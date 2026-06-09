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Русия тази нощ е свалила 140 украински дрона
  Тема: Украйна

Русия тази нощ е свалила 140 украински дрона

9 Юни, 2026 09:34 679 11

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  • русия-
  • дронове

Съобщено бе, че са били свалени дронове и над украинския Кримски полуостров

Русия тази нощ е свалила 140 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 140 дрона над руски региони и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 140 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курса, Орловска и Тулска област, както и над Московския регион, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

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Съобщено бе, че са били свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия си помисли, че

    6 8 Отговор
    Украйна е като Чечения и Грузия, лесна плячка!

    09:37 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    12 6 Отговор
    Така нареченото "ПИСМО" на Зеленски към Путин всъщност е ГРУБ УЛТИМАТУМ от по-слабия и губещия към по-силния и печелещия, което е прецедент В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ. ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ЗАЩОТО ТРИМАТА "УМНИЦИ" Стърмър, Мерц и Макрон си получават комисионните от оръжейните фирми за сметка на европейците, които плащат масрафа.

    Коментиран от #5, #8

    09:45 09.06.2026

  • 4 Хахаха

    5 8 Отговор
    Монголското ПВО е като...врАта у поле..
    Хахахахаха
    Ме могат а си опазат мумията и кремля..ама иначе...биле свалиле ..
    Жалка история

    09:46 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шафьора

    4 5 Отговор
    Пиздюхин пусна ли бензино и интернето?

    09:55 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха хс

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    С това писмо човека просто му каза: Излез от войната с достойнство и запази нещо от руската икономика, в противен случай нищо добро не чака Русия. Украйна има най- мотивираната силна армия в Европа. На нас ни помагат, а вас ви санкционират! Колко трябва да ти е акъла да си мислиш че ще победиш в тази война Украйна?

    10:06 09.06.2026

  • 9 Да се знае

    3 4 Отговор
    Кримският полуостров е РУСКИ не уср@ински!!!

    10:23 09.06.2026

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    От 500

    11:36 09.06.2026

  • 11 Да да

    0 0 Отговор
    Нищо не са свалили горят складове с боеприпаси и рафинерии в русия

    11:48 09.06.2026

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