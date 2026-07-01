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Вицепрезидентът на САЩ заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията

Вицепрезидентът на САЩ заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията

1 Юли, 2026 07:53 830 6

  • ватиканът-
  • папа лъв xiv-
  • джей ди ванс-
  • имиграция

Папата призова за „дълбок размисъл“ в САЩ за това как се отнасят към мигрантите при управлението на Тръмп

Вицепрезидентът на САЩ заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че не е съгласен с възгледите на Ватикана за имиграцията и ги определи като „обезпокоителни“. Изказването му беше направено след многократни коментари на папа Лъв XIV, в които той изрази неодобрение към строгите мерки на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лъв, първият папа от САЩ, призова за „дълбок размисъл“ в САЩ за това как се отнасят към мигрантите при управлението на Тръмп, определи администрацията на Тръмп като „крайно неуважителна“ към имигрантите и разкритикува това, което нарече „нехуманно“ отношение към тях.

„Смятам, че някои от нещата, които излязоха от Ватикана по въпроса за имиграцията в частност, са обезпокоителни и в крайна сметка не съм съгласен с тях“, каза Ванс, който е католик, в интервю за телевизия „Фокс Нюз“.

„Това, което казвам на католическите лидери, с които разговарям и които не са съгласни с нашата имиграционна политика, е, че не подхождам враждебно към въпроса. Приканвам ги да водим този разговор, но също така ги насърчавам да помнят, че масовата миграция има жертви“, каза той.

Тръмп води твърда кампания срещу имиграцията и за депортации, която според правозащитни организации нарушава правата на свобода на словото и на справедлив процес и създава несигурна среда, особено за етническите малцинства, които изразяват опасения от расово профилиране, отбеляза Ройтерс.

Тръмп, който отправя критики към Лъв, заявява, че целта му е да подобри вътрешната сигурност и да ограничи незаконната имиграция.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    Тая Папа колко мигранти е ПУЩИЛ у Ватикана...?!

    Коментиран от #3

    07:55 01.07.2026

  • 2 Тоя наш Папа вече

    4 1 Отговор
    постави жена на отговорен пост във Ватикана!
    А за следващия Папа подготвяме транджендър.
    Стъпка по стъпка.

    Сорос

    08:04 01.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Те това е въпросът!!! Право куме в очи!

    08:17 01.07.2026

  • 4 малко истински факти

    3 0 Отговор
    Папата се изказва по тия въпроси, като магаре за симфонична музика . Седи си отвеян в неговия измислен сват и отчита някаква дейност като се прозява неподготвен.

    08:25 01.07.2026

  • 5 Боко Тиквата:

    4 0 Отговор
    Само този Папа не ме е галил по главата. Три Папи са ме галили...

    08:32 01.07.2026

  • 6 Кво

    1 0 Отговор
    че масовата миграция има жертви“, каза той.

    08:40 01.07.2026