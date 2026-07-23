Доналд Тръмп: Все още дори не ги е заболяло истински!

Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за изданието “Аксиос”, че сериозно обмисля да рестартира мащабните военни операции в Иран, което ще включва повече удари дори в сравнение с тези, нанасяни по време на операция “Епична ярост”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Все още не ги е заболяло”, каза Тръмп пред “Аксиос”, но добави, че все още не е взел окончателно решение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че в рамките на споразумението за развиване на ядрена енергетика за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия няма да се извършва обогатяване на ядрен материал и че сключването му е обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения – договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, имащи за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението между САЩ и Саудитска Арабия, което позволява на кралството да изгради ядрени реактори с американска технология, предизвика опасения в Израел, че в Близкия изток може да започне надпревара във въоръжаването.

Американският министър на енергетиката Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, заедно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на енергийното ведомство във Вашингтон.

Споразумението „съответства на договорите за неразпространение на ядреното оръжие, залегнали в Закона за ядрената енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.

Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде представено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на документа. Ако подобен вот не се състои или се състои, но не получи достатъчна подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневен срок.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хуси, обявили преди дни, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

В съобщение в Трут Соушъл Тръмп посочи, че след предприетата от Вашингтон военна намеса срещу тях миналата година хусите са били започнали да действат по-отговорно.

„За съжаление, сега те (хусите - бел.ред.) започват отново, като снощи обстреляха два саудитски кораба. Нека тази публикация послужи като предупреждение, че ако го направят още веднъж, САЩ ще държат Иран отговорен, тъй като хусите са креатури и/или проксита на Иран. И Иран и самите хуси ще понесат сериозно наказание във военно отношение“, написа той.

Този месец Иран е прехвърлил по въздух в Йемен командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), военни съветници и оборудване, свързано с ракети и дронове – ход, който подсказва, че Техеран се стреми да укрепи способността на своите съюзници хусите да заплашват корабоплаването в Червено море, предаде Ройтерс, като се позовава на четири източника, запознати с въпроса, включително два източника от Иран, министърът на информацията на Йемен и регионален анализатор по въпросите на сигурността.

Получената информация показва, че Иран е прехвърлил военнослужещи от КГИР и военно оборудване с полет от Техеран до Йемен на 13 юли.

Двата ирански източника съобщиха на Ройтерс, че на борда на самолета на "Махан еър" са се намирали между 10 и 21 души от личния състав на КГИР, включително висши командири. Самолетът първоначално е бил насочен към контролираната от хусите столица Сана, но е бил пренасочен към пристанищния град Ходейда на Червено море, след като летището е било атакувано от подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство.

"Командирите от КГИР са пътували дотам, за да помогнат на операциите на хусите и да проведат обучение по новите ракетни системи", според един от тях. Иран е изпратил със самолета и злато за финансиране на дейностите на хусите.

Това предоставя нови доказателства за усилията на Иран да подпомогне хусите, които вече повече от десетилетие водят гражданска война срещу подкрепяното от Саудитска Арабия и международно признато йеменско правителство и са атакували съседите си от Персийския залив с ракети и дронове, отбелязва Ройтерс.

Не е получен коментар от иранското външно министерство. Техеран многократно е отричал, че предоставя ракетни средства на движението на йеменските хуси. Хусите вече са отричали твърденията, че са ирански проксита и твърдят, че разработват свои собствени оръжия.

Агенция Ройтерс припомня, че само три дни след пристигането на самолета в Йемен, Техеран е поискал от движението на хусите да бъде в готовност да затвори петролния маршрут през Червено море, ако САЩ нанесат удар по иранската енергийна инфраструктура.

Присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения “ще бъде исторически скок към мир в Близкия изток”, написа днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в социалната мрежа Екс, цитирана от Ройтерс.

Нетаняху не спомена споразумението за ядрена енергия за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия, което бе обявено вчера.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения е било условие за сключване на сделката.