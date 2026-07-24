Дронове атакуваха Санкт Петербург и подпалиха обекти в Ленинградска област

В ранните часове на 24 юли руските власти съобщиха за поредна мащабна военна офанзива.
Мониторингови канали разпространиха видеоклипове на експлозии и дим над руския Санкт Петербург.
Извънредната ситуация в Ленинградска област е следствие от засилените въздушни удари с украински дронове, насочени срещу ключова логистична и енергийна инфраструктура дълбоко в тила на страната.
Според информация на Ройтерс и местни източници, безпилотните апарати са успели да пробият противовъздушната отбрана, причинявайки локални взривове и последвали огнени стихии. Руското Министерство на извънредните ситуации потвърди, че екипи на пожарната работят по локализирането на пламъците в засегнатите промишлени обекти, като към 5:20 часа българско време няма официални данни за загинали граждани.
След 3:00 ч. сутринта губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 33 свалени дрона над Ленинградска област.
„Жители на града и околния регион съобщиха за експлозии. Над Санкт Петербург се вижда дим“, отбеляза една руска обществена група.
Логистичните центрове на водещия маркетплейс Wildberries в районите Шушари и Уткина Завод в Санкт Петербург временно спряха своята работа.
Решението за преустановяване на дейността беше взето тази сутрин по съображения за сигурност, съобщиха официално от пресслужбата на обединената компания Wildberries и Russ (RVB).
Причината за извънредната ситуация е сериозен инцидент, възникнал в ранните часове на деня. Гражданска инфраструктура на стратегическото Московско шосе в Санкт Петербург стана обект на насочена атака с дронове. За да се гарантира безопасността на служителите, стоките и логистичните линии, операторът RVB взе незабавни мерки за евакуация и замразяване на процесите в засегнатите складови бази.
От компанията уверяват, че ситуацията се следи в реално време, като логистичните потоци вече се пренасочват към алтернативни разпределителни центрове в региона, за да се избегнат сериозни забавяния на клиентските поръчки.
Информацията за спирането на обектите и детайли за атаката са потвърдени от официалните канали на дружеството и от местните извънредни служби, предаде ТАСС.
Паралелно с инцидентите около Санкт Петербург, извънредни мерки за сигурност и затваряне на въздушното пространство бяха наложени в още няколко региона. Атаките са част от системната кампания за нанасяне на щети по петролните и транспортните хъбове на Руската федерация
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми като не
Воювайте за села и ливади още! Тези със западните дронове и ракети скоро и Кремъл ще закопаят на 100 м под земята :)...
Коментиран от #12, #16, #28
05:30 24.07.2026
2 Име
05:32 24.07.2026
3 Защото
05:32 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Михайло Драпати, генерал
06:23 24.07.2026
9 Друсано русначе
До коментар #5 от "ИИИ баааа ги в руснацте":Всегда готов !!!
За Путина 💪😄
06:25 24.07.2026
10 Съдбата
Милиарди хора са щастливи, че не са се родили в крепостното блато.
А ганьовските копейки тона си е диагноза
06:26 24.07.2026
11 Владимир Путин, президент
06:28 24.07.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Еми като не":Така е, прав си..... Пета година вече, как либералния Путин не се научи да води войната.... Досега нищо не постигна от целите и задачите които постави на 24 февруари,а загуби Много ..... Интересно докога ще продължава така, сигурно чака й по украинската хунта да почне да бие с дронове по Владивосток.....
Коментиран от #22
06:36 24.07.2026
13 Европеец
До коментар #7 от "ВВ Путя":И ти си прав..... Либералността и хуманното водене на войната показват импотентност от страна на Путин, въпреки че за другата импотентност има хапчета... Езък за първите му 20 години, в които успя да се стабилизира Русия след глупостите извършени от Горбачов и Елцин....
06:43 24.07.2026
14 Свободен
На руснаците нека им валят сажди от небето, но да не замърсят и нашето небе?!
06:48 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Поебаев
До коментар #1 от "Еми като не":Оди им покажи как трябва.
Коментиран от #23
07:10 24.07.2026
17 Поебаев
07:11 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Каквото повикало...
07:18 24.07.2026
20 МИНУВАЧ
Ама това като за геройство ли да го смятаме...
07:26 24.07.2026
21 Ха ха
До коментар #18 от "Крайно време е":И след това иде ред и на Кремъл и мавзолея.
07:28 24.07.2026
22 ТОЧНО
До коментар #12 от "Европеец":И какво излиза... кой е агресора, кой е лошия
07:29 24.07.2026
23 МНЕНИЕ
До коментар #16 от "Поебаев":Умнико, много лесно и бързо можеше да ги вкара в пътя, но тали тези територии са руски и с руско население
Коментиран от #26
07:32 24.07.2026
24 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
07:36 24.07.2026
25 Горките руснаци
07:38 24.07.2026
26 Костадинов
До коментар #23 от "МНЕНИЕ":Вас ако ви слуша човек, цялата планета трябва да е руска .Дори и луната .
07:44 24.07.2026
27 унижение за хутин
07:45 24.07.2026
28 Китай не дава!
До коментар #1 от "Еми като не":Какъв враг е Украйна? Великите сили не дават на путин да прави нова Чечня? Разрешено му е само СВО!
07:49 24.07.2026
29 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
"... поредна мащабна военна офанзива"
"... последвали огнени стихии"
Факти е пропагандна фашизоидна кoчина.
08:07 24.07.2026