Кремъл: Не сме получавали нови конкретни предложения за примирие с Украйна

Кремъл заяви, че към момента не е получавал конкретни нови предложения за примирие с Украйна, предаде "Ройтерс". Коментарът идва ден преди насрочената среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предава БТА.
Миналата седмица украински представител съобщи, че Киев и Вашингтон обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде представено на Русия по време на нов кръг от преговори.
„Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито има подробности за нови предложения за примирие“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.
Песков отказа да коментира и изявлението на украинския президент, че във Воронежка област се очаква да пристигнат около 30 000 военнослужещи от Северна Корея.
„Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове“, каза говорителят на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:52 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соломон
13:53 27.07.2026
4 Стефанов
13:53 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:58 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #13, #42, #46
14:05 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 стоян георгиев
Коментиран от #41
14:07 27.07.2026
16 Европа
Коментиран от #47
14:08 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 до последния
14:11 27.07.2026
19 няма край
14:12 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
14:14 27.07.2026
22 Мишел
Коментиран от #23
14:16 27.07.2026
23 Това заслужават
До коментар #22 от "Мишел":Един кораб да не стига до тях!
14:18 27.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ама
Коментиран от #38
14:21 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Марийка до Ама
14:23 27.07.2026
29 Летец Пешеходец
Коментиран от #37
14:23 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ка Путин
14:26 27.07.2026
34 Тамън си мислехме, че
До коментар #31 от "А МОЧАТА?":IQ-то на българина е поне колкото стайна температура по Фаренхайт и ти се появи и го смъкна.
Коментиран от #35
14:27 27.07.2026
35 ти какъв си
До коментар #34 от "Тамън си мислехме, че":Пе де рассиец? Че нещо азота замръзна като пусна поста си
14:29 27.07.2026
36 Руското икономическо чудо
След разрухата, оставена от Горбачов и Елцин, Владимир Владимирович Путин направи истинско чудо! Изплати външния дълг на РФ и бившите съюзни републики, на Украйна включително. Съгласи се да им се даде повече независимост. Увеличи заплатите на населението 200 ПЪТИ!
14:30 27.07.2026
37 С трреолене
До коментар #29 от "Летец Пешеходец":глупавичко изглеждаш. Знаеш нали? 😄
14:32 27.07.2026
38 Мишел
До коментар #26 от "Ама":Не си забелязал, че Русия не дава предложения за примирие, а получава такива предложение.
Тази война не е за невъзможната победа на Украйна срещу Русия, а е война на НатО до поледния украинец с Русия
14:32 27.07.2026
39 нагли руски Агресори
14:33 27.07.2026
40 няма край
14:35 27.07.2026
41 Мишел
До коментар #15 от "стоян георгиев":Защо не изброиш какво е дал Тръмп на Русия?😛
14:37 27.07.2026
42 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Шопо":Украйна вече е победена, ако не стане част от РФ ще стане роб на ЕС и САЩ.
14:37 27.07.2026
43 За да има икономически растеж,
Коментиран от #45
14:37 27.07.2026
44 Как да има икономически ръст,
Владимир Владимирович Путин поведе страната по западен, либерал демократичен път. Вкара крадците и мутрите по затворите и там ги заровиха.
Коментиран от #48
14:45 27.07.2026
45 Орк
До коментар #43 от "За да има икономически растеж,":Това са новини от 90 години. Смени си методичката. И куратора
14:51 27.07.2026
46 Антирашист1908
До коментар #12 от "Шопо":Ти шоп ли си или обикновен рашист?
15:09 27.07.2026
47 Просия
До коментар #16 от "Европа":Ние сме си фашисти и ще поробваме който искаме !
15:12 27.07.2026
48 Антирашист 1908
До коментар #44 от "Как да има икономически ръст,":Едната война на мусолини е с мафията,това не му пречи да е фашист.
15:15 27.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.