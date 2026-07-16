Убит е главният инженер на Запорожката АЕЦ след удар с дрон, МААЕ с остра реакция

Главният инженер на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) Александър Яковлев е загинал на място, след като служебният му автомобил е бил атакуван от дрон.
Новината беше съобщена официално от ръководителя на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов. При удара, реализиран на границата между индустриалната площадка на най-голямата нуклеарна мощност в Европа и град Енергодар, е загинал и шофьорът на превозното средство Дмитрий Филипов.
По думите на Лихачов, атаката е извършена от безпилотен летателен апарат на украинските въоръжени сили, насочен директно срещу автомобила на ръководния кадър. Ръководителят на „Росатом“ окачестви инцидента като „терористичен акт“ и подчерта, че липсата на категоричен отговор от страна на западните държави спрямо подобни събития допълнително ескалира напрежението около ядрения обект. Допълва се, че политическото ръководство на Руската федерация вече е известено за случая.
Острата позиция на МААЕ и международната общност
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди категорично инцидента. В официално изявление на ядрения регулатор към ООН в социалната мрежа X се посочва, че организацията е била официално информирана от Руската федерация за смъртта на главния инженер.
Гроси дефинира случая като „неприемлива атака срещу централата и нейното ръководство“, която подкопава основните стълбове на сигурността. Ръководителят на МААЕ отправи апел за незабавно прекратяване на всякакви военни действия срещу или в близост до нуклеарни съоръжения, както и срещу техния персонал. В позицията на организацията обаче не се вменява директна вина на конкретна държава за проведената атака.
От своя страна говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви в профила си в Телеграм, че случилото се е „престъпление на киевския режим“. Тя призова международните институции и най-вече МААЕ да излязат с ясна и конкретна декларация, осъждаща убийството на техническия експерт.
Хронология на ескалацията в Енергодар
Инцидентът се случва в контекста на зачестили боеве около град Енергодар, където живее по-голямата част от персонала на Запорожката АЕЦ. По данни на ръководството на централата, само през последните дни са регистрирани редица удари, засегнали цивилна инфраструктура, при които има ранени служители и подизпълнители. Ситуацията с ядрената безопасност на обекта остава изключително нестабилна, като преди броени дни централата претърпя и поредно прекъсване на външното електрозахранване, принудило я да премине на аварийни дизелови генератори за охлаждане на реакторите.
Към настоящия момент от страна на официалните власти и въоръжените сили на Украйна няма разпространен коментар по повод обвиненията на Москва за ликвидирането на Александър Яковлев. Украинската страна многократно е заявявала в миналото, че единственият реален източник на риск за сигурността на най-голямата атомна централа на континента остава присъствието на руски военни части и техника на нейна територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госあ
05:04 16.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #4
05:11 16.07.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "оня с коня":В света няма умен народ който д а си е купио два ядрени реактора и да не прави централа,защото " приятели е му" - не разрешават
Коментиран от #9
05:23 16.07.2026
5 Вътю Т.Панчев
Коментиран от #7
05:23 16.07.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И много ще страдате.Не от Русия.
От главите си.
05:25 16.07.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Вътю Т.Панчев":Ти си ярък пример за " умён" българин.
05:26 16.07.2026
8 Сандо
05:28 16.07.2026
9 Госあ
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Най трагикомичното е, че освен реакторите имаме лиценз от МААЕ за тази площадка !!!
05:48 16.07.2026
10 Луди хора
Коментиран от #33
05:53 16.07.2026
11 Кво е правил там? Война е.
Коментиран от #12
05:55 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гацо Бацов
05:59 16.07.2026
14 Емил Стефанов
06:04 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стрелеца
06:10 16.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бункер нюз
06:37 16.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бг гражданин
Коментиран от #31, #39
06:52 16.07.2026
27 Неутрален
06:53 16.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този
06:56 16.07.2026
30 Ватнишки драми
06:57 16.07.2026
31 Защо
До коментар #26 от "Бг гражданин":въобще тряба да води война? Какво търси на чужда територия? Украйна е нападната и няма избор освен да се защитава от агресора, но Русия има избор -- да прекрати братоубийствената война която тя започна на чужда територия, да се изтеглили и да си плати репарациите и кръвнината.
07:00 16.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руснаците
До коментар #10 от "Луди хора":как завзеха запорожката АЕЦ? С нападение нали? Не беше с блага дума. Значи на руснаците е позволено да нападат и завземат чужди електроцентрали но на украинците не им е позволено да си ги вземат обратно, така ли?
Коментиран от #35, #38
07:04 16.07.2026
34 Топчията
07:11 16.07.2026
35 Да те светна
До коментар #33 от "Руснаците":Украинците не искат и не могат да я завземат!Искат да я взривят.И отдавна се пробват.Ако не са руснаците ЗАЕЦ да е в историята,както и половин Европа.Барабар с теб!
07:11 16.07.2026
36 МААЕ
07:13 16.07.2026
37 стоян георгиев
07:14 16.07.2026
38 АБЕ УКРАИНЧЕТО
До коментар #33 от "Руснаците":ДО СЕГА РЕВА ЗА ОДЕСА
СЕГА СА ПРАЙШ НА ПИЧ
АМИ ДО ДОВЕЧЕРА ПАК ША РИВЕШ ЗА ОДЕСА
07:15 16.07.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Бг гражданин":Гражданино,Путин прави разлика между бандеровец и украинец.А Ти ?
07:17 16.07.2026
40 Докато руснаците се правят на жертви
07:37 16.07.2026