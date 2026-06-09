Володимир Зеленски: Срещите на върха на ЕС, Г-7 и НАТО през юни и юли могат да бъдат решаващи за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква на срещите на върха на ЕС, Г-7 и НАТО през юни и юли да бъдат взети важни решения за Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на Зеленски по време на съвместна пресконференция с естонския президент Алар Карис на срещата на върха в Талин, пише БТА.
Зеленски пристигна в Естония, за да участва в срещата на върха във формата НБ8 (NB8) – регионална група, състояща се от петте скандинавски държави и трите балтийски държави в НАТО.
„Най-важното днес е да се подготвим за преговорите и решенията, които всички очакваме от срещите на върха на ниво ЕС, Г-7 и НАТО. Юни и юли тази година могат да бъдат решаващи“, каза Зеленски. Според него първото, от което Украйна се нуждае, е ясни дипломатически действия, „за да не мисли Русия, че войната може да ѝ донесе нещо“.
„Позициите на Украйна на фронтовите линии са силни. Русия губи над 30 000 от своите войници всеки месец, убити или тежко ранени. Нашето дългосрочно въздействие върху руската логистика, преработването на нефт и военното производство също е значително. Във временно окупирания Крим и части от Русия вече има недостиг на бензин, а на някои места няма стабилна връзка; руският бюджет е съсипан. Трябва да поддържаме натиска и да върнем Русия на дипломатическия път“, отбеляза президентът. Освен това той подчерта, че Русия все още не е показала готовност за преговори.
В Талин Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон обсъдиха напредъка по споразуменията с шведските изтребители „Грипен“ и съгласуваха следващите действия, се казва в изявлението на украинския лидер в Телеграм. Според него по време на срещата двете страни са координирали по-нататъшното си сътрудничество за близкото бъдеще. Специално внимание бе отделено и на укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, по-конкретно на намирането на начини за придобиване на противовъздушни системи и ракети за тях.
Зеленски се срещна и с финландския премиер Петери Орпо като ключовите теми, които обсъдиха бяха сделката за дроновете и програмата за противоракетна отбрана. „Екипите работят, а най-важното е да има повече защита в Европа“, се посочва в изявлението. Той отбеляза, че също е било обърнато специално внимание на необходимостта Украйна да укрепи своята противовъздушна отбрана, на предизвикателствата пред сигурността в региона и на дипломатическите усилия за постигане на справедлив мир.
„Информирах министър-председателя за нашите контакти с европейците и американците. Благодарен съм на правителството, народа и цяла Финландия за подкрепата към Украйна - преди всичко за всички пакети с военна помощ и приноса към инициативата Списък с първостепенните нужди на Украйна (ПЪРЛ, PURL). Важно е, че Финландия е готова да продължи да помага“, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
На света му писна от вас!
16:07 09.06.2026
3 Без име
16:07 09.06.2026
4 Байгън
Колко статии днес пуснахте с този Зеленски?
България да не би да е окупирана от Украйна?
Дори за Тодор Живков по времето на соца нямаше толкова много статии за цял месец, колкото вие пускате за този Зеленски само за един ден.
16:08 09.06.2026
5 Един ден всичките списаници за
И защо Украйна след пет годишна Война, загуба на 25% от Украинска Територия и (24) Двадесет и Четири Милиона Население се счита от НАТО за Държава която води Успешна Война.
Дори Хитлер, Гьобелс и Химлер биха се засрамили от Днешната Украинска Пропаганда.
16:12 09.06.2026
6 Коте
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Май отдавна не си яло, та затова си толкова активно днес.
16:15 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха-ха
16:16 09.06.2026
9 Путин
16:16 09.06.2026
10 провинциалист
16:18 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Съдията
16:21 09.06.2026
13 защо
Очакват "Ave Caesar".
16:24 09.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Оня":с УДОВОЛСТВИЕ! КАТЕДРАЛАТА ВАРНА по обяд! елате повечко! след седмица-на ранчото съм///ще държим връзка
Коментиран от #18
16:35 09.06.2026
17 Айляк
И вършеенето на Еленка из бутиците на Париж и Милано. Което не е малко, де.
16:37 09.06.2026
18 Спрете бе дъртаци
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С бастуните ли ще се биете или ще се замервате с ченетата си?
Коментиран от #22
16:38 09.06.2026
19 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния
16:43 09.06.2026
20 Смях в залата
😆
16:48 09.06.2026
21 Факти
16:48 09.06.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Спрете бе дъртаци":давам право на противниците-2 бастуна/ аз съм с ху ,я га-нещо средно между х..и тояга
16:54 09.06.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Той и Троцки се е заяждал със Сталин, нали? Ама за " Ледоруб" , чувал ли си?
17:02 09.06.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Писанките ти показват колко си необразован и семпъл.Сиреч го правиш не на нас, а на хората кои-то са те учили и въспитавали
17:05 09.06.2026