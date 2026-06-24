МААЕ ще инспектира иранските обекти за обогатяване на уран след споразумението между САЩ и Иран

Иранските обекти за обогатяване на уран ще бъдат посетени от инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Това обяви генералният директор на агенцията Рафаел Мариано Гроси, цитиран от Асошиейтед прес, предава News.bg.

Достъпът на инспекторите до тези съоръжения е прекъснат от юни 2025 г., когато израелски удари срещу Иран доведоха до блокиране на международния контрол върху част от ядрената инфраструктура на страната.

След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, с което беше сложен край на войната, започнала на 28 февруари тази година, възстановяването на инспекциите е определено като един от основните елементи на договореностите между двете страни.

Въпреки това през последните дни се появиха разминавания в позициите на Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е приел да допусне ядрени инспекции на най-високо ниво за неопределен период от време. Иранските власти обаче отрекоха да са поемали подобен ангажимент.

На този фон Рафаел Гроси подчерта, че независимо от политическите изявления инспекциите ще бъдат осъществени.

По време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима Даичи“ в Япония той посочи, че подписаният между САЩ и Иран меморандум за разбирателство ясно предвижда всички дейности, свързани с ядрените материали и съоръжения, да бъдат под контрола на МААЕ.

Според Гроси това означава, че международните инспектори неизбежно ще получат достъп до обектите за обогатяване на уран.

„За да изпълним тази задача, ще трябва да извършим инспекции. Независимо дали това ще стане след два дни, след седмица или след десет дни, важното е, че това ще се случи“, заяви ръководителят на агенцията.

Инспекциите имат ключово значение за изпълнението на споразумението между САЩ и Иран. Една от основните цели е проверка на процеса по намаляване на запасите от високообогатен уран, които според договореностите трябва да бъдат приведени до по-ниски нива на обогатяване.

След края на 12-дневната война през 2025 г. инспектори на МААЕ вече са получили достъп до някои ирански ядрени съоръжения, включително атомната електроцентрала в Бушер. Без достъп до обектите за обогатяване на уран обаче агенцията не може да провери състоянието на наличните запаси или работата на центрофугите, използвани в процеса на обогатяване.

Според МААЕ и иранските власти към момента няма данни Техеран да е извършвал ново обогатяване на уран. Въпреки това експерти по неразпространение на ядрените оръжия предупреждават, че остава риск част от материалите да бъдат премествани в недекларирани съоръжения, което прави международния контрол особено важен.

Развитието около иранската ядрена програма е от значение и за България като член на Европейския съюз и НАТО. София традиционно подкрепя международните механизми за контрол върху ядрените дейности и усилията на МААЕ за гарантиране на неразпространението на ядрени оръжия. Възстановяването на инспекциите се разглежда като важен фактор за стабилността в Близкия изток, което има значение и за европейската сигурност и енергийните пазари.