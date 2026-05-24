Американските сили остават на позициите си до окончателно споразумение с Техеран. Какво включва последният проект за меморандум

24 Май, 2026 07:01, обновена 24 Май, 2026 07:49 2 449 13

Проектът на меморандум предвижда Иран да започне разминиране в Ормузкия проток, а САЩ да вдигнат морската блокада на пристанищата му

Американските сили остават на позициите си до окончателно споразумение с Техеран. Какво включва последният проект за меморандум
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските сили, участващи в операцията срещу Иран, ще останат на позициите си, докато не бъде сключено пълно споразумение, съобщи Axios, позовавайки се на проект на споразумение между САЩ и Иран.

„Американските сили, мобилизирани през последните месеци, ще останат в региона 60 дни и ще се изтеглят само ако бъде постигнато окончателно споразумение“, пише изданието.

Проектът на меморандум между САЩ и Иран предвижда Иран да започне разминиране в Ормузкия проток, за да възстанови корабоплаването, а в замяна САЩ ще вдигнат морската блокада на пристанищата му.

Според съобщението Иран ще спре да начислява такси за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Същевременно САЩ ще се ангажират да издадат няколко лиценза, които временно ще спрат санкциите срещу Иран и ще позволят на Техеран свободно да търгува с петрол.

САЩ ще поддържат военно присъствие около Иран, докато не бъде сключено пълно споразумение.

Проектът на двустранен мирен меморандум между САЩ и Иран предвижда удължаване на прекратяването на огъня с 60 дни и продължаване на преговорите за пълно споразумение.

В меморандума се посочва, че по време на прекратяването на огъня корабоплаването през Ормузкия проток ще се възобнови и Иран ще може свободно да търгува с петрол.

Според проекта САЩ ще се съгласят да преговарят за евентуално отмяна на санкциите срещу Иран и размразяване на иранските активи в чуждестранни банки по време на 60-дневно прекратяване на огъня.

Представители на Техеран са поискали незабавно размразяване на иранските активи и окончателно отмяна на санкциите, но САЩ са заявили, че това ще се случи само след „осезаеми отстъпки“ от страна на Иран. Проектомемандумът включва и ангажимент от страна на Иран да се откаже окончателно от усилията си за разработване на ядрени оръжия, както и да преговаря за спиране на обогатяването на уран и премахването на високообогатено ядрено гориво от територията си.

Освен това документът предвижда прекратяване на военните действия между Израел и шиитското движение Хизбула в Ливан. Както посочи американският служител, американската администрация признава, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран може да бъде прекъснато преди края на 60-дневния период, ако условията на меморандума не бъдат спазени.

Пакистан очаква скоро да бъде домакин на нов кръг от преговори между САЩ и Иран, заяви премиерът Шахбаз Шариф.

„Пакистан ще продължи мирните си усилия с най-голяма искреност и се надяваме да бъдем домакини на следващия кръг от преговори много скоро“, написа той в X.

Пакистанският премиер поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп за „усилията му за постигане на мир“ и за „продуктивния му телефонен разговор“ с представители на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, ОАЕ, Йордания и Пакистан. Той каза, че тези разговори са им позволили да обменят мнения относно настоящата регионална ситуация и по-нататъшните стъпки към мирно разрешаване на конфликта.

Тръмп по-рано заяви, че проектът за бъдещо споразумение с Иран е бил общо взето договорен. Той отбеляза, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор
    СамолетоБЕГАЧИТЕ къде останаха🤔🤠❓

    Коментиран от #3, #5, #11

    07:22 24.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Заради снимката питам😉

    07:23 24.05.2026

  • 4 пешо

    17 2 Отговор
    като чета статията май иран спечели войната

    08:00 24.05.2026

  • 5 Баце,

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На ремонт са. На единия персите му пукнаха люка на пералнята, на другия му счупиха стойката за тоалетна хартия. ПiHд0cсTaHциTe за година ще ги ремонтират и ще са като нови.

    08:01 24.05.2026

  • 6 Хм...

    16 3 Отговор
    Персите въобще знаят ли за въпросните гладни кокоши просовидения на инфaнтилния иди0т тръмп? И ако знаят дали им пука?

    08:05 24.05.2026

  • 7 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    17 1 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    08:14 24.05.2026

  • 8 име

    10 1 Отговор
    Да не би да останаха краварски бази за бомбене в региона? Ако не, значи е време при втората фаза да издумкат логистиката, като нашите летища с краварски цистерни.

    08:21 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уточнение

    6 0 Отговор
    На позицията си - на 2000 мили от брега

    08:48 24.05.2026

  • 11 Гемия с фърчила

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    - Аз, тука малко, на завет. В международни води, през три морета.

    08:51 24.05.2026

  • 12 Чини ми се

    3 0 Отговор
    дека американците че клекнат !
    Блицкрига е приложим само когато има срещу теб някой който се бои и срещу тези които на практика нямат армия ! Иначе си трошиш зъбите и всички виждат, че "Царят" е гол !

    09:52 24.05.2026

  • 13 ДОСЕГА САЩ НИКОГА НЕ СА

    6 0 Отговор
    ГУБИЛИ 42 САМОЛЕТА САМО ОТ ЕДИН СЪПЕРНИК ЗА ТОЛКОВА КРАТКО ВРЕМЕ. ИРАН ИМ РАЗКАЗА ИГРАТА.

    09:53 24.05.2026

