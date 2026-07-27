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Кремъл: Не сме получавали нови конкретни предложения за примирие с Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Не сме получавали нови конкретни предложения за примирие с Украйна

27 Юли, 2026 13:55 902 50

  • кремъл-
  • украйна-
  • примирие-
  • предложения

Изявлението идва ден преди срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон, на която се очаква да бъдат обсъдени нови идеи за прекратяване на бойните действия.

Кремъл: Не сме получавали нови конкретни предложения за примирие с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че към момента не е получавал конкретни нови предложения за примирие с Украйна, предаде "Ройтерс". Коментарът идва ден преди насрочената среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предава БТА.

Миналата седмица украински представител съобщи, че Киев и Вашингтон обсъждат предложение за въздушно примирие, което да бъде представено на Русия по време на нов кръг от преговори.

„Тази информация наистина се появи преди няколко дни, но на този етап не е нищо повече от медийна спекулация. По този въпрос няма нищо конкретно, нито има подробности за нови предложения за примирие“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Песков отказа да коментира и изявлението на украинския президент, че във Воронежка област се очаква да пристигнат около 30 000 военнослужещи от Северна Корея.

„Не смятам за необходимо да коментирам. Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове“, каза говорителят на Кремъл.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Русия взе на прицел Безмер.

    13:52 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соломон

    7 11 Отговор
    Спокойно.Ще го получиш със фламинго

    13:53 27.07.2026

  • 4 Стефанов

    5 15 Отговор
    И този мустакат либерал е предател. Съсипаха Русия в интерес на Запада.

    13:53 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 9 Отговор
    почнаха да се молят вече

    13:58 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    13 6 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #13, #42, #46

    14:05 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    6 11 Отговор
    Русия скоро няма да получава нищо.тръмп изчерпа възможности да помага на путин.

    Коментиран от #41

    14:07 27.07.2026

  • 16 Европа

    11 5 Отговор
    унищожи укройна..само и само да нанесе стратегиското поражение на Русия..което разбира се може да се случи само в празни тикви на соросоиди..Сега пък преговарят САЩ и наркозависим..за прекратяването на огъня..СМЕШНИЦИ..подписвате КАПИТУЛАЦИЯ ..Зеленото прибирате в лудница..и никакво НАТО и претенции на техните умрели членове..

    Коментиран от #47

    14:08 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 до последния

    4 4 Отговор
    укропейтриот..друго не ви трябва..не слушайте..още малко и ще настъппи перемога..и сте под Москва..Бъдете смели и отважни..Демокрация изисква саможертва..милион или два убити, но те ще бъдат в Рая..Слава на героите..

    14:11 27.07.2026

  • 19 няма край

    5 9 Отговор
    Няма край руската мъка.

    14:12 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    3 2 Отговор
    Имам ти доверие.

    14:14 27.07.2026

  • 22 Мишел

    12 3 Отговор
    Регистрирани са днес поредните два горящи, експлодиращи и детониращи кораби с натовско оръжие пред украинския бряг. Русия направи пълна блокада на украинските пристанища.

    Коментиран от #23

    14:16 27.07.2026

  • 23 Това заслужават

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Един кораб да не стига до тях!

    14:18 27.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ама

    4 5 Отговор
    Какво примирие бе товариш ти , вие да не сте във война ???! Товариш Путин ще ви накаже безмилостно , ако твърдите такова нещо !

    Коментиран от #38

    14:21 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Марийка до Ама

    1 1 Отговор
    Наистина , трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    14:23 27.07.2026

  • 29 Летец Пешеходец

    2 8 Отговор
    Това за "спирането на въздушните удари", дойде от руски медии. И да има подобни намерения, крепостните са изпреварили събитията. Това е част от руската демагогия и пропаганда. Пускат някакъв слух, който опровергават с идеята да дискредитират опонента. Евтини ченгесарски номерца и "активни мероприятия", които и родната ДС масово прилагаше по времето на Соца. Имаше си специален отдел "слухове", където агенти и "нещатни сътрудници"- да се чете доносници, разпространяваха контролирана дезинформация. Целта на това беше да се дискредитират определени хора или организации и държави, или да се проверят настроенията сред "народа". Друга функция беше, да се "изпусне парата". Нищо ново от тези руски примитиви.

    Коментиран от #37

    14:23 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ка Путин

    1 3 Отговор
    Не го е срам. Да говори за нашите планове и да ни изобличава. Мерзавец.

    14:26 27.07.2026

  • 34 Тамън си мислехме, че

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "А МОЧАТА?":

    IQ-то на българина е поне колкото стайна температура по Фаренхайт и ти се появи и го смъкна.

    Коментиран от #35

    14:27 27.07.2026

  • 35 ти какъв си

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тамън си мислехме, че":

    Пе де рассиец? Че нещо азота замръзна като пусна поста си

    14:29 27.07.2026

  • 36 Руското икономическо чудо

    4 1 Отговор
    Русия има с какво да ни удиви. След Великата Отечествена Война, бележи икономически ръст от 18% годишно и от изостанала аграрна страна се превръща в икономически колос, на второ място в света.
    След разрухата, оставена от Горбачов и Елцин, Владимир Владимирович Путин направи истинско чудо! Изплати външния дълг на РФ и бившите съюзни републики, на Украйна включително. Съгласи се да им се даде повече независимост. Увеличи заплатите на населението 200 ПЪТИ!

    14:30 27.07.2026

  • 37 С трреолене

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Летец Пешеходец":

    глупавичко изглеждаш. Знаеш нали? 😄

    14:32 27.07.2026

  • 38 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ама":

    Не си забелязал, че Русия не дава предложения за примирие, а получава такива предложение.
    Тази война не е за невъзможната победа на Украйна срещу Русия, а е война на НатО до поледния украинец с Русия

    14:32 27.07.2026

  • 39 нагли руски Агресори

    1 1 Отговор
    Да спрат въздушните удари, че руснаците да навлязат със танковете дълбоко в Украйна!

    14:33 27.07.2026

  • 40 няма край

    1 4 Отговор
    Няма край руския резил.

    14:35 27.07.2026

  • 41 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Защо не изброиш какво е дал Тръмп на Русия?😛

    14:37 27.07.2026

  • 42 Град Козлодуй

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Украйна вече е победена, ако не стане част от РФ ще стане роб на ЕС и САЩ.

    14:37 27.07.2026

  • 43 За да има икономически растеж,

    1 1 Отговор
    Властта трябва да се пребори с организираната престъпност или тъй наречените мутри. За ОПГ в Русия прибавят 10 години към присъдата. Главатар на банда? Плюс 10 години. Спряха престрелките. Русия започна развитие по либерал демократичен западен маниер. Но пуста завист за руските богатства! Организираха преврата в Украйна, за да нанесат щети на РФ и да я отслабят.

    Коментиран от #45

    14:37 27.07.2026

  • 44 Как да има икономически ръст,

    0 1 Отговор
    в страна, която не защитава работещите от крадците и мутрите? На Запад няма пастири и пъдари. Животните си пасат на пасбища оградени само с два реда тел. Не мрежа. Два реда опъната тел! В България ако оставиш така животните, на сутринта няма да ги намериш. На нивите също няма кражби. В България не ги ли пазиш, ще ги оберат на зелено. Ако ги пазиш, могат да те бият или даже убият!
    Владимир Владимирович Путин поведе страната по западен, либерал демократичен път. Вкара крадците и мутрите по затворите и там ги заровиха.

    Коментиран от #48

    14:45 27.07.2026

  • 45 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "За да има икономически растеж,":

    Това са новини от 90 години. Смени си методичката. И куратора

    14:51 27.07.2026

  • 46 Антирашист1908

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Ти шоп ли си или обикновен рашист?

    15:09 27.07.2026

  • 47 Просия

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Европа":

    Ние сме си фашисти и ще поробваме който искаме !

    15:12 27.07.2026

  • 48 Антирашист 1908

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Как да има икономически ръст,":

    Едната война на мусолини е с мафията,това не му пречи да е фашист.

    15:15 27.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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