Израел и Хизбула си размениха въздушни атаки, има убити

23-годишният старши сержант Ноам Хамбургер, служил в 401-ва бронирана бригада, е бил убит в граничен район в Северен Израел, съобщиха от пресслужбата на армията,
Двама други войници са ранени заедно с него, единият от които тежко.
Според The Times of Israel това се е случило след удар с дрон, зареден с експлозиви, изстрелян от ливанска територия от въоръжените сили на шиитската организация Хизбула.
Както отбелязва медията, това е деветата смърт на израелски войник в Южен Ливан, откакто примирието между Израел и шиитската организация Хизбула влезе в сила на 17 април, но двете страни продължават редовно да обменят изолирани удари в граничните райони по ливанско-израелската граница.
Израелските сили (ЦАХАЛ) поддържат сухопътно присъствие и са установили буферна зона за сигурност на около 8 до 10 километра навътре в Южен Ливан. Израелската армия редовно издава спешни заповеди за принудителна евакуация на ливански села, подготвяйки нови операции срещу позиции на групировката.
През последните часове десетки израелски въздушни атаки поразиха цели в Ливан. При удари в района на град Тир загинаха най-малко 10 души, сред които шест медицински лица (парамедици) и едно дете, което предизвика остри хуманитарни критики от страна на Ливанското министерство на здравеопазването и Световната здравна организация.
„Хизбула“ премина към по-сложни и офанзивни методи. Тя извършва координирани атаки с рояци от експлозивни FPV дронове, управлявани по оптичен кабел, за да заобикаля израелското заглушаване. Нанесени са успешни удари по израелски позиции в Северен Израел (Галилея), включително срещу противовъздушната система „Железен купол“.
В Южен Ливан (особено около района на Бинт Жбейл) се водят първите от началото на примирието продължителни и директни сухопътни сблъсъци между бойци на „Хизбула“ и пехотата на ЦАХАЛ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Интересно
Коментиран от #3
07:24 24.05.2026
3 Йосарян
До коментар #2 от "Интересно":Хизбула убива войници от ЦАХАЛ, нахлули на ливанска територия, докато Израел избива целенасочено парамедици и цивилни, а световната общност овчедушно мълчи.Добре дошли в новата световна реалност.
09:25 24.05.2026