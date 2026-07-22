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Иранската армия: Американците използваха срещу нас всички оръжия, които бяха заделили за Трета световна война, но не успяха да постигнат нищо

Иранската армия: Американците използваха срещу нас всички оръжия, които бяха заделили за Трета световна война, но не успяха да постигнат нищо

22 Юли, 2026 23:11 1 472 38

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  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • аятолах али хаменей

Противникът дори е неспособен да установи местата, където се произвеждат нашите ракети, заяви говорителят на въоръжените сили на Иран генерал Аболфазл Шекарчи

Иранската армия: Американците използваха срещу нас всички оръжия, които бяха заделили за Трета световна война, но не успяха да постигнат нищо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на въоръжените сили на Иран генерал Аболфазл Шекарчи днес каза, че враговете на Техеран са неспособни да установят къде страната произвежда ракетите си, въпреки че са разположили всички възможни шпионски инструменти, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Говорейки за “втората наложена война” Шекарчи заяви, че противникът е смятал, че може да победи армията на Ислямската република за една седмица и да раздели Иран през следващата седмица.

По повод на направения от въоръжените сили анализ след операциите „Истинско обещание 1“ и „Истинско обещание 2“, както и след военните учения „Егтедар“ („Мощ“ или „Авторитет“) Шекарчи каза, че впоследствие е бил изготвен и разширен списък с цели от чувствително естество на противника.

Той заяви, че загиналият като мъченик върховен лидер на Иран аятолах Сейед Али Хаменей е подготвил изцяло страната за третата наложена война, включително е взел мерки да бъде заместен както той самият, така и други командири в случай на гибел.

„Американците използваха срещу Иран всички оръжия, които бяха заделили за трета световна война, но не успяха да постигнат целите си“, каза Шекарчи.

Той добави, че център за данни, създаден в Обединените арабски емирства преди повече от 20 години с подкрепата на американски, европейски и „ционистки“ представители, е бил предназначен да контролира целия регион на Западна Азия и части от останалия свят.

„Двадесет години усилия бяха унищожени в тази война“, посочи той.

Шекарчи заяви още, че противникът е загубил около 14 основни стратегически бази и 3 спомагателни бази в региона, или общо 17 ключови обекта, представляващи над пет десетилетия инвестиции.

„Враговете са объркани въпреки всички свои средства за събиране на разузнавателна информация и не знаят къде произвеждаме ракетите си“, изтъкна той.

Иран отрече по-рано през деня да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА.

Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.

Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той.

Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.

Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.

Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много хубаво!

    7 14 Отговор
    Тогава защо се оплакват? На ислямския фронт всичко е спокойно, значи. Мир и любов.

    23:15 22.07.2026

  • 2 Последният Аятолах

    12 10 Отговор
    На иранските ракети пише Made in China

    23:15 22.07.2026

  • 3 Може ли и на мен

    7 2 Отговор
    една зала за модерни центрофуги?

    23:16 22.07.2026

  • 4 На Иран голямо браво

    31 9 Отговор
    Първият народ, който даде отпор на световното зло САЩ, въпреки, че са в пъти по слаби и дори нанесоха много щети и направиха САЩ смешни.

    Коментиран от #7, #32

    23:17 22.07.2026

  • 5 Кина

    20 7 Отговор
    Хутите трябва да стрелят непрекъснато по всичко краварско..!

    Коментиран от #12

    23:18 22.07.2026

  • 6 Радан Кънев

    8 7 Отговор
    Не забравяйте заветът на Ламата Калушев: никога не тръгвайте на без инструменти за клизма!🤓

    23:18 22.07.2026

  • 7 Браво и от мен за фукните!

    9 14 Отговор

    До коментар #4 от "На Иран голямо браво":

    Но да внимават какво си пожелават.
    Не вземам страна, само напомням, че за Мосад няма невъзможни неща.
    Той и наш Демерджиев така се фукаше предварително

    23:20 22.07.2026

  • 8 Истината

    8 18 Отговор
    Само заради закланата българка трябва да ви бомбардират още 100 години. Нация от боклуци!

    23:21 22.07.2026

  • 9 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    3 6 Отговор
    И аз така мислех....

    23:22 22.07.2026

  • 10 Опиках си чехлити

    3 6 Отговор
    Докато четох заглавието (тръмб)

    23:23 22.07.2026

  • 11 Иванчо

    6 1 Отговор
    Аз пък си ударих една ЗЛОБАРКА на снимката на кмета на ямбол

    Коментиран от #24

    23:24 22.07.2026

  • 12 Паки

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    А стъклени чалми не искате ли?

    23:25 22.07.2026

  • 13 Тръмба

    3 9 Отговор
    За третата световна Путин ми е дал "перални"....

    23:26 22.07.2026

  • 14 Еми да

    17 7 Отговор
    Краварите са въздух под налягане... Афганистанците с плетени от тръстика джапанки ги биха, като маче у дерек. Нищо не става от тях...

    23:27 22.07.2026

  • 15 Що за странни птици са тия иранци?

    4 18 Отговор
    Ислямисти, които не са чели Корана. Хванах ги в лицемерие. Даже мои познати копейки, които целуват Корана, без да го четат, защото са неграмотни, даже те знаят, че в исляма седмата Божа заповед е "Не се възгордявай!"
    Хайде, на Радев и Демерджиев им е простено, не са ислями. Но иранците и копейките защо не спазват тези завети, м?

    Коментиран от #16

    23:27 22.07.2026

  • 16 По тъпотията

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Що за странни птици са тия иранци?":

    познавам пааацуля! 😄

    Коментиран от #18

    23:30 22.07.2026

  • 17 Робот

    5 4 Отговор
    Един атентат срещу Ким Чен може да обърне хода на войната в полза на Иран..!

    23:31 22.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    4 3 Отговор
    Господин Шекерджията обявява публично за липса на информация за местонахождението на производството.Много ясно се знае ,че трябва непременно да се търси сладкарница .И тя е дълбоко под земята,далеч от хорските погледи.

    23:34 22.07.2026

  • 20 Ким Чен Ун:

    15 5 Отговор
    Докато Иран не извърши първите си ядрени опити, американците постоянно ще се закачат с него! Питайте мен, човек с опит

    23:35 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Летец Пешеходец

    5 22 Отговор
    Много диктаторски режими се заканваха и репчеха на САЩ, но голяма част от тях заминаха на оня свят. САЩ със сигурност, нито са изчерпали оръжието си за "Третата Световна", нито ще оставят иранският режим, да си прави, каквото му скимне. Със сигурност ще продължат с "моркова и тоягата", докато в Техеран не разберат, че няма да се измъкнат без да изпълнят определени условия. Отделно Израел само чака, за да започне своя офанзива, а това на иврит "означава", да изтрепят иранското ръководство, до последната чалма и брада.

    23:36 22.07.2026

  • 23 ЦРУ и фбр

    6 2 Отговор
    Охраняват КиМ ЧЕН да не стане фал..!

    23:42 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мосад

    2 6 Отговор
    Хихи! Шегаджии! Няма невъзможни неща.

    00:01 23.07.2026

  • 26 Иранският Аллах

    1 4 Отговор
    Хихи! Внимавайте какво си пожелавате, мои чеда. Аз съм палавник и обичам шегички с възгордели се подопечни.

    00:03 23.07.2026

  • 27 Тръмп

    1 7 Отговор
    Не са използвали всичко камо ли всички съзници ако беше Пустинна буря, сега над 80 държави да са ги нападнали с над 5000 самолета да са използвали невъобразимо огромен арсенал и тотална война за 5 месеца вече няма да са ИРак едно Ирак две или ИРак три а напълно смазани и неспособни да се изправят срещу САЩ в следващите 200 000 години

    00:08 23.07.2026

  • 28 Моджтаба Хаменей

    3 5 Отговор
    Хихи! Аз спя в подземието при урана, но няма да ви кажа къде е пъъъък.
    Ще споделя тайната си само с Девиците небесни, когато ги посетя скоро.

    00:10 23.07.2026

  • 29 Меркел

    1 5 Отговор
    За да обърне хода на войната в Украйна то Киев, трябва да си върне 5 провинции и още 8 в които са нахлули руснаците, плюс да водят война на руска територия дъбоко чак извън Урал Сибир и Далечния Изток чак до руските бази в Африка и Сирия и да унищожи сегашната нахлуваща армия от 2 млн руснаци и да унищожи другите 5 в вътрешноста на страната, и да ги разпадне военно икономически териториално и всякак а това е непосилна задача за флаирала и почти избита и превзета Украйна

    Коментиран от #30

    00:12 23.07.2026

  • 30 Извинете, объркала сте темата

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Меркел":

    Тук сме в Иран.

    00:15 23.07.2026

  • 31 Пакистански сунит

    2 2 Отговор
    Хихи! Колегите ирански шиити не знаят, че си смених пола и се омъжих за Властелина на Урановите пръстени. След две-три музикални прелюдии и бащиното си мляко ще издаде.

    00:18 23.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АМЕРИКА ДА СИ КУПИ МАЛКО ОРЪЖИЕ ОТ ВМЗ

    1 0 Отговор
    Иран е основен доставчик на оръжия и боеприпаси за Русия от началото на войната на Москва срещу Украйна. Но данни от последните месеци показват, че ролята на Техеран намалява. Ето какви са числата.

    Иран беше основен доставчик на военно оборудване за Русия през последните години, особено след като Кремъл започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г.

    ИРАН ПРОДАВА ОРЪЖИЕ НА РУСИЯ ВЪВ ВАЛУТА УРАН И НЕ СЕ ПРЕДАВА - От октомври 2021 г. досега Иран е продал на Русия ракети на стойност 2,7 милиарда долара, съобщи на 12 януари Bloomberg, като се позова на информация от западни служби.

    Москва не съобщава публично какъв е обемът на доставките, а Иран отрича да продава оръжия на Русия.

    00:32 23.07.2026

  • 35 Демократъ

    2 3 Отговор
    Сащ ще победят и това е 1000% сигурно.
    Войната в Югославия доказа че война може да се спечели само от въздуха а втората Чеченска доказа че война може да се спечели само като убиваш лидерите и поставиш свпи хора.

    00:32 23.07.2026

  • 36 Сръбски сеирджия

    1 1 Отговор
    Хихи! Няма само мен да ме бомбят я! Срдце мое, Вучиче!
    Купон да става. Ееех!

    00:33 23.07.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор
    Стъкмистика, от която нищо не се разбира!

    00:34 23.07.2026

  • 38 Костадинов, ирански брат и поет-плагиат

    0 1 Отговор
    Братя мои, бедни мои братя –
    пленници на орис вечна, зла!
    Бавно се разпада в пещерата
    на урана гъстата мъгла.

    00:39 23.07.2026

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