"Кремъл: Европа не може да бъде посредник в конфликта заради ролята си в подкрепата на Украйна"

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Европа е страна в конфликта и поради това не може да играе ролята на посредник в уреждането на войната в Украйна, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„В момента Европа е страна в конфликта на страната на Украйна. Не забравяйте, че европейско оръжие стреля директно по нас и е невъзможно да се абстрахираме от това. Ето защо, с такъв статут, Европа не може по никакъв начин да претендира за посредничество“, заяви Песков.