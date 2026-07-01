Вицепрезидентът на САЩ заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията и ги определи като „обезпокоителни“. Изказването му беше направено след многократни коментари на папа Лъв XIV, в които той изрази неодобрение към строгите мерки на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лъв, първият папа от САЩ, призова за „дълбок размисъл“ в САЩ за това как се отнасят към мигрантите при управлението на Тръмп, определи администрацията на Тръмп като „крайно неуважителна“ към имигрантите и разкритикува това, което нарече „нехуманно“ отношение към тях.

„Смятам, че някои от нещата, които излязоха от Ватикана по въпроса за имиграцията в частност, са обезпокоителни и в крайна сметка не съм съгласен с тях“, каза Ванс, който е католик, в интервю за телевизия „Фокс Нюз“.

„Това, което казвам на католическите лидери, с които разговарям и които не са съгласни с нашата имиграционна политика, е, че не подхождам враждебно към въпроса. Приканвам ги да водим този разговор, но също така ги насърчавам да помнят, че масовата миграция има жертви“, каза той.

Тръмп води твърда кампания срещу имиграцията и за депортации, която според правозащитни организации нарушава правата на свобода на словото и на справедлив процес и създава несигурна среда, особено за етническите малцинства, които изразяват опасения от расово профилиране, отбеляза Ройтерс.

Тръмп, който отправя критики към Лъв, заявява, че целта му е да подобри вътрешната сигурност и да ограничи незаконната имиграция.