С малко помощ от своите приятели! Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски се справя с малко помощ от своите приятели, пише "Политико". При пристигането си в Евиан-ле-Бен за срещата на лидерите от Г-7 днес, Зеленски беше заснет от камерите в разговор с френския президент Еманюел Макрон, докато двамата обсъждаха как да се справят с президента на САЩ Доналд Тръмп.
След като го посрещна с прегръдка, Макрон, който е домакин на срещата, беше уловен от микрофон на камера да пита Зеленски дали има двустранна среща с Тръмп, докато двамата вървяха из територията на хотел "Роял". Отговорът на Зеленски не се чува.
Макрон насърчи украинския си колега да остане по-дълго във Франция, на което Зеленски отговори, че "трябва да отиде в Брюксел на 18-и", когато е насрочена срещата на Европейския съвет, посветена на европейското присъединяване на Украйна.
Двамата лидери обсъдиха и срещата на Г-7, посветена на Украйна, в която участва и Тръмп.
Топлото посрещане на Зеленски рязко контрастира с отношението към Тръмп вчера.
Вместо предварително планираното посрещане от Макрон на червения килим, Тръмп беше приветстван от ръководителя на протокола на Елисейския дворец. От Елисейския дворец отказаха коментар, но според източник, близък до френския президент, по това време Макрон е бил на двустранна среща с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва.
Макрон и съпругата му Бриджит посрещнаха Тръмп при пристигането му на срещата днес.
Разговорът между Макрон и Зеленски не разкри никакви тайни, но е пореден пример за това как европейските лидери координират действията си и внимателно управляват отношенията си с Тръмп, особено когато става въпрос за Украйна.
След като Тръмп напусна миналогодишната среща на Г-7 в Канада по-рано, за да се занимава с напрежението между Иран и Израел, върху Макрон сега пада натискът да задържи американския президент ангажиран, така че той отново да не си тръгне преди края на форума. За тази цел френският президент покани Тръмп на вечеря в сряда вечер в двореца "Версай" по случай отбелязването на 250-годишнината на Съединените щати.
Някои европейски представители обаче се опасяват, че след сключването на споразумение с Иран Тръмп може да се опита отново да поеме контрола върху мирните преговори за Украйна, оставяйки европейците встрани и подкопавайки стратегията им за оказване на натиск върху Русия и за пълна подкрепа за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
Коментиран от #10
15:12 16.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23
15:14 16.06.2026
3 Атанасова
Коментиран от #24
15:18 16.06.2026
4 пешо
Коментиран от #16
15:19 16.06.2026
5 На Тия двамата
15:21 16.06.2026
6 Ганя Путинофила
Вече даде ултиматум на Тръмп да си маха самолетите от София!
Коментиран от #27
15:25 16.06.2026
7 Соваж бейби
15:25 16.06.2026
8 Цвете
15:29 16.06.2026
9 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Коментиран от #11
15:31 16.06.2026
10 Анджък!
До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":И тройката ще е с бой, душене, златни дъжове, кАнални тапи, и квото там извращение и се прави на мадам! Ония двамата са се оплензили от очакване!
15:31 16.06.2026
11 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #9 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":С тъnи коментари няма да помогнеш на матушка !
Грабвай две туби с бензин и поемай към москва, че положението е взривоопасно.
Коментиран от #18, #21, #32
15:37 16.06.2026
12 Иван
15:37 16.06.2026
13 Дрън, дрън съветски чугун
Започна с : Volodymyr, tell me how you are holding up against Russia? 😬
15:39 16.06.2026
14 не може да бъде
15:48 16.06.2026
15 Боко
Коментиран от #30
15:53 16.06.2026
16 Факти факти
До коментар #4 от "пешо":Сайт наричащ се факти пише глупости без факти
Коментиран от #39
15:53 16.06.2026
17 Тлъмп загуби от Иран
Америка се интересува само от бизнеса.
Войната с Виетнам беше за бокситите.
С Афганистан заради опитите.
С Иран заради петрола
В преговорите за Украйна Европа е аут.
Щатите и Русия решават
15:57 16.06.2026
18 Ето потвърждението
До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":За тъп коментар 11
15:57 16.06.2026
19 Сталин
16:02 16.06.2026
20 Двамата индивиди
16:03 16.06.2026
21 Ба бааааа
До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":Там бензин има да те удавят бегай към киииф да чистиш на зелю кинефа
16:08 16.06.2026
22 Тези към
16:09 16.06.2026
23 Тия май наистина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Са на бело, много яко, щели да се справят с Тръмпи хахаха
16:14 16.06.2026
24 Може и да е така
До коментар #3 от "Атанасова":Ама важното е моментното състояние и то не е в полза на бабата в галоша
16:17 16.06.2026
25 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
16:18 16.06.2026
26 Механик
За макароня не знам, ама Зеленцето те баш сега си надраска здравната книжка. Тръмпоча ще го вземе на прицел, ще го трича и при всеки удобен повод ще му прави мърсотии както само той си умее. Нарцисите са безкрайно коварни и злопаметни. Големия риж нарцис ще направи от малкия нарцис едно посмешище.
16:21 16.06.2026
27 ДабеДа
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Той заедно с Макарона и Зеления ще се справят с с Тръмп и САЩ, абе мислете малко, като ги пишете тези глупости, операцията в Иран завърши и ще си изтеглят самолетите, не защото Радев е казал
16:22 16.06.2026
28 604
16:24 16.06.2026
29 ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ПРАЙДА
16:25 16.06.2026
30 Шут
До коментар #15 от "Боко":Както се пееше в една стара градска: Забравил Шута ранга свой
16:27 16.06.2026
31 Дони,
16:29 16.06.2026
32 Ъхъ
До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":Гледам, че пишеш на руска клавиатура, от Русия ли си я донесе?😜
16:29 16.06.2026
33 Съда в Хага изрита Зеленски
Делото завърши с убедителна победа за Русия.
Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни,
да обяви Керченския пролив за „международен“,
с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане
на Украйна за демонтиране на Кримския мост.
16:29 16.06.2026
34 САМО БИБИ
16:30 16.06.2026
35 Ццц
16:32 16.06.2026
36 Урсула
16:32 16.06.2026
37 Тити на Кака
Горкият Тръмп, дните му са преброени след заканата на тия титани....
🤣
16:37 16.06.2026
38 Читател
16:47 16.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.