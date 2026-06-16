С малко помощ от своите приятели! Еманюел Макрон и Володимир Зеленски планират как да се справят с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски се справя с малко помощ от своите приятели, пише "Политико". При пристигането си в Евиан-ле-Бен за срещата на лидерите от Г-7 днес, Зеленски беше заснет от камерите в разговор с френския президент Еманюел Макрон, докато двамата обсъждаха как да се справят с президента на САЩ Доналд Тръмп.

След като го посрещна с прегръдка, Макрон, който е домакин на срещата, беше уловен от микрофон на камера да пита Зеленски дали има двустранна среща с Тръмп, докато двамата вървяха из територията на хотел "Роял". Отговорът на Зеленски не се чува.

Макрон насърчи украинския си колега да остане по-дълго във Франция, на което Зеленски отговори, че "трябва да отиде в Брюксел на 18-и", когато е насрочена срещата на Европейския съвет, посветена на европейското присъединяване на Украйна.

Двамата лидери обсъдиха и срещата на Г-7, посветена на Украйна, в която участва и Тръмп.

Топлото посрещане на Зеленски рязко контрастира с отношението към Тръмп вчера.

Вместо предварително планираното посрещане от Макрон на червения килим, Тръмп беше приветстван от ръководителя на протокола на Елисейския дворец. От Елисейския дворец отказаха коментар, но според източник, близък до френския президент, по това време Макрон е бил на двустранна среща с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва.

Макрон и съпругата му Бриджит посрещнаха Тръмп при пристигането му на срещата днес.

Разговорът между Макрон и Зеленски не разкри никакви тайни, но е пореден пример за това как европейските лидери координират действията си и внимателно управляват отношенията си с Тръмп, особено когато става въпрос за Украйна.

След като Тръмп напусна миналогодишната среща на Г-7 в Канада по-рано, за да се занимава с напрежението между Иран и Израел, върху Макрон сега пада натискът да задържи американския президент ангажиран, така че той отново да не си тръгне преди края на форума. За тази цел френският президент покани Тръмп на вечеря в сряда вечер в двореца "Версай" по случай отбелязването на 250-годишнината на Съединените щати.

Някои европейски представители обаче се опасяват, че след сключването на споразумение с Иран Тръмп може да се опита отново да поеме контрола върху мирните преговори за Украйна, оставяйки европейците встрани и подкопавайки стратегията им за оказване на натиск върху Русия и за пълна подкрепа за Украйна.