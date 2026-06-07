Напрежението с Русия е с изкуствен характер, смята Пашинян

Арменците гласуват днес на парламентарни избори, като настоящото правителство изразява намерение да задълбочи сътрудничеството със Запада.
Премиерът Никол Пашинян и неговата управляваща партия "Граждански договор" се надяват да получат силен мандат, пише БТА.
Пашинян гласува в 10 ч. сутринта местно време в Трети столичен район. Пристигайки пред избирателната секция той заяви, че напрежението с Русия е с изкуствен характер. Ще посетя и Москва, и Вашингтон, и Брюксел, подчерта Пашинян и изтъкна личните си отношения с руския президент Владимир Путин.
Той отбеляза, че няма никакво потъпкване на опозицията и че действията на органите на реда са в рамките на закона.
Пашинян също така отбеляза, че държавните органи реагират при информация за корупция. Каквото реши народът това и ще направя, отбеляза арменският премиер.
Днес в Армения се провеждат парламентарни избори. Основната интрига е дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни организации като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #6
11:53 07.06.2026
2 Истината е
11:53 07.06.2026
3 Кои сте тия... "Ние"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПЕ.. дал?!...
11:55 07.06.2026
4 Уфффф....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И това уфтси шъ ставът димокрадци! Ни мъ е яд за Армения, а мъ е яд чи щи птецакаът арменския коняк! А и арменките съ многу хубави жени, ъко ги убръснеш! Мистаците два пъти...
11:57 07.06.2026
5 Примати
11:58 07.06.2026
6 Пич
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само най малоумните искат конфликти!!! Евреите са като всички останали хора, има и лоши, но има и добри!!! Дядо ти може би някога е рискувал да ги спадява, така че трябва да се засрамиш от такива приказки!!!
12:00 07.06.2026