Лукашенко: Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта и 250-годишнината от основаването на САЩ, предаде националната осведомителна агенция БЕЛТА, като се позова на пресслужбата на беларуския държавен глава, съобщи БТА.
"Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация по време на своя четвъртвековен път. Кацането на Луната, важните за цялото човечество пробиви в науката и медицината, впечатляващите икономически постижения - всичко това е пример за целеустремеността, трудолюбието и истинския патриотизъм на американците", се казва в поздравителното послание.
Беларуският лидер отбелязва, че не случайно тази важна годишнина се отбелязва именно по време на мандата на президент, който полага всички усилия в полза на своята страна.
"Между нашите народи никога не е имало противоречия и аз, като президент на Беларус, съм готов да работя заедно с Вас за нормализиране на беларуско-американските отношения, както и да подкрепям Вашите усилия да направите света по-безопасно място за нашите деца и внуци", изтъква Лукашенко.
В края на приветствието си държавният глава на Беларус пожелава на Доналд Тръмп и всички американски граждани мир, щастие и благоденствие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:10 04.07.2026
2 Тъй ли
Коментиран от #13
10:10 04.07.2026
3 Кирил
Коментиран от #6, #9, #15
10:12 04.07.2026
4 Раша техно нюZ
БЛАТ GPT
Коментиран от #14
10:12 04.07.2026
5 Ай,ся...!
10:14 04.07.2026
6 така е
До коментар #3 от "Кирил":Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти са покорили
цъкачите на крипто копейки и русофободебилите джафкащи по Русия
Коментиран от #19
10:15 04.07.2026
7 ТОZИ ЛУКОШЕНКО
Коментиран от #18
10:18 04.07.2026
8 Невозможно да забравя.. Сашо Роман
Коментиран от #11
10:18 04.07.2026
9 Остават само пилешките мозъци които си
До коментар #3 от "Кирил":вярват кат теб че като джафкат че
Мечока ще падне
10:18 04.07.2026
10 Кравите са достатъчно първосигнални,
10:19 04.07.2026
11 Невозможно да забравя.. Сашо Роман
До коментар #8 от "Невозможно да забравя.. Сашо Роман":Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!
10:19 04.07.2026
12 Браво
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коя анериканска нация, испанската, африканската или евро-азиатската..?
10:23 04.07.2026
13 Тоя
До коментар #2 от "Тъй ли":Голям зевзек..
10:23 04.07.2026
14 По тази логика
До коментар #4 от "Раша техно нюZ":Европейския ИИ - педрохан ли се нарича?
10:25 04.07.2026
15 И Методий и брат му
До коментар #3 от "Кирил":Ако някой все още смята, че Украйна+НАТО могат да победят, и няма личен финансов интерес да го прави, страда от тежки психични разстройства.
10:26 04.07.2026
16 Външната
10:27 04.07.2026
17 Госあ
10:28 04.07.2026
18 Та викаш!
До коментар #7 от "ТОZИ ЛУКОШЕНКО":Само на Твоите Идоли-Бочко и Шиши,всичко им е наред в главата....😝?!
10:29 04.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
10:34 04.07.2026
21 Тъй ли
130% дълг към БВП.
Живот на кредит.
Харчат пари, които нямат.
Правят войни на другият край на света, за да крадат ресурси.
Все големи постижения
Коментиран от #25
10:37 04.07.2026
22 ЯСНО!
10:37 04.07.2026
23 Ачо
Тогава мълчеше като се върна от Китай,сега ти се е развързал езика.Лакей и подлога!
Нещо те тресе напоследък от думите на наркоманчето Зелен,и си тръгнал да просиш
снижхождение.Сакън да не те думнат.Същият пъльо си като Путин!Страхливци и подлоги!
10:38 04.07.2026
24 Швейк
10:38 04.07.2026
25 А,аааа,
До коментар #21 от "Тъй ли":Не ,е така.Дълговете са трилиони, а печатницата за пари работи денонощно. 🤣
10:44 04.07.2026
26 ка Путин БОКЛУК
11:10 04.07.2026
27 Герги
11:16 04.07.2026
28 Евгени от Алфапласт
11:27 04.07.2026
29 Цвете
11:30 04.07.2026
30 Цвете
11:38 04.07.2026
31 Ватата
11:40 04.07.2026