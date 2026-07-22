Иранската армия: Американците използваха срещу нас всички оръжия, които бяха заделили за Трета световна война, но не успяха да постигнат нищо

Говорителят на въоръжените сили на Иран генерал Аболфазл Шекарчи днес каза, че враговете на Техеран са неспособни да установят къде страната произвежда ракетите си, въпреки че са разположили всички възможни шпионски инструменти, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Говорейки за “втората наложена война” Шекарчи заяви, че противникът е смятал, че може да победи армията на Ислямската република за една седмица и да раздели Иран през следващата седмица.
По повод на направения от въоръжените сили анализ след операциите „Истинско обещание 1“ и „Истинско обещание 2“, както и след военните учения „Егтедар“ („Мощ“ или „Авторитет“) Шекарчи каза, че впоследствие е бил изготвен и разширен списък с цели от чувствително естество на противника.
Той заяви, че загиналият като мъченик върховен лидер на Иран аятолах Сейед Али Хаменей е подготвил изцяло страната за третата наложена война, включително е взел мерки да бъде заместен както той самият, така и други командири в случай на гибел.
„Американците използваха срещу Иран всички оръжия, които бяха заделили за трета световна война, но не успяха да постигнат целите си“, каза Шекарчи.
Той добави, че център за данни, създаден в Обединените арабски емирства преди повече от 20 години с подкрепата на американски, европейски и „ционистки“ представители, е бил предназначен да контролира целия регион на Западна Азия и части от останалия свят.
„Двадесет години усилия бяха унищожени в тази война“, посочи той.
Шекарчи заяви още, че противникът е загубил около 14 основни стратегически бази и 3 спомагателни бази в региона, или общо 17 ключови обекта, представляващи над пет десетилетия инвестиции.
„Враговете са объркани въпреки всички свои средства за събиране на разузнавателна информация и не знаят къде произвеждаме ракетите си“, изтъкна той.
Иран отрече по-рано през деня да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА.
Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.
Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той.
Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.
Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.
Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много хубаво!
23:15 22.07.2026
2 Последният Аятолах
23:15 22.07.2026
3 Може ли и на мен
23:16 22.07.2026
4 На Иран голямо браво
Коментиран от #7, #32
23:17 22.07.2026
5 Кина
Коментиран от #12
23:18 22.07.2026
6 Радан Кънев
23:18 22.07.2026
7 Браво и от мен за фукните!
До коментар #4 от "На Иран голямо браво":Но да внимават какво си пожелават.
Не вземам страна, само напомням, че за Мосад няма невъзможни неща.
Той и наш Демерджиев така се фукаше предварително
23:20 22.07.2026
8 Истината
23:21 22.07.2026
9 д-р Паул Йозеф Гьобелс
23:22 22.07.2026
10 Опиках си чехлити
23:23 22.07.2026
11 Иванчо
Коментиран от #24
23:24 22.07.2026
12 Паки
До коментар #5 от "Кина":А стъклени чалми не искате ли?
23:25 22.07.2026
13 Тръмба
23:26 22.07.2026
14 Еми да
23:27 22.07.2026
15 Що за странни птици са тия иранци?
Хайде, на Радев и Демерджиев им е простено, не са ислями. Но иранците и копейките защо не спазват тези завети, м?
Коментиран от #16
23:27 22.07.2026
16 По тъпотията
До коментар #15 от "Що за странни птици са тия иранци?":познавам пааацуля! 😄
Коментиран от #18
23:30 22.07.2026
17 Робот
23:31 22.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
23:34 22.07.2026
20 Ким Чен Ун:
23:35 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Летец Пешеходец
23:36 22.07.2026
23 ЦРУ и фбр
23:42 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мосад
00:01 23.07.2026
26 Иранският Аллах
00:03 23.07.2026
27 Тръмп
00:08 23.07.2026
28 Моджтаба Хаменей
Ще споделя тайната си само с Девиците небесни, когато ги посетя скоро.
00:10 23.07.2026
29 Меркел
Коментиран от #30
00:12 23.07.2026
30 Извинете, объркала сте темата
До коментар #29 от "Меркел":Тук сме в Иран.
00:15 23.07.2026
31 Пакистански сунит
00:18 23.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АМЕРИКА ДА СИ КУПИ МАЛКО ОРЪЖИЕ ОТ ВМЗ
Иран беше основен доставчик на военно оборудване за Русия през последните години, особено след като Кремъл започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г.
ИРАН ПРОДАВА ОРЪЖИЕ НА РУСИЯ ВЪВ ВАЛУТА УРАН И НЕ СЕ ПРЕДАВА - От октомври 2021 г. досега Иран е продал на Русия ракети на стойност 2,7 милиарда долара, съобщи на 12 януари Bloomberg, като се позова на информация от западни служби.
Москва не съобщава публично какъв е обемът на доставките, а Иран отрича да продава оръжия на Русия.
00:32 23.07.2026
35 Демократъ
Войната в Югославия доказа че война може да се спечели само от въздуха а втората Чеченска доказа че война може да се спечели само като убиваш лидерите и поставиш свпи хора.
00:32 23.07.2026
36 Сръбски сеирджия
Купон да става. Ееех!
00:33 23.07.2026
37 Анонимен
00:34 23.07.2026
38 Костадинов, ирански брат и поет-плагиат
пленници на орис вечна, зла!
Бавно се разпада в пещерата
на урана гъстата мъгла.
00:39 23.07.2026