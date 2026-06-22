Ливанският президент обсъди с Джей Ди Ванс спазването на примирието и израелската военна ескалация

Ливанският президент Жозеф Аун е обсъдил усилията за запазване на споразумението за прекратяване на огъня и необходимостта от прекратяване на израелската военна ескалация по време на телефонен разговор с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, предава БТА.

Информацията беше разпространена от канцеларията на ливанския президент и цитирана от агенция Ройтерс.

Според официалното изявление в разговора са участвали също пратеникът на Белия дом Джаред Къшнър и министър-председателят на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

От канцеларията на президента Аун не съобщават допълнителни подробности за разговора, но посочват, че основна тема са били усилията за поддържане на действащото споразумение за прекратяване на огъня и прекратяването на израелската военна ескалация.

Ситуацията в Близкия изток се следи внимателно от държавите членки на Европейския съюз, включително България.