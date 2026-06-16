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С малко помощ от своите приятели! Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп

С малко помощ от своите приятели! Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп

16 Юни, 2026 15:11 1 698 39

  • володимир зеленски-
  • еманюел макрон-
  • г-7-
  • франция-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп

Вместо предварително планираното посрещане от Макрон на червения килим, Тръмп беше приветстван само от ръководителя на протокола на Елисейския дворец

С малко помощ от своите приятели! Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Украинският президент Володимир Зеленски се справя с малко помощ от своите приятели, пише "Политико". При пристигането си в Евиан-ле-Бен за срещата на лидерите от Г-7 днес, Зеленски беше заснет от камерите в разговор с френския президент Еманюел Макрон, докато двамата обсъждаха как да се справят с президента на САЩ Доналд Тръмп.

След като го посрещна с прегръдка, Макрон, който е домакин на срещата, беше уловен от микрофон на камера да пита Зеленски дали има двустранна среща с Тръмп, докато двамата вървяха из територията на хотел "Роял". Отговорът на Зеленски не се чува.

Макрон насърчи украинския си колега да остане по-дълго във Франция, на което Зеленски отговори, че "трябва да отиде в Брюксел на 18-и", когато е насрочена срещата на Европейския съвет, посветена на европейското присъединяване на Украйна.

Двамата лидери обсъдиха и срещата на Г-7, посветена на Украйна, в която участва и Тръмп.

Топлото посрещане на Зеленски рязко контрастира с отношението към Тръмп вчера.

Вместо предварително планираното посрещане от Макрон на червения килим, Тръмп беше приветстван от ръководителя на протокола на Елисейския дворец. От Елисейския дворец отказаха коментар, но според източник, близък до френския президент, по това време Макрон е бил на двустранна среща с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва.

Макрон и съпругата му Бриджит посрещнаха Тръмп при пристигането му на срещата днес.

Разговорът между Макрон и Зеленски не разкри никакви тайни, но е пореден пример за това как европейските лидери координират действията си и внимателно управляват отношенията си с Тръмп, особено когато става въпрос за Украйна.

След като Тръмп напусна миналогодишната среща на Г-7 в Канада по-рано, за да се занимава с напрежението между Иран и Израел, върху Макрон сега пада натискът да задържи американския президент ангажиран, така че той отново да не си тръгне преди края на форума. За тази цел френският президент покани Тръмп на вечеря в сряда вечер в двореца "Версай" по случай отбелязването на 250-годишнината на Съединените щати.

Някои европейски представители обаче се опасяват, че след сключването на споразумение с Иран Тръмп може да се опита отново да поеме контрола върху мирните преговори за Украйна, оставяйки европейците встрани и подкопавайки стратегията им за оказване на натиск върху Русия и за пълна подкрепа за Украйна.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    29 8 Отговор
    Ще правят шведска тройка.

    Коментиран от #10

    15:12 16.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Макрон беше на една яхта с банда Джендъри.Те ще помагат в леглото с Тръмп.От Зеленски Белото.

    Коментиран от #23

    15:14 16.06.2026

  • 3 Атанасова

    34 5 Отговор
    250 год САЩ.....на баба ми галоша е по- стар

    Коментиран от #24

    15:18 16.06.2026

  • 4 пешо

    38 3 Отговор
    не ли ви омръзна да пишете глупости

    Коментиран от #16

    15:19 16.06.2026

  • 5 На Тия двамата

    36 2 Отговор
    Мъпети вече им се смее цял свят те още си вярват и се надъхват

    15:21 16.06.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    2 16 Отговор
    Радев ще помогне на путин!
    Вече даде ултиматум на Тръмп да си маха самолетите от София!

    Коментиран от #27

    15:25 16.06.2026

  • 7 Соваж бейби

    26 3 Отговор
    С Путин се оправиха сега Тръмп на ред ,живи да ги оплаче човек и двамата!Свърши му хатъра на наркомана Тръмп ги започва по ред на номерата.

    15:25 16.06.2026

  • 8 Цвете

    3 3 Отговор
    ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ТРЪМП ЩЕ СЕ УСПОКОИ, КОГАТО ПОДПИШЕ В ПЕТЪК МИРНИЯТ ДОГОВОР С ИРАН.ИМА СРЕЩА И В ТУРЦИЯ. КАТО ПОСЛЕДНО ЛИ Е ОСТАВИЛ ПРИМИРИЕТО И ФИНАЛ НА ВОЙНАТА МЕЖДУ УКРАЙНА И КРИМ, НО ЗАВИНАГИ ДА БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАНО ОТ СТРАНА НА МОСКВА. 🤷‍♀️✈️🤔

    15:29 16.06.2026

  • 9 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    33 2 Отговор
    В този сайт може да срещнеш единствено невероятно тъпи русофобни статии и още по-тъпи русофобни коментари долу.

    Коментиран от #11

    15:31 16.06.2026

  • 10 Анджък!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":

    И тройката ще е с бой, душене, златни дъжове, кАнални тапи, и квото там извращение и се прави на мадам! Ония двамата са се оплензили от очакване!

    15:31 16.06.2026

  • 11 Tётя Мyтpaфановна

    2 16 Отговор

    До коментар #9 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    С тъnи коментари няма да помогнеш на матушка !
    Грабвай две туби с бензин и поемай към москва, че положението е взривоопасно.

    Коментиран от #18, #21, #32

    15:37 16.06.2026

  • 12 Иван

    4 1 Отговор
    Евреите......

    15:37 16.06.2026

  • 13 Дрън, дрън съветски чугун

    2 6 Отговор
    Тя срещата се проведе вече .... 🤣🤣🤣
    Започна с : Volodymyr, tell me how you are holding up against Russia? 😬

    15:39 16.06.2026

  • 14 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Аз лично имам на ум една хипотеза че Тръмп възможно е поставен за президент /избран от могъщи среди с цел промяна или ако искате разрушаване на статуквото ...това му е персоналната задача !?И тази хипотеза според мен има потвърждение чрез всичко което Тръмп прави!?А статии като тази засилват увереността ми че това е така ...вижте целият ЕС +Великобритания+Канада +Австралия -олицетворение на статуквото- са против Тръмп и помагат на Зеленски !?И това противостояние е не само по украинския въпрос !?Може би срещата на НАТО в Турция на 7-8 юли ще даде по-голяма яснота!?...Но има и друг въпрос -това което правят европейските лидери срещу Тръмп дали той ще го подмине ще се направи че не забелязва такова нещо или ще го омаловажи и т.н!?Според мен -не напротив Тръмп е злопаметен -особено след тия мероприятия които му спретнаха в САЩ ...и може първата жертва на неговата отмъстителност да стане именно Зеленски!?

    15:48 16.06.2026

  • 15 Боко

    12 1 Отговор
    Комика и герантофила се сдушиха 🤫 какво ли ще се пръкне ⁉️

    Коментиран от #30

    15:53 16.06.2026

  • 16 Факти факти

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Сайт наричащ се факти пише глупости без факти

    Коментиран от #39

    15:53 16.06.2026

  • 17 Тлъмп загуби от Иран

    8 0 Отговор
    Но стана номер 1 в продажбите на петрол и газ за Европа която смачка окончателно с цените.
    Америка се интересува само от бизнеса.
    Войната с Виетнам беше за бокситите.
    С Афганистан заради опитите.
    С Иран заради петрола
    В преговорите за Украйна Европа е аут.
    Щатите и Русия решават

    15:57 16.06.2026

  • 18 Ето потвърждението

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    За тъп коментар 11

    15:57 16.06.2026

  • 19 Сталин

    8 0 Отговор
    Събрали са мишките да умуват как да плашат котката

    16:02 16.06.2026

  • 20 Двамата индивиди

    7 0 Отговор
    Микрончо и зелето плазмодии да се справят с големия батко. Ще бъде смешно но с интерес ще наблюдавам срещата.

    16:03 16.06.2026

  • 21 Ба бааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Там бензин има да те удавят бегай към киииф да чистиш на зелю кинефа

    16:08 16.06.2026

  • 22 Тези към

    5 0 Отговор
    Прайда ли са тръгнали бабата де е

    16:09 16.06.2026

  • 23 Тия май наистина

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Са на бело, много яко, щели да се справят с Тръмпи хахаха

    16:14 16.06.2026

  • 24 Може и да е така

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атанасова":

    Ама важното е моментното състояние и то не е в полза на бабата в галоша

    16:17 16.06.2026

  • 25 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    5 0 Отговор
    Любимия ми каза, ме обича Ермак, Макрон и Рюте повече от мен.

    16:18 16.06.2026

  • 26 Механик

    4 0 Отговор
    Зельо и Макарон правят планове да се СПРАВЯТ С ТРЪМП?!
    За макароня не знам, ама Зеленцето те баш сега си надраска здравната книжка. Тръмпоча ще го вземе на прицел, ще го трича и при всеки удобен повод ще му прави мърсотии както само той си умее. Нарцисите са безкрайно коварни и злопаметни. Големия риж нарцис ще направи от малкия нарцис едно посмешище.

    16:21 16.06.2026

  • 27 ДабеДа

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Той заедно с Макарона и Зеления ще се справят с с Тръмп и САЩ, абе мислете малко, като ги пишете тези глупости, операцията в Иран завърши и ще си изтеглят самолетите, не защото Радев е казал

    16:22 16.06.2026

  • 28 604

    3 1 Отговор
    Най добре да стрелят по кремля и пуси че им пренареди кермидити ще не ще...

    16:24 16.06.2026

  • 29 ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ПРАЙДА

    4 0 Отговор
    Европейският парламент одобри търговско споразумение със САЩ. Ха ха - така ли побеждавате?? Като му лягате на Тръмп.

    16:25 16.06.2026

  • 30 Шут

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боко":

    Както се пееше в една стара градска: Забравил Шута ранга свой

    16:27 16.06.2026

  • 31 Дони,

    3 0 Отговор
    Наритай прайда!

    16:29 16.06.2026

  • 32 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Гледам, че пишеш на руска клавиатура, от Русия ли си я донесе?😜

    16:29 16.06.2026

  • 33 Съда в Хага изрита Зеленски

    6 0 Отговор
    Русия спечели 10-годишната съдебна битка с Укрия за Крим и Азовско море!
    Делото завърши с убедителна победа за Русия.
    Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
    Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни,
    да обяви Керченския пролив за „международен“,
    с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
    Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане
    на Украйна за демонтиране на Кримския мост.

    16:29 16.06.2026

  • 34 САМО БИБИ

    2 0 Отговор
    Побеждава Тръмп. Европьодалите марш в ъгъла.

    16:30 16.06.2026

  • 35 Ццц

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣 Дори лица с диагноза "журналист" можело да са забавни. Не е ли по-добре тези карикатури да си пробват късмета първо със съпругЪТ на Макрон. И едва, когато човекът почувства облекчение без домашен тормоз, да помисли как да се подмазни на Тръмп, че да не го обиди, но и да се разбере, че има собствено мнение за нещо! 🤣

    16:32 16.06.2026

  • 36 Урсула

    0 0 Отговор
    Еуро убавците копайте си землянки че лошо ! И по дълбочко, и консервички да не забравите! Голема хурка се е задала! Кой ше оцелее ! Малиии то не е като да се правиш на велик от диванчето! Чук чук Путин съм кво прайм ся?

    16:32 16.06.2026

  • 37 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    ...Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп...

    Горкият Тръмп, дните му са преброени след заканата на тия титани....

    🤣

    16:37 16.06.2026

  • 38 Читател

    0 0 Отговор
    Лудия ще им лале нямате карти и готово

    16:47 16.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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