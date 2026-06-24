Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
МААЕ ще инспектира иранските обекти за обогатяване на уран след споразумението между САЩ и Иран

МААЕ ще инспектира иранските обекти за обогатяване на уран след споразумението между САЩ и Иран

24 Юни, 2026 10:42, обновена 24 Юни, 2026 10:42 619 9

  • рафаел гроси-
  • ирански обекти-
  • иран-
  • маае-
  • споразумение-
  • сащ

Рафаел Гроси заяви, че достъпът на международните инспектори до ключовите ядрени съоръжения на Техеран е гарантиран въпреки противоречивите сигнали от Вашингтон и Иран.

МААЕ ще инспектира иранските обекти за обогатяване на уран след споразумението между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските обекти за обогатяване на уран ще бъдат посетени от инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Това обяви генералният директор на агенцията Рафаел Мариано Гроси, цитиран от Асошиейтед прес, предава News.bg.

Достъпът на инспекторите до тези съоръжения е прекъснат от юни 2025 г., когато израелски удари срещу Иран доведоха до блокиране на международния контрол върху част от ядрената инфраструктура на страната.

След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, с което беше сложен край на войната, започнала на 28 февруари тази година, възстановяването на инспекциите е определено като един от основните елементи на договореностите между двете страни.

Въпреки това през последните дни се появиха разминавания в позициите на Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е приел да допусне ядрени инспекции на най-високо ниво за неопределен период от време. Иранските власти обаче отрекоха да са поемали подобен ангажимент.

На този фон Рафаел Гроси подчерта, че независимо от политическите изявления инспекциите ще бъдат осъществени.

По време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима Даичи“ в Япония той посочи, че подписаният между САЩ и Иран меморандум за разбирателство ясно предвижда всички дейности, свързани с ядрените материали и съоръжения, да бъдат под контрола на МААЕ.

Според Гроси това означава, че международните инспектори неизбежно ще получат достъп до обектите за обогатяване на уран.

„За да изпълним тази задача, ще трябва да извършим инспекции. Независимо дали това ще стане след два дни, след седмица или след десет дни, важното е, че това ще се случи“, заяви ръководителят на агенцията.

Инспекциите имат ключово значение за изпълнението на споразумението между САЩ и Иран. Една от основните цели е проверка на процеса по намаляване на запасите от високообогатен уран, които според договореностите трябва да бъдат приведени до по-ниски нива на обогатяване.

След края на 12-дневната война през 2025 г. инспектори на МААЕ вече са получили достъп до някои ирански ядрени съоръжения, включително атомната електроцентрала в Бушер. Без достъп до обектите за обогатяване на уран обаче агенцията не може да провери състоянието на наличните запаси или работата на центрофугите, използвани в процеса на обогатяване.

Според МААЕ и иранските власти към момента няма данни Техеран да е извършвал ново обогатяване на уран. Въпреки това експерти по неразпространение на ядрените оръжия предупреждават, че остава риск част от материалите да бъдат премествани в недекларирани съоръжения, което прави международния контрол особено важен.

Развитието около иранската ядрена програма е от значение и за България като член на Европейския съюз и НАТО. София традиционно подкрепя международните механизми за контрол върху ядрените дейности и усилията на МААЕ за гарантиране на неразпространението на ядрени оръжия. Възстановяването на инспекциите се разглежда като важен фактор за стабилността в Близкия изток, което има значение и за европейската сигурност и енергийните пазари.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    МААЕ не са инспектори, а ШПИОНИ❗
    САШтински шпиони❗

    Коментиран от #5, #7

    10:44 24.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Обектите са тайни.

    10:45 24.06.2026

  • 3 корона

    3 1 Отговор
    МААЕ ще инспектира иранското ПВО и снася на Пентагона, като дирецтно подчинени. Доказана практика в Украйна.

    11:20 24.06.2026

  • 4 всички питаме

    3 0 Отговор
    Кога ще инспектират и най-големия терорист исраел?

    Коментиран от #6

    11:28 24.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "всички питаме":

    Всичко там е демократично, и те са вечните жертви!

    11:32 24.06.2026

  • 7 мамник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ми тия са си агенти на ЦРУ. Требва да си абсолютен неграмотник за да не го разбереш! Кво ше инспектират??? броя на центрофугите ли? Или със каква боя са боядисани! Прав си!!!🫤Аз ако бех на местото на Иранците,щех да искам инспекция на американските центрофуги!

    11:36 24.06.2026

  • 8 пешо

    2 0 Отговор
    те преди една година пак инспектираха

    12:27 24.06.2026

  • 9 хмммм

    1 0 Отговор
    Кога ще го изхвърлят този б0 клук?

    12:53 24.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания