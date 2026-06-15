Русия отхвърли обвиненията, че е нанесла удар по Киево-Печорската лавра по време на масираната въздушна атака срещу украинската столица през нощта. От Руското министерство на отбраната заявиха, че щетите по историческия манастир са били причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана, предава БТА.
Манастирът, който е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше засегнат по време на една от най-интензивните руски атаки срещу Киев през последните седмици. След инцидента украинските власти и редица западни държави обвиниха Москва за пораженията по религиозния комплекс.
От руското военно ведомство обаче заявиха, че ударите са били насочени единствено към обекти от украинската военна индустрия, включително съоръжения за производство на дронове.
„Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура“, посочиха от Министерството.
Според руската страна комплексът на Киево-Печорската лавра е бил поразен от ракета на американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, използвана от украинските сили.
„Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печорската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност“, се казва в изявлението.
Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на руската страна. Украйна продължава да поддържа позицията, че щетите по манастира са резултат от руската въздушна атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските
Коментиран от #15, #45, #53
11:40 15.06.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
11:41 15.06.2026
3 това е истината сигурно
Коментиран от #94
11:43 15.06.2026
4 Пълен смях
11:43 15.06.2026
5 Пуратино 🤥🤥(това са само учения)
Коментиран от #56
11:44 15.06.2026
6 Нямат край
Коментиран от #23
11:44 15.06.2026
7 Факти, душете ми рука
11:44 15.06.2026
8 пРосия
Коментиран от #58
11:44 15.06.2026
9 Софиянец
11:45 15.06.2026
10 00wcKрайна
Коментиран от #16, #49
11:46 15.06.2026
11 Русия се превръща в Северна Корея
😆
11:46 15.06.2026
12 Град Козлодуй
Коментиран от #18, #62
11:47 15.06.2026
13 Само дбил
11:47 15.06.2026
14 Ицо
11:49 15.06.2026
15 Всъшност
До коментар #1 от "Руските":Кой изгони свещениците на Светата Църква от Лаврата?
11:50 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Замерващият с цомби
11:51 15.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Град Козлодуй":Изтегли си снимката на НАТьОвските джендърали с поли и лакирани нокти❗
ЗАдоволен ще останеш❗
Коментиран от #21, #24, #26, #51
11:51 15.06.2026
19 хахахахха
11:52 15.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А накрая пАляците тииихо смотолевиха, че била ракета от самолет на НАТОпорчените сили❗
11:53 15.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #65, #68
11:57 15.06.2026
23 Нямат край
До коментар #6 от "Нямат край":евр0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
Коментиран от #34
11:57 15.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
Коментиран от #42, #97
12:01 15.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Град Козлодуй":Абе изтегли си снимката❗
Пък ако намериш снимки на руски джендъри сред генералите можеш да я споделиш тук❗
Коментиран от #35
12:05 15.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Традиционен pycки neHgep !":Пак НЕ разбираш, че нищо НЕ разбираш,
ама си мислиш, че мислиш и разбираш😀
12:07 15.06.2026
30 !!!
До коментар #24 от "Град Козлодуй":В неделя со София кои са дефилирали?Правилно,български джендъри!Не си чувал?
В Русия тези отврати забранени със закон!
Коментиран от #55, #71, #76, #86
12:07 15.06.2026
31 Тодар Живков
До коментар #24 от "Град Козлодуй":По-големи джендаре от руснаците са само българските русофили.
12:08 15.06.2026
32 мдда
12:08 15.06.2026
33 Том
Коментиран от #48
12:12 15.06.2026
34 хихи
До коментар #23 от "Нямат край":а какво ще правим с русо0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ 🤣 🤣 🤣
12:13 15.06.2026
35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ние имаме такава снимка но нашия лидер Путин 😘
Коментиран от #38, #39
12:14 15.06.2026
36 Соваж бейби
12:15 15.06.2026
37 Ха-ха
Коментиран от #44
12:15 15.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ермак
До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Пък аз имам такава снимка на нашият световен наркоман, псевдо президент
Коментиран от #74, #87
12:18 15.06.2026
40 Монгольяк...
12:18 15.06.2026
41 Раковски
Полша (1939 г.): Съветският съюз напада Полша в гръб в съюз с Нацистка Германия (пакта Молотов-Рибентроп). Официалната съветска пропаганда оправдава агресията с твърдението, че полската държава е „фашистка“, „буржоазна“ и подтиска малцинствата.
Финландия (1939-1940 г. – Зимната война): При непредизвиканата атака срещу Финландия, съветските вестници обявяват демократичното финландско правителство за „клика от белогвардейски фашисти“, за да оправдаят опита за окупация.
Балтийските държави (1940 и 1944-1953 г.): Окупацията и последвалите масови депортации в Естония, Латвия и Литва са маскирани като „борба срещу местните фашисти“ и „буржоазни националисти“. Всеки, който е искал независима държава, автоматично е брандиран като фашист.
Унгария (1956 г.): Когато унгарският народ се вдига на антикомунистическо въстание за свобода, съветските танкове влизат в Будапеща. Москва официално нарича събитията „фашистки и контрареволюционен преврат“, организиран от Запада.
Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на
Коментиран от #43
12:19 15.06.2026
42 Копейкотрошач
До коментар #25 от "Ами":Ако те докопам...
12:19 15.06.2026
43 Раковски
До коментар #41 от "Раковски":Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на СССР. Оправданието? Трябвало да се предотврати „реваншизъм“ и „профашистки преврат“, заплашващ сигурността.
Чечня (1994 и 1999 г.): По време на двете брутални войни, руската държавна машина масово използва етикети като „фашисти“, „екстремисти“ и „терористи“ за чеченските бойци и местното население, за да оправдае пълното изравняване на Грозни със земята.
Грузия (2008 г.): При нахлуването в Грузия руската пропаганда обвинява президента Михаил Саакашвили във „фашизъм“ и дори в извършването на „геноцид“ срещу осетинците – същият наратив, който по-късно беше прекопиран едно към едно.
Украйна (2014 г. – днес): Анексирането на Крим, войната в Донбас и пълномащабната инвазия през 2022 г. бяха опаковани под лозунга за „денацификация“. Русия нарича законно избраната власт в Киев „нацистки режим“, въпреки че крайно десните партии в Украйна нямат почти никакво влияние.
Изводът: В политическия речник на Кремъл думата „фашист“ или „нацист“ няма историческо или идеологическо значение. Тя означава просто едно нещо: „Всеки, който не иска да се подчинява на Москва и защитава правото си на суверенитет“. Схемата работи от 80 години насам – сменят се само имената на държавите жертви.“
Коментиран от #78
12:19 15.06.2026
44 Соваж бейби
До коментар #37 от "Ха-ха":Тука не се иска мнение а доказателства в съда само ищеца ли изслушват или и двете страни ?Зеленото наркоманче може да е намерил стадо без овчаря (ЕС ) за сега ,един ден ще плащат всички вярвай ми !
12:20 15.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дон Корлеоне
Коментиран от #82
12:20 15.06.2026
47 Григор
12:20 15.06.2026
48 Димяща ушанка
До коментар #33 от "Том":Утре влизам в Киев !!!
12:21 15.06.2026
49 00wcKрайна
До коментар #10 от "00wcKрайна":зомбитата са в Раша. там ги облъчват със съветска идеология.
12:22 15.06.2026
50 хаха🤣
12:22 15.06.2026
51 хихи
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":а руските джендърали с поли и лакирани нокти какво ще ги правим 😂 😂 😂
Коментиран от #61
12:24 15.06.2026
52 Ами по намерените фрагменти
12:24 15.06.2026
53 Цървул съдран,
До коментар #1 от "Руските":суббезмозъчен,останките от ракетата са на Пейтроит,така,че укропитешките наssисти я избомбиха бе куха лейко.
Коментиран от #63
12:26 15.06.2026
54 Розовото пони Пусин 🦄
До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И аз съм розов отвсякъде, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣
12:28 15.06.2026
55 И воглаве
До коментар #30 от "!!!":с Дара! Падението на безДара на педала нема дъно!
12:29 15.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ясен
Коментиран от #70
12:30 15.06.2026
58 Най-големите олигофрено-идиоти,
До коментар #8 от "пРосия":са в гейския ЕСЕС
Коментиран от #64, #69
12:30 15.06.2026
59 Московията трябва да бъде разрушена...
Но Московията ще гори и накрая ще изгори, като ще пи.каем на гроба им!
12:31 15.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "хихи":Ами сложи ги в музея за НЛО-
защото и тях никой не ги е виждал,
но ПО ПЕЙКИТЕ говорят, че ги имало❗
Коментиран от #79
12:33 15.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хихи
До коментар #58 от "Най-големите олигофрено-идиоти,":в гейска Раша са повече, интересно им е и стават все повече и повече 😂 😂 😂
12:36 15.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Истината
Деградацията е пълна!
Коментиран от #73
12:42 15.06.2026
68 ?????
До коментар #22 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":За кое да си признаят... това ,че "зеленото " има за мисия да избие колкото се може повече православни ???
За разлика от това недоразумение, руснаците много държат (след Сталин) на религията си ! За това и в ново време възстановиха храма " Христос спасителя "( взривена от комунистите ) !
ПРОВОКАЦИИТЕ на украинците нямат край....
Коментиран от #90, #108
12:42 15.06.2026
69 Доктор
До коментар #58 от "Най-големите олигофрено-идиоти,":Не излизай по тъмно и се заключвай,не спи на отворен прозорец!
12:45 15.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Кукуруза
До коментар #30 от "!!!":Руският пед,,ера.ст е най - големия в целия свят!
12:47 15.06.2026
72 Журналя, внимавайте от къде преписвате
12:48 15.06.2026
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Истината":Ти се ИЗХОДИ и тука❗
Че надграждащ ли мислиш🤔
12:49 15.06.2026
74 хихи
До коментар #39 от "Ермак":а за наркоманите Медвед и Маша нищо не казвате. и синовете на Соловьов и Песков, с лакираните нокти 😅😅
12:51 15.06.2026
75 БРАВО
12:52 15.06.2026
76 И да допълня
До коментар #30 от "!!!":Беха докарали стотици джендъри от чужбина. На всеки гей парад правят така! Давали им по 2000 евро за участие! Плаща - българската държава от данъците на народа! Както и на всички чужди НПО-та!
12:53 15.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дааа.....
До коментар #43 от "Раковски":Виждам ,че много добре сте информиран ,но хайде сега по същия начин отбележете САЩ в колко страни са водили ВОЙНИ без някои да ги застрашава....
Моля за пълен списък !
Коментиран от #91
12:56 15.06.2026
79 В много голяма заблуда се намирате.
До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към
живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в
Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много
от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
12:57 15.06.2026
80 Смях в залата
😆
12:59 15.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пан Зеленко
13:04 15.06.2026
84 Мишел
13:06 15.06.2026
85 Да,де
13:07 15.06.2026
86 да питам
До коментар #30 от "!!!":защо Пуся не е виждан с жена от 20 г. ?
Коментиран от #93
13:12 15.06.2026
87 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #39 от "Ермак":Този не е от нашите, нашия кумир е другаря Путин 😘
13:16 15.06.2026
88 Уродяците
13:18 15.06.2026
89 Луганск
13:22 15.06.2026
90 каквооо
До коментар #68 от "?????":си пил????
13:24 15.06.2026
91 Раковски
До коментар #78 от "Дааа.....":САЩ не са нападали никого с такива мотиви колкото и да се пънеш.
Коментиран от #92, #96, #100
13:25 15.06.2026
92 tpanar, САЩ са били във война
До коментар #91 от "Раковски":с една или друга държава през около 80% от съществуването си като държава.
13:28 15.06.2026
93 Няма кой да му свети
До коментар #86 от "да питам":Ти що не отидеш?
Коментиран от #95
13:29 15.06.2026
94 Няма значение как е станал инцидента.
До коментар #3 от "това е истината сигурно":За всички разрушения и в Украйна и в Русия е виновен Путин. Той е атакувал и започнал война, следователно за всички последващи събития, отговорността е на Русия. Не се вживявайте в дребни детайли, които нямат значение.
13:35 15.06.2026
95 да питам
До коментар #93 от "Няма кой да му свети":Щото има там хора на място които зная. За кво ми е да ходя на Луната за да знам, че не е лампа на небето като ти си мислиш, че е?
13:39 15.06.2026
96 Дааа....
До коментар #91 от "Раковски":Разбирам,че ВЪПРОСА е много не удобен!
Няма как да отговорите !
Продължавайте да се натягате....може и да ви забележат !
13:40 15.06.2026
97 Никишор Дан
До коментар #25 от "Ами":Няма значение ,че украинска ракета е ударила манастира.Виновен е Путин.
13:48 15.06.2026
98 Дон Корлеоне
13:50 15.06.2026
99 Кххф
13:52 15.06.2026
100 Ха ха
До коментар #91 от "Раковски":Я нещо за мотивите на ФАЩ се мотивирай.Не ги разбираме ние тези причини и следствия.
Коментиран от #101
13:52 15.06.2026
101 СБУ
До коментар #100 от "Ха ха":Буданов ще ти обясни.
13:55 15.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Летец Пешеходец
Коментиран от #105
14:14 15.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Да те светна
До коментар #103 от "Летец Пешеходец":❗Тази вечер, в отговор на терористичните атаки на режима в Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни въздушни, наземни и морски оръжия с голям обсег и дронове срещу обекти на отбранителната промишленост в градовете Киев, Харков и Днепропетровск.
💥Засегнати предприятия:
▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;
▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;
▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;
▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;
▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;
▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;
▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;
Коментиран от #106
14:52 15.06.2026
106 продължение
До коментар #105 от "Да те светна":▪„Киевски иновационен терминал „Нова поща“, който доставя и съхранява продукти с двойна употреба, включително такива за производство на безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и системи за електронна война;
▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.
▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.
✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.
❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.
▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
14:54 15.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.