в кремля НЕ СА ХРИСТИЯНИ! ФАКТ! Това е Секта от у... Роди, де.. Били, извратеняци и пе ДАЛЕ!

    12:18 15.06.2026

  • 41 Раковски

    11 26 Отговор
    За всеки, който познава историята, сегашните обвинения на Русия в „нацизъм“ и „фашизъм“ не са нищо ново. Това е същият стар пропаганден шаблон, който Москва използва от близо век, за да оправдае агресията си срещу независими държави. Ето кратък списък на войните, в които Русия (или СССР) напада съседите си, докато ги обвинява в подобни идеологии:
    Полша (1939 г.): Съветският съюз напада Полша в гръб в съюз с Нацистка Германия (пакта Молотов-Рибентроп). Официалната съветска пропаганда оправдава агресията с твърдението, че полската държава е „фашистка“, „буржоазна“ и подтиска малцинствата.
    Финландия (1939-1940 г. – Зимната война): При непредизвиканата атака срещу Финландия, съветските вестници обявяват демократичното финландско правителство за „клика от белогвардейски фашисти“, за да оправдаят опита за окупация.
    Балтийските държави (1940 и 1944-1953 г.): Окупацията и последвалите масови депортации в Естония, Латвия и Литва са маскирани като „борба срещу местните фашисти“ и „буржоазни националисти“. Всеки, който е искал независима държава, автоматично е брандиран като фашист.
    Унгария (1956 г.): Когато унгарският народ се вдига на антикомунистическо въстание за свобода, съветските танкове влизат в Будапеща. Москва официално нарича събитията „фашистки и контрареволюционен преврат“, организиран от Запада.
    Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на

    Коментиран от #43

    12:19 15.06.2026

  • 42 Копейкотрошач

    7 14 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ако те докопам...

    12:19 15.06.2026

  • 43 Раковски

    11 26 Отговор

    До коментар #41 от "Раковски":

    Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на СССР. Оправданието? Трябвало да се предотврати „реваншизъм“ и „профашистки преврат“, заплашващ сигурността.
    Чечня (1994 и 1999 г.): По време на двете брутални войни, руската държавна машина масово използва етикети като „фашисти“, „екстремисти“ и „терористи“ за чеченските бойци и местното население, за да оправдае пълното изравняване на Грозни със земята.
    Грузия (2008 г.): При нахлуването в Грузия руската пропаганда обвинява президента Михаил Саакашвили във „фашизъм“ и дори в извършването на „геноцид“ срещу осетинците – същият наратив, който по-късно беше прекопиран едно към едно.
    Украйна (2014 г. – днес): Анексирането на Крим, войната в Донбас и пълномащабната инвазия през 2022 г. бяха опаковани под лозунга за „денацификация“. Русия нарича законно избраната власт в Киев „нацистки режим“, въпреки че крайно десните партии в Украйна нямат почти никакво влияние.
    Изводът: В политическия речник на Кремъл думата „фашист“ или „нацист“ няма историческо или идеологическо значение. Тя означава просто едно нещо: „Всеки, който не иска да се подчинява на Москва и защитава правото си на суверенитет“. Схемата работи от 80 години насам – сменят се само имената на държавите жертви.“

    Коментиран от #78

    12:19 15.06.2026

  • 44 Соваж бейби

    30 10 Отговор

    До коментар #37 от "Ха-ха":

    Тука не се иска мнение а доказателства в съда само ищеца ли изслушват или и двете страни ?Зеленото наркоманче може да е намерил стадо без овчаря (ЕС ) за сега ,един ден ще плащат всички вярвай ми !

    12:20 15.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дон Корлеоне

    9 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета!

    Коментиран от #82

    12:20 15.06.2026

  • 47 Григор

    29 11 Отговор
    А ударът по музея на "Отбраната на Севастопол" , който разказва за защитата на града през 1854-1855 година, какво е?Всичко, което е свързано с историята на Крим трябва да се унищожи, защото иначе ще стане ясно, че Руската империя е водила няколко войни с Турция за Крим, като по това време Украйна не е съществувала.

    12:20 15.06.2026

  • 48 Димяща ушанка

    8 18 Отговор

    До коментар #33 от "Том":

    Утре влизам в Киев !!!

    12:21 15.06.2026

  • 49 00wcKрайна

    10 20 Отговор

    До коментар #10 от "00wcKрайна":

    зомбитата са в Раша. там ги облъчват със съветска идеология.

    12:22 15.06.2026

  • 50 хаха🤣

    9 19 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    12:22 15.06.2026

  • 51 хихи

    9 20 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    а руските джендърали с поли и лакирани нокти какво ще ги правим 😂 😂 😂

    Коментиран от #61

    12:24 15.06.2026

  • 52 Ами по намерените фрагменти

    30 8 Отговор
    от удара,няма как да са руснаците,защото фрагментите са от ракета пейтриот,а русанците такива нямат. Скапаното укропитешко пво е разположено в населените места и често удрят жилища и сгради и цивилни обекти. Така и не се научиха тез тъпанари,че ракетата не прави завои,а лети направо.А,Киево печорската лавра е християнски паметник,който е неудобен за зпаданалите наssисти и от 2014г. я разграбват и унищожанат,а днес некадърниците я и удариха.

    12:24 15.06.2026

  • 53 Цървул съдран,

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "Руските":

    суббезмозъчен,останките от ракетата са на Пейтроит,така,че укропитешките наssисти я избомбиха бе куха лейко.

    Коментиран от #63

    12:26 15.06.2026

  • 54 Розовото пони Пусин 🦄

    10 18 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И аз съм розов отвсякъде, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    12:28 15.06.2026

  • 55 И воглаве

    18 7 Отговор

    До коментар #30 от "!!!":

    с Дара! Падението на безДара на педала нема дъно!

    12:29 15.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ясен

    9 18 Отговор
    Те орките и за малайзийския самолет отличава, ма никой не им повярва.

    Коментиран от #70

    12:30 15.06.2026

  • 58 Най-големите олигофрено-идиоти,

    16 11 Отговор

    До коментар #8 от "пРосия":

    са в гейския ЕСЕС

    Коментиран от #64, #69

    12:30 15.06.2026

  • 59 Московията трябва да бъде разрушена...

    10 20 Отговор
    Долни "православни" животни са московските мръсници, нищо свято няма за тия безбожници
    Но Московията ще гори и накрая ще изгори, като ще пи.каем на гроба им!

    12:31 15.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "хихи":

    Ами сложи ги в музея за НЛО-
    защото и тях никой не ги е виждал,
    но ПО ПЕЙКИТЕ говорят, че ги имало❗

    Коментиран от #79

    12:33 15.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хихи

    8 14 Отговор

    До коментар #58 от "Най-големите олигофрено-идиоти,":

    в гейска Раша са повече, интересно им е и стават все повече и повече 😂 😂 😂

    12:36 15.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Истината

    8 17 Отговор
    Руснаците са се изродили във варвари!!!
    Деградацията е пълна!

    Коментиран от #73

    12:42 15.06.2026

  • 68 ?????

    12 9 Отговор

    До коментар #22 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    За кое да си признаят... това ,че "зеленото " има за мисия да избие колкото се може повече православни ???
    За разлика от това недоразумение, руснаците много държат (след Сталин) на религията си ! За това и в ново време възстановиха храма " Христос спасителя "( взривена от комунистите ) !
    ПРОВОКАЦИИТЕ на украинците нямат край....

    Коментиран от #90, #108

    12:42 15.06.2026

  • 69 Доктор

    8 8 Отговор

    До коментар #58 от "Най-големите олигофрено-идиоти,":

    Не излизай по тъмно и се заключвай,не спи на отворен прозорец!

    12:45 15.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кукуруза

    9 10 Отговор

    До коментар #30 от "!!!":

    Руският пед,,ера.ст е най - големия в целия свят!

    12:47 15.06.2026

  • 72 Журналя, внимавайте от къде преписвате

    6 11 Отговор
    Там са открити остатъци от ракета "Пейтриът" с която Русия е ударила лаврата, за да злепостави миролюбивият украински и неговото мъдро ръководство !

    12:48 15.06.2026

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 7 Отговор

    До коментар #67 от "Истината":

    Ти се ИЗХОДИ и тука❗
    Че надграждащ ли мислиш🤔

    12:49 15.06.2026

  • 74 хихи

    8 8 Отговор

    До коментар #39 от "Ермак":

    а за наркоманите Медвед и Маша нищо не казвате. и синовете на Соловьов и Песков, с лакираните нокти 😅😅

    12:51 15.06.2026

  • 75 БРАВО

    13 9 Отговор
    Нама край НАТЮфския позор. Ракети с изтекъл срок на годност, дефекти, обаче струващи милиони бройката.

    12:52 15.06.2026

  • 76 И да допълня

    10 8 Отговор

    До коментар #30 от "!!!":

    Беха докарали стотици джендъри от чужбина. На всеки гей парад правят така! Давали им по 2000 евро за участие! Плаща - българската държава от данъците на народа! Както и на всички чужди НПО-та!

    12:53 15.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дааа.....

    11 9 Отговор

    До коментар #43 от "Раковски":

    Виждам ,че много добре сте информиран ,но хайде сега по същия начин отбележете САЩ в колко страни са водили ВОЙНИ без някои да ги застрашава....
    Моля за пълен списък !

    Коментиран от #91

    12:56 15.06.2026

  • 79 В много голяма заблуда се намирате.

    9 11 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към
    живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в
    Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много
    от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    12:57 15.06.2026

  • 80 Смях в залата

    14 2 Отговор
    Путин: Войната в Украйна беше разгърната от НАТО, бием се почти сами срещу колективния Запад. „Те използваха въздушна мощ, за да ударят Донецк“, заяви той. „Това е война. Те докараха артилерия и реактивни системи за залпов огън. Започнаха военни операции в югоизточна Украйна“. „Осем години се опитвахме да ги убедим“, каза още Путин. „Опитахме се да ги убедим да постигнат мирно споразумение с тази част на Украйна, защото там живеят руски хора.“ „И тогава какво излезе наяве? Оказа се, че са дошли в Минск, излъгали са ни и са подписали така наречените Мински споразумения. И тогава публично признаха: направиха го специално, за да дадат възможност на киевския режим да се превъоръжи и да започне военни действия“. „Ние не започнахме военните действия със стартирането на специалната военна операция, не. Те организираха всичко и искаха да унищожат Русия. „Но ние ще защитим страната си. Никой освен нас няма нужда от Русия.“ „Само ние можем да я защитим“, добави държавният глава.


    😆

    12:59 15.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пан Зеленко

    9 6 Отговор
    "В момента преразглеждаме статута на Костянти́нівка. Не е толкова стратегически важен, колкото си мислехме".

    13:04 15.06.2026

  • 84 Мишел

    2 12 Отговор
    Ракетата е руска, само остатъците от нея след взрива са на Пейтриът.

    13:06 15.06.2026

  • 85 Да,де

    11 5 Отговор
    То нали и дрона в Румъния беше руски??!

    13:07 15.06.2026

  • 86 да питам

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "!!!":

    защо Пуся не е виждан с жена от 20 г. ?

    Коментиран от #93

    13:12 15.06.2026

  • 87 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ермак":

    Този не е от нашите, нашия кумир е другаря Путин 😘

    13:16 15.06.2026

  • 88 Уродяците

    3 12 Отговор
    винаги лъжат. Това рушнята са големи православници, нЕма що. Не им стига, че избиват християнски семейства, ами църквите нападнаха вече. Апропо, това са го правили и преди 100 години пак така...

    13:18 15.06.2026

  • 89 Луганск

    6 7 Отговор
    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    13:22 15.06.2026

  • 90 каквооо

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "?????":

    си пил????

    13:24 15.06.2026

  • 91 Раковски

    9 6 Отговор

    До коментар #78 от "Дааа.....":

    САЩ не са нападали никого с такива мотиви колкото и да се пънеш.

    Коментиран от #92, #96, #100

    13:25 15.06.2026

  • 92 tpanar, САЩ са били във война

    7 6 Отговор

    До коментар #91 от "Раковски":

    с една или друга държава през около 80% от съществуването си като държава.

    13:28 15.06.2026

  • 93 Няма кой да му свети

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    Ти що не отидеш?

    Коментиран от #95

    13:29 15.06.2026

  • 94 Няма значение как е станал инцидента.

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "това е истината сигурно":

    За всички разрушения и в Украйна и в Русия е виновен Путин. Той е атакувал и започнал война, следователно за всички последващи събития, отговорността е на Русия. Не се вживявайте в дребни детайли, които нямат значение.

    13:35 15.06.2026

  • 95 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "Няма кой да му свети":

    Щото има там хора на място които зная. За кво ми е да ходя на Луната за да знам, че не е лампа на небето като ти си мислиш, че е?

    13:39 15.06.2026

  • 96 Дааа....

    8 5 Отговор

    До коментар #91 от "Раковски":

    Разбирам,че ВЪПРОСА е много не удобен!
    Няма как да отговорите !
    Продължавайте да се натягате....може и да ви забележат !

    13:40 15.06.2026

  • 97 Никишор Дан

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Няма значение ,че украинска ракета е ударила манастира.Виновен е Путин.

    13:48 15.06.2026

  • 98 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:50 15.06.2026

  • 99 Кххф

    5 7 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    13:52 15.06.2026

  • 100 Ха ха

    7 5 Отговор

    До коментар #91 от "Раковски":

    Я нещо за мотивите на ФАЩ се мотивирай.Не ги разбираме ние тези причини и следствия.

    Коментиран от #101

    13:52 15.06.2026

  • 101 СБУ

    7 7 Отговор

    До коментар #100 от "Ха ха":

    Буданов ще ти обясни.

    13:55 15.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Летец Пешеходец

    3 3 Отговор
    Това са им възможностите на сибирско-азиатските примитиви. Украинците им унищожават планомерно военната и нефтопреработвателна промишленост, а тези руски дегенерати стрелят по църкви, блокове и училища. Да не говорим за карикатурният "Орешник", който порази три "стратегически гаража" в някакво сателитно градче на Киев. Хората там най- вероятно са паркирали някакви стари западни коли или съветски таралясници.

    Коментиран от #105

    14:14 15.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Да те светна

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Летец Пешеходец":

    ❗Тази вечер, в отговор на терористичните атаки на режима в Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни въздушни, наземни и морски оръжия с голям обсег и дронове срещу обекти на отбранителната промишленост в градовете Киев, Харков и Днепропетровск.

    💥Засегнати предприятия:

    ▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;

    ▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;

    ▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;

    ▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;

    ▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;

    ▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;

    ▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;

    Коментиран от #106

    14:52 15.06.2026

  • 106 продължение

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Да те светна":

    ▪„Киевски иновационен терминал „Нова поща“, който доставя и съхранява продукти с двойна употреба, включително такива за производство на безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и системи за електронна война;

    ▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.

    ▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.

    ✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.

    ❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.

    ▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    14:54 15.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

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