Убит е главният инженер на Запорожката АЕЦ след удар с дрон, МААЕ с остра реакция

Главният инженер на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) Александър Яковлев е загинал на място, след като служебният му автомобил е бил атакуван от дрон.

Новината беше съобщена официално от ръководителя на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов. При удара, реализиран на границата между индустриалната площадка на най-голямата нуклеарна мощност в Европа и град Енергодар, е загинал и шофьорът на превозното средство Дмитрий Филипов.

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По думите на Лихачов, атаката е извършена от безпилотен летателен апарат на украинските въоръжени сили, насочен директно срещу автомобила на ръководния кадър. Ръководителят на „Росатом“ окачестви инцидента като „терористичен акт“ и подчерта, че липсата на категоричен отговор от страна на западните държави спрямо подобни събития допълнително ескалира напрежението около ядрения обект. Допълва се, че политическото ръководство на Руската федерация вече е известено за случая.

Острата позиция на МААЕ и международната общност

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди категорично инцидента. В официално изявление на ядрения регулатор към ООН в социалната мрежа X се посочва, че организацията е била официално информирана от Руската федерация за смъртта на главния инженер.

Гроси дефинира случая като „неприемлива атака срещу централата и нейното ръководство“, която подкопава основните стълбове на сигурността. Ръководителят на МААЕ отправи апел за незабавно прекратяване на всякакви военни действия срещу или в близост до нуклеарни съоръжения, както и срещу техния персонал. В позицията на организацията обаче не се вменява директна вина на конкретна държава за проведената атака.

От своя страна говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви в профила си в Телеграм, че случилото се е „престъпление на киевския режим“. Тя призова международните институции и най-вече МААЕ да излязат с ясна и конкретна декларация, осъждаща убийството на техническия експерт.

Хронология на ескалацията в Енергодар

Инцидентът се случва в контекста на зачестили боеве около град Енергодар, където живее по-голямата част от персонала на Запорожката АЕЦ. По данни на ръководството на централата, само през последните дни са регистрирани редица удари, засегнали цивилна инфраструктура, при които има ранени служители и подизпълнители. Ситуацията с ядрената безопасност на обекта остава изключително нестабилна, като преди броени дни централата претърпя и поредно прекъсване на външното електрозахранване, принудило я да премине на аварийни дизелови генератори за охлаждане на реакторите.

Към настоящия момент от страна на официалните власти и въоръжените сили на Украйна няма разпространен коментар по повод обвиненията на Москва за ликвидирането на Александър Яковлев. Украинската страна многократно е заявявала в миналото, че единственият реален източник на риск за сигурността на най-голямата атомна централа на континента остава присъствието на руски военни части и техника на нейна територия.