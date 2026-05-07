Белгия увеличава военния си бюджет с още 188 млн. евро

7 Май, 2026 12:47 375 5

Страната запазва разходите за отбрана на ниво 2% от БВП на фона на новите цели на НАТО

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия ще увеличи бюджета си за отбрана с допълнителни 188 милиона евро тази година заради ръста на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, предава БТА.

С новото увеличение военният бюджет на страната ще достигне близо 11 милиарда евро, което ще позволи на Белгия да поддържа разходи за отбрана в размер на 2% от БВП.

Според икономическия анализатор Вали Стрис през последните десетилетия военните разходи на страната са намалявали значително, като през 2018 г. са достигнали едва 0,89% от БВП.

Миналата година Белгия за първи път изпълни целта на НАТО за 2% от БВП и подкрепи новия ангажимент на съюза за достигане на 5% до 2035 г.

През последните месеци белгийските власти разшириха възможностите за доброволна военна служба и одобриха придобиването на ново военно оборудване.

Експерти по сигурността предупреждават, че към момента страната не разполага с достатъчен капацитет за продължителни военни действия и настояват за допълнително увеличаване на инвестициите в отбраната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Имали пари за глупости - дали.
    Повишени приходи от повишена инфлация от цените на горивата - напечелили са се!

    12:52 07.05.2026

  • 2 Сталин

    3 1 Отговор
    Миналата седмица Турция представиха новата си балистична ракета с обхват от 6000км,3 тона бойна глава и скорост до 20 Маха, и това е изцяло разработка на Турция,а ние в България произвеждаме само цървули и фишеци

    12:54 07.05.2026

  • 3 Гориил

    3 0 Отговор
    Това е срамен и унизителен опит на Белгия да се хареса на американците. В Белгия няма значителен ръст на БВП. През 2026 г. белгийската икономика показва стагниращ растеж. БВП през първото тримесечие нарасна с 0,2% спрямо предходното тримесечие и с 0,8% на годишна база. Прогнозите за 2026 г. предполагат депресивен растеж от около 0,7%, базиран на сектора на услугите, инвестициите и намаляващата инфлация. Европа се приближава до катастрофална горивна криза и губи неприемливи резерви във войната с Русия. В Русия ръстът на БВП е по-висок и ще възлиза на 1,5-2% през 2026 г., а евентуално и повече поради покачващите се цени на петрола и газа.

    12:57 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Симо

    3 0 Отговор
    С военни бюджет на Белгия от 11 милиарда, можем да направим съпоставка, какво представлява сумата от 90 милиарда, които ЕС иска да подари на Украйна!!! Това са много пари, които ние всички ще трябва да изгладиваме. Нашият дял, българският дял от тези 90 милиарда е един милиард и двеста милиона евро. Тези пари ще трябва НИЕ да върнем, от заема предоставен на Украйна. Ще бъдат приспаднати От пенсии, детски, социални помощи, ремонти и здравеопазване.

    13:03 07.05.2026

