Доналд Тръмп: Все още дори не ги е заболяло истински!

Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за изданието “Аксиос”, че сериозно обмисля да рестартира мащабните военни операции в Иран, което ще включва повече удари дори в сравнение с тези, нанасяни по време на операция “Епична ярост”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
“Все още не ги е заболяло”, каза Тръмп пред “Аксиос”, но добави, че все още не е взел окончателно решение.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че в рамките на споразумението за развиване на ядрена енергетика за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия няма да се извършва обогатяване на ядрен материал и че сключването му е обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения – договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, имащи за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Споразумението между САЩ и Саудитска Арабия, което позволява на кралството да изгради ядрени реактори с американска технология, предизвика опасения в Израел, че в Близкия изток може да започне надпревара във въоръжаването.
Американският министър на енергетиката Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, заедно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на енергийното ведомство във Вашингтон.
Споразумението „съответства на договорите за неразпространение на ядреното оръжие, залегнали в Закона за ядрената енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.
Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде представено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на документа. Ако подобен вот не се състои или се състои, но не получи достатъчна подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневен срок.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хуси, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.
В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи, че след предприетата от Вашингтон военна намеса срещу тях миналата година хусите са били започнали да действат по-отговорно.
„За съжаление, сега те (хусите - бел.ред.) започват отново, като снощи обстреляха два саудитски кораба. Нека тази публикация послужи като предупреждение, че ако го направят още веднъж, САЩ ще държат Иран отговорен, тъй като хусите са креатури и/или проксита на Иран. И Иран и самите хуси ще понесат сериозно наказание във военно отношение“, написа той.
Този месец Иран е прехвърлил по въздух в Йемен командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), военни съветници и оборудване, свързано с ракети и дронове – ход, който подсказва, че Техеран се стреми да укрепи способността на своите съюзници хусите да заплашват корабоплаването в Червено море, предаде Ройтерс, като се позовава на четири източника, запознати с въпроса, включително два източника от Иран, министърът на информацията на Йемен и регионален анализатор по въпросите на сигурността.
Получената информация показва, че Иран е прехвърлил военнослужещи от КГИР и военно оборудване с полет от Техеран до Йемен на 13 юли.
Двата ирански източника съобщиха на Ройтерс, че на борда на самолета на "Махан еър" са се намирали между 10 и 21 души от личния състав на КГИР, включително висши командири. Самолетът първоначално е бил насочен към контролираната от хусите столица Сана, но е бил пренасочен към пристанищния град Ходейда на Червено море, след като летището е било атакувано от подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство.
"Командирите от КГИР са пътували дотам, за да помогнат на операциите на хусите и да проведат обучение по новите ракетни системи", според един от тях. Иран е изпратил със самолета и злато за финансиране на дейностите на хусите.
Това предоставя нови доказателства за усилията на Иран да подпомогне хусите, които вече повече от десетилетие водят гражданска война срещу подкрепяното от Саудитска Арабия и международно признато йеменско правителство и са атакували съседите си от Персийския залив с ракети и дронове, отбелязва Ройтерс.
Не е получен коментар от иранското външно министерство. Техеран многократно е отричал, че предоставя ракетни средства на движението на йеменските хуси. Хусите вече са отричали твърденията, че са ирански проксита и твърдят, че разработват свои собствени оръжия.
Агенция Ройтерс припомня, че само три дни след пристигането на самолета в Йемен, Техеран е поискал от движението на хусите да бъде в готовност да затвори петролния маршрут през Червено море, ако САЩ нанесат удар по иранската енергийна инфраструктура.
Присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения “ще бъде исторически скок към мир в Близкия изток”, написа днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в социалната мрежа Екс, цитирана от Ройтерс.
Нетаняху не спомена споразумението за ядрена енергия за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия, което бе обявено вчера.
Американският президент Доналд Тръмп каза, че присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения е било условие за сключване на сделката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #19
19:07 23.07.2026
2 Румен Радев
Коментиран от #6
19:07 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЩЕ ГЛЕДАМЕ ВТОРА
19:09 23.07.2026
6 Мухахаха
До коментар #2 от "Румен Радев":Сички евроатлантици на фронта да защитават ценностите
Коментиран от #12
19:10 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Е добре де,Тръмпи...!
Пък сега ,,ново двайсе"-
,,Все още не ги е заболяло!"...?!?!
19:12 23.07.2026
9 гост
19:12 23.07.2026
10 Бальшой
19:13 23.07.2026
11 Ес е 🚾
Коментиран от #13
19:13 23.07.2026
12 Ама фронта
До коментар #6 от "Мухахаха":къде е?
19:14 23.07.2026
13 На базите
До коментар #11 от "Ес е 🚾":свършиха?
19:15 23.07.2026
14 Иранците ще
"7 страни ще ударим..." Защо? "Ами ние това можем. Да унищожаваме страни..."! Еми го в нета още от тогава... Иран беше последната в списъка.
19:15 23.07.2026
15 Чудя се...?!
Коментиран от #18
19:15 23.07.2026
16 Опечален
19:20 23.07.2026
17 Ама иска време..
19:21 23.07.2026
18 Не е това
До коментар #15 от "Чудя се...?!":Ядосан е. Гренландия не е взел още. Канада още не е взел. Мексико още не е присъединил. Куба още му се офлянгва. Теа иранци и те нещо му се зъбят и не искат доброволно да му падарят петрола си и Омурзкият проход. Северният морски път... е там тесла... Русия отказва бързо да умре и му остави всичко... Изобщо, лоши хора, лоша планета. Защо не му дадат всичко доброволно, а??? А така иска да глътне цялата планета! Ах, как хубаво щеше да бъде!!! НО, уви...
19:22 23.07.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Варна 3":Дончо лудия ще го заболи когато галона на бензина в краварника стане пет долара... Колко по-бързо толкова по-добре, Но на 3 ноември със сигурност Дончо ще го боли и след това ще последва думата импийджмънт.... А иначе изглежда уж симпатичен човек, ама не ходи на психиатър това му е проблема....
Коментиран от #28
19:23 23.07.2026
20 Истината
19:24 23.07.2026
21 Да се чете
19:24 23.07.2026
22 Ха ха ха ха
19:24 23.07.2026
23 Скоро
19:25 23.07.2026
24 Спинозен
19:26 23.07.2026
25 Тръмп не разбра ли, че вече
Иранците са натопорчени до кръв и такива не им минават.
19:29 23.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Читател
19:36 23.07.2026
28 Тоя е сащиянският
До коментар #19 от "Европеец":Горбачов. "Страхотни идеи", "гласност ", "демокрация", "свобода"..., "плурализъм"...
А то,.....ква стана!!!
Коня отиде в реката.
19:38 23.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.