Израел унищожи четири оръжейни склада на Хамас

Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха, че са унищожили четири оръжейни склада, принадлежащи на радикалното войнствено крило на Хамас в централната част на Ивицата Газа.

„През последните 24 часа ИФС удари и унищожи три оръжейни склада на Хамас в централната част на Ивицата Газа. Сред откритите и неутрализирани оръжия на тези обекти са противотанкови ракети, далекобойни оръжия, РПГ, бронежилетки и друго бойно оборудване. По-рано тази седмица ИФС неутрализира и друг оръжейен склад на Хамас в централната част на Ивицата Газа. На обекта бяха открити експлозиви, РПГ, ръчни гранати и пълнители“, се казва в изявлението.

„След ударите бяха регистрирани вторични детонации, което показва наличието на оръжия в обектите“, добавиха от ведомството.