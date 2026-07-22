Иранската армия: Американците използваха срещу нас всички оръжия, които бяха заделили за Трета световна война, но не успяха да постигнат нищо

Говорителят на въоръжените сили на Иран генерал Аболфазл Шекарчи днес каза, че враговете на Техеран са неспособни да установят къде страната произвежда ракетите си, въпреки че са разположили всички възможни шпионски инструменти, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Говорейки за “втората наложена война” Шекарчи заяви, че противникът е смятал, че може да победи армията на Ислямската република за една седмица и да раздели Иран през следващата седмица.

По повод на направения от въоръжените сили анализ след операциите „Истинско обещание 1“ и „Истинско обещание 2“, както и след военните учения „Егтедар“ („Мощ“ или „Авторитет“) Шекарчи каза, че впоследствие е бил изготвен и разширен списък с цели от чувствително естество на противника.

Той заяви, че загиналият като мъченик върховен лидер на Иран аятолах Сейед Али Хаменей е подготвил изцяло страната за третата наложена война, включително е взел мерки да бъде заместен както той самият, така и други командири в случай на гибел.

„Американците използваха срещу Иран всички оръжия, които бяха заделили за трета световна война, но не успяха да постигнат целите си“, каза Шекарчи.

Той добави, че център за данни, създаден в Обединените арабски емирства преди повече от 20 години с подкрепата на американски, европейски и „ционистки“ представители, е бил предназначен да контролира целия регион на Западна Азия и части от останалия свят.

„Двадесет години усилия бяха унищожени в тази война“, посочи той.

Шекарчи заяви още, че противникът е загубил около 14 основни стратегически бази и 3 спомагателни бази в региона, или общо 17 ключови обекта, представляващи над пет десетилетия инвестиции.

„Враговете са объркани въпреки всички свои средства за събиране на разузнавателна информация и не знаят къде произвеждаме ракетите си“, изтъкна той.

Иран отрече по-рано през деня да е извършвал дейности в укрепения подземен ядрен обект, наричан планината Пикакс, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари в района, предаде ДПА.

Разпространяваната от САЩ информация за ядрени дейности в обекта в Централен Иран „не са нищо повече от изфабрикуван претекст за агресия, разрушения и саботаж“, написа говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи в публикация в Екс.

Ядрените дейности на Иран са изцяло декларирани пред Международната агенция за атомна енергия, добави той.

Тръмп няколко пъти заплаши да атакува обекта по време на вчерашната си среща с ливанския президент Жозеф Аун. „Ще ударим този район много скоро и много силно“, заяви тогава той.

Обектът се намира в планина южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз. За предназначението на подземния обект почти няма публично достъпна информация.

Строежът му започна, след като през юли 2020 г. пожар и експлозия тежко повредиха надземна монтажна зала за модерни центрофуги в Натанз. Иран тогава заяви, че става въпрос за саботаж.