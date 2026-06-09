Володимир Зеленски: Срещите на върха на ЕС, Г-7 и НАТО през юни и юли могат да бъдат решаващи за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква на срещите на върха на ЕС, Г-7 и НАТО през юни и юли да бъдат взети важни решения за Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на Зеленски по време на съвместна пресконференция с естонския президент Алар Карис на срещата на върха в Талин, пише БТА.

Зеленски пристигна в Естония, за да участва в срещата на върха във формата НБ8 (NB8) – регионална група, състояща се от петте скандинавски държави и трите балтийски държави в НАТО.

„Най-важното днес е да се подготвим за преговорите и решенията, които всички очакваме от срещите на върха на ниво ЕС, Г-7 и НАТО. Юни и юли тази година могат да бъдат решаващи“, каза Зеленски. Според него първото, от което Украйна се нуждае, е ясни дипломатически действия, „за да не мисли Русия, че войната може да ѝ донесе нещо“.

„Позициите на Украйна на фронтовите линии са силни. Русия губи над 30 000 от своите войници всеки месец, убити или тежко ранени. Нашето дългосрочно въздействие върху руската логистика, преработването на нефт и военното производство също е значително. Във временно окупирания Крим и части от Русия вече има недостиг на бензин, а на някои места няма стабилна връзка; руският бюджет е съсипан. Трябва да поддържаме натиска и да върнем Русия на дипломатическия път“, отбеляза президентът. Освен това той подчерта, че Русия все още не е показала готовност за преговори.

В Талин Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон обсъдиха напредъка по споразуменията с шведските изтребители „Грипен“ и съгласуваха следващите действия, се казва в изявлението на украинския лидер в Телеграм. Според него по време на срещата двете страни са координирали по-нататъшното си сътрудничество за близкото бъдеще. Специално внимание бе отделено и на укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, по-конкретно на намирането на начини за придобиване на противовъздушни системи и ракети за тях.

Зеленски се срещна и с финландския премиер Петери Орпо като ключовите теми, които обсъдиха бяха сделката за дроновете и програмата за противоракетна отбрана. „Екипите работят, а най-важното е да има повече защита в Европа“, се посочва в изявлението. Той отбеляза, че също е било обърнато специално внимание на необходимостта Украйна да укрепи своята противовъздушна отбрана, на предизвикателствата пред сигурността в региона и на дипломатическите усилия за постигане на справедлив мир.

„Информирах министър-председателя за нашите контакти с европейците и американците. Благодарен съм на правителството, народа и цяла Финландия за подкрепата към Украйна - преди всичко за всички пакети с военна помощ и приноса към инициативата Списък с първостепенните нужди на Украйна (ПЪРЛ, PURL). Важно е, че Финландия е готова да продължи да помага“, подчерта той.