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Дронове атакуваха Санкт Петербург и подпалиха обекти в Ленинградска област
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха Санкт Петербург и подпалиха обекти в Ленинградска област

24 Юли, 2026 05:19, обновена 24 Юли, 2026 06:00 1 627 29

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  • лениннградска област

Нова вълна от атаки с безпилотни апарати в Русия предизвика сериозни пожари в индустриални зони

Дронове атакуваха Санкт Петербург и подпалиха обекти в Ленинградска област - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 24 юли руските власти съобщиха за поредна мащабна военна офанзива.

Мониторингови канали разпространиха видеоклипове на експлозии и дим над руския Санкт Петербург.

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Извънредната ситуация в Ленинградска област е следствие от засилените въздушни удари с украински дронове, насочени срещу ключова логистична и енергийна инфраструктура дълбоко в тила на страната.

Според информация на Ройтерс и местни източници, безпилотните апарати са успели да пробият противовъздушната отбрана, причинявайки локални взривове и последвали огнени стихии. Руското Министерство на извънредните ситуации потвърди, че екипи на пожарната работят по локализирането на пламъците в засегнатите промишлени обекти, като към 5:20 часа българско време няма официални данни за загинали граждани.

След 3:00 ч. сутринта губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 33 свалени дрона над Ленинградска област.

„Жители на града и околния регион съобщиха за експлозии. Над Санкт Петербург се вижда дим“, отбеляза една руска обществена група.

Логистичните центрове на водещия маркетплейс Wildberries в районите Шушари и Уткина Завод в Санкт Петербург временно спряха своята работа.

Решението за преустановяване на дейността беше взето тази сутрин по съображения за сигурност, съобщиха официално от пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ (RVB).

Причината за извънредната ситуация е сериозен инцидент, възникнал в ранните часове на деня. Гражданска инфраструктура на стратегическото Московско шосе в Санкт Петербург стана обект на насочена атака с дронове. За да се гарантира безопасността на служителите, стоките и логистичните линии, операторът RVB взе незабавни мерки за евакуация и замразяване на процесите в засегнатите складови бази.

От компанията уверяват, че ситуацията се следи в реално време, като логистичните потоци вече се пренасочват към алтернативни разпределителни центрове в региона, за да се избегнат сериозни забавяния на клиентските поръчки.

Информацията за спирането на обектите и детайли за атаката са потвърдени от официалните канали на дружеството и от местните извънредни служби, предаде ТАСС.

Паралелно с инцидентите около Санкт Петербург, извънредни мерки за сигурност и затваряне на въздушното пространство бяха наложени в още няколко региона. Атаките са част от системната кампания за нанасяне на щети по петролните и транспортните хъбове на Руската федерация


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми като не

    18 8 Отговор
    Воюват, както трябва! Защо още врагът има столица, НС, президентска инструкция, министерства, правителство???
    Воювайте за села и ливади още! Тези със западните дронове и ракети скоро и Кремъл ще закопаят на 100 м под земята :)...

    Коментиран от #12, #16, #28

    05:30 24.07.2026

  • 2 Име

    8 6 Отговор
    Хубав ден!

    05:32 24.07.2026

  • 3 Защото

    3 3 Отговор
    онзи се драпа !

    05:32 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Михайло Драпати, генерал

    8 3 Отговор
    Гори гори огънче ясно 🎆👈

    06:23 24.07.2026

  • 9 Друсано русначе

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ИИИ баааа ги в руснацте":

    Всегда готов !!!
    За Путина 💪😄

    06:25 24.07.2026

  • 10 Съдбата

    10 4 Отговор
    на крепостния руснак. Ако е против диктатора го ликвидира, ползват го за пушечно месо, стои по опашки ,купони, дефицит.
    Милиарди хора са щастливи, че не са се родили в крепостното блато.
    А ганьовските копейки тона си е диагноза

    06:26 24.07.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Аз съм N1 💪😄

    06:28 24.07.2026

  • 12 Европеец

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Еми като не":

    Така е, прав си..... Пета година вече, как либералния Путин не се научи да води войната.... Досега нищо не постигна от целите и задачите които постави на 24 февруари,а загуби Много ..... Интересно докога ще продължава така, сигурно чака й по украинската хунта да почне да бие с дронове по Владивосток.....

    Коментиран от #22

    06:36 24.07.2026

  • 13 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "ВВ Путя":

    И ти си прав..... Либералността и хуманното водене на войната показват импотентност от страна на Путин, въпреки че за другата импотентност има хапчета... Езък за първите му 20 години, в които успя да се стабилизира Русия след глупостите извършени от Горбачов и Елцин....

    06:43 24.07.2026

  • 14 Свободен

    5 3 Отговор
    Започвам да се притеснявам димните облаци от Русия да не достигнат до България!
    На руснаците нека им валят сажди от небето, но да не замърсят и нашето небе?!

    06:48 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Поебаев

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Еми като не":

    Оди им покажи как трябва.

    Коментиран от #23

    07:10 24.07.2026

  • 17 Поебаев

    2 0 Отговор
    Оди им покажи как трябва.

    07:11 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Каквото повикало...

    6 0 Отговор
    Ордата нападна нагло съседа си .Редно е да има отговор.

    07:18 24.07.2026

  • 20 МИНУВАЧ

    0 1 Отговор
    Ааа, сега става лошо...
    Ама това като за геройство ли да го смятаме...

    07:26 24.07.2026

  • 21 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Крайно време е":

    И след това иде ред и на Кремъл и мавзолея.

    07:28 24.07.2026

  • 22 ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    И какво излиза... кой е агресора, кой е лошия

    07:29 24.07.2026

  • 23 МНЕНИЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Поебаев":

    Умнико, много лесно и бързо можеше да ги вкара в пътя, но тали тези територии са руски и с руско население

    Коментиран от #26

    07:32 24.07.2026

  • 24 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    3 0 Отговор
    Трябва да Гори.

    07:36 24.07.2026

  • 25 Горките руснаци

    2 0 Отговор
    Този наркоман палячо направо ги смя от бой. Ще бъде много тежка зима за руските хора.

    07:38 24.07.2026

  • 26 Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "МНЕНИЕ":

    Вас ако ви слуша човек, цялата планета трябва да е руска .Дори и луната .

    07:44 24.07.2026

  • 27 унижение за хутин

    2 0 Отговор
    Фашиста путин занулява велика русия!

    07:45 24.07.2026

  • 28 Китай не дава!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еми като не":

    Какъв враг е Украйна? Великите сили не дават на путин да прави нова Чечня? Разрешено му е само СВО!

    07:49 24.07.2026

  • 29 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 0 Отговор
    Цитати:
    "... поредна мащабна военна офанзива"
    "... последвали огнени стихии"

    Факти е пропагандна фашизоидна кoчина.

    08:07 24.07.2026

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