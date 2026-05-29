Кремъл: Европа не може да бъде посредник в конфликта заради ролята си в подкрепата на Украйна

29 Май, 2026 11:41 759 51

Москва твърди, че европейските държави са страна в конфликта и затова нямат неутрална позиция

Кремъл: Европа не може да бъде посредник в конфликта заради ролята си в подкрепата на Украйна
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Европа е страна в конфликта и поради това не може да играе ролята на посредник в уреждането на войната в Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„В момента Европа е страна в конфликта на страната на Украйна. Не забравяйте, че европейско оръжие стреля директно по нас и е невъзможно да се абстрахираме от това. Ето защо, с такъв статут, Европа не може по никакъв начин да претендира за посредничество“, заяви Песков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    17 10 Отговор
    Хайде помирявайте се, че ще ви правят още бангаранга.

    Коментиран от #15

    11:43 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 MНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    32 7 Отговор
    ТОВА Е ИЗКОННА ИСТИНА !!!

    11:48 29.05.2026

  • 4 Тъпчооо

    12 30 Отговор
    ами кой ще ти е тогава посредник ...Китай ли.. издухани руски кратуни.

    Коментиран от #9

    11:49 29.05.2026

  • 5 Меркел

    6 19 Отговор
    Аз дадох на путин 7 трилиона евро за газ!
    Немам акъл за 5 стинки!

    11:50 29.05.2026

  • 6 НАБЛДАТЕЛ

    9 12 Отговор
    Те и САЩ са страна в конфликта, но нали го вадят по- голям и няма проблем..

    11:50 29.05.2026

  • 7 Пррр

    17 5 Отговор
    Не може ли Куба да е посредник?

    Коментиран от #13

    11:51 29.05.2026

  • 8 Е да де...

    25 4 Отговор
    ЕС ще да е от къде страната на булката ... а можеше да е съдник!!!

    11:51 29.05.2026

  • 9 Конфликта не е между

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тъпчооо":

    Европа и Русия.
    Европа е само подстрекател на 404 и няма да участва, защото е взела вече позицията на булката:))

    Коментиран от #17, #36

    11:52 29.05.2026

  • 10 Емил

    11 4 Отговор
    Ами и вии вземете се в ръце и не си играйте на война загинаха много хора и от двете страни и все руснаци, можехте с много по-малко жертви и много по-бързо да го приключите този конфликт!!!

    Коментиран от #21

    11:53 29.05.2026

  • 11 Европа се управлява

    18 4 Отговор
    от некви-никакви! Злобни са, че губят пазари, конкурентоспособност, подаряват си страните на неевропейци, деиндустриализират се, излъгани с некакви опасности от въглероден двуокис, застаряващи народи, обречени на измиране и искат непременно да умрат обаче във война с Русия... Теа не са добре!

    11:53 29.05.2026

  • 12 Дориана

    17 3 Отговор
    Да, точно така Европейския съюз се включи във войната срещу Русия индиректно като дава оръжия и пари на корумпирана Украйна. Налага санкции на Русия, иска да вкара НАТО в Украйна по границите на Русия , което предизвика военните действия и прави ежедневни провокации премесени с лъазано не работи за мир , а се готви за война , която те провокират.

    11:53 29.05.2026

  • 13 мдааа

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пррр":

    Даже по добре С Корея...

    11:54 29.05.2026

  • 14 Орк

    14 2 Отговор
    Не я пускат тая пуста ЕС на масата

    11:54 29.05.2026

  • 15 Започна се

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Руският химн звуча във Варна. Яна Зайкова е първа на младежкото по художествена. Рускините започват да си прибират вересиите.

    Коментиран от #19, #24, #31

    11:54 29.05.2026

  • 16 Германия

    3 15 Отговор
    Пропаганда от Светско време. Жалко за Русия.

    11:54 29.05.2026

  • 17 Орк

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Конфликта не е между":

    А Украина само инструмент. Не повече

    11:56 29.05.2026

  • 18 Обикновен

    2 8 Отговор
    Идиот.

    11:56 29.05.2026

  • 19 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Започна се":

    Нека дойдат повече рускини в България. ;)

    Коментиран от #29

    11:57 29.05.2026

  • 20 Историк

    3 14 Отговор
    Кремъл не командва Европа. Терористите не могат да определят правилата на света. Те знаят само да опустошават и трябва да бъдат наказвани със сила.

    Коментиран от #25, #26

    11:58 29.05.2026

  • 21 Цеко

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "Емил":

    Много руска смрадт измре.А НАТО още не са дошли.

    Коментиран от #49

    11:58 29.05.2026

  • 22 Умрел руснак

    3 6 Отговор
    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    11:59 29.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Историк":

    Нито пък Европа командва Кремъл. Що тъй тоз Путин не си дава резурсите на "богатите" жеЛАЕЩИ?

    12:00 29.05.2026

  • 26 Орк

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Историк":

    А болни от русофобия не трябва да участват в преговори. Да се лекуват.

    Коментиран от #38

    12:01 29.05.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    12:01 29.05.2026

  • 28 Факти

    5 10 Отговор
    Русия искаше война и си я получи. Европа й разказа играта.

    Коментиран от #32

    12:02 29.05.2026

  • 29 Колко още?

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Те украинските са си рускини.
    Приятни са, образовани, интелигентни, работливи и имат традиционни християнски разбирания. Ако спечелиш такава жена, ще те за цял живот.

    12:03 29.05.2026

  • 30 Кибика

    2 0 Отговор
    Тва Алкашорете верно да човекоподобни доб итъци!
    Я кат си купувам авджийските Карабини и муниции ( внос)..от магазино,.. магазинеро и ябанджиите производителе... Подкрепят ли ме ?!?

    12:05 29.05.2026

  • 31 И кво?

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Започна се":

    Рускините си заминаха пак в блатото наречено русия.

    Коментиран от #47

    12:05 29.05.2026

  • 32 Орк

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Европа не я искат дори и на масата. За каква игра става дума. Тя може да прави само гадости и то с чужди ръце.

    Коментиран от #34

    12:08 29.05.2026

  • 33 Факти

    3 5 Отговор
    Европа даде 0,2% от БВП и взе 80% от Украйна.
    Русия даде 7% от БВП и взе 20% от Украйна.
    Путин е абсолютен некадърник. Цяла Украйна беше негова и си я управляваше с марионетки. След 26 години ходове уби безброй руснаци, плати 600 милиарда евро за войната, загуби трилиони от пропуснати ползи и накрая изгуби 80% от Украйна.

    Коментиран от #35

    12:09 29.05.2026

  • 34 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Орк":

    Путин с чии ръце уби безброй руснаци?

    12:09 29.05.2026

  • 35 Фактолог

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Ръцете на Европа издърпаха 2.8 млн. украинци. Европа няма да участва в преговорите, убийца на деца

    12:12 29.05.2026

  • 36 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Конфликта не е между":

    Конфликтът е между Китай и Европа. Русия и Украйна са проксита и пушечно месо.

    Коментиран от #39

    12:13 29.05.2026

  • 37 Роко

    4 4 Отговор
    Как добре е поизгоряла поредната рафинерия на блатарите

    12:14 29.05.2026

  • 38 Историк

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Орк":

    Чугунените глави с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл да си заминават за Москва.

    Коментиран от #40, #42

    12:17 29.05.2026

  • 39 :):):)

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Европа, умрялата намерила с кой да влиза в конфликт. Нито на Русия, нито на Китай ще могат да гепят ресурси и технологии. :)) Третия свят ще и се види богат., т.е тя вече отива към четвъртият свят.

    12:18 29.05.2026

  • 40 Марш

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Тук не е Киев. Изгониха ги от Полша. Марш и от БГ.

    Коментиран от #44

    12:19 29.05.2026

  • 41 Том

    1 4 Отговор
    Невероятен успех на руското безаналогово пво над волгоград

    12:20 29.05.2026

  • 42 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    А защо ти не не заминеш за Украина? Или предпочиташ да се биеш до последен украинец?

    Коментиран от #43

    12:20 29.05.2026

  • 43 Гъби Гъбев

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Орк":

    И да прати поздрави на Мишо ,Преслав и Сашо ултрасите. И на бай Бандера. За 20 Мин ще бъде изпепелен. Толкова е животеца на укрите на фронта.

    12:23 29.05.2026

  • 44 Да,ама не!

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Марш":

    2 милиона украинци получиха полски паспорти.Руснаците дето се правят на украинци получиха шут.

    Коментиран от #48, #51

    12:24 29.05.2026

  • 45 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    12:25 29.05.2026

  • 46 А кой може?

    2 3 Отговор
    Кой е неутрален?Айде стига глупости.

    12:26 29.05.2026

  • 47 А другите?

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "И кво?":

    Ти например от кое блато си?

    12:26 29.05.2026

  • 48 Вчера масова гонка на укри от Полша

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да,ама не!":

    Забягнаха в Германия . Но и там обмислят да им спират социална. Мързяло ги да работят, а само цоцали системата. Познато нали????

    12:27 29.05.2026

  • 49 Ганьо Ганьо

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цеко":

    Радва ли те ,че умират хора!Да не удари някой дрон панелката ,от която пишеш глупости !Че замириса на кафяво и страх😂

    12:28 29.05.2026

  • 50 Григор

    5 0 Отговор
    "Кремъл: Европа не може да бъде посредник в конфликта заради ролята си в подкрепата на Украйна"
    Така е! Европа е страна в конфликта и не може да бъде посредник!

    12:30 29.05.2026

  • 51 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да,ама не!":

    Точно затова сега се страхуват от избори. Народа помни и Бандера и Мелник и Шухевич.

    12:32 29.05.2026

