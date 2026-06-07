Напрежението с Русия е с изкуствен характер, смята Пашинян

Арменците гласуват днес на парламентарни избори, като настоящото правителство изразява намерение да задълбочи сътрудничеството със Запада.

Премиерът Никол Пашинян и неговата управляваща партия "Граждански договор" се надяват да получат силен мандат, пише БТА.

Пашинян гласува в 10 ч. сутринта местно време в Трети столичен район. Пристигайки пред избирателната секция той заяви, че напрежението с Русия е с изкуствен характер. Ще посетя и Москва, и Вашингтон, и Брюксел, подчерта Пашинян и изтъкна личните си отношения с руския президент Владимир Путин.

Той отбеляза, че няма никакво потъпкване на опозицията и че действията на органите на реда са в рамките на закона.

Пашинян също така отбеляза, че държавните органи реагират при информация за корупция. Каквото реши народът това и ще направя, отбеляза арменският премиер.

Днес в Армения се провеждат парламентарни избори. Основната интрига е дали премиерът Никол Пашинян, който ръководи правителството от 2018 г. и се опитва постепенно да извърши завой на страната си към Запада, ще успее да запази поста си и какво влияние ще получат основните опозиционни партии, които говорят за запазване на връзките на Армения с Русия и контролираните от нея интеграционни организации като Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Евразийски икономически съюз (ЕАИС).