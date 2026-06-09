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Будапеща иска квота за унгарското малцинство в Украйна във Върховната рада
  Тема: Украйна

Будапеща иска квота за унгарското малцинство в Украйна във Върховната рада

9 Юни, 2026 05:55, обновена 9 Юни, 2026 06:08 723 13

  • украйна-
  • унгария-
  • малцинство-
  • върховна рада-
  • евроинтеграция

Това е последният нерешен въпрос между двете страни по пътя на европейската интеграция на Украйна

Будапеща иска квота за унгарското малцинство в Украйна във Върховната рада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В рамките на техническите консултации по евроинтеграцията на Украйна успяха да се съгласуват повечето изисквания на Будапеща, но въпросът за представителството на националните малцинства във Върховната Рада остава нерешен и може да стане предмет на по-нататъшни преговори с ЕС.

За това съобщава „Суспильне“ - най-голямата независима медийна компания в страната.

Според изданието, миналата седмица по време на техническите консултации успяха да се съгласуват 10 от 11-те изисквания на Будапеща.

„Една от точките, по която не се стигна до споразумение, е представителството на националното малцинство във Върховната рада на Украйна. Този въпрос засега е оставен настрана и Унгария все пак се съгласи да открие първия клъстер от преговори за присъединяването на Украйна към ЕС", се казва в статията.

Въпреки това страните се споразумяха да се обърнат към Съвета на Европа (Венецианската комисия) и ОССЕ за разяснения как това може да бъде реализирано. Този въпрос може да възникне отново още по време на преговорите по първия клъстер, който се отнася до правата на човека.

Отбелязва се, че в някои страни от ЕС (Хърватия, Румъния, Словения) избирателната система е изградена по такъв начин, че действат специални квоти за представители на малцинствата.

Според информацията на медията, България също планира да отправи искания към Украйна по въпроса за националните малцинства. Един от дипломатите на ЕС съобщи:

"Чух от тях, че българите искат да се гарантират образователните права на тяхното малцинство в Украйна. Те имат такъв проблем, че техните хора в чужбина обикновено говорят на руски, а те искат да развиват българския език".

България официално обвързва подкрепата си за европейската интеграция на Украйна с осигуряването на правото на българското малцинство да учи на майчиния си език.

Голяма част от бесарабските българи в Украйна използват руски език в ежедневието си поради историческата асимилация от съветско време. Новите закони за образованието и националните малцинства в Украйна налагат по-голям процент часове на украински език, което предизвика безпокойство в София за бъдещето на българските училища.

Основните искания на София са гарантиране на статута на българските неделни и всеобщи училища в Одеска и други области и осигуряване на достатъчно часове по български език, литература и история.

Европейският комисар по въпросите на съседството и разширяването Марта Кос заяви, че процесът на присъединяване към ЕС не предвижда точно определяне на конкретни дати, но при условие, че Украйна изпълни всички необходими задължения и реализира реформите, е напълно възможно страната да бъде готова да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно

    12 1 Отговор
    Украина е Русия.

    06:10 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    1 6 Отговор
    И тука трябва да има квота в народното събрание за цигани и турци. Съответно 40% трябва да е за циганите и 25% за турците.

    Коментиран от #7

    06:15 09.06.2026

  • 5 Емил

    8 3 Отговор
    Ето това искане на Унгария трудно ще мине при ф.а.шст.кия режим на Зеленски!
    Но иначе в Украйна е демокрация и няма нацизъм те просто са предната линия на нео. Фа.ш на западна Европа.

    06:17 09.06.2026

  • 6 горски

    9 1 Отговор
    Ово стандарт....Сърбия,Черна гора и други чакат десетилетия/както и ние/ да ги приемат,изпълнявайки съсипващи вътрешни промени в държавите си,а най корумпирна държава в света,в демографски и икономически колапс,ще бъде приета за три години....Да ви и съюза и ръководството на всички подкрепящи държави..Това не е демокрация,а олигофрения...

    06:20 09.06.2026

  • 7 Емил

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Защо да има квоти бе колега?
    Щом е грамотен и може да се занимава с политика независимо от етноса човекът си влиза в политическата сила, която смята за правилна и толкова.
    Останалото е създаване на етнически партии като ДПС.

    06:22 09.06.2026

  • 8 хах

    5 0 Отговор
    Там построиха ли цигански квартал

    06:25 09.06.2026

  • 9 Дядо Гъдю

    7 0 Отговор
    Вицът на деня е изречението : ,, България също планира да отправи искания към Украйна "
    На практика всички ,,искания" се свеждат до ключовото ,, планира " и дотам.
    Укрите дойдоха с готов списък и си взеха всичко,което пожелаха.Безплатно.Ние ,,планираме".

    06:37 09.06.2026

  • 10 Айляк

    6 0 Отговор
    Очакваше се.
    Ето, Унгария чрез България видя начин, по който да изискат вписване на тяхното малцинство в Украйна.
    И ето защо още от самото начало изкуствено създадената държава Украйна, е обречена.
    Всичките съседи на Украйна ще поискат първо квота за малцинствата си, а после.. и територии, които исторически са техни.
    Неизбежно е.
    СССР оплеска навремето нещата с УССР и Мъкадония, която хариза на Югославия.
    Но и Русия сега като приемник на СССР, постави началото, с което трябва да се възстановят истинските граници - и при тях, и при нас
    Същата работа и със Северозападна Мъкадония.
    Мице затова се опъва.

    06:40 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айляк

    6 0 Отговор
    Не ми се мисли какво ще става ляхите като поискат квота за Галиция, бррр...
    А това рано или късно ще стане.
    Чао, Зеле.

    06:49 09.06.2026

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор
    Нали затова избухна войната. Руската квота печелеше изборите.

    07:03 09.06.2026

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