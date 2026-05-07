Белгия увеличава военния си бюджет с още 188 млн. евро

Белгия ще увеличи бюджета си за отбрана с допълнителни 188 милиона евро тази година заради ръста на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, предава БТА.

С новото увеличение военният бюджет на страната ще достигне близо 11 милиарда евро, което ще позволи на Белгия да поддържа разходи за отбрана в размер на 2% от БВП.

Според икономическия анализатор Вали Стрис през последните десетилетия военните разходи на страната са намалявали значително, като през 2018 г. са достигнали едва 0,89% от БВП.

Миналата година Белгия за първи път изпълни целта на НАТО за 2% от БВП и подкрепи новия ангажимент на съюза за достигане на 5% до 2035 г.

През последните месеци белгийските власти разшириха възможностите за доброволна военна служба и одобриха придобиването на ново военно оборудване.

Експерти по сигурността предупреждават, че към момента страната не разполага с достатъчен капацитет за продължителни военни действия и настояват за допълнително увеличаване на инвестициите в отбраната.