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Убит е главният инженер на Запорожката АЕЦ след удар с дрон, МААЕ с остра реакция
  Тема: Украйна

Убит е главният инженер на Запорожката АЕЦ след удар с дрон, МААЕ с остра реакция

16 Юли, 2026 04:55, обновена 16 Юли, 2026 04:58 1 635 40

  • аец запорожие-
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  • рафаел гроси-
  • маае

Москва обвини Украйна за атаката, Рафаел Гроси определи инцидента като сериозна заплаха за ядрената безопасност

Убит е главният инженер на Запорожката АЕЦ след удар с дрон, МААЕ с остра реакция - 1
Александър Яковлев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният инженер на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) Александър Яковлев е загинал на място, след като служебният му автомобил е бил атакуван от дрон.

Новината беше съобщена официално от ръководителя на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов. При удара, реализиран на границата между индустриалната площадка на най-голямата нуклеарна мощност в Европа и град Енергодар, е загинал и шофьорът на превозното средство Дмитрий Филипов.

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По думите на Лихачов, атаката е извършена от безпилотен летателен апарат на украинските въоръжени сили, насочен директно срещу автомобила на ръководния кадър. Ръководителят на „Росатом“ окачестви инцидента като „терористичен акт“ и подчерта, че липсата на категоричен отговор от страна на западните държави спрямо подобни събития допълнително ескалира напрежението около ядрения обект. Допълва се, че политическото ръководство на Руската федерация вече е известено за случая.

Острата позиция на МААЕ и международната общност

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди категорично инцидента. В официално изявление на ядрения регулатор към ООН в социалната мрежа X се посочва, че организацията е била официално информирана от Руската федерация за смъртта на главния инженер.

Гроси дефинира случая като „неприемлива атака срещу централата и нейното ръководство“, която подкопава основните стълбове на сигурността. Ръководителят на МААЕ отправи апел за незабавно прекратяване на всякакви военни действия срещу или в близост до нуклеарни съоръжения, както и срещу техния персонал. В позицията на организацията обаче не се вменява директна вина на конкретна държава за проведената атака.

От своя страна говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви в профила си в Телеграм, че случилото се е „престъпление на киевския режим“. Тя призова международните институции и най-вече МААЕ да излязат с ясна и конкретна декларация, осъждаща убийството на техническия експерт.

Хронология на ескалацията в Енергодар

Инцидентът се случва в контекста на зачестили боеве около град Енергодар, където живее по-голямата част от персонала на Запорожката АЕЦ. По данни на ръководството на централата, само през последните дни са регистрирани редица удари, засегнали цивилна инфраструктура, при които има ранени служители и подизпълнители. Ситуацията с ядрената безопасност на обекта остава изключително нестабилна, като преди броени дни централата претърпя и поредно прекъсване на външното електрозахранване, принудило я да премине на аварийни дизелови генератори за охлаждане на реакторите.

Към настоящия момент от страна на официалните власти и въоръжените сили на Украйна няма разпространен коментар по повод обвиненията на Москва за ликвидирането на Александър Яковлев. Украинската страна многократно е заявявала в миналото, че единственият реален източник на риск за сигурността на най-голямата атомна централа на континента остава присъствието на руски военни части и техника на нейна територия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    43 3 Отговор
    Запада трябва да носи сериозно отговорност за подстрекаване на ядрения тероризъм от страна на Украйна !!! Ако украинците искат да взривят най голямата ядрена централа в Европа, защо Путин просто не удари Киев с тактическа ядрена ракета ?!? Много по добре ще бъде за Европа и света !

    05:04 16.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 34 Отговор
    И е казано:"Покрай сухото,кори и мокрото",ама пустите Братушки не учат Български за да поумнеят.

    Коментиран от #4

    05:11 16.07.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    48 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    В света няма умен народ който д а си е купио два ядрени реактора и да не прави централа,защото " приятели е му" - не разрешават

    Коментиран от #9

    05:23 16.07.2026

  • 5 Вътю Т.Панчев

    2 24 Отговор
    На тъ пите мужици не им стига акълът да фанат тия от магатето и да ги затворят в тая централа

    Коментиран от #7

    05:23 16.07.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    35 2 Отговор
    Пак пиша - Нищо не знаете за бандеровците и дори не си правите изводи от Това което виждате че става.
    И много ще страдате.Не от Русия.
    От главите си.

    05:25 16.07.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вътю Т.Панчев":

    Ти си ярък пример за " умён" българин.

    05:26 16.07.2026

  • 8 Сандо

    35 0 Отговор
    Украйна се оказа много добър ученик на Запада.Доказателство за това е и тази поредна терористична атака.Както е тръгнало,ако овреме не бъде смачкана тая змия,то ученика ще достигне най-високото ниво.

    05:28 16.07.2026

  • 9 Госあ

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Най трагикомичното е, че освен реакторите имаме лиценз от МААЕ за тази площадка !!!

    05:48 16.07.2026

  • 10 Луди хора

    22 6 Отговор
    Който напада АЕЦ, не е добре с главния мозък. Ако бъде взривена АЕЦ, заминава цяла Европа. Фукушима и Чернобил беше разтопяване на активната зона и топлинен взрив. Но е възможен и атомен взрив при определени условия и взривната вълна ще унищожи целия континент.

    Коментиран от #33

    05:53 16.07.2026

  • 11 Кво е правил там? Война е.

    7 22 Отговор
    Те укрите ги трепят насред Москва та в окупираните територии ли няма?

    Коментиран от #12

    05:55 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гацо Бацов

    3 13 Отговор
    Вчера карал кола-утре него ще карат.Кръговрат.

    05:59 16.07.2026

  • 14 Емил Стефанов

    20 2 Отговор
    Всички нацисти,ционисти и фашисти са абсолютно еднакви...

    06:04 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стрелеца

    2 10 Отговор
    Добро попадение.

    06:10 16.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бункер нюз

    3 6 Отговор
    Това е по план график.🤣

    06:37 16.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бг гражданин

    3 2 Отговор
    " Те са наши братя,една кръв" - Путин за украинците. Загуби войната от глупост,наивност и страх. За водене на лекции на студенти и "разтягане на локуми" по форумите става,но за война не.

    Коментиран от #31, #39

    06:52 16.07.2026

  • 27 Неутрален

    3 4 Отговор
    Светът е станал една идея по-добър.

    06:53 16.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този

    2 4 Отговор
    колаборационист си е научил урока. Да си предател може да е доходоносно но е и опасно. А МААЕ да си гледат работата

    06:56 16.07.2026

  • 30 Ватнишки драми

    3 3 Отговор
    Нас нормалните хора това не ни интересува та да ни уведомявате.Да си е стоял в къщи да е живял още..Ми.

    06:57 16.07.2026

  • 31 Защо

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Бг гражданин":

    въобще тряба да води война? Какво търси на чужда територия? Украйна е нападната и няма избор освен да се защитава от агресора, но Русия има избор -- да прекрати братоубийствената война която тя започна на чужда територия, да се изтеглили и да си плати репарациите и кръвнината.

    07:00 16.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руснаците

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Луди хора":

    как завзеха запорожката АЕЦ? С нападение нали? Не беше с блага дума. Значи на руснаците е позволено да нападат и завземат чужди електроцентрали но на украинците не им е позволено да си ги вземат обратно, така ли?

    Коментиран от #35, #38

    07:04 16.07.2026

  • 34 Топчията

    4 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:11 16.07.2026

  • 35 Да те светна

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците":

    Украинците не искат и не могат да я завземат!Искат да я взривят.И отдавна се пробват.Ако не са руснаците ЗАЕЦ да е в историята,както и половин Европа.Барабар с теб!

    07:11 16.07.2026

  • 36 МААЕ

    1 0 Отговор
    Закривай!

    07:13 16.07.2026

  • 37 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    С хохохоли терористи не се преговатя ,а се .т...репят .

    07:14 16.07.2026

  • 38 АБЕ УКРАИНЧЕТО

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците":

    ДО СЕГА РЕВА ЗА ОДЕСА
    СЕГА СА ПРАЙШ НА ПИЧ
    АМИ ДО ДОВЕЧЕРА ПАК ША РИВЕШ ЗА ОДЕСА

    07:15 16.07.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бг гражданин":

    Гражданино,Путин прави разлика между бандеровец и украинец.А Ти ?

    07:17 16.07.2026

  • 40 Докато руснаците се правят на жертви

    0 0 Отговор
    Американците пренаписват световния ред. Израел прави същото с иранските ядрени специалисти и никой не им държи сметка за това. Голяма работа, Гроси се бил възмутил. Да го бяхте пазили този инженер. Сега ще ореват света колко лоши били украинците. Палячовци.

    07:37 16.07.2026

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