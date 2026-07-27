Кремъл: Не сме получавали нови конкретни предложения за примирие с Украйна

Кремъл заяви, че към момента не е получавал конкретни нови предложения за примирие с Украйна, предаде "Ройтерс". Коментарът идва ден преди насрочената среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предава БТА.

Миналата седмица украински представител съобщи, че Киев и Вашингтон обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде представено на Русия по време на нов кръг от преговори.

„Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито има подробности за нови предложения за примирие“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Песков отказа да коментира и изявлението на украинския президент, че във Воронежка област се очаква да пристигнат около 30 000 военнослужещи от Северна Корея.

„Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове“, каза говорителят на Кремъл.