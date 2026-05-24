Израел унищожи четири оръжейни склада на Хамас

24 Май, 2026 12:25 868 5

Те се намират в централната част на ивицата Газа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха, че са унищожили четири оръжейни склада, принадлежащи на радикалното войнствено крило на Хамас в централната част на Ивицата Газа.

„През последните 24 часа ИФС удари и унищожи три оръжейни склада на Хамас в централната част на Ивицата Газа. Сред откритите и неутрализирани оръжия на тези обекти са противотанкови ракети, далекобойни оръжия, РПГ, бронежилетки и друго бойно оборудване. По-рано тази седмица ИФС неутрализира и друг оръжейен склад на Хамас в централната част на Ивицата Газа. На обекта бяха открити експлозиви, РПГ, ръчни гранати и пълнители“, се казва в изявлението.

„След ударите бяха регистрирани вторични детонации, което показва наличието на оръжия в обектите“, добавиха от ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    8 5 Отговор
    САЩ и Израел, световни терористи номер 1 и 2.

    12:52 24.05.2026

  • 2 Българин

    5 5 Отговор
    Всички, които помагат на Исраел в един или друг вид трябва да се обявят за военни престъпници и да бъдат наказани!
    Геноцит срещу една нация и то с парите на цяла Европа.

    13:07 24.05.2026

  • 3 Ддд

    1 4 Отговор
    Израел каза и ние трябва да вярваме. Децата и внуците на преживелите Холокоста, днес са по жестоки от нацистите. Г....А....ДОВЕ.

    13:14 24.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.