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Лукашенко: Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация

Лукашенко: Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация

4 Юли, 2026 10:09 1 286 31

  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Държавният глава на Беларус пожелава на Доналд Тръмп и всички американски граждани мир, щастие и благоденствие

Лукашенко: Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта и 250-годишнината от основаването на САЩ, предаде националната осведомителна агенция БЕЛТА, като се позова на пресслужбата на беларуския държавен глава, съобщи БТА.

"Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация по време на своя четвъртвековен път. Кацането на Луната, важните за цялото човечество пробиви в науката и медицината, впечатляващите икономически постижения - всичко това е пример за целеустремеността, трудолюбието и истинския патриотизъм на американците", се казва в поздравителното послание.

Беларуският лидер отбелязва, че не случайно тази важна годишнина се отбелязва именно по време на мандата на президент, който полага всички усилия в полза на своята страна.

"Между нашите народи никога не е имало противоречия и аз, като президент на Беларус, съм готов да работя заедно с Вас за нормализиране на беларуско-американските отношения, както и да подкрепям Вашите усилия да направите света по-безопасно място за нашите деца и внуци", изтъква Лукашенко.

В края на приветствието си държавният глава на Беларус пожелава на Доналд Тръмп и всички американски граждани мир, щастие и благоденствие.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 12 Отговор
    Има чувство за хумор.

    Коментиран от #12

    10:10 04.07.2026

  • 2 Тъй ли

    21 12 Отговор
    Яко ги е измайтапил.

    Коментиран от #13

    10:10 04.07.2026

  • 3 Кирил

    27 24 Отговор
    Дъртата лисица правеща се на беларуски фюрер обръща палачинката. Остават само пилешките мозъци които вярват че Русия ще победи

    Коментиран от #6, #9, #15

    10:12 04.07.2026

  • 4 Раша техно нюZ

    11 15 Отговор
    оркове учени измислиха ИИ и го нарекоха

    БЛАТ GPT

    Коментиран от #14

    10:12 04.07.2026

  • 5 Ай,ся...!

    11 13 Отговор
    Да не вземете сега да се скарате със Зеленски,кой повече да му се натегне на Сламенният перчем...😉😂🤣!

    10:14 04.07.2026

  • 6 така е

    8 19 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти са покорили
    цъкачите на крипто копейки и русофободебилите джафкащи по Русия

    Коментиран от #19

    10:15 04.07.2026

  • 7 ТОZИ ЛУКОШЕНКО

    9 9 Отговор
    И НА ПУТЛЕР И НА ТРЪМП И ЧОРАПА ...................... ИМ ХЛОПА ДЪСКАТА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #18

    10:18 04.07.2026

  • 8 Невозможно да забравя.. Сашо Роман

    7 9 Отговор
    Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъзност е българин!

    Коментиран от #11

    10:18 04.07.2026

  • 9 Остават само пилешките мозъци които си

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    вярват кат теб че като джафкат че
    Мечока ще падне

    10:18 04.07.2026

  • 10 Кравите са достатъчно първосигнални,

    14 8 Отговор
    за да не усетят иронията на Батка.

    10:19 04.07.2026

  • 11 Невозможно да забравя.. Сашо Роман

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Невозможно да забравя.. Сашо Роман":

    Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!

    10:19 04.07.2026

  • 12 Браво

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коя анериканска нация, испанската, африканската или евро-азиатската..?

    10:23 04.07.2026

  • 13 Тоя

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй ли":

    Голям зевзек..

    10:23 04.07.2026

  • 14 По тази логика

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Раша техно нюZ":

    Европейския ИИ - педрохан ли се нарича?

    10:25 04.07.2026

  • 15 И Методий и брат му

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Ако някой все още смята, че Украйна+НАТО могат да победят, и няма личен финансов интерес да го прави, страда от тежки психични разстройства.

    10:26 04.07.2026

  • 16 Външната

    9 3 Отговор
    Тоалетна на баба, в къщата на баба Алино е по стара. Обаче вижте ,как я бутнаха .🤔

    10:27 04.07.2026

  • 17 Госあ

    11 6 Отговор
    Принципно е прав, но е невъзможно да не изпитваме и отвращение при всичките им войни, зверства и кражби, за да стигнат тези висоти.

    10:28 04.07.2026

  • 18 Та викаш!

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТОZИ ЛУКОШЕНКО":

    Само на Твоите Идоли-Бочко и Шиши,всичко им е наред в главата....😝?!

    10:29 04.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    5 4 Отговор
    Откаченско ...колаболациониста...гледа от къде духа вятъра и той там...

    10:34 04.07.2026

  • 21 Тъй ли

    5 6 Отговор
    100 млрд $ дългове
    130% дълг към БВП.
    Живот на кредит.
    Харчат пари, които нямат.
    Правят войни на другият край на света, за да крадат ресурси.
    Все големи постижения

    Коментиран от #25

    10:37 04.07.2026

  • 22 ЯСНО!

    4 3 Отговор
    И Лукашенко разбра за паталогичният нарцисизъм на Тръмп и почна и той да го...,,къпе" с душ от хвалебствия и превъзнасяния до небето,че САЩ и Тръмп,са ГУлЕматЪ РаботЪ...😂😂😂!

    10:37 04.07.2026

  • 23 Ачо

    2 4 Отговор
    Голям подмазвач е бил тоя,бе!А какво изпитва,когато видя Велик Китай съвсем скоро?
    Тогава мълчеше като се върна от Китай,сега ти се е развързал езика.Лакей и подлога!
    Нещо те тресе напоследък от думите на наркоманчето Зелен,и си тръгнал да просиш
    снижхождение.Сакън да не те думнат.Същият пъльо си като Путин!Страхливци и подлоги!

    10:38 04.07.2026

  • 24 Швейк

    3 2 Отговор
    Подмазвач !

    10:38 04.07.2026

  • 25 А,аааа,

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тъй ли":

    Не ,е така.Дълговете са трилиони, а печатницата за пари работи денонощно. 🤣

    10:44 04.07.2026

  • 26 ка Путин БОКЛУК

    5 2 Отговор
    Нормално да е така. Руската империя е създадена на 2 ноември 1721 година от цар Петър I Велики. Това са си 305 години. Само че разликата е видима дори за държаваица създадена 1991ва

    11:10 04.07.2026

  • 27 Герги

    6 1 Отговор
    250 год...има държави по на 1300 и кусур години и не могат да и стъпят и на малкият и пръст...трябва да се признае...Отишли са будни хода в Америка,да създават нови неща и да оцеляват.,Прогреса е бил с тях,а не със консервативни индивиди.Проруските веднага скочиха когато го написах че там са отишли криминални елементи,леки жени...сигурно е имало е такива,но всички са били пионери на нещо ново,на Прогрес...

    11:16 04.07.2026

  • 28 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    Как тънко ги гаври краварите...🤣

    11:27 04.07.2026

  • 29 Цвете

    2 0 Отговор
    ДАЛИ Е ТАКА И ЗА ВАС С ПОДКРЕПАТА ВИ КЪМ ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДИКТАТОР?

    11:30 04.07.2026

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    ДАЛИ Е ТАКА И ЗА ВАС С ПОДКРЕПАТА ВИ КЪМ ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДИКТАТОР?

    11:38 04.07.2026

  • 31 Ватата

    0 0 Отговор
    Картофения бос вижда на къде отива работата и почна да маже маслото хахахаха

    11:40 04.07.2026

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