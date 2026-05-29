Провал за конкурента на Мъск: Ракетата New Glenn на Blue Origin се взриви при тест във Флорида ВИДЕО

29 Май, 2026 05:27, обновена 29 Май, 2026 05:43 1 055 5

При инцидента няма пострадали

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ракетата-носител New Glenn на Blue Origin, предназначена за тежки товари, експлодира по време на тест на задвижваща система във Флорида, стана ясно от предаването на NASA Spaceflight.

Видео, публикувано в YouTube канала на портала, показва ярка светлина. Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време (4:00 ч. българско време днес).

Blue Origin потвърди пред X, че по време на теста е възникнала „аномалия“ и никой служител на компанията не е пострадал.

През януари 2025 г. Blue Origin, собственост на основателя на Amazon Джеф Безос, завърши първото изстрелване на ракетата-носител New Glenn, потенциален конкурент на ракетите SpaceX на Мъск.

Безос заяви, че причината за експлозията на тежката ракета New Glenn все още не е установена.

„Твърде рано е да се каже каква е била основната причина, но работим, за да я определим“, написа той на страницата си в социалните медии X.

Безос потвърди, че при инцидента не са пострадали служители на Blue Origin.

След експлозията главният изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск отбеляза трудността при разработването на ракети.

„Много жалко. Ракетите са сложни“, коментира той кадри от експлозията в X. Мъск изрази надежда, че Blue Origin ще „се възстанови бързо“ от инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Военните действия продължават. Мъск специално ходил в Русия да събира информация как стават нещата и дори знае поне малко руски.

    Коментиран от #4

    05:43 29.05.2026

  • 2 Човешките безумия продължават на макс

    2 1 Отговор
    Човеците не разбраха ли че космоса е недостъпен с ракети ползващи въглеводороди и производните им като гориво ....каквито и схеми да ползват ще има още подобни експлозий защото това не е начина да се лети в космоса...ако това беше начина извънземните щяха да идват тук с такива зевздолети горящи несиметричен диметилхидразин

    06:03 29.05.2026

  • 3 Къде е мега скъпия и съвършен интелект

    1 0 Отговор
    Да предостави неземни материали и знания за направата на двигател който работи без да се гори нещо си?къде е мега интелекта да покаже как се телепортират предмети за секунди на огромни разстояния?няма ги щото интелекта е една огромна измама и като цяло е едно нищо но надуто на балон

    06:05 29.05.2026

  • 4 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Тогава защо руснаците нямат ракети, които кацат сами🤔

    06:14 29.05.2026

  • 5 Георги

    0 2 Отговор
    пак изостават, руснаците постигнаха това със Сармат още преди 2 години!

    06:18 29.05.2026