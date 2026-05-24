Американските сили остават на позициите си до окончателно споразумение с Техеран. Какво включва последният проект за меморандум

Американските сили, участващи в операцията срещу Иран, ще останат на позициите си, докато не бъде сключено пълно споразумение, съобщи Axios, позовавайки се на проект на споразумение между САЩ и Иран.

„Американските сили, мобилизирани през последните месеци, ще останат в региона 60 дни и ще се изтеглят само ако бъде постигнато окончателно споразумение“, пише изданието.

Проектът на меморандум между САЩ и Иран предвижда Иран да започне разминиране в Ормузкия проток, за да възстанови корабоплаването, а в замяна САЩ ще вдигнат морската блокада на пристанищата му.

Според съобщението Иран ще спре да начислява такси за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Същевременно САЩ ще се ангажират да издадат няколко лиценза, които временно ще спрат санкциите срещу Иран и ще позволят на Техеран свободно да търгува с петрол.

Според проекта САЩ ще се съгласят да преговарят за евентуално отмяна на санкциите срещу Иран и размразяване на иранските активи в чуждестранни банки по време на 60-дневно прекратяване на огъня.

Представители на Техеран са поискали незабавно размразяване на иранските активи и окончателно отмяна на санкциите, но САЩ са заявили, че това ще се случи само след „осезаеми отстъпки“ от страна на Иран. Проектомемандумът включва и ангажимент от страна на Иран да се откаже окончателно от усилията си за разработване на ядрени оръжия, както и да преговаря за спиране на обогатяването на уран и премахването на високообогатено ядрено гориво от територията си.

Освен това документът предвижда прекратяване на военните действия между Израел и шиитското движение Хизбула в Ливан. Както посочи американският служител, американската администрация признава, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран може да бъде прекъснато преди края на 60-дневния период, ако условията на меморандума не бъдат спазени.

Пакистан очаква скоро да бъде домакин на нов кръг от преговори между САЩ и Иран, заяви премиерът Шахбаз Шариф.

„Пакистан ще продължи мирните си усилия с най-голяма искреност и се надяваме да бъдем домакини на следващия кръг от преговори много скоро“, написа той в X.

Пакистанският премиер поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп за „усилията му за постигане на мир“ и за „продуктивния му телефонен разговор“ с представители на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, ОАЕ, Йордания и Пакистан. Той каза, че тези разговори са им позволили да обменят мнения относно настоящата регионална ситуация и по-нататъшните стъпки към мирно разрешаване на конфликта.

Тръмп по-рано заяви, че проектът за бъдещо споразумение с Иран е бил общо взето договорен. Той отбеляза, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.