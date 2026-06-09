Вместо Patriot: Украйна разработва собствена система за прехващане на балистични ракети

Украинската компания Fire Point, която се занимава с производството на крилати ракети „Фламинго“ и бойни безпилотни летателни апарати, работи по създаването на собствена система за противоракетна отбрана за прехващане на балистични ракети на Русия, пише германското издание Tagesspiegel.

Както се отбелязва в материала, Украйна продължава да изпитва недостиг на средства за борба с балистичните ракети. Най-ефективната система от този тип остават американските Patriot, но те не са достатъчни, а цената на ракетите-прехватчи достига няколко милиона долара.

В началото на юни ръководителката на Fire Point Ирина Терех съобщи за изпитанията на ракетата-прехватчик FP-7.X и публикува видео от изстрелването. По думите ѝ тази ракета трябва да стане основа на нов комплекс под името „Фрея“, в състава на който ще влезе и радар за откриване на цели, пише изданието.

В компанията разчитат, че системата ще бъде готова за употреба още в края на 2027 г. Терех призна, че такава цел може да изглежда „нереалистична и много амбициозна“, но обеща да положи максимални усилия за нейното постигане.

Експертът по ракетни технологии и отбранителна политика Фабиан Гофман счита, че самата идея има потенциал. Според неговата оценка, Fire Point се стреми да създаде ракети-прехватчи на цена под един милион долара за брой.

Гофман даде пример, че за постигане на вероятност за прехват на целта от 90% може да са необходими две ракети Patriot с обща стойност около 14,6 млн. долара. В същото време, според неговите изчисления, подобен резултат би могъл да бъде постигнат с помощта на четири ракети Fire Point на обща стойност около 4 млн. долара.

"Теоретично това звучи добре", отбеляза експертът.

Гофман обърна внимание и на сложността при разработването на съвременни противоракетни системи. Той припомни, че комплексът „Patriot “ е разработван от 1967 г. и е въведен в експлоатация през 1984 г., а настоящото ниво на ефективност е достигнато след десетилетия на изпитания и модернизации.

Според експерта, подобен път изминава и европейската система SAMP/T. Затова основният въпрос е дали Fire Point ще успее да реализира плановете си в обявените срокове.

„Ако Fire Point иска да изпълни обещанието си, ще трябва да наруши този исторически модел“, – обобщи Гофманн.

По-рано съоснователят и главен конструктор на компанията Fire Point Денис Штилиерман съобщи, че Украйна е започнала разгръщането на собствена спътникова мрежа. Първите два апарата вече са в орбита. А още през 2027 г. разработчиците планират да изведат в космоса още „десетки“ спътници, което ще позволи на Украйна да разчита по-малко на САЩ и частни западни корпорации.

Компанията обяви също така създаването на украинска балистична ракета. Пълноценното реализиране на плановете за ракетната програма изисква значителни средства. Водещият научен сътрудник на НАУ Валерий Романенко обаче счита тези перспективи за съмнителни.