Русия отрече да е поразила Киево-Печорската лавра и обвини украинската противовъздушна отбрана

Русия отхвърли обвиненията, че е нанесла удар по Киево-Печорската лавра по време на масираната въздушна атака срещу украинската столица през нощта. От Руското министерство на отбраната заявиха, че щетите по историческия манастир са били причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана, предава БТА.

Манастирът, който е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше засегнат по време на една от най-интензивните руски атаки срещу Киев през последните седмици. След инцидента украинските власти и редица западни държави обвиниха Москва за пораженията по религиозния комплекс.

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От руското военно ведомство обаче заявиха, че ударите са били насочени единствено към обекти от украинската военна индустрия, включително съоръжения за производство на дронове.

„Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура“, посочиха от Министерството.

Според руската страна комплексът на Киево-Печорската лавра е бил поразен от ракета на американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, използвана от украинските сили.

„Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печорската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност“, се казва в изявлението.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на руската страна. Украйна продължава да поддържа позицията, че щетите по манастира са резултат от руската въздушна атака.