Израел и Хизбула си размениха въздушни атаки, има убити

24 Май, 2026 06:35, обновена 24 Май, 2026 06:43 893 3

В Южен Ливан се водят първите от началото на примирието продължителни и директни сухопътни сблъсъци между бойци на групировката и пехотата на ЦАХАЛ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

23-годишният старши сержант Ноам Хамбургер, служил в 401-ва бронирана бригада, е бил убит в граничен район в Северен Израел, съобщиха от пресслужбата на армията,

Двама други войници са ранени заедно с него, единият от които тежко.

Според The ​​Times of Israel това се е случило след удар с дрон, зареден с експлозиви, изстрелян от ливанска територия от въоръжените сили на шиитската организация Хизбула.

Както отбелязва медията, това е деветата смърт на израелски войник в Южен Ливан, откакто примирието между Израел и шиитската организация Хизбула влезе в сила на 17 април, но двете страни продължават редовно да обменят изолирани удари в граничните райони по ливанско-израелската граница.

Израелските сили (ЦАХАЛ) поддържат сухопътно присъствие и са установили буферна зона за сигурност на около 8 до 10 километра навътре в Южен Ливан. Израелската армия редовно издава спешни заповеди за принудителна евакуация на ливански села, подготвяйки нови операции срещу позиции на групировката.

През последните часове десетки израелски въздушни атаки поразиха цели в Ливан. При удари в района на град Тир загинаха най-малко 10 души, сред които шест медицински лица (парамедици) и едно дете, което предизвика остри хуманитарни критики от страна на Ливанското министерство на здравеопазването и Световната здравна организация.

„Хизбула“ премина към по-сложни и офанзивни методи. Тя извършва координирани атаки с рояци от експлозивни FPV дронове, управлявани по оптичен кабел, за да заобикаля израелското заглушаване. Нанесени са успешни удари по израелски позиции в Северен Израел (Галилея), включително срещу противовъздушната система „Железен купол“.

В Южен Ливан (особено около района на Бинт Жбейл) се водят първите от началото на примирието продължителни и директни сухопътни сблъсъци между бойци на „Хизбула“ и пехотата на ЦАХАЛ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Интересно

    4 1 Отговор
    Как Хизбула е нанесла въздушен удар, след като няма самолети? Израел се бори с оръжия от последно поколение за милиони долари срещу хора, които си правят оръжията сами или в най-добрия случай ползват оръжия от преди 30-40 години. Хизбула нямат танкове, нямат сателити, нямат ракети въздух земя, нямат бомби.

    Коментиран от #3

    07:24 24.05.2026

  • 3 Йосарян

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Хизбула убива войници от ЦАХАЛ, нахлули на ливанска територия, докато Израел избива целенасочено парамедици и цивилни, а световната общност овчедушно мълчи.Добре дошли в новата световна реалност.

    09:25 24.05.2026