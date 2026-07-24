Дронове атакуваха Санкт Петербург и подпалиха обекти в Ленинградска област

В ранните часове на 24 юли руските власти съобщиха за поредна мащабна военна офанзива.

Мониторингови канали разпространиха видеоклипове на експлозии и дим над руския Санкт Петербург.

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Извънредната ситуация в Ленинградска област е следствие от засилените въздушни удари с украински дронове, насочени срещу ключова логистична и енергийна инфраструктура дълбоко в тила на страната.

Според информация на Ройтерс и местни източници, безпилотните апарати са успели да пробият противовъздушната отбрана, причинявайки локални взривове и последвали огнени стихии. Руското Министерство на извънредните ситуации потвърди, че екипи на пожарната работят по локализирането на пламъците в засегнатите промишлени обекти, като към 5:20 часа българско време няма официални данни за загинали граждани.

След 3:00 ч. сутринта губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 33 свалени дрона над Ленинградска област.

„Жители на града и околния регион съобщиха за експлозии. Над Санкт Петербург се вижда дим“, отбеляза една руска обществена група.

Логистичните центрове на водещия маркетплейс Wildberries в районите Шушари и Уткина Завод в Санкт Петербург временно спряха своята работа.

Решението за преустановяване на дейността беше взето тази сутрин по съображения за сигурност, съобщиха официално от пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ (RVB).

Причината за извънредната ситуация е сериозен инцидент, възникнал в ранните часове на деня. Гражданска инфраструктура на стратегическото Московско шосе в Санкт Петербург стана обект на насочена атака с дронове. За да се гарантира безопасността на служителите, стоките и логистичните линии, операторът RVB взе незабавни мерки за евакуация и замразяване на процесите в засегнатите складови бази.

От компанията уверяват, че ситуацията се следи в реално време, като логистичните потоци вече се пренасочват към алтернативни разпределителни центрове в региона, за да се избегнат сериозни забавяния на клиентските поръчки.

Информацията за спирането на обектите и детайли за атаката са потвърдени от официалните канали на дружеството и от местните извънредни служби, предаде ТАСС.

Паралелно с инцидентите около Санкт Петербург, извънредни мерки за сигурност и затваряне на въздушното пространство бяха наложени в още няколко региона. Атаките са част от системната кампания за нанасяне на щети по петролните и транспортните хъбове на Руската федерация