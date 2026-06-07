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Напрежението с Русия е с изкуствен характер, смята Пашинян

Напрежението с Русия е с изкуствен характер, смята Пашинян

7 Юни, 2026 11:48 413 6

  • армения-
  • никол пашинян-
  • русия

Ще посетя и Москва, и Вашингтон, и Брюксел, подчерта Пашинян в деня на изборите

Напрежението с Русия е с изкуствен характер, смята Пашинян - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арменците гласуват днес на парламентарни избори, като настоящото правителство изразява намерение да задълбочи сътрудничеството със Запада.

Премиерът Никол Пашинян и неговата управляваща партия "Граждански договор" се надяват да получат силен мандат, пише БТА.

Пашинян гласува в 10 ч. сутринта местно време в Трети столичен район. Пристигайки пред избирателната секция той заяви, че напрежението с Русия е с изкуствен характер. Ще посетя и Москва, и Вашингтон, и Брюксел, подчерта Пашинян и изтъкна личните си отношения с руския президент Владимир Путин.

Той отбеляза, че няма никакво потъпкване на опозицията и че действията на органите на реда са в рамките на закона.

Пашинян също така отбеляза, че държавните органи реагират при информация за корупция. Каквото реши народът това и ще направя, отбеляза арменският премиер.

Днес в Армения се провеждат парламентарни избори. Основната интрига е дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни организации като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС).


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Албанците атакуваха еврейският кибуц на остров Сазан .Палят и рушат.А ние кога!?

    Коментиран от #3, #4, #6

    11:53 07.06.2026

  • 2 Истината е

    4 0 Отговор
    Че никоя от Бившите Поробени Републики НЕ иска фашистката Секта и монголски МИР!!

    11:53 07.06.2026

  • 3 Кои сте тия... "Ние"

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПЕ.. дал?!...

    11:55 07.06.2026

  • 4 Уфффф....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И това уфтси шъ ставът димокрадци! Ни мъ е яд за Армения, а мъ е яд чи щи птецакаът арменския коняк! А и арменките съ многу хубави жени, ъко ги убръснеш! Мистаците два пъти...

    11:57 07.06.2026

  • 5 Примати

    2 0 Отговор
    Руснаците твърдят , ме са свалили купища дронове тази нощ. Тази нощ Украйна е атакувала терминала за петрол във феодосия. Терминала има 36 резервоара Кото 22 бяха непокътнати от предишната атака. Сега още не се знае колко остават но това е още едно събитие до края

    11:58 07.06.2026

  • 6 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само най малоумните искат конфликти!!! Евреите са като всички останали хора, има и лоши, но има и добри!!! Дядо ти може би някога е рискувал да ги спадява, така че трябва да се засрамиш от такива приказки!!!

    12:00 07.06.2026