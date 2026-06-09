Русия тази нощ е свалила 140 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 140 дрона над руски региони и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 140 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курса, Орловска и Тулска област, както и над Московския регион, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе, че са били свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия си помисли, че
09:37 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #5, #8
09:45 09.06.2026
4 Хахаха
Хахахахаха
Ме могат а си опазат мумията и кремля..ама иначе...биле свалиле ..
Жалка история
09:46 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шафьора
09:55 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха хс
До коментар #3 от "Гост":С това писмо човека просто му каза: Излез от войната с достойнство и запази нещо от руската икономика, в противен случай нищо добро не чака Русия. Украйна има най- мотивираната силна армия в Европа. На нас ни помагат, а вас ви санкционират! Колко трябва да ти е акъла да си мислиш че ще победиш в тази война Украйна?
10:06 09.06.2026
9 Да се знае
10:23 09.06.2026
10 УКРАЙНА 🇺🇦
11:36 09.06.2026
11 Да да
11:48 09.06.2026